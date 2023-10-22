بوندسليغا: أول انتصار لكولونيا هذا الموسم على حساب غلادباخ

حقق فريق كولونيا (كولن) أول انتصار له في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) هذا الموسم، بفوزه على بوروسيا مونشنغلادباخ 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) في الجولة الثامنة من المسابقة.

وشهدت آخر مباراة في هذه الجولة أيضا فوز فريق أوغسبورغ على هايدنهايم الصاعد حديثا لدوري الأضواء بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وأنهى كولونيا الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه فلوريان كاينز في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق مونشنغلادباخ من تسجيل هدف التعادل عن طريق نيكو إلفيدي في الدقيقة 63.

وتلقى مونشنغلادباخ ضربة موجعة بطرد لاعبه كواديو كونيه في الدقيقة 72.

واستغل كولونيا النقص العددي في صفوف مونشنغلادباخ وسجل هدفين عن طريق كاينز في الدقيقة 77 من ركلة جزاء، ولوكا فالدشميدت في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع كولونيا رصيده إلى أربع نقاط في المركز السادس عشر، محققا أول انتصار له في الدوري هذا الموسم مقابل ست خسائر والتعادل في مباراة.

في المقابل توقف رصيد مونشنغلادباخ عند ست نقاط، حصدها من الفوز في مباراة والتعادل في ثلاث والخسارة في أربع مباريات.

رفع أوغسبورغ رصيده إلى ثماني نقاط في المركز العاشر.

أوغسبورغ يقلب تأخره إلى فوز عريض

وفي المباراة الثانية، قلب أوغسبورغ تأخره بهدفين نظيفين أمام مضيفه هايدنهايم إلى فوز عريض 2/5. وتقدم هايدنهايم بهدفين نظيفين أحرزهما تيم كلينسيت ويان نيكلاس بيست في الدقيقتين 17 و19، ولكن سرعان ما تمكن أوغسبورغ من تقليص الفارق عن طريق هدف سجله فيليب تيتز في الدقيقة 29.

وتمكن أوغسبورغ من معادلة النتيجة عن طريق مادس بيدرسين في الدقيقة 41، قبل أن يسجل إرميدين ديميروفيتش هدفا التقدم لأوغسبورغ بعدها بدقيقة لينتهي الشوط الأول بتقدمه بـ 3 / 2.

وفي الشوط الثاني تمكن أوغسبورغ من تسجيل هدفين متتاليين عن طريق فيليكس أودوخاي في الدقيقة 64 وإلفيس ريكسبيكاغ في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز رفع أوغسبورغ رصيده إلى ثماني نقاط في المركز العاشر في الدوري الألماني، فيما توقف رصيد هايدنهايم عند سبع نقاط في المركز الحادي عشر.

خ.س/ أ.ح (د ب أ)