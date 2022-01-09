بوندسليغا: أونيون برلين ينفرد بالصدارة بعد تعثر فرايبورغ

تربع أونيون برلين على صدارة ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا" بتحقيقه فوزه الرابع، وجاء على حساب مضيفه كولونيا "كولن" بهدف دون رد الأحد (11 سبتمبر/ أيلول 2022) في المرحلة السادسة التي شهدت تعادل بوروسيا مونشنغلادباخ وفرايبورغ سلبيا.

ويدين أونيون برلين بوجوده في الصدارة برصيد 14 نقطة وبفارق نقطتين أمام بايرن ميونيخ حامل اللقب الذي تعثر بالتعادل مع شتوتغارت 2-2، الى مدافع كولونيا تيمو هوبرس الذي أهداه النقاط الثلاث حين حول الكرة في شباك فريقه عند طريق الخطأ منذ الدقيقة الرابعة خلال اعتراضه عرضية السورينامي شيرالدو بيكر.

وكان بإمكان نادي العاصمة برلين إضافة هدف ثانٍ لو نجح الأميركي جوردان سيباتشو في ترجمة ركلة جزاء في الدقيقة العاشرة من اللقاء الذي أكمله كولونيا بعشرة لاعبين في آخر تسع دقائق بعد طرد لوكا كيليان (81).

وأثبت أونيون برلين أن تعادله في المرحلة السابقة مع بايرن ميونيخ (1-1) ليس من فراغ، لاسيما أنه تفوق أيضاً على لايبزيغ 2-1 وحسم الدربي ضد هرتا برلين 3-1 وسحق العائد شالكه 6-1 خارج الديار، ليكون الوحيد الى جانب العملاق البافاري الذي لم يخسر حتى الآن.

أهدر فريق فرايبورغ (الصورة) فرصة تصدر ترتيب فرق الدوري الألماني إثر تعادله مع مونشنغلادباخ.

فرايبورغ يهدر فرصة التصدر

وفي المباراة الأخرى التي أقيمت الأحد ضمن منافسات المرحلة السادسة للدوري، أهدر فرايبورغ فرصة تصدر الترتيب بعد تعادله السلبي مع ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ. وأضاع الفريقان العديد من الفرص طوال 90 دقيقة من المباراة، ليطلق الحكم صافرة نهايتها بالتعادل السلبي.

ورفع فرايبورغ رصيده إلى 13 نقطة ليحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري، بفارق نقطة خلف أونيون برلين المتصدر، وبفارق نقطة عن بايرن ميونخ حامل اللقب وصاحب المركز الثالث.

على الجانب الآخر رفع بوروسيا مونشنغلادباخ رصيده إلى تسع نقاط في المركز الثامن خلف كولونيا بفارق الأهداف.

ع.أ.ج/ أ.ح (د ب ا، أ ف ب)