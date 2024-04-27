بايرن يفوز على فرانكفورت ويضمن التأهل لدوري الأبطال

في الجولة 31 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، أهدى هاري كين بايرن ميونخ فوزاً ثمينا على آينتراخت فرانكفورت. وعزز كين صدارته لهدافي الدوري كما ساعد الفريق البافاري على ضمان التأهل لدوري أبطال أوروبا.

سجل هاري كين نجم بايرن ميونخ هدفين ليقود فريقه للفوز على ضيفه آينتراخت فرانكفورت بنتيجة 2/1 اليوم السبت (27 نيسان/أبريل 2024) ضمن منافسات الجولة 31 من الدوري الألماني لكرة القدم.

فعلى ملعب أليانز أرينا أسعد هاري كين جماهير الفريق البافاري بهدف مبكر سجله في الدقيقة التاسعة مستفيدا من تمريرة زميله كونراد لايمر.

وأدرك فرانكفورت التعادل بهدف هوجو إيكيتيكي في الدقيقة 23 وهو الهدف الثاني للمهاجم الفرنسي في الدوري هذا الموسم. وبذلك يكون قد احتفل بإتمام انتقاله بشكل نهائي إلى الفريق الألماني بعد تفعيل بند الشراء في عقد استعارته من نادي باريس سان جيرمان الفرنسي.

وأضاع بايرن ميونخ أكثر من فرصة لتسجيل هدف ثان في الشوط الأول، حيث سدد ليون غرويتسكا كرة بجوار القائم بينما أنقذ كيفن تراب حارس مرمى آينتراخت فرانكفورت محاولة أخرى أمام توماس مولر.

كما تصدى القائم لفرصة ثالثة من رافائيل جيريرو لينتهي الشوط الأول بالتعادل الإيجابي بنتيجة 1/1.

وفي الشوط الثاني تدخلت تقنية حكم الفيديو المساعد (فار) باحتساب ركلة جزاء لصالح توماس مولر مهاجم بايرن ميونخ سجلها هاري كين بنجاح ليرفع رصيده إلى 35 هدفاً في صدارة هدافي البوندسليغا هذا الموسم. وواصل الفريق البافاري بهذا الفوز صحوته محققاً فوزه الرابع على التوالي في جميع المسابقات ليحصل على دفعة معنوية قوية قبل استضافة ريال مدريد الإسباني يوم الثلاثاء المقبل في ذهاب قبل نهائي دوري أبطال أوروبا.

ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 69 نقطة في المركز الثاني أمام باير ليفركوزن (80 نقطة) الذي حسم تتويجه رسمياً باللقب بينما تجمد رصيد آينتراخت فرانكفورت عند 45 نقطة في المركز السادس.

كما ضمن الفريق البافاري التأهل للنسخة القادمة لمسابقة دوري أبطال أوروبا لموسم 2024/2025 مستفيداً من سقوط غريمه بوروسيا دورتموند أمام لايبزيغ في نفس التوقيت.

لايبزيغ يقسو على دورتموند

وحقق لايبزيغ فوزاً عريضاً على ضيفه بوروسيا دورتموند بنتيجة 4/1 ليرفع رصيده إلى 62 نقطة ويعزز تواجده في المركز الرابع المؤهل لدوري أبطال أوروبا بينما تجمد رصيد دورتموند عند 57 نقطة في المركز الخامس.

وسجل لويس أوبيندا وبنجامين سيسكو ومحمد سيماكان وكريستوف باومجارتنر رباعية لايبزيغ في الدقائق 23 و2+45 و46 و80، بينما أحرز جادون سانشو هدف دورتموند الوحيد في 20.

وفاز فيردر بريمن على مضيفه أوغسبورغ بثلاثة أهداف أحرزها رومانو شميد ومارفين دوكش وأوليفييه ديمان في الدقائق 52 و61 و90. ورفع بريمن رصيده إلى 37 نقطة في المركز العاشر، بينما تجمد رصيد أوغسبورغ عند 39 نقطة في المركز الثامن.

وسقط فرايبورغ أمام ضيفه فولفسبورغ بالخسارة بنتيجة 2/1. وسجل ماكسيمليان أرنولد وماكسينس لكرواكس هدفي فولفسبورغ في الدقيقتين 82 و90. واستفاد فرايبورغ من هدف ذاتي سجله سباستيان بورناو لاعب فولفسبورغ بالخطأ في مرماه بالدقيقة 42. وأكمل فرايبورغ اللقاء بعشرة لاعبين بعد طرد لاعبه كيليان سيلديليا في الدقيقة 64.

ورفع فولفسبورغ رصيده إلى 34 نقطة في المركز الثاني عشر بينما تجمد رصيد فرايبورغ عند 40 نقطة في المركز السابع.

خ.س/ه.د (د ب أ)