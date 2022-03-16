 بوندسليغا: أوغسبورغ يفوز على فولسبورغ وماينز يتعادل مع غلادباخ | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 03.04.2022

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رياضة

بوندسليغا: أوغسبورغ يفوز على فولسبورغ وماينز يتعادل مع غلادباخ

في اختتام مباريات الأسبوع الثامن والعشرين من الدوري الألماني لكرة القدم حقق أوغسبورغ فوزا ثمينا على فولفسبورغ، فيما أجبر ماينز مضيفه مونشنغلادباخ على اقتسام النقاط بعد انتهاء مباراتهما بالتعادل.

ابتعد أوغسبورغ خطوة مهمة عن منطقة الخطر بجدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا) بفوزه على ضيفه فولفسبورغ

فرحة لاعبي أوغسبورغ بالفوز على ضيفه فولفسبورغ

ابتعد أوغسبورغ خطوة مهمة عن منطقة الخطر بجدول ترتيب الدوري الألماني لكرة القدم (البوندسليغا) بفوزه على ضيفه فولفسبورغ 3/صفر اليوم الأحد (الثالث من أبريل/نيسان 2022) في المرحلة الثامنة والعشرين للمسابقة والتي شهدت تعادل بوروسيا مونشنغلادباخ مع ضيفه ماينز 1/1.

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وعلى ملعب إمبولس أرينا، تقدم أوغسبورغ بهدف خلال الدقيقة الأولى عن طريق إياجو، وأنهى الشوط الأول متقدما بهذا الهدف.

وفي الشوط الثاني، أحرز فلوريان نايديرليشنر الهدف الثاني لأوغسبورغ في الدقيقة 62، ثم سجل مادس بيدرسين الهدف الثالث في الدقيقة 69.

وبهذا الفوز رفع أوغسبروغ رصيده إلى  29 نقطة في المركز الرابع عشر، بفارق نقطتين خلف فولفسبورغ صاحب المركز الثالث عشر.

وفي اختتام مباريات هذا الأسبوع، وعلى ملعب بوروسيا بارك، فرض ماينز التعادل بهدف لمثله على مضيفه مونشنغلادباخ. وتقدم بريل إيمبولو بهدف لغلادباغ في الدقيقة، 33، لكن كريم أونيسيو أدرك التعادل لماينز في الدقيقة 77.

ورفع ماينز رصيده إلى 38 نقطة في المركز العاشر، فيما أصبح رصيد غلادباخ 34 نقطة في المركز الثاني عشر.

هـ.د/ ع.ش (د ب أ)

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    الكاتب: زمن البدري


 

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