بوندسليغا.. بايرن يثأر من غلادباخ ويضيق الخناق على المتصدر دورتموند

أسقط بايرن ميونيخ مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 1/5، ولحق بطل المواسم الستة الأخيرة بالمتصدر بوروسيا دورتموند الذي سقط بدوره أمام مضيفه أوغسبورغ 2/1 أمس الجمعة في افتتاح الرابعة والعشرين للدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا). وثأر بايرن ميونيخ لخسارته ذهاباً 3/صفر ملحقاً بمضيفه الخسارة الثالثة على التوالي في عقر داره بعد 12 فوزاً متتالياً. وعلى ملعب بوروسيا بارك رفع بايرن ميونيخ رصيده إلى 54 نقطة وبات يتخلف بفارق هدفين فقط عن المتصدر بوروسيا دورتموند، فيما وقف رصيد مونشنغلادباخ عند 43 نقطة وتراجع إلى المركز الرابع بعد فوز لايبزيغ على مضيفه نورنبرغ.

إذ تقدم فريق لايبزيغ للمركز الثالث بجدول ترتيب بوندسليغا بفضل فوزه على مضيفه نورنبرغ 1 /صفر اليوم السبت (الثاني من آذار/مارس 2019). واكتسح فورتونا دوسلدورف مضيفه شالكه 4 /صفر فيما تغلب باير ليفركوزن على ضيفه فرايبورغ 2 /صفر وهيرتا برلين على ضيفه ماينز 2/ 1 وفاز اينتراخت فرانكفورت على ضيفه هوفنهايم 3/2.

وعلى ملعب فرنكن ستاديون، سجل المدافع الشاب لوكاس كلوسترمان هدف الفوز للايبزيغ في شباك نورنبرغ في الدقيقة 40. وكان بمقدور نورنبرغ أن يخرج بنتيجة إيجابية لولا ضربة الجزاء التي أهدرها هاننو بيهرينز في الدقيقة العاشرة. ورفع لايبزيغ رصيده إلى 45 نقطة في المركز الثالث بفارق نقطتين عن بوروسيا مونشنغلادباخ صاحب المركز الرابع والذي يلتقي في وقت لاحق اليوم مع مضيفه بايرن ميونخ.

وعلى ملعب فيلتينس أرينا، لقن دوسلدورف درساً قاسياً لمضيفه شالكه وفاز عليه برباعية. وافتتح دودي لوكيباكيو التسجيل لدوسلدورف من ضربة جزاء في الدقيقة 35 ثم داويد كوفناسكي الهدفين الثاني والرابع في الدقيقتين 62 و84 وتكفل بينيتو رامان بالهدف الثالث في الدقيقة 68. الفوز رفع رصيد دوسلدورف إلى 31 نقطة في المركز الحادي عشر وتوقف رصيد شالكه عند 23 نقطة في المركز الرابع عشر.

لاعبو اينتراخت فرانكفورت يحتفلون بانتزاع فوز ثمين من هوفنهايم

وعلى ملعب كومرتس بنك أرينا اقتنص فرانكفورت فوزاً درامياً من ضيفه هوفنهايم بواقع ثلاثة أهداف لهدفين. وتقدم الصربي فيليب كوستيتش بهدف لفرانكفورت في الدقيقة 20 ثم تعادل البرازيلي جويلاينتون كاسيو دي ليرا لهوفنهايم في الدقيقة 43. وأضاف الجزائري إسحاق بلفوضيل الهدف الثاني لهوفنهايم في الدقيقة 60. ولكن قبل دقيقة واحدة من نهاية المباراة سجل الفرنسي سباستيان هيلير هدف التعادل لفرانكفورت. وفي الدقيقة الخامسة من الوقت بدل الضائع للمباراة خطف البرتغالي غونسالو باسيينسيا هدف الفوز القاتل لفرانكفورت. وأنهى هوفنهايم المباراة بعشرة لاعبين بعد طرد الغاني كاسيم نوهو في الدقيقة 65. ورفع فرانكفورت رصيده إلى 40 نقطة في المركز الخامس وتوقف رصيد هوفنهايم عند 33 نقطة في المركز التاسع.

وعلى ملعب باير أرينا فاز باير ليفركوزن على ضيفه فرايبورغ بهدفين دون رد. وتقدم تشارلز أرانغويز بهدف لليفركوزن في الدقيقة الرابعة ثم أضاف ليون بايلي الهدف الثاني في الدقيقة 73. ورفع ليفركوزن رصيده إلى 39 نقطة في المركز السادس وتوقف رصيد فرايبورغ عند 27 نقطة في المركز الثالث عشر.

وعلى الملعب الأولمبي في برلين نجح هيرتا في تحويل تأخره بهدف أمام ضيفه ماينز إلى الفوز بهدفين. وتقدم ماينز بهدف عكسي سجله نيكلاس ستارك لاعب هيرتا بطريق الخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 46. ولكن هيرتا برلين رد بهدفين حملا توقيع ماركو غروغيتش ونيكلاس ستارك في الدقيقتين 50 و60. ورفع هيرتا برلين رصيده إلى 35 نقطة في المركز الثامن وتوقف رصيد ماينز عند 30 نقطة في المركز الثاني عشر.

وتختتم غدا الأحد المرحلة الرابعة والعشرين للبوندسليغا بلقاء شتوتغارت وهانوفر واستضافة فولفسبورغ لنظيره فيردر بريمن.

خ.س/ع.ج (د ب أ)