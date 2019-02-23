بوندسليغا.. بايرن يثأر من غلادباخ ويضيق الخناق على المتصدر دورتموند

أسقط بايرن ميونيخ مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1/5، ولحق بطل المواسم الستة الأخيرة بالمتصدر بوروسيا دورتموند الذي سقط بدوره أمام مضيفه أوغسبورغ 2/1 أمس الجمعة في افتتاح الرابعة والعشرين للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا). وثأر بايرن ميونيخ لخسارته ذهاباً 3/صفر ملحقاً بمضيفه الخسارة الثالثة على التوالي في عقر داره بعد 12 فوزاً متتالياً. وعلى ملعب بوروسيا بارك رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 54 نقطة وبات يتخلف بفارق هدفين فقط عن المتصدر بوروسيا دورتموند، فيما وقف رصيد مونشنغلادباخ عند 43 نقطة وتراجع إلى المركز الرابع بعد فوز لايبزيغ على مضيفه نورنبرغ.
إذ تقدم فريق لايبزيغ للمركز الثالث بجدول ترتيب بوندسليغا بفضل فوزه على مضيفه نورنبرغ 1 /صفر اليوم السبت (الثاني من آذار/مارس 2019). واكتسح فورتونا دوسلدورف مضيفه شالكه 4 /صفر فيما تغلب باير ليفركوزن على ضيفه فرايبورغ 2 /صفر وهيرتا برلين على ضيفه ماينز 2/ 1 وفاز اينتراخت فرانكفورت على ضيفه هوفنهايم 3/2.
وعلى ملعب فرنكن ستاديون، سجل المدافع الشاب لوكاس كلوسترمان هدف الفوز للايبزيغ في شباك نورنبرغ في الدقيقة 40. وكان بمقدور نورنبرغ أن يخرج بنتيجة إيجابية لولا ضربة الجزاء التي أهدرها هاننو بيهرينز في الدقيقة العاشرة. ورفع لايبزيغ رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن بوروسيا مونشنغلادباخ صاحب المركز الرابع والذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع مضيفه بايرن ميونخ.
وعلى ملعب فيلتينس أرينا، لقن دوسلدورف درساً قاسياً لمضيفه شالكه وفاز عليه برباعية. وافتتح دودي لوكيباكيو التسجيل لدوسلدورف من ضربة جزاء في الدقيقة 35 ثم داويد كوفناسكي الهدفين الثاني والرابع في الدقيقتين 62 و84 وتكفل بينيتو رامان بالهدف الثالث في الدقيقة 68. الفوز رفع رصيد دوسلدورف إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد شالكه عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر.
لاعبو اينتراخت فرانكفورت يحتفلون بانتزاع فوز ثمين من هوفنهايم
وعلى ملعب كومرتس بنك أرينا اقتنص فرانكفورت فوزاً درامياً من ضيفه هوفنهايم بواقع ثلاثة أهداف لهدفين. وتقدم الصربي فيليب كوستيتش بهدف لفرانكفورت في الدقيقة 20 ثم تعادل البرازيلي جويلاينتون كاسيو دي ليرا لهوفنهايم في الدقيقة 43. وأضاف الجزائري إسحاق بلفوضيل الهدف الثاني لهوفنهايم في الدقيقة 60. ولكن قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة سجل الفرنسي سباستيان هيلير هدف التعادل لفرانكفورت. وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف البرتغالي غونسالو باسيينسيا هدف الفوز القاتل لفرانكفورت. وأنهى هوفنهايم المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الغاني كاسيم نوهو في الدقيقة 65. ورفع فرانكفورت رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد هوفنهايم عند 33 نقطة في المركز التاسع.
وعلى ملعب باير أرينا فاز باير ليفركوزن على ضيفه فرايبورغ بهدفين دون رد. وتقدم تشارلز أرانغويز بهدف لليفركوزن في الدقيقة الرابعة ثم أضاف ليون بايلي الهدف الثاني في الدقيقة 73. ورفع ليفركوزن رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد فرايبورغ عند 27 نقطة في المركز الثالث عشر.
وعلى الملعب الأولمبي في برلين نجح هيرتا في تحويل تأخره بهدف أمام ضيفه ماينز إلى الفوز بهدفين. وتقدم ماينز بهدف عكسي سجله نيكلاس ستارك لاعب هيرتا بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 46. ولكن هيرتا برلين رد بهدفين حملا توقيع ماركو غروغيتش ونيكلاس ستارك في الدقيقتين 50 و60. ورفع هيرتا برلين رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد ماينز عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر.
وتختتم غدا الأحد المرحلة الرابعة والعشرين للبوندسليغا بلقاء شتوتغارت وهانوفر واستضافة فولفسبورغ لنظيره فيردر بريمن.
خ.س/ع.ج (د ب أ)
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عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
بايرن ميونيخ المهيمن على كل شيء
حصد بايرن ميونيخ لقب الدوري للستة مواسم الأخيرة ليكون مجموع ما حصده من ألقاب على مر تاريخ البوندسليغا 28 لقبا. ويعتبر النادي البفاري رياضيا واقتصاديا هو الأول دون منافس في ألمانيا: إذ بلغت إيراداته السنوية حوالي 600 مليون يورو، فيما كان مجموع ما يتقاضاه كوادره سنويا قرابة 265 مليون يورو. أما قيمة كوادره السوقية فقد بلغت نحو 845 مليون يورو، ما يجعله رائداً بكل المقاييس.
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عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
بين صعود وهبوط
نادي نورينبيرغ يلفت الانتباه لكونه الفريق الذي سجل رقماً قياسياً في الصعود والهبوط من وإلى دور الأضواء، ففي موسم 2017/2018 صعد نورينبيرغ للمرة الثامنة إلى دور الدرجة الأولى بعد أن قضى أربعة أعوام متتالية في الدرجة الثانية. يلحقه نادي فورتونا دوسلدورف الذي صعد للمرة السادسة إلى دور الأضواء. تمكن الفريقان معا من الصعود والهبوط 14 مرة. فهل يستطيع الفريقان البقاء في دوري الدرجة الأولى هذه المرة؟
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عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
ثورة تقنية على مقاعد المدربين
نظام التواصل عبر سماعات دقيقة في الأذن بين الحكام أمر معروف، هذه الثورة التقنية وصلت الآن إلى مقاعد المدربين ومساعديهم، وبالتحديد وصلت إلى آذانهم، حيث يسمح باستخدام ثلاثة أجهزة للفريق الواحد أثناء المباراة من أجل تحديد التوجه التكتيكي للفريق. ويجوز استخدام المعلومات المعروفة عن اللاعبين لتحسين الأداء حتى اثناء المباراة، كما يتم استخدام المعلومات المخزونة لتحسين وتسريع علاج اللاعبين المصابين.
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عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
تقنية الفيديو المساعدة للحكام
تقنية الفيديو المساعدة للحكام دخلت الدوري الألماني في موسم 2017/2018 ولكن بنتائج متواضعة. نقادها رفضوها لأنها، حسب رأيهم، بطيئة وغير شفافة ومثيرة للشكوك. وشهدت تقنية الفيديو تحسناً كبيراً، بعد نجاحها في بطولة العالم بروسيا. وأهم تغيير طرأ على هذه التقنيات يتثمل في عرض الصور التلفزيونية وقرارات الحكام على شاشة فيديو كبيرة بهدف إزالة قدر كبير من الشكوك.
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عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
بونديسليغا يسحر الجماهير
المنصة الجنوبية في ملعب نادي دورتموند توفر مكانا لوقوف 24.454 متفرجا، وتمثل رمزا لسحر البونديسليغا، وهي أكبر منصة للوقوف في أوروبا، وتكون مليئة تماما بالمشجعين. وبالمناسبة، يعتبر الدوري الألماني من أكبر الدوريات الجذابة للمتفرجين بمعدل حضور 43.878 متفرجا لكل مباراة في الموسم الماضي. وهو رقم قياسي دون منافس في أوروبا. معدل الحضور في انجلترا قرابة 36.000 متفرج، أما إسبانيا فبحضور نحو 27.000 متفرج.
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عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
بونديسليغا موطن المتفرجين وقوفا
ما يميز الدور الألماني هو وجود أماكن الوقوف الشهيرة للمشجعين في ملاعب الأندية والتي كانت في الماضي ملزمة على الأندية توفيرها، لكنها اختفت في دول كروية مثل انجلترا وإيطاليا وإسبانيا. من مميزات منصات الوقوف في الملاعب: اسعار رخيصة للتذاكر، وأجواء حماسية رائعة بين المشجعين الواقفين. ولهذا السبب تشهد ملاعب الأندية الألمانية زيارة عشرات الآلاف من المشجعين الانجليز وذلك فقط للتفرج على المباراة وقوفا.
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عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
أول امرأة "تتحكم" بلعبة الرجال
حالة نادرة غير موجود في دوريات أوروبا: امرأة حكم. فبعد عملها في مباريات الدرجتين الثانية والثالثة، دخلت السيدة بيبيانا شتاينهاوز في العاشر من أيلول/ سبتمبر 2017 مجال التحكيم في دوري الدرجة الأولى وذلك في مباراة هيرتا برلين أمام بريمن. وبعد شهر حكّمت شتاينهاوز مباراتها الثانية بين نادي شالكه وماينتز. شتاينهاوز البالغة من العمر 39 عاما حكّمت خلال مسيرتها القصيرة في الدوري الألماني ثماني مباريات.
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عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
كورينتين توليسو أغلى لاعب منتقل
حصل بايرن ميونيخ عام 2017 على خدمات اللاعب الفرنسي كورنتين توليسو مقابل 41,5 مليون يورو، ما شكل رقما قياسيا في انتقال لاعب إلى نادي من أندية البوندسليغا. توليسو بات أغلى من نظيره وزميله في النادي البفاري الإسباني خافي مارتينز بحدود 1,5 مليون يورو. أما أغلى صفقة انتقال من ناد ألماني إلى الخارج فكانت صفقة عثمان ديمبلي الذي غادر نادي دورتموند متوجها إلى برشلونة بقيمة 100 مليون يورو.
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عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
لا حدود لعدد اللاعبين الأجانب
على عكس الدوريات الأوروبية الأخرى، لا يحدد الدوري الألماني عددا معينا للاعبين الأجانب في صفوف الأندية المشاركة فيه، سواء أكانوا من دول الاتحاد الأوروبي أو من خارجه. أينتاراخت فرانكفورت مثلا دخل المباراة الخامسة له في الموسم الماضي 2017/2018 أمام نادي كولونيا بفريق ينحدر اللاعبون فيه من 11 دولة مختلفة. في النهاية حسم المباراة بديلان ألمانيان هما ماركو روس وماريوس فولف بنتيجة هدف مقابل لا شيء.
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عشر حقائق عليك معرفتها عن الدوري الألماني "بوندسليغا"!
ملاعب ومعابد وقاعات مغلقة
الكثير من المشجعين يطلقون تسمية "معبد" على ملاعب أنديتهم، وهي تسمية في حالة فرانكفورت وبرلين وشالكه غير مبالغ فيها. ففي الملاعب الثلاثة توجد فعلا قاعات للعبادة، "كنائس صغيرة". فيما يعتبر ملعب شالكه فريد من نوعه في كل أوروبا، لأنه الملعب الوحيد الذي يمكن إغلاق سقفه بشكل تام ليتحول المستطيل الأخضر إلى قاعة مغلقة. قاعة عملاقة للممارسة لعبة كرة القدم متوفرة فقط في الدوري الألماني لكرة القدم.