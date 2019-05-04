بوندسليغا- بايرن يخفق في حسم اللقب ودورتموند ينعش آماله

تأجل حسم لقب الدوري الألماني لكرة القدم ـ بوندسليغا ـ إلى الجولة الأخيرة، وذلك بعد تعادل فريق بايرن ميونيخ بدون أهداف مع مضيفه لايبزيغ، وفوز بوروسيا دورتموند على فورتونا دوسلدورف بثلاثة أهداف مقابل هدفين اليوم السبت (11 ماير/ أيار)، في الجولة الرابعة والثلاثين قبل الأخيرة من الدوري. وشهدت أيضا هذه الجولة تأكد هبوط نورنبرغ وهانوفر بشكل رسمي إلى الدرجة الثانية، فيما يخوض شتوتغارت الدور الفاصل للبقاء في الدوري.

وشهدت هذه الجولة فوز بوروسيا مونشنغلادباخ على نورنبرغ برباعية نظيفة وهانوفر على فرايبورغ بثلاثية نظيفة وفيردر بريمن على هوفنهايم بهدف واحد مقابل لا شيء وشتوتغارت على فولفسبورغ بثلاثية نظيفة وهيرتا برلين على أوغسبورغ بأربعة أهداف مقابل ثلاثة أهداف وتعادل باير ليفركوزن مع شالكه بهدف لكل منهما.

وعلى ملعب ريد بول أرينا، كان بايرن ميونيخ بحاجة لتحقيق الفوز ليتوج بلقبه السابع على التوالي، لكنه اصطدم بفريق لايبزيغ القوي الذي استطاع أن يوقف زحف بايرن نحو اللقب. ورفع بايرن ميونخ رصيده إلى 75 نقطة في صدارة الترتيب، كما رفع لايبزيغ رصيده إلى 66 نقطة في المركز الثالث. ويكفي بايرن ميونيخ التعادل مع آينتراخت فرانكفورت يوم السبت المقبل في الجولة الأخيرة ليضمن التتويج بلقبه السابع على التوالي.

وعلى ملعب سيغنال إيدونا بارك، أنعش فريق بوروسيا دورتموند آماله في التتويج بلقب الدوري بعدما تغلب على فورتونا دوسلدورف بصعوبة كبيرة. وسجل أهداف دورتموند كريستيان بوليسيتش وتمواس ديلاني وماريو غويتزه في الدقائق 41 و53 والثانية من الوقت بدل الضائع للمباراة. فيما سجل هدفي فورتونا أوليفير فينك في الدقيقة 47 وداويد كوفناسكي في الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة.

فرحة دورتموند كبيرة لكنها غير كافية لحسم اللقب

وشهدت المباراة طرد أدم بودزيك لاعب دوسلدورف بالإضافة لإضاعة دودي لوكيباكيو، لاعب دوسلدورف، ركلة جزاء في الدقيقة 59. ورفع دورتموند رصيده إلى 73 نقطة في المركز الثاني، بفارق نقطتين خلف بايرن ميونخ، وتوقف رصيد فورتونا دوسلدورف عند 41 نقطة في المركز الحادي عشر. ويحتاج بوروسيا دورتموند للفوز على بوروسيا مونشنغلادباخ في الجولة الأخيرة يوم السبت المقبل، مع خسارة بايرن ميونخ ليضمن التتويج بلقب الدوري.

وعلى ملعب فرانكن ستاديون، تأكد هبوط فريق نورنبرغ إلى الدرجة الثانية عقب سقوطه برباعية نظيفة أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ. وسجل أهداف مونشنغلادباخ جوزيب دراميتش في الدقيقة 56 ولوكاس موهل، لاعب نورنبرغ، بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 63 وثورجان هازارد في الدقيقة 65 ودينيس زكريا في الدقيقة 80. وتوقف رصيد نورنبرغ عند 19 نقطة في المركز الثامن عشر الأخير ليهبط رسميا فيما رفع مونشنغلادباخ رصيده إلى55 نقطة في المركز الرابع.

شتوتغارت وفرحة فرصة المباراة الفاصلة للبقاء في دوري الأضواء

وعلى ملعب أود أرينا، فاز هانوفر على فرايبورغ بثلاثية نظيفة لكن هذا الفوز لم يكن كافيا، حيث هبط هانوفر أيضا للدرجة الثانية. وسجل أهداف هانوفر فالديمار أنتون وايلاس بيبو ووالاس سوزا في الدقائق 39 و51 و81. ورفع هانوفر رصيده إلى 21 نقطة في المركز السابع عشر قبل الأخير ليهبط رسميا، وتوقف رصيد فرايبورغ عند 33 في المركز الثالث عشر.

وعلى ملعب مرسيدس بينز أرينا، سيخوض فريق شتوتغارت مباراة الدور الفاصل للبقاء في الدوري وذلك بعد احتلاله المركز السادس عشر عقب فوزه على فولفسبورغ بثلاثية نظيفة أيضا. وسجل أهداف شتوتغارت غونزالو كاسترو وأناستاسيوس دونيس ودانيل ديدافي في الدقائق الأولى من الوقت بدل الضائع للشوط الأول و55 و83. ورفع شتوتغارت رصيده إلى 27 نقطة في المركز السادس عشر، ليتأكد خوضه الدور الفاصل، فيما توقف رصيد فولفسبورغ عند 52 نقطة في المركز السابع.

ح.ع.ح/ع.ج(د.ب.أ، أ.ف.ب)