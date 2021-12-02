بوندسليغا: بايرن يسقط دورتموند في عقر داره ويبتعد في الصدارة

قطع فريق بايرن ميونيخ خطوة مهمة على الطريق نحو تحقيق حلم التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة العاشرة على التوالي بعد الفوز على ملعب مضيفه وملاحقه المباشر بوروسيا دورتموند 3 / 2 مساء السبت (الرابع من ديسمبر/ كانون الأول 2021) في المرحلة الرابعة عشرة من البوندسليغا. وبهذا الفوز رفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 34 نقطة ووسع الفارق مع دورتموند صاحب المركز الثاني إلى أربع نقاط.
فعلى ملعب سيغنال إيدونا بارك في دورتموند تقدم يوليان برانت بهدف لدورتموند بعد مضي خمس دقائق من البداية بتسديدة قوية بقدمه اليمنى مستغلا تمريرة جود بيلينغهام.
لكن فرحة دورتموند لم تدم طويلا حيث تمكن القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل هدف التعادل لبايرن بعد أربع دقائق فقط بتسديدة بقدمه اليمنى بعدما تلقى تمريرة من توماس مولر.
وقبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الاول أحرز الفرنسي كينغسلي كومان الهدف الثاني للنادي البافاري عبر تسديدة بقدمه اليمنى لمست أقدام أحد اللاعبين وسكنت شباك دورتموند.
وبعد مضي ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني أحرز الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند هدف التعادل لدورتموند بتسديدة بقدمه اليمنى بعد تمريرة جديدة من بيلينغهام.
واحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح بايرن عقب الرجوع لتقنية "فار" بعدما لمست الكرة يد ماتس هوميلس مدافع دورتموند، ليسجل منها ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والثالث للفريق الضيف في الدقيقة 77. وشهدت ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم لصالح بايرن ميونيخ ، احتجاجات واسعة من جانب فريق دورتموند ومدربه ماركو روزه الذي تعرض للطرد.
وبهدفيه الليلة عزز ليفاندوفسكي موقعه في صدارة قائمة الهدافين في البوندسليغا برصيد 15 هدفا، كما سجل هدفه رقم 117 خارج ملعب فريقه ليحطم الرقم القياسي الذي كان مسجلا بأسم كلاوش فيشر، أسطورة شالكه.
ليفاندوفسكي يسدد ركلة الجزاء ومعها الهدف الثالث لبايرن وبسبب اعتراضه على منح بايرن ركلة الجزاء تعرض مدرب دورتموند ماركو روزه للطرد من المباراة.
ليفركوزن يكتسح فورت بسباعية
وعزز فريق باير ليفركوزن موقعه في المركز الثالث في المسابقة بفضل فوزه الكاسح على ضيفه جرويتر فورت 7 /1، فعلى ملعب باي أرينا تقدم أمين عدلي بهدف لليفركوزن في الدقيقة 12 ثم أضاف إدموند تابسوبا الهدف الثاني في الدقيقة 17. وردّ جيريمي دودزياك بهدف لفورت في الدقيقة 33 لكن بييرو هينكابي تمكن من تسجيل الهدف الثالث لليفركوزن في الدقيقة 45.
وفي الشوط الثاني تقمص المهاجم التشيكي باتريك ستشيك دور البطولة بتسجيله أربعة أهداف (سوبر هاتريك) لليفركوزن في الدقائق 49 و69 و74 و.76 الفوز رفع رصيد ليفركوزن إلى 27 نقطة في المركز الثالث فيما ظل فورت في المركز الأخير بنقطة واحدة.
المهاجم التشيكي باتريك ستشيك يحتفل بعدما تقمص دور البطولة بتسجيله أربعة أهداف (سوبر هاتريك) لليفركوزن في شباك فورت وهنا زميله الألماني المغربي كريم بلعربي يحتفل معه.
وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها فاز هوفنهايم على ضيفه أينتراخت فرانكفورت 3/ 2. فعلى ملعب راين نيكار أرينا، قلب هوفنهايم تأخره بهدف أمام فرانكفورت إلى فوز مثير بثلاثة أهداف لهدفين.
ورفع هوفنهايم رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع بينما توقف رصيد فرانكفورت عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر.
وعلى ملعب أوبل أرينا فاز ماينز على ضيفه فولفسبورغ بثلاثة أهداف دون رد. وتقدم جوناثان بوركاردت بهدف لماينز في الدقيقة الثانية وبعدها بدقيقتين أضاف أنطون ستاش الهدف الثاني وجاء الهدف الثالث بنيران صديقة وسجله ماكسينس لكرواكس بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأخيرة.
وبهذا الفوز رفع ماينز رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع بفارق نقطة واحدة عن فولفسبورغ صاحب المركز الثامن.
احتفال لاعبي ماينز بالتسجيل في شباك فولفسبورغ (السبت 4/12/2021)
وعلى ملعب إمبولس أرينا، فاز بوخوم على مضيفه أوغسبورغ بثلاثة أهداف لهدفين. وتقدم بوخوم بثلاثة أهداف في الشوط الأول . وفي الشوط الثاني رد أوغسبورغ بهدفين حملا توقيع ميكائيل غريغوريتش في الدقيقة 57 ودانييل كاليوري من ضربة جزاء في الدقيقة 86. وهذا الفوز رفع رصيد بوخوم إلى 19 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد أوغسبورغ عند 13 نقطة في المركز السادس عشر.
وعلى استاد شوكوأرينا، تقدم كولونيا (كولن) بهدف عن طريق صالح أوزغان في الدقيقة 17 لكن برايان لاسمي أدرك التعادل لأرمينيا بيلفيلد في الدقيقة 59. ورفع كولونيا رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع مقابل عشر نقاط لأرمينيا بيلفيلد في المركز ما قبل الأخير.
ص.ش/أ.ح (د ب أ)
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
إيرلينغ هالاند (21 عاما) - بوروسيا دورتموند
يعد القنبلة النرويجية إيرلينغ هالاند واحدا من أفضل المهاجمين في عالم الساحرة المستديرة إذ سجل 57 هدفا في 59 مباراة لصالح بوروسيا دورتموند منذ انضمامه إلى نادي سالزبورغ النمساوي مطلع 2020. يتمتع هالاند بالسرعة والقوة إضافة إلى مهارة التسديد بالرأس وتحركه الذكي داخل المستطيل الأخضر. وقد كثرت الأقاويل عن انتقاله إلى برشلونة إلا أن بوروسيا دورتموند يؤكد أنه سيبقى في صفوفه هذا الموسم.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
فلوريان فيرنز (18 عاما)- باير ليفركوزن
السماء هي حدود جناح نادي باير ليفركوزن فلوريان فيرنز. رغم أنه لا يزال في بداية مشواره مع ليفركوزن إذ كانت مباراته الأولى مع النادي في مايو/ أيار العام الماضي، إلا أن فيرنز أصبح أصغر هداف في البوندسليغا على الإطلاق إذ أحرز هدفا في مرمى بايرن ميونيخ بعد أسابيع قليلة من انضمامه. تتجاوز حصيلة فيرنز من الأهداف 12 هدفا خلال 36 مشاركة في البوندسليغا فيما يتوقع أن تزداد هذه الحصيلة خلال هذا الموسم.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
جودي بيلينغهام (18 عاما) - بوروسيا دورتموند
بعد تألقه في بطولة دوري الدرجة الثانية الإنجليزية، انتقل بيلينغهام إلى بوروسيا دورتموند الصيف الماضي ليحجز بعد وقت قصير مكانا أساسيا في صفوف ناديه الجديد إذ شارك في 46 مباراة في كافة المنافسات. يلعب بيلينغهام في مركز وسط الملعب ويُعرف بمثابرته وثقته في نقل الكرة داخل المستطيل الأخضر. ورغم صغر سنه إلا أنه يمتلك تاريخا جيدا إذ تدرج في فرق الناشئين بنادي بيرمنغهام سيتي الإنجليزي.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
موسى ديابي (22 عاما) - باير ليفركوزن
بعد أن سجل سرعة قصوى بلغت 35.3 كيلومترا في الساعة، أصبح موسى ديابي أسرع لاعب في باير ليفركوزن ما يجعله سلاحا قويا لباير خلال الهجمات المرتدة. وقد صُقلت موهبته بشكل لافت منذ انتقاله من سان جيرمان في عام 2019 إذ أحرز 9 أهداف وقدم 17 تمريرة حاسمة في 60 مباراة في البوندسليغا وهو ما يؤكد على مهاراته الكروية. ويأمل موسى الذي يجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر في زيادة حصيلته من الأهداف خلال هذا الموسم.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
جيوفاني رينا (18 عاما) - بوروسيا دورتموند
يصلح تطبيق المثل الشعبي "أبن الوز عوام" على جيوفاني رينا، فهو نجل كلاوديو رينا لاعب الوسط السابق في ليفركوزن وفولفسبورغ وأيضا في المنتخب الأمريكي. ويبدو أن كرة القدم تجري في دم هذه الموهبة الكروية. تدرج لاعب خط الوسط جيوفاني رينا من صفوف الشباب في دورتموند ليصعد إلى الفريق الأول وكانت مباراته الأولى مع الفريق في يناير/ كانون الثاني ضد أوغسبورغ.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
جمال موسيالا (18 عاما) - بايرن ميونيخ
لاعب وسط بايرن ميونيخ يحمل الجنسيتين الألمانية والإنجليزية. وقد تنازع الطرفان لضم هذا المهاجم الذي مثّل المنتخبين الألماني والإنجليزي على الصعيد الشبابي ليختار في نهاية المطاف تمثيل المانشافت قبل بطولة أمم أوروبا يورو 2020. يحظى اللاعب بإعجاب بايرن ميونيخ ومنذ ظهوره الأول مع النادي العام المنصرم، يلعب موسيالا بشكل منتظم في صفوف بطل البوندسليغا حيث يجد في زميله توماس مولر قدوة له.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
سيلاس كاتومبا مفومبا (22 عاما) – شتوتغارت
تمكن المهاجم الكونغولي سيلاس كاتومبا مفومبا الذي كان اسمه في السابق سيلاس وامانجيتوكا من استيعاب طريقة لعب نادي شتوتغارت. منذ انضمامه من نادي باريس إف. سي. أحد أندية الدرجة الثانية بفرنسا عام 2019، سجل سيلاس لاعب الجناح 21 هدفا خلال في المرحلتين الماضيتين لمسابقة الدوري، ما ساعد فريقه شتوتغارت على التقدم قبل ان ينتهي به الأمر في المنطقة الوسط في البوندسليغا الموسم الماضي.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
كريستوف بومغارتنر (21 عاما) – هوفنهايم
عقب انضمامه إلى أكاديمية هوفنهايم في سن السابعة عشرة، تطور بومغارتنر كثيرا ليصبح لاعبا أساسيا في الفريق الأول للنادي. أحرز 16 هدفا وقدم 13 تمريرة حاسمة ما يمثل أداء قويا للاعب خط وسط مهاجم رغم أنه لا يزال في مقتبل العمر إذ لم يتجاوز عامه الـ 21. ويلعب بومغارتنر بانتظام في المنتخب النمساوي إذ شارك في 14 مباراة وأحرز اربعة أهداف لمنتخب بلاده.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
يوسوفا موكوكو (16 عاما) - بوروسيا دورتموند
أثار اللاعب الشاب يوسوفا موكوكو ضجة في عالم المستديرة ليصبح لاعبا من الطراز الأول حتى قبل ان يلعب في الفريق الأول لبوروسيا دورتموند في نوفمبر/ تشرين الثاني. وقبل ذلك سجل يوسوفا 141 هدفا في 88 مباراة خلال لعبه في الفرق الشبابية لبوروسيا دورتموند. وبعد صعوده، حجز مقعدا أساسيا في صفوف بوروسيا دورتموند خاصة بعد أن أصبح أصغر هداف في البوندسليغا بعمر 16 عاما و 28 يومًا فقط في 15 مشاركة.
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10 نجوم شباب يشعلون منافسات موسم جديد من البوندسليغا
لوكا نيتز (18 عاما) - بوروسيا مونشنغلادباخ
انضم الظهير الأيسر نيتز إلى نادي بوروسيا مونشنغلادباخ قبيل الموسم الجديد بعد تجربة احترافية كبيرة ورائعة مع هيرتا برلين حيث كان محطم ارقامه القياسية. يجيد نيتز قراءة الملعب بشكل جيد فضلا عن براعته في امتلاك الكرة لذا يعتبر نيتز واحدا من المواهب الكروية الواعدة في ألمانيا. ويتوقع أن يتحسن أداءه خلال مشاركاته في البوندسليغا سواء في جلادباخ أو في العاصمة. إعداد: إدوارد ماكامبريدج/ م.ع