بوندسليغا: بايرن يعزز صدارته ولايبزيغ يتقدم للمركز الثالث

أحكم بايرن ميونيخ قبضته على صدارة الدوري الألماني لكرة القدم وابتعد بفارق 4 نقاط عن مطارده المباشر بوروسيا دورتموند بفوزه الصعب على مضيفه فيردر بريمن 2-1، السبت (السادس من مايو/ أيار 2023) ضمن منافسات المرحلة 31.

وانتظر بطل ألمانيا في المواسم العشرة الماضية حتى الدقيقة 62 من الشوط الثاني ليفتتح التسجيل عبر سيرج غنابري، قبل أن يضيف البديل ليروي سانيه الثاني بعد 10 دقائق. وسجل هدف بريمن الوحيد البديل نيكلاس شميت (87) في ثالث أهدافه في الدوري هذا الموسم.

وعزز بايرن ميونيخ صدارته للترتيب مع 65 نقطة متقدماً بفارق 4 نقاط عن دورتموند الذي يستقبل فولفسبورغ في ختام المنافسات الأحد حيث بات أمام معادلة الفوز فقط لإعادة الفارق إلى نقطة والحفاظ على آماله بإنهاء هيمنة البافاري والفوز بلقبه الأول في الدوري منذ عام 2012، وذلك قبل 3 مراحل من النهاية.

ولم ينجح فيردر بريمن في الفوز في عقر داره على بايرن منذ تشرين الأول/أكتوبر 2006، في سلسلة من 16 هزيمة وتعادل، علما أن الفريق المضيف هو صاحب أسوأ سجل على ملعبه هذا الموسم مع 5 انتصارات فقط مقابل تعادل و10 هزائم، حيث يعود فوزه الأخير أمام بوخوم 3-صفر في 25 شباط/فبراير.

ورغم هيمنة العملاق البافاري، إلا أنه أنهى الشوط الأول من دون هز شباك مضيفه الذي ظهر منظماً وخطيراً خلال مناسبتين (29 و35 تباعاً) في حين افتقد بايرن للواقعية وكانت أخطر فرصه من رأسية لمدافعه الفرنسي بنجامان بافار صدها الحارس التشيكي ييري بافلينكا في الدقيقة 21.

وأراح بايرن أعصاب جماهيره ومدربه توماس توخل بهدف التقدم عبر لاعب بريمن السابق غنابري في هدفه الحادي عشر هذا الموسم في الدوري بعدما وجد نفسه منفرداً بالحارس من دون أن يكون في حالة تسلل بعد تمريرة مانيه (62).

وضاعف البديل سانيه بعد 8 دقائق من حلوله بدلاً من الفرنسي كينغسلي كومان النتيجة بتسديدة أرضية خادعة على يسار الحارس بعد تمريرة في ظهر الدفاع داخل المنطقة من المدافع الدولي المغربي نصير مزراوي (72).

وأدخل هدف شميت بعد 5 دقائق من نزوله إلى أرض الملعب الخوف إلى قلوب بايرن بعد تسديدة صاروخية من 25 متراً بقدمه اليمنى في الزاوية العليا للحارس السويسري يان سومر الذي عجز عن صدها (87)، من دون أن ينجح بريمن في إدراك التعادل.

ارتقى لايبزيغ للمركز الثالث مستفيداً من خسارة أونيون برلين أمام مضيفه أوغسبورغ

لايبزيغ يزيح أونيون برلين

وجدد لايبزيغ فوزه على مضيفه فرايبورغ 1-صفر السبت، بعد 4 أيام من تغلبه عليه في نصف نهائي كأس ألمانيا، وارتقى للمركز الثالث مستفيداً من خسارة أونيون برلين أمام مضيفه أوغسبورغ بالنتيجة ذاتها.

وتراجع أونيون برلين وفرايبورغ للمركزين الرابع والخامس توالياً في الترتيب مع تجمد رصيديهما عند 56 نقطة، مقابل تقدم لايبزيغ للمركز الثالث بفارق نقطة في صراع ثلاثي على مقاعد مسابقة دوري أبطال أوروبا في الموسم المقبل.

وفي صراع البقاء في دوري الأضواء وتجنب الهبوط، حافظ هرتا برلين متذيل الترتيب على حظوظه الضئيلة بالبقاء بفوزه على ضيفه شتوتغارت 2-1.

ورفع هرتا رصيده إلى 25 نقطة متأخراً بفارق 3 نقاط عن شتوتغارت السادس عشر وبوخوم وصيف القاع الخاسر أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ صفر-2.

وابتعد هوفنهايم عن مراكز الهبوط بفوزه على ضيفه أينتراخت فرانكفورت 3-1، ليتقدم للمركز الرابع عشر مع 32 نقطة. ويعاني فرانكفورت الذي بلغ نهائي الكأس المحلية بعدما قلب تأخره بهدفين أمام شتوتغارت إلى فوز في نصف النهائي 3-2 الأربعاء، في الدوري حيث لم يفز منذ 10 مباريات، كما مني بخسارته العاشرة هذا الموسم ليحتل المركز التاسع مع 43 نقطة.

خ.س/أ.ح (أ ف ب، د ب أ)