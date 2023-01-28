بوندسليغا- بايرن يستغل تعثر دورتموند أمام شالكه وينفرد بالصدارة

انفرد بايرن ميونيخ بالصدارة عندما أكرم وفادة ضيفه أوغسبورغ بالفوز عليه 5-3 مستغلا تعثر شريكه السابق غريمه بوروسيا دورتموند في دربي الرور أمام مضيفه شالكه 2-2 السبت (11 مارس/ أبريل 2023) في المرحلة الرابعة والعشرين من الدوري الألماني "بوندسليغا".
فعلى ملعب "أليانز أرينا" في ميونيخ، قلب النادي البافاري تخلفه بهدف مبكر لميرجيم بيريشا (3) إلى فوز بخماسية بينها رباعية في نصف ساعة تناوب على تسجيلها البرتغالي جواو كانسيلو (15) والفرنسي بنجامان بافار (19 و35) وليروي سانيه (45).
وقلص الضيوف الفارق مطلع الشوط الثاني عبر بيريشا من ركلة جزاء (60)، لكن الكندي ألفونسو ديفيس أعاده إلى سابق عهده بتسجيله الهدف الخامس (74)، قبل أن يسجل الفرنسي إرفان كاردونا الهدف الثالث لأوغسبورغ في الدقيقة الثالثة من الوقت بدل الضائع.
وهذا هو الفوز الثالث توالياً لبايرن ميونيخ والخامس عشر هذا الموسم ليرفع به رصيده إلى 52 نقطة ويفض شراكة الصدارة بفارق نقطتين أمام غريمه بوروسيا دورتموند.
انفرد بايرن ميونيخ بالصدارة عندما أكرم وفادة ضيفه أوغسبورغ بالفوز عليه 5-3
وأشاد مدرب بايرن ميونيخ يوليان ناغلسمان بـ"رد الفعل المهم" لفريقه بعد الانتكاسة المبكرة، لكنه أعرب عن أسفه "لرفع قدمنا عن الدواسة في نهاية" المباراة.
وفضل ناغلسمان الابقاء على توماس مولر والفرنسي كينغسلي كومان وليون غوريتسكا والكرواتي يوسيب ستانيسيتش على دكة البدلاء ومنح الفرصة للسنغالي ساديو مانيه وليروي سانيه وسيرج غنابري والمدافع البرتغالي جواو كانسيلو للبدء أساسيين.
وغاب الهداف الكاميروني إريك ماكسيم تشوبو-موتينغ بسبب الإصابة في ظهره.
دورتموند يفرط في تقدمه مرتين
وعلى ملعب "فيلتينس أرينا" في غيلسنكيرشن، فرط بوروسيا دورتموند في تقدمه مرتين وفشل في تحقيق الفوز للمرة الثانية توالياً.
ومنح المدافع الدولي نيكو شلوتربيك التقدم لدورتموند في الدقيقة 38، لكن ماريوس بالتر أدرك التعادل مطلع الشوط الثاني، قبل أن يعيد المدافع الدولي البرتغالي رافائيل غيريرو التقدم للضيوف بعد 10 دقائق، لكن البديل التركي كينان كارامان أدرك التعادل بعد تسع دقائق.
وجاء التعادل المخيب لدورتموند بعد أربعة أيام على خروجه من الدور ثمن النهائي لمسابقة دوري أبطال أوروبا بخسارته أمام مضيفه تشلسي الانجليزي صفر-2 وبالتالي توقف مسلسل انتصاراته المتتالية في بداية العام الجديد عند 10 مباريات في جميع المسابقات بينها ثمانية في البوندسليغا.
فرط بوروسيا دورتموند في تقدمه مرتين وفشل في تحقيق الفوز للمرة الثانية توالياً
في المقابل، تابع شالكه انتعاشته في الآونة الأخيرة وحافظ على سجله خالياً من الخسارة للمرة السابعة توالياً وتخلص من المركز الأخير متقدماً للمركز السابع عشر برصيد 20 نقطة بفارق الأهداف خلف شتوتغارت السادس عشر ونقطة واحدة خلف هرتا برلين الخامس عشر وآخر الناجين من الهبوط الى الدرجة الثانية.
لايبزيغ يستعيد توازنه
واستعاد لايبزيغ توازنه في توقيت مناسب بفوز الكبير على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3-صفر وارتقائه الى المركز الثالث مؤقتا.
ودفع بوروسيا مونشنغلادباخ غالياً ثمن إهدار مهاجمه الفرنسي الحسن بليا ركلة جزاء مطلع الشوط الثاني (53)، واستقبل مرماه ثلاثة أهداف تناوب على تسجيلها تيمو فيرنر (57) والسويدي إميل فوسبرغ (71 من ركلة جزاء) والكرواتي يوسكو غفارديول (80).
دفع بوروسيا مونشنغلادباخ غالياً ثمن إهدار مهاجمه الفرنسي الحسن بليا ركلة جزاء واستقبل مرماه ثلاثة أهداف
وعوَّض لايبزيغ خسارته أمام بوروسيا دورتموند 1-2 في المرحلة الماضية وحقق فوزه الثالث عشر هذا الموسم رافعاً رصيده إلى 45 نقطة بفارق نقطة واحدة أمام أونيون برلين الذي يحل ضيفاً على فولفسبورغ يوم غد الأحد.
وحقق لايبزيغ فوزه قبل رحلته إلى إنجلترا لمواجهة مانشستر سيتي الثلاثاء في إياب ثمن نهائي مسابقة دوري أبطال أوروبا (1-1 ذهابا).
وفي بقية المباريات تعادل هرتا برلين مع ماينز بهدف مقابل هدف، وأينتراخت فرانكفورت مع شتوتغارت بالنتيجة نفسها.
ع.ح/ أ.ح (ا ف ب، د ب أ)
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ساديو ماني من ليفربول إلى بايرن ميونيخ
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ماريو غوتسه من أيندهوفن إلى فرانكفورت
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إيرلينغ هالاند يودع دورتموند
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
سيباستيان هالير من أمستردام إلى دورتموند
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كريم أديمي يرافق هالير إلى دورتموند
هالير سيكون في صفوف بوروسيا دورتموند مهاجما رفيقا للاعب كريم أديمي الذي أعلن عن انتقاله بعد ساعة من إبرام صفقة انتقال هالاند. وهذا اللاعب الشاب البالغ من العمر 20 عاما ينتقل مقابل نحو 30 مليون يورو من فريق زالتسبورغ إلى دورتموند بعقد حتى عام 2027 .
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نيكلاس زوله يدير ظهره لبطل البوندسليغا
خط دفاع دورتموند يتلقى دعما قويا مع تكليف نيكلاس زوله، بدون أي مبلغ تعويضي. ويغادر لاعب المنتخب الألماني صفوف بايرن ميونيخ لأنه لا يشعر بالثقة والتقدير هناك. وفي سيحاول مع دورتموند "ألا يفوز بايرن ميونيخ بلقب البطولة للمرة الحادية عشرة". وحارس بايرن نوير أعرب عن خيبته بالقول "هذا أعزعجنا جميعا، نيكلاس يرحل، سنفتقده".
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
نيكو شلوتربيك من فرايبورغ إلى دورتموند
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
نصير مزراوي من أياكس إلى بايرن ميونيخ
مع المدافع في الجناح اليميني لفريق أياكس أمستردام، نصير مزراوي، يكون البفاريون قد كسبوا لاعبا أراده مدربهم يوليان ناغلسمان. مزراوي المولود في هولندا يلعب في صفوف المنتخب المغربي. وهذا اللاعب البالغ من العمر 24 عاما حصل على عروض من عدة فرق أوروبية، اختار بايرن من يينها، الذي حصل على خدماته دون تعويض مالي لأياكس، وأعطاه عقدا حتىد حتى عام 2026.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
ريان غرافينبيرخ أيضا يترك أياكس أمستردام
إلى جانب مزراوي يجلب البفاريون زميله في أمستردام ريان غرافينبيرخ، ومن شأن لاعب المنتخب الهولندي أن يقوي وسط بايرن ميونيخ، وقد وقع على عقد حتى عام 2027. "ريان غرافينبيرغ لاعب شاب جدير بالاهتمام، الكثير من الأندية الأوروبية الكبير كانت ترغب في كسبه"، قال رئيس نادي بايرن ميونيخ أوليفر كان.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
آدم هلوزيك من براغ إلى ليفركوزن
المهاجم التشيكي آدم هلوزيك مرغوب فيه على المستوى الدولي. وهذا المهاجم البالغ من العمر 19 عاما في صفوف سبارتا براغ يلعب منذ سبتمبر/ أيلول 2020 مع منتخب بلاده وشارك في بطولة كأس الأمم الأوروبية عام 2021. وقع عقدا لخمس سنوات مع بايرن ليفركوزن حيث بإمكانه اللعب إلى جانب مواطنه باتريك شيك. وحسب مصادر سوق الانتقالات، كلفت هذه الصفة بايرن ليفركوزن 19 مليون يورو.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
لوكاس ألاريو يغادر ليفركوزن إلى فرانكفورت
مهاجم آخر يغادر ليفركوزن، إنه الأرجنتيني لوكاس ألاريو الذي سينضم إلى أينتراخت فرانكفورت بعقد يمتد حتى 2025. وكان ألاريو قد انتقل عام 2017 من فريق بوينس أيريس إلى ليفركوزن، وقد أحرز 58 هدفا في 164 مباراة.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
كزافير شلاغر من فولفسبورغ إلى لايبزيغ
المثابرة الكاملة مضمونة مع النمساوي كزافير شلاغر البالغ من العمر 24 عاما، الذي لا يتجنب المبارزة حتى ولو أنه يخسر فيها أحيانا. وفي سبتمبر/ أيلول 2021 أصيب بتمزق في الرباط الصليبي ضد لايبزيغ وضيع بالتالي نصف الموسم. لكن يبدو أن المسؤولين في لايبزيغ معجبون به وسيدفعون 12 مليون يورو للحصول على خدماته بعقد حتى عام 2026.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
ألكسندر شفولو من هيرتا إلى شالكه
حارس المرمى ألكسندر شفولو لم يحرس شباك فريقه هيرتا برلين بسبب تمز في العضلات، وأجبر على مشاهدة مجريات مباراة فريقه في ملحق البقاء والهبوط ضد هامبورغ من المدرجات، حيث ضمن هيرتا بقاءه في دوري الدرجة الأولى. وبعد سنتين في برلين تتم استعارة لاعب فرايبورغ السابق من قبل شالكه الذي كاد أن ينضم إليه في عام 2020.
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أبرز الانتقالات الصيفية في البوندسليغا
كورنتين توليسو يترك بايرن إلى..؟
لاعب المنتخب الفرنسي كورنتين توليسو الذي انتقل عام 2017 مقابل مبلغ قياسي في البوندسليغا آنذاك 41,5 مليون يورو من أولمبيك ليون إلى ميونيخ غالبا ما كان يتعرض للإصابة، ولن يتم تمديد عقده. ولم يجد اللاعب البالغ من العمر 27 عاما والذي أحرز 14 لقبا مع بايرن ميونيخ ناديا جديدا بعد!