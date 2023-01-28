 بوندسليغا- بايرن يستغل تعثر دورتموند أمام شالكه وينفرد بالصدارة | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 11.03.2023

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رياضة

بوندسليغا- بايرن يستغل تعثر دورتموند أمام شالكه وينفرد بالصدارة

استغل بايرن ميونيخ تعثر منافسه وخصمه بوروسيا دورتموند في دربي الرور أمام شالكه الذي فرض عليه التعادل لينفرد البافاري في الصدارة بعد فوز كبير على أوغسبورغ. كما استعاد لايبزيغ توازنه بالفوز بثلاثية على مونشغلادباخ.

بنجامين بافارد لاعب ميونيخ يحتفل بهدفه في مرمى أوغسبورغ

الفوز هو الثالث توالياً لبايرن ميونيخ والخامس عشر هذا الموسم وبذلك يرفع رصيده إلى 52 نقطة

انفرد بايرن ميونيخ بالصدارة عندما أكرم وفادة ضيفه أوغسبورغ بالفوز عليه 5-3 مستغلا تعثر شريكه السابق غريمه بوروسيا دورتموند في دربي الرور أمام مضيفه شالكه 2-2 السبت (11 مارس/ أبريل 2023) في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني "بوندسليغا".

مختارات

فعلى ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ، قلب النادي البافاري تخلفه بهدف مبكر لميرجيم بيريشا (3) إلى فوز بخماسية بينها رباعية في نصف ساعة تناوب على تسجيلها البرتغالي جواو كانسيلو (15) والفرنسي بنجامان بافار (19 و35) وليروي سانيه (45).

وقلص الضيوف الفارق مطلع الشوط الثاني عبر بيريشا من ركلة جزاء (60)، لكن الكندي ألفونسو ديفيس أعاده إلى سابق عهده بتسجيله الهدف الخامس (74)، قبل أن يسجل الفرنسي إرفان كاردونا الهدف الثالث لأوغسبورغ في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.

وهذا هو الفوز الثالث توالياً لبايرن ميونيخ والخامس عشر هذا الموسم ليرفع به رصيده إلى 52 نقطة ويفض شراكة الصدارة بفارق نقطتين أمام غريمه بوروسيا دورتموند.

لحظة تسجيل بنجامين بافارد من بايرن ميونخ الهدف الثاني للفريق خلال مباراة فريقه أمام أوغسبورغ على ملعب أليانز أرينا

انفرد بايرن ميونيخ بالصدارة عندما أكرم وفادة ضيفه أوغسبورغ بالفوز عليه 5-3

وأشاد مدرب بايرن ميونيخ يوليان ناغلسمان بـ"رد الفعل المهم" لفريقه بعد الانتكاسة المبكرة، لكنه أعرب عن أسفه "لرفع قدمنا عن الدواسة في نهاية" المباراة.

وفضل ناغلسمان الابقاء على توماس مولر والفرنسي كينغسلي كومان وليون غوريتسكا والكرواتي يوسيب ستانيسيتش على دكة البدلاء ومنح الفرصة للسنغالي ساديو مانيه وليروي سانيه وسيرج غنابري والمدافع البرتغالي جواو كانسيلو للبدء أساسيين.

وغاب الهداف الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ بسبب الإصابة في ظهره.

دورتموند يفرط في تقدمه مرتين

وعلى ملعب "فيلتينس أرينا" في غيلسنكيرشن، فرط بوروسيا دورتموند في تقدمه مرتين وفشل في تحقيق الفوز للمرة الثانية توالياً.

ومنح المدافع الدولي نيكو شلوتربيك التقدم لدورتموند في الدقيقة 38، لكن ماريوس بالتر أدرك التعادل مطلع الشوط الثاني، قبل أن يعيد المدافع الدولي البرتغالي رافائيل غيريرو التقدم للضيوف بعد 10 دقائق، لكن البديل التركي كينان كارامان أدرك التعادل بعد تسع دقائق.

وجاء التعادل المخيب لدورتموند بعد أربعة أيام على خروجه من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بخسارته أمام مضيفه تشلسي الانجليزي صفر-2 وبالتالي توقف مسلسل انتصاراته المتتالية في بداية العام الجديد عند 10 مباريات في جميع المسابقات بينها ثمانية في البوندسليغا.

جانب من مباراة بوروسيا دورتموند وشالكه

فرط بوروسيا دورتموند في تقدمه مرتين وفشل في تحقيق الفوز للمرة الثانية توالياً

في المقابل، تابع شالكه انتعاشته في الآونة الأخيرة وحافظ على سجله خالياً من الخسارة للمرة السابعة توالياً وتخلص من المركز الأخير متقدماً للمركز السابع عشر برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف خلف شتوتغارت السادس عشر ونقطة واحدة خلف هرتا برلين الخامس عشر وآخر الناجين من الهبوط الى الدرجة الثانية.

 لايبزيغ يستعيد توازنه    

واستعاد لايبزيغ توازنه في توقيت مناسب بفوز الكبير على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3-صفر وارتقائه الى المركز الثالث مؤقتا.

ودفع بوروسيا مونشنغلادباخ غالياً ثمن إهدار مهاجمه الفرنسي الحسن بليا ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني (53)، واستقبل مرماه ثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها تيمو فيرنر (57) والسويدي إميل فوسبرغ (71 من ركلة جزاء) والكرواتي يوسكو غفارديول (80).

جانب من مباراة لايبزيغ وبوروسيا مونشنغلادباخ

دفع بوروسيا مونشنغلادباخ غالياً ثمن إهدار مهاجمه الفرنسي الحسن بليا ركلة جزاء واستقبل مرماه ثلاثة أهداف

وعوَّض لايبزيغ خسارته أمام بوروسيا دورتموند 1-2 في المرحلة الماضية وحقق فوزه الثالث عشر هذا الموسم رافعاً رصيده إلى 45 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام أونيون برلين الذي يحل ضيفاً على فولفسبورغ يوم غد الأحد.

وحقق لايبزيغ فوزه قبل رحلته إلى إنجلترا لمواجهة مانشستر سيتي الثلاثاء في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا (1-1 ذهابا).

وفي بقية المباريات تعادل هرتا برلين مع ماينز بهدف مقابل هدف، وأينتراخت فرانكفورت مع شتوتغارت بالنتيجة نفسها.

ع.ح/ أ.ح (ا ف ب، د ب أ)

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