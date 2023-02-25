بوندسليغا: بايرن يصالح جمهوره ويستعيد الصدارة من دورتموند

استعاد بايرن ميونخ نغمة الانتصارات التي غابت عنه في المرحلة الماضية ببطولة الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، عقب فوزه الكبير 3 / صفر على ضيفه أونيون برلين، اليوم الأحد (26 فبراير/ شباط 2023)، في قمة مباريات المرحلة الـ22 للمسابقة.

وعاد بايرن، الفائز باللقب في المواسم العشرة الأخيرة، لصدارة المسابقة، بعدما رفع رصيده إلى 46 نقطة، بفارق الأهداف أمام أقرب ملاحقيه غريمه التقليدي بوروسيا دورتموند، المتساوي معه في نفس الرصيد.

في المقابل، توقف رصيد يونيون برلين، الذي تلقى خسارته الخامسة في البطولة خلال الموسم الحالي والأولى في عام 2023، عند 43 نقطة، ليظل في المركز الثالث.

وافتتح الكاميروني إريك مكسيم تشوبو موتينغ التسجيل لبايرن في الدقيقة 31، قبل أن يضيف زميلاه كينغسلي كومان وجمال موسيالا، الذي احتفل بعيد ميلاده الـ20 اليوم، الهدفين الثاني والثالث للفريق البافاري في الدقيقتين 40 والأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الأول على الترتيب.

وشهدت المباراة عودة النجم السنغالي ساديو ماني لصفوف بايرن من جديد، بعد غياب دام 110 أيام، عقب تعافيه من الإصابة البالغة التي تعرض لها نهاية العام الماضي وتسببت في غيابه عن منتخب بلاده في نهائيات كأس العالم 2022 بقطر.

بهذا الفوز الكبير، صالح بايرن جماهيره التي شعرت بخيبة أمل كبيرة، عقب خسارته المباغتة 2 / 3 أمام مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ في المرحلة الماضية للبطولة.

ليفركوزن يفرمل صحوة فرايبورغ

وفي مباراة سابقة اليوم الأحد فرمل باير ليفركوزن صحوة مضيفه فرايبورغ عندما أرغمه على التعادل 1-1 في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري.

كان فرايبورغ يمني النفس بتحقيق فوزه الثالث توالياً وتشديد الخناق على فرق المقدمة، لكن باير ليفركوزن (الصورة) حرمه من ذلك.

وبدأ فرايبورغ التسجيل عبر الإيطالي فينتشنزو غريفو في الدقيقة 29، لكن باير ليفركوزن أدرك التعادل بواسطة الدولي الإيراني سردار أزمون في الدقيقة 67.

وكان فرايبورغ يمني النفس بتحقيق فوزه الثالث تواليا وتشديد الخناق على فرق المقدمة، لكن باير ليفركوزن حرمه من ذلك.

وفشل فرايبورغ في استعادة المركز الرابع من لايبزيغ الفائز على أينتراخت فرانكفورت 2-1 السبت، فتراجع الى المركز الخامس برصيد 41 نقطة مقابل 42 نقطة للأخير.

في المقابل، عزز باير ليفركوزن المنتشي بتأهله إلى ثمن نهائي مسابقة الدوري الأوروبي "يوروبا ليغ"، موقعه في المركز الحادي عشر برصيد 28 نقطة.

ع.ح/ أ.ح (د ب أ، أ ف ب)