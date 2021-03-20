بوندسليغا.. باير ليفركوزن يتجرع هزيمة مدوية أمام هيرتا برلين

قفز هيرتا برلين ثلاثة مراكز إلى المركز 14 برصيد 24 نقطة من 26 مباراة بعد فوز كبير على ضيفه بايرن ليفركوزن، متقدما بنقطة واحدة على كولونيا صاحب المركز 16 المؤهل لملحق البقاء ونقطتين على أرمينيا بيليفيلد الذي يحتل المركز 17، بينما يتذيل شالكه الترتيب بعشر نقاط وتتضاءل آماله في البقاء.

وافتتح الهولندي ديوفايزيو تسفويك التسجيل لصاحب الأرض بعد أربع دقائق، وجعل ماتيوس كونيا النتيجة 2-صفر، وأضاف جون كوردوبا الهدف الثالث في الدقيقة 33.

وأنقذ لينارت غريل حارس ليفركوزن أربع فرص من هيرتا في بداية الشوط الثاني فيما تدخل حكم الفيديو المساعد لإلغاء هدف لوكباكيو بسبب لمسة يد.

وفي وقت سابق الأحد، قطع ماينز خطوة نحو البقاء في دوري الأضواء بتغلبه 2-1 على مضيفه هوفنهايم ليتقدم إلى المركز 15 برصيد 24 نقطة ويتأخر بفارق الأهداف عن هيرتا برلين.

وهز روبرت غلاتسل ودومينيك كور الشباك للفريق الضيف وفيما بينهما أدرك إيلاس بيبو التعادل في شوط أول مثير لكن هوفنهايم بقي في المركز 11 وله 30 نقطة.

لقطة من مواجة ماينز مع هوفنهايم بالبوندسليغا والتي انتصر فيها ماينز

تغيير الزي بسبب التباس الألوان

وفي آخر مباريات الجولة 26 بالبوندسليغا، وعلى ملعب "شفارتسفالد شتاديون" (الغابة السوداء)، حسم فرايبورغ فوزه على أوغسبورغ بهدفين سجلهما رونالد سالاي وفيليب لينهارت في الدقيقتين 51 و79. الفوز رفع رصيد فرايبورغ إلى 37 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد أوغسبورغ عند 29 نقطة في المركز الثالث عشر.

واضطر فريق فرايبورغ لارتداء الزي الأصفر خلال مباراته أمام أوغسبورغ بدلا من زيه التقليدي ذي اللون الأحمر الغامق بعدما تبين إصابة أحد لاعبيه بعمى الألوان. ويعاني لاعب فرايبورغ الذي لم يتم الكشف عن هويته من التباس بين اللونين الأحمر والأخضر، مما دفع فريقه لتغيير لون الزي.

فرايبورغ يغير زيه ويرتدي الأصفر ويفوز على أوغسبورغ في الجولة 26 بالدوري الألماني

ونظرا لأن فرايبورغ يرتدي الزي الأحمر الغامق بينما يرتدي أوغسبورغ الزي الأخضر الغامق، فكان من الممكن أن يحدث التباس للاعب، بحسب ما صرح به المتحدث باسم النادي اليوم الأحد. وقال المدرب كريستيان ستريش لشبكة "سكاي"، "قلنا أنه ينبغي علينا تغييره". وأشار المدرب إلى أن فريقه خشى أن يمرر اللاعب الكرة إلى الفريق المنافس.

وكان بايرن ميونيخ حامل اللقب ومتصدر دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم قد استعاد فارق النقاط الأربع مع أقرب ملاحقيه لايبزغ بفوز ساحق 4-صفر على شتوتغارت أم السبت بعد أن سجل روبرت ليفاندوفسكي ثلاثية.

إ.ع/ص.ش (رويترز، د ب أ)