بوندسليغا..مونشنغلادباخ يتصدر وفولفسبورغ يرتقي للوصافة

أحرز بروسيا مونشنغلادباخ خمسة أهداف في مرمى أوغسبورغ المتعثر ليفوز 5-1 ويصعد لصدارة دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم اليوم الأحد (السادس من تشرين الأول/أكتوبر 2019) فيما تقدم فولفسبورغ إلى المركز الثاني بانتصاره على أونيون برلين. وتقدم مونشنغلادباخ بثلاثة أهداف بحلول الدقيقة 13 من بينها ثنائية باتريك هيرمان ثم أصبحت النتيجة 4-صفر قبل أن يقلص الفريق الضيف الفارق في الدقيقة 80، قبل أن يختتم السويسري بريل إيمبولو التسجيل في الدقيقة الـ 83.
وانفرد مونشنغلادباخ بالصدارة بعدما رفع رصيده إلى 16 نقطة، في حين توقف رصيد أوغسبورغ عند خمس نقاط ليبقى في المركز الرابع عشر.
وصعد فولفسبورغ للمركز الثاني في الترتيب، بعدما كان متواجداً في المركز الثامن عقب فوزه 1 / صفر على ضيفه يونيون برلين. ويدين فولفسبورغ بالفضل في تحقيق هذا الفوز إلى لاعبه الهولندي فوتر فيغورست الذي أحرز هدف اللقاء الوحيد في الدقيقة الـ 69. وارتفع رصيد فولفسبورغ بهذا الفوز إلى 15 نقطة في الوصافة، فيما تجمد رصيد يونيون برلين عند 4 نقاط في المركز السادس عشر (الثالث من القاع).
وفي مباراة ظلت نتيجتها معلقة حتى اللحظات الأخيرة، خيم التعادل الإيجابي 2 / 2 على لقاء آينتراخت فرانكفورت وضيفه فيردر بريمن. ورفع فرانكفورت رصيده إلى 11 نقطة في المركز التاسع، بفارق ثلاث نقاط أمام فيردر بريمن صاحب المركز الحادي عشر.
وبادر دافي كلاسين بالتسجيل لمصلحة بريمن في الدقيقة 27، قبل أن يتعادل سيباستيان رود لفرانكفورت في الدقيقة الـ 55. وأحرز أندريه سيلفا الهدف الثاني لفرانكفورت في الدقيقة 88، لكن فرحة أصحاب الأرض لم تدم كثيراً، بعدما أدرك بريمن التعادل في الدقيقة الأولى من الوقت المحتسب بدلا من الضائع بهدف حمل توقيع ميلوت ريشكا من ركلة جزاء.
ويملك بايرن ميونيخ، حامل اللقب الذي خسر 2-1 أمام ضيفه هوفنهايم أمس السبت 14 نقطة مثل رازن بال شبورت لايبزيغ وفرايبورغ وشالكه وباير ليفركوزن، فيما يمكن أن يصبح أحد أصعب الصراعات على اللقب في السنوات الأخيرة.
وتراجع بروسيا دورتموند للمركز الثامن وله 12 نقطة بعدما فرط في تقدمه مرتين ليتعادل 2-2 مع مستضيفه فرايبورغ أمس السبت.
م.أ.م/خ. س. (د ب أ، رويترز)
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