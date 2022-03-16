بوندسليغا: أوغسبورغ يفوز على فولسبورغ وماينز يتعادل مع غلادباخ

ابتعد أوغسبورغ خطوة مهمة عن منطقة الخطر بجدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا) بفوزه على ضيفه فولفسبورغ 3/صفر اليوم الأحد (الثالث من أبريل/نيسان 2022) في المرحلة الثامنة والعشرين للمسابقة والتي شهدت تعادل بوروسيا مونشنغلادباخ مع ضيفه ماينز 1/1.

وعلى ملعب إمبولس أرينا، تقدم أوغسبورغ بهدف خلال الدقيقة الأولى عن طريق إياجو، وأنهى الشوط الأول متقدما بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني، أحرز فلوريان نايديرليشنر الهدف الثاني لأوغسبورغ في الدقيقة 62، ثم سجل مادس بيدرسين الهدف الثالث في الدقيقة 69.

وبهذا الفوز رفع أوغسبروغ رصيده إلى 29 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق نقطتين خلف فولفسبورغ صاحب المركز الثالث عشر.

وفي اختتام مباريات هذا الأسبوع، وعلى ملعب بوروسيا بارك، فرض ماينز التعادل بهدف لمثله على مضيفه مونشنغلادباخ. وتقدم بريل إيمبولو بهدف لغلادباغ في الدقيقة، 33، لكن كريم أونيسيو أدرك التعادل لماينز في الدقيقة 77.

ورفع ماينز رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر، فيما أصبح رصيد غلادباخ 34 نقطة في المركز الثاني عشر.

هـ.د/ ع.ش (د ب أ)