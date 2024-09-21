بوندسليغا: بايرن يسحق بريمن بخماسية ويحكم قبضته على الصدارة

واصل بايرن ميونيخ انطلاقته المثالية في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم؛ إذ سجل ميكايل أوليسيه هدفين وصنع مثلهما ليقود الفريق إلى فوز ساحق 5-0 على مضيفه فيردر بريمن في مباراة جاءت من طرف واحد.

سحق بايرن ميونيخ مضيفه فيردر بريمن 5-0 السبت (21 أيلول/سبتمبر 2024) وواصل احكام قبضته على الصدارة بالعلامة الكاملة بفوزه الرابع تواليا، ضمن المرحلة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم.

وفرض الفرنسي ميكايل أوليسيه الوافد الجديد من كريستال بالاس الانكليزي نفسه نجما للمباراة بتسجيله هدفين (23 و60) وتمريره كرتين حاسمتين لجمال موسيالا (32) والهداف الإنكليزي هاري كاين (57)، فيما أضاف سيرج غنابري الخامس (65).

وكان كاين افتتح رصيده التهديفي في الدوري بعد انضمامه إلى بايرن قادما من توتنهام الانكليزي أمام بريمن بالذات في آب/أغسطس العام الماضي، وبات في رصيده مذاك 41 هدفا، أكثر من أي هداف انكليزي آخر.

قال موسيالا لقناة سكاي عقب نهاية اللقاء "نملك الكثير من الجودة في خط الهجوم ونستمتع بلعب كرة القدم"، مضيفا وهو يشير إلى المواجهة النارية المقبلة لفريقه أمام باير ليفركوزن حامل اللقب السبت "لكننا سنواجه منافسين أقوى".

وعزز بايرن صدارته لترتيب الفرق برصيد 12 نقطة من 4 انتصارات تواليا متقدما بفارق ثلاث نقاط عن فرايبورغ الفائز على مضيفه هايدنهايم 3-0، وأربع عن أونيون برلين الذي اسقط ضيفه هوفنهايم 2-1. وتجمد رصيد بريمن الذي مُني بخسارته الأولى هذا الموسم بعد فوز وتعادلين عند 5 نقاط في المركز العاشر.

وهو الفوز السادس تواليا لعملاق بافاريا في مختلف المسابقات منذ انطلاق الموسم الجديد، حيث كان استهل المنافسات بفوز على أولم من الدرجة الثانية برباعية نظيفة في الدور الـ 32 من كأس ألمانيا، ومغامرته القارية بفوز كاسح على دينامو زغرب الكرواتي 9-2، إلى انتصاراته في الدوري.

وتسيّد بايرن اللقاء منذ البداية حتى النهاية، فلم يتأخر في تهديد مرمى مضيفه حيث تصدت العارضة بعد 8 دقائق من صافرة البداية لتسديدة لاعب الوسط النمسوي كونراد لايمر الذي أشركه المدرب البلجيكي فنسان كومباني للمرة الأولى أساسيا هذا الموسم.

وافتتح بايرن التسجيل بفضل أوليسيه بعدما اعترض الكندي ألفونسو ديفيس الكرة ومررها إلى الانكليزي هاري كاين الذي بدوره حوّلها إلى الفرنسي تابعها بسهولة على يسار الحارس ميكايل زيتيرير (23). وضاعف بايرن النتيجة بعد مجهود فردي رائع لأوليسيه الذي دخل منطقة الجزاء وتلاعب بثلاثة مدافعين وقدّم تمريرة رائعة إلى موسيالا المتربص على بعد 6 أمتار، تابعها في الشباك (32)، في ثالث أهدافه في "بوندسليغا" هذا الموسم.

وتابع بايرن الشوط الثاني ضاغطا، فرفع غلته إلى ثلاثة بالهدف العاشر في 6 مباريات هذا الموسم في مختلف المسابقات للانكليزي كاين، هداف الدوري في الموسم الماضي، بعد لعبة مشتركة مع أوليسيه أنهاها بتسديدة أرضية في الشباك (57)، قبل أن يضيف الفرنسي الهدف الثاني الشخصي له والرابع لفريقه بعد دقيقتين اثر تمريرة من البديل غنابري، الذي وقّع بدوره على اختتام المهرجان التهديفي لفريقه باستعراض داخل المنطقة فتجاوز المدافع فيليكس أغو وسدد أرضية قوية داخل المرمى (65).

وكاد بايرن أن يزيد من غلته، إلّا ان حارس بريمن زيتيرير وقف بالمرصاد للعديد من المحاولات (72 و74 و88)، فيما تكفلت العارضة بتسديدة القائد يوسوا كيميش (90).

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وسجل فرايبورغ ثلاثة أهداف في الشوط الثاني ليخرج فائزا على هوفنهايم، بفضل ثنائية من الإيطالي فينتشينزو غريفو (59 و65)، في حين افتتح الياباني ريتسو دوان التسجيل (54).

وحسم أونيون برلينمباراته أمام هوفنهايم في الدقائق الست الأولى بهدفي توم روثه (4) والكوري الجنوبي جونغ وو-يونغ (6).

وسجل مهاجم أونيون برلين السابق ماريوس بولتر هدف هوفنهايم الوحيد (67). وحافظ نادي العاصمة على سجله خاليا من الخسارة منذ انطلاق الموسم الجديد، في حين تعرض هوفنهايم لخسارته الثالثة تواليا في الدوري.

وتعادل بوخوم مع ضيفه هولشتاين كيل 2-2. ومنح هدف التعادل للبديل الياباني شوتو ماتينو في الدقيقة 89، هولشتاين كيل نقطته الأولى على الاطلاق في دوري النخبة.

تقدم الفريق الضيف عبر النمسوي بينيديكت بيتشلر (15)، وأدرك هوفنهايم التعادل عبر السلوفاكي ماتوش بيرو (22) وتقدم بهدف لوكاس داشنر (35)، قبل أن يفرض ماتينو التعادل.

ويحتل بوخوم المركز السادس عشر بفارق الأهداف عن هولشتاين كيل وصيف القاع.

وتتابع مباريات المرحلة الأحد، فيلعب باير ليفركوزن مع فولفسبورغ، وشتوتغارت مع بوروسيا دورتموند، وسانت باولي مع لايبزيغ.

خ.س/ع.ش (أ ف ب، رويترز)