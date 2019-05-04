بوندسليغا- بايرن يخفق في حسم اللقب ودورتموند ينعش آماله

تأجل حسم لقب الدوري الألماني لكرة القدم ـ بوندسليغا ـ إلى الجولة الأخيرة، وذلك بعد تعادل فريق بايرن ميونيخ بدون أهداف مع مضيفه لايبزيغ، وفوز بوروسيا دورتموند على فورتونا دوسلدورف بثلاثة أهداف مقابل هدفين اليوم السبت (11 ماير/ أيار)، في الجولة الرابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري. وشهدت أيضا هذه الجولة تأكد هبوط نورنبرغ وهانوفر بشكل رسمي إلى الدرجة الثانية، فيما يخوض شتوتغارت الدور الفاصل للبقاء في الدوري.
وشهدت هذه الجولة فوز بوروسيا مونشنغلادباخ على نورنبرغ برباعية نظيفة وهانوفر على فرايبورغ بثلاثية نظيفة وفيردر بريمن على هوفنهايم بهدف واحد مقابل لا شيء وشتوتغارت على فولفسبورغ بثلاثية نظيفة وهيرتا برلين على أوغسبورغ بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف وتعادل باير ليفركوزن مع شالكه بهدف لكل منهما.
وعلى ملعب ريد بول أرينا، كان بايرن ميونيخ بحاجة لتحقيق الفوز ليتوج بلقبه السابع على التوالي، لكنه اصطدم بفريق لايبزيغ القوي الذي استطاع أن يوقف زحف بايرن نحو اللقب. ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 75 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع لايبزيغ رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث. ويكفي بايرن ميونيخ التعادل مع آينتراخت فرانكفورت يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة ليضمن التتويج بلقبه السابع على التوالي.
وعلى ملعب سيغنال إيدونا بارك، أنعش فريق بوروسيا دورتموند آماله في التتويج بلقب الدوري بعدما تغلب على فورتونا دوسلدورف بصعوبة كبيرة. وسجل أهداف دورتموند كريستيان بوليسيتش وتمواس ديلاني وماريو غويتزه في الدقائق 41 و53 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة. فيما سجل هدفي فورتونا أوليفير فينك في الدقيقة 47 وداويد كوفناسكي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.
فرحة دورتموند كبيرة لكنها غير كافية لحسم اللقب
وشهدت المباراة طرد أدم بودزيك لاعب دوسلدورف بالإضافة لإضاعة دودي لوكيباكيو، لاعب دوسلدورف، ركلة جزاء في الدقيقة 59. ورفع دورتموند رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف بايرن ميونخ، وتوقف رصيد فورتونا دوسلدورف عند 41 نقطة في المركز الحادي عشر. ويحتاج بوروسيا دورتموند للفوز على بوروسيا مونشنغلادباخ في الجولة الأخيرة يوم السبت المقبل، مع خسارة بايرن ميونخ ليضمن التتويج بلقب الدوري.
وعلى ملعب فرانكن ستاديون، تأكد هبوط فريق نورنبرغ إلى الدرجة الثانية عقب سقوطه برباعية نظيفة أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ. وسجل أهداف مونشنغلادباخ جوزيب دراميتش في الدقيقة 56 ولوكاس موهل، لاعب نورنبرغ، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 63 وثورجان هازارد في الدقيقة 65 ودينيس زكريا في الدقيقة 80. وتوقف رصيد نورنبرغ عند 19 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير ليهبط رسميا فيما رفع مونشنغلادباخ رصيده إلى55 نقطة في المركز الرابع.
شتوتغارت وفرحة فرصة المباراة الفاصلة للبقاء في دوري الأضواء
وعلى ملعب أود أرينا، فاز هانوفر على فرايبورغ بثلاثية نظيفة لكن هذا الفوز لم يكن كافيا، حيث هبط هانوفر أيضا للدرجة الثانية. وسجل أهداف هانوفر فالديمار أنتون وايلاس بيبو ووالاس سوزا في الدقائق 39 و51 و81. ورفع هانوفر رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير ليهبط رسميا، وتوقف رصيد فرايبورغ عند 33 في المركز الثالث عشر.
وعلى ملعب مرسيدس بينز أرينا، سيخوض فريق شتوتغارت مباراة الدور الفاصل للبقاء في الدوري وذلك بعد احتلاله المركز السادس عشر عقب فوزه على فولفسبورغ بثلاثية نظيفة أيضا. وسجل أهداف شتوتغارت غونزالو كاسترو وأناستاسيوس دونيس ودانيل ديدافي في الدقائق الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و55 و83. ورفع شتوتغارت رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس عشر، ليتأكد خوضه الدور الفاصل، فيما توقف رصيد فولفسبورغ عند 52 نقطة في المركز السابع.
ح.ع.ح/ع.ج(د.ب.أ، أ.ف.ب)
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كورينتن توليسو
يحتاج لاعب كرة القدم الموهوب إلى بعض الحظ أيضاً، إذ يأمل لاعب بايرن ميونيخ، كورينتن توليسو، أن يكون قادراً على إظهار موهبته الكروية فوق المستطيل الأخضر، وذلك بعد غيابه المتواصل عن الملاعب منذ تعرضه لإصابة قوية نهاية الموسم الماضي. وانتقل توليسو إلى النادي البافاري قادماَ من ليون الفرنسي في صفقة بلغت 41,5 مليون يورو، وكان أغلى لاعب ينتقل إلى "البوندسليغا" آنذاك.
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هنريك ميختريان
بعد أخذ ورد ترك هنريك ميختريان فريقه بوروسيا دورتموند سنة 2016 وانتقل إلى الفريق الإنجليزي العملاق مانشستر يونايتد. وضخ "الشياطين الحمر" مبلغ 42 مليون يورو في خزينة بوروسيا دورتموند، من أجل الاستفادة من خدمات صانع الألعاب الأرميني الموهوب.
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غرانيت تشاكا
في الموسم الكوري 2017/2016 انتقل كابتن المنتخب السويسري غرانيت تشاكا من بوروسيا مونشنغلاباخ إلى فريق العاصمة اللندنية أرسنال. وانتعشت خزائن الفريق الألماني من بيع تشاكا بـ 45 مليون يورو، فيما يواصل المدافع الصلب تقديم مستويات قوية مع "المدفعجية" والمنتخب السويسري على حد سواء.
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دوغلاس كوستا
عام 2015 تعاقد بايرن ميونيخ مع نجم شاختار دونيتسك الأوكراني، دوغلاس كوستا، بمبلغ 30 مليون يورو. ولم ينتظر النادي البافاري كثيراً من أجل بيع النجم البرازيلي، الذي انتقل عام 2018 إلى يوفنتوس مقابل 46 مليون يورو ويلعب الآن بجوار النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو في "البيانكونيري".
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جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم
ليروي سانيه
قبل ثلاث سنوات نجح مانشستر سيتي في الفوز بخدمات نجم شالكه ليروي سانيه. وبلغت قيمة الصفقة حوالي 50 مليون يورو بسبب الحوافز والمكافآت الخاصة بمستوى الدولي الألماني خلال فترة عقده مع "الأزرق السماوي". ويُعد صاحب القدم اليسرى الساحرة حالياً أغلى لاعب ألماني في التاريخ. فضلاً عن احتلاله المرتبة 48 كأغلى الصفقات الكروية في العالم.
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بيير أوباميانغ
بعد تجربة ناجحة مع بوروسيا دورتموند وتسجيله لعدة أهداف حاسمة، رحل الهداف الغابوني بيير أوباميانغ إلى أرسنال سنة 2018 في صفقة مالية بلغت 63,75 مليون يورو. ويواصل المهاجم السريع نشر سحره الكروي فوق المستطيل الأخضر مع "المدفعجية".
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جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم
كريستيان بوليسيتش
ربما يكون كريستيان بوليسيتش اللاعب الأمريكي الأكثر موهبة في جيله حاليا. إذ قدم النجم الأمريكي الشاب إلى بوروسيا دورتموند عام 2015، بيد أنه سيرحل نهاية هذا الموسم إلى تشيلسي بعدما وقع رسميا على عقد انتقاله إلى "البلوز" في صفقة كروية وصلت قيمتها إلى 64 مليون يورو.
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جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم
نابي كيتا
صيف السنة الماضية 2018، حط نابي كيتا الرحال في ليفربول قادما من فريق لايبزيغ الألماني. وكلفت صفقة الدولي الغيني خزينة "الريدز" 48 مليون جنيه استرليني. ويتضمن عقد كيتا مع ليفربول عدة شروط ما قد يرفع من قيمة الصفقة إلى أكثر من 70 مليون يورو. ويعد نابي كيتا لاعبا أساسيا في كتيبة المدرب الألماني يورغن كلوب، رغم تذبذب مستواه هذا الموسم.
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جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم
كيفين دي بروين
صيف سنة 2015، تعاقد مانشستر سيتي مع صانع ألعاب فولفسبورغ الألماني كيفن دي بروين بمبلغ 74 مليون يورو. ورغم انتعاش خزينة النادي الألماني من بيع الدولي البلجيكي الموهوب، إلا أن رحيله إلى "الأزرق السماوي" أثر على فولفسبورغ، الذي تراجع مستواه كثيراً.
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جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم
لوكاس هيرنانديز
أصبح لوكاس هيرنانديز أغلى لاعب في تاريخ بايرن ميونيخ، فقد دفع النادي البافاري 80 مليون يورو لأتلتيكو مدريد من أجل إقناعه بالتخلي عن المدافع الفرنسي الشاب. زيادة على ذلك، أصبح هيرنانديز حالياً من أغلى المدافعين في عالم الساحرة المستديرة.
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جنون الأسعار يضرب الدوري الألماني لكرة القدم
عثمان ديمبيلي
أما الرقم القياسي في سوق الانتقالات بالدوري الألماني لكرة القدم، فإنه يعود إلى نجم بوروسيا دورتموند السابق عثمان ديمبيلي، الذي رحل عن الفريق الألماني صيف سنة 2017 إلى برشلونة في صفقة بلغت قيمتها 105 مليون يورو، بالإضافة إلى متغيرات ستضاف إلى الصفقة لتصل إلى 42 مليون يورو، ما يعني أن قيمة الصفقة قد تصل إجمالاً إلى حوالي 147 مليون يورو. إعداد: فيبر يوشا/ ر.م