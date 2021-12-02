بوندسليغا: بايرن يسقط دورتموند في عقر داره ويبتعد في الصدارة

قطع فريق بايرن ميونيخ خطوة مهمة على الطريق نحو تحقيق حلم التتويج بلقب الدوري الألماني لكرة القدم للمرة العاشرة على التوالي بعد الفوز على ملعب مضيفه وملاحقه المباشر بوروسيا دورتموند 3 / 2 مساء السبت (الرابع من ديسمبر/ كانون الأول 2021) في المرحلة الرابعة عشرة من البوندسليغا. وبهذا الفوز رفع بايرن رصيده في الصدارة إلى 34 نقطة ووسع الفارق مع دورتموند صاحب المركز الثاني إلى أربع نقاط.

فعلى ملعب سيغنال إيدونا بارك في دورتموند تقدم يوليان برانت بهدف لدورتموند بعد مضي خمس دقائق من البداية بتسديدة قوية بقدمه اليمنى مستغلا تمريرة جود بيلينغهام.

لكن فرحة دورتموند لم تدم طويلا حيث تمكن القناص البولندي روبرت ليفاندوفسكي من تسجيل هدف التعادل لبايرن بعد أربع دقائق فقط بتسديدة بقدمه اليمنى بعدما تلقى تمريرة من توماس مولر.

وقبل دقيقة واحدة من نهاية الشوط الاول أحرز الفرنسي كينغسلي كومان الهدف الثاني للنادي البافاري عبر تسديدة بقدمه اليمنى لمست أقدام أحد اللاعبين وسكنت شباك دورتموند.

مشاهدة الفيديو 01:33 ليڤاندوڤسكي يحطم الرقم القياسي لعدد الأهداف في موسم واحد

وبعد مضي ثلاث دقائق فقط من بداية الشوط الثاني أحرز الهداف النرويجي إيرلينغ هالاند هدف التعادل لدورتموند بتسديدة بقدمه اليمنى بعد تمريرة جديدة من بيلينغهام.

واحتسب الحكم ضربة جزاء لصالح بايرن عقب الرجوع لتقنية "فار" بعدما لمست الكرة يد ماتس هوميلس مدافع دورتموند، ليسجل منها ليفاندوفسكي الهدف الثاني له والثالث للفريق الضيف في الدقيقة 77. وشهدت ضربة الجزاء التي احتسبها الحكم لصالح بايرن ميونيخ ، احتجاجات واسعة من جانب فريق دورتموند ومدربه ماركو روزه الذي تعرض للطرد.

وبهدفيه الليلة عزز ليفاندوفسكي موقعه في صدارة قائمة الهدافين في البوندسليغا برصيد 15 هدفا، كما سجل هدفه رقم 117 خارج ملعب فريقه ليحطم الرقم القياسي الذي كان مسجلا بأسم كلاوش فيشر، أسطورة شالكه.

ليفاندوفسكي يسدد ركلة الجزاء ومعها الهدف الثالث لبايرن وبسبب اعتراضه على منح بايرن ركلة الجزاء تعرض مدرب دورتموند ماركو روزه للطرد من المباراة.

ليفركوزن يكتسح فورت بسباعية

وعزز فريق باير ليفركوزن موقعه في المركز الثالث في المسابقة بفضل فوزه الكاسح على ضيفه جرويتر فورت 7 /1، فعلى ملعب باي أرينا تقدم أمين عدلي بهدف لليفركوزن في الدقيقة 12 ثم أضاف إدموند تابسوبا الهدف الثاني في الدقيقة 17. وردّ جيريمي دودزياك بهدف لفورت في الدقيقة 33 لكن بييرو هينكابي تمكن من تسجيل الهدف الثالث لليفركوزن في الدقيقة 45.

وفي الشوط الثاني تقمص المهاجم التشيكي باتريك ستشيك دور البطولة بتسجيله أربعة أهداف (سوبر هاتريك) لليفركوزن في الدقائق 49 و69 و74 و.76 الفوز رفع رصيد ليفركوزن إلى 27 نقطة في المركز الثالث فيما ظل فورت في المركز الأخير بنقطة واحدة.

المهاجم التشيكي باتريك ستشيك يحتفل بعدما تقمص دور البطولة بتسجيله أربعة أهداف (سوبر هاتريك) لليفركوزن في شباك فورت وهنا زميله الألماني المغربي كريم بلعربي يحتفل معه.

وفي مباراة أخرى بالمرحلة ذاتها فاز هوفنهايم على ضيفه أينتراخت فرانكفورت 3/ 2. فعلى ملعب راين نيكار أرينا، قلب هوفنهايم تأخره بهدف أمام فرانكفورت إلى فوز مثير بثلاثة أهداف لهدفين.

ورفع هوفنهايم رصيده إلى 23 نقطة في المركز الرابع بينما توقف رصيد فرانكفورت عند 18 نقطة في المركز الثالث عشر.

وعلى ملعب أوبل أرينا فاز ماينز على ضيفه فولفسبورغ بثلاثة أهداف دون رد. وتقدم جوناثان بوركاردت بهدف لماينز في الدقيقة الثانية وبعدها بدقيقتين أضاف أنطون ستاش الهدف الثاني وجاء الهدف الثالث بنيران صديقة وسجله ماكسينس لكرواكس بالخطأ في مرماه في الدقيقة الأخيرة.

وبهذا الفوز رفع ماينز رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع بفارق نقطة واحدة عن فولفسبورغ صاحب المركز الثامن.

احتفال لاعبي ماينز بالتسجيل في شباك فولفسبورغ (السبت 4/12/2021)

وعلى ملعب إمبولس أرينا، فاز بوخوم على مضيفه أوغسبورغ بثلاثة أهداف لهدفين. وتقدم بوخوم بثلاثة أهداف في الشوط الأول . وفي الشوط الثاني رد أوغسبورغ بهدفين حملا توقيع ميكائيل غريغوريتش في الدقيقة 57 ودانييل كاليوري من ضربة جزاء في الدقيقة 86. وهذا الفوز رفع رصيد بوخوم إلى 19 نقطة في المركز العاشر وتوقف رصيد أوغسبورغ عند 13 نقطة في المركز السادس عشر.

وعلى استاد شوكوأرينا، تقدم كولونيا (كولن) بهدف عن طريق صالح أوزغان في الدقيقة 17 لكن برايان لاسمي أدرك التعادل لأرمينيا بيلفيلد في الدقيقة 59. ورفع كولونيا رصيده إلى 19 نقطة في المركز التاسع مقابل عشر نقاط لأرمينيا بيلفيلد في المركز ما قبل الأخير.

ص.ش/أ.ح (د ب أ)