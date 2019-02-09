بوندسليغا: انتكاسة فرق الذيل وفولفسبورغ ينعش حظوظه الأوروبية

أنعش فريق لايبزيغ حظوظه الأوروبية بفضل الفوز الذي حققه على ملعب مضيفه شتوتغارت بثلاثة أهداف مقابل هدف واحد اليوم السبت (16 شباط/ فبراير في المرحلة الثانية والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا). وفي مباريات أخرى فاز هوفنهايم على ضيفه هانوفر بثلاثية نظيفة وفولفسبورغ على ضيفه ماينز بنفس النتيجة، فيما تعادل شالكه مع فرايبورغ بدون أهداف.

وعلى ملعب "مرسيدس بنز ارينا"، تقدم لايبزيغ بهدف حمل توقيع يوسف بولسن في الدقيقة السادسة، ولكن بعد عشر دقائق فقط أدرك ستيفين زوبير التعادل لشتوتغارت من ضربة جزاء. وفي الشوط الثاني سجل مارسيل سابيتسر الهدف الثاني للايبزيغ في الدقيقة 68 ثم أحرز يوسف بولسن الهدف الثاني له والثالث لفريقه في الدقيقة 74.

دفاع شتوتغارت يتفرج على الهدف الثاني لفريق لايبزيغ

الفوز رفع رصيد لايبزيغ إلى 41 نقطة في المركز الرابع وتوقف رصيد شتوتغارت عند 15 نقطة في المركز الثالث من القاع.

وعلى ملعب "فولكسفاغن أرينا" فاز فولفسبورغ على ضيفه ماينز بثلاثة أهداف دون رد. ورفع فولفسبورغ رصيده إلى 35 نقطة ليتقدم للمركز الخامس وتوقف رصيد ماينز عند 27 نقطة في المركز الحادي عشر. وتقدم ساسا كيشاريفيتش بهدف لفولفسبورغ في الدقيقة الرابعة ثم أضاف فوتر فيغورست الهدف الثاني من ضربة جزاء في الدقيقة 69 قبل أن يختتم روبن كنوخه التسجيل في الدقيقة 76.

وعلى ملعب "راين نيكار ارينا" فاز هوفنهايم على هانوفر بثلاثة أهداف دون رد. وجاءت أهداف هوفنهايم بتوقيع جويلاينتون كاسيو دي ليرا وإسحاق بلفوضيل وكريم ديميرباي في الدقائق الرابعة و14 و80.

هكذا احتفل جولينتون بعد تسجيله الهدف الأول لفريقه هوفنهايم أمام هانوفر

وبهذا الفوز رفع هوفنهايم رصيده إلى 33 نقطة ليحتل المركز السابع، فيما توقف رصيد هانوفر عند 14 نقطة في ذيل الجدول في المركز قبل الأخير.

وكان بايرن ميونيخ قد حسم أمره في لقاء الدربي أمام أوغسبورغ مساء أمس الجمعة في مستهل المرحلة بفوز بثلاثة أهداف مقابل هدفين ليقلص الفارق عن المتصدر دورتموند إلى نقطيتين مؤقتا لحين نهاية مباراة دورتموند أمام نونربيرغ يوم الاثنين القادم.

ح.ع.ح/ع.ش (د.ب.أ)