 بوندسليغا: أول انتصار لكولونيا هذا الموسم على حساب غلادباخ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 22.10.2023

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رياضة

بوندسليغا: أول انتصار لكولونيا هذا الموسم على حساب غلادباخ

بعد ست خسائر وتعادل واحد حقق فريق كولونيا أول انتصار له في هذا الموسم على حساب جاره بوروسيا مونشنغلادباخ. وفي مبارة أخرى في البوندسليغا قلب أوغسبورغ تخلفه بهدفين إلى فوز عريض على الوافد الجديد، فريق هايدنهايم.

في الجولة الثامنة تمكن فريق كولونيا (كولن) تحقيق أول فوز له هذا الموسم.

في الجولة الثامنة تمكن فريق كولونيا (كولن) تحقيق أول فوز له هذا الموسم.

حقق فريق كولونيا (كولن) أول انتصار له في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا) هذا الموسم، بفوزه على بوروسيا مونشنغلادباخ 3 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الأحد (22 أكتوبر/ تشرين الأول 2023) في الجولة الثامنة من المسابقة.

مختارات

عاد باير ليفركوزن إلى صدارة الدوري الألماني بعد فوز صعب على فولفسبورغ في عقر داره. ورفع ليفركوزن رصيده إلى 22 نقطة بفارق نقطة عن شتوتغارت الوصيف.

تبدو الفرصة مواتية أمام بوروسيا دورتموند لانتزاع الصدارة ولو مؤقتا عندما يستضيف فيردر بريمن الرابع عشر، في افتتاح المرحلة الثامنة من البوندسليغا. لكن ليفركوزن قد يحكم قبضته على الصدارة إذا فاز على فولفسبورغ.

وشهدت آخر مباراة في هذه الجولة أيضا فوز فريق أوغسبورغ على هايدنهايم الصاعد حديثا لدوري الأضواء بخمسة أهداف مقابل هدفين.

وأنهى كولونيا الشوط الأول متقدما بهدف نظيف أحرزه فلوريان كاينز في الدقيقة التاسعة من ركلة جزاء.

وفي الشوط الثاني، تمكن فريق مونشنغلادباخ من تسجيل هدف التعادل عن طريق نيكو إلفيدي في الدقيقة 63.

وتلقى مونشنغلادباخ ضربة موجعة بطرد لاعبه كواديو كونيه في الدقيقة 72.

واستغل كولونيا النقص العددي في صفوف مونشنغلادباخ وسجل هدفين عن طريق كاينز في الدقيقة 77 من ركلة جزاء، ولوكا فالدشميدت في الدقيقة الأولى من الوقت بدل الضائع للمباراة.

ورفع كولونيا رصيده إلى أربع نقاط في المركز السادس عشر، محققا أول انتصار له في الدوري هذا الموسم مقابل ست خسائر والتعادل في مباراة.

في المقابل توقف رصيد مونشنغلادباخ عند ست نقاط، حصدها من الفوز في مباراة والتعادل في ثلاث والخسارة في أربع مباريات.

لاعبو أوغسبورغ يحتفلون بفوزهم على هايدنهايم (22.10.2023).

رفع أوغسبورغ رصيده إلى ثماني نقاط في المركز العاشر.

أوغسبورغ يقلب تأخره إلى فوز عريض

وفي المباراة الثانية، قلب أوغسبورغ تأخره بهدفين نظيفين أمام مضيفه هايدنهايم إلى فوز عريض 2/5. وتقدم هايدنهايم بهدفين نظيفين أحرزهما تيم كلينسيت ويان نيكلاس بيست في الدقيقتين 17 و19، ولكن سرعان ما تمكن أوغسبورغ من تقليص الفارق عن طريق هدف سجله فيليب تيتز في الدقيقة 29.

وتمكن أوغسبورغ من معادلة النتيجة عن طريق مادس بيدرسين في الدقيقة 41، قبل أن يسجل إرميدين ديميروفيتش هدفا التقدم لأوغسبورغ بعدها بدقيقة لينتهي الشوط الأول بتقدمه بـ  3 / 2.

وفي الشوط الثاني تمكن أوغسبورغ من تسجيل هدفين متتاليين عن طريق فيليكس أودوخاي في الدقيقة 64 وإلفيس ريكسبيكاغ في الدقيقة 88 من ركلة جزاء.

وبهذا الفوز رفع أوغسبورغ رصيده إلى ثماني نقاط في المركز العاشر في الدوري الألماني، فيما توقف رصيد هايدنهايم عند سبع نقاط في المركز الحادي عشر.

خ.س/ أ.ح (د ب أ)

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