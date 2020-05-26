 بوندسليغاـ بايرن يسحق دوسلدورف ويقترب من لقبه الثامن تواليا | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 30.05.2020

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رياضة

بوندسليغاـ بايرن يسحق دوسلدورف ويقترب من لقبه الثامن تواليا

اقترب بايرن ميونيخ خطوة أخرى من تمديد رقمه القياسي وحصد اللقب رقم 30 في دوري الدرجة الأولى الألماني لكرة القدم بعدما كسر مهاجم البولندي روبرت ليفاندوفسكي نحسه وقاده للفوز بخماسية على ضيفه المتعثر فورتونا دوسلدورف.

روبيرت ليفاندوفسكي (يسار) يحتفل بهدفه في مرمى دوسيلدورف مع زميله ألفونسو ديفيس

روبيرت ليفاندوفسكي (يسار) يحتفل بهدفه في مرمى دوسيلدورف مع زميله ديفيس

حقق بايرن ميونيخ فوزه الثامن تواليا وقطع خطوة إضافية نحو لقبه الثامن تواليا في الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا)، بعد فوزه الكاسح على ضيفه فورتونا دوسلدورف (5-صفر) السبت (30 مايو/ أيار 2020) في المرحلة التاسعة والعشرين. وسجل أهداف الفريق البافاري الدنماركي ماتياس يورغنسون "زانكا" (خطأ في مرمى فريقه في الدقيقة 15) والفرنسي بنجامان بافار (29) والبولندي روبرت ليفاندوفسكي (43 و50) والكندي ألفونس ديفيس (52). 

وعلى وقع هتافات جماهيره المسجّلة، في ظل حظر قدومها إلى المدرجات بسبب البروتوكول الصحي المعتمد اثر استئناف الدوري بعد تعليقه لنحو شهرين بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد، حقق بايرن فوزه الرابع تواليا بعد استئناف البوندسليغا في 16 أيار/مايو.

ورفع بايرن رصيده إلى 67 نقطة مقابل 57 لبوروسيا دورتموند الثاني الذي يحل الأحد على بادربورن الأخير. ويواجه بايرن في المرحلتين المقبلتين باير ليفركوزن الثالث وبوروسيا مونشنغلادباخ الخامس، وهما أحد أربعة فرق هزمته هذا الموسم.

بريمن يعمق جراح شالكه ويواصل صحوته لتفادي الهبوط 

تابع فيردر بريمن العريق صحوته لتفادي هبوطه الى دوري الدرجة الثانية، وتغلب على مضيفه شالكه الجريح (0/1)، اليوم السبت (30 أيار/مايو 2020) في المرحلة 29 من الدوري الالماني لكرة القدم. وسجل ليوناردو بيتنكورت الهدف الوحيد في الدقيقة 32، ليحقق بريمن فوزه الرابع تواليا في آخر أربع زيارات إلى شالكه.

ورفع بريمن رصيده إلى 25 نقطة في المركز قبل الأخير، بفارق نقطتين عن فورتونا دوسلدورف السادس عشر، وثلاث نقاط وراء ماينتس الذي سقط أمام ضيفه هوفنهايم (1/0). ويملك بريمن مباراة مؤجلة سيخوضها الأربعاء ضد أينتراخت فرانكفورت.

من مباراة فيردر بريمن وشالكه في الدوري الألماني

فيردر بريمن يرفع رصيده إلى 25 نقطة في المركز قبل الأخير

وكان استئناف المنافسة الكروية في ألمانيا قبل أسبوعين مبكراً مقارنة مع جيرانها في غرب أوروبا والذين سيعودون في حزيران/يونيو، علما بأن معدل الوفيات في البلاد بسبب "كوفيد-19" هو من الأدنى في أوروبا والعالم. ووسط اجراءات صحية صارمة وقيود فرضها بروتوكول تطرق لأدق التفاصيل، عادت عجلة البوندسليغا للدوران دون جماهير.

وبعد عودة الدوري، خسر بريمن من ليفركوزن (1-4) ثم فاز على فرايبورغ (1-صفر) وتعادل سلبا مع مونشنغلادباخ القوي. وقدم بريمن بداية موسم سيئة جدا، فبعد هبوط هامبورغ العريق في 2018 وشتوتغارت في 2019، بدا الفريق الأخضر في طريقه إلى الدرجة الثانية التي تذوق طعمها مرة يتيمة في 1981، بعدما كان من مؤسسي البوندسليغا في 1963.

ويُعد بريمن الذي يحمل الرقم القياسي في عدد المشاركات في البوندسليغا (56 موسما)، من أعرق الأندية في الدوري وكان الخصم الأبرز لبايرن ميونيخ بين 1980 و2010.

وأحرز بريمن اللقب أربع مرات وثنائية الدوري-الكأس في 2004، كأس الكؤوس الأوروبية 1992 وبلغ نهائي كأس الاتحاد الأوروبي (يوروبا ليغ راهنا) في 2009، وكان مشاركا دائما في دوري أبطال أوروبا مطلع الألفية الثالثة.

وحمل ألوانه لاعبين كبار أمثال رودي فولر، ميروسلاف كلوزه، الفرنسي يوهان ميكو، مسعود أوزيل والبيروفي كلاوديو بيتزارو ودرّبه العملاقين أوتو ريهاغل (1981-1995) وتوماس شاف (1999-2013).

مباراة بريمن وشالكه

عجز شالكه عن تحقيق الفوز للمرة الـ11 تواليا

في المقابل، عجز شالكه عن تحقيق الفوز للمرة الحادية عشرة تواليا، ومني بخسارته الرابعة تواليا بعد العودة، علما بأنه كان يحتل المركز الثالث في كانون الأول/ديسمبر الماضي. وقال مهاجمه البلجيكي بينتو رامان "من الصعب أن تفوز عندما لا تلعب جيدا. نمرّ الآن بفترة عصيبة. نريد أن نتحسن لكن ما حصل في الشوط الثاني لم يكن كافيا. وجدنا كل المسافات مغلقة. كنا نريد تقديم مباراة جيدة ومن الصعب التعليق على ما يحدث في الفريق".

واستفاد بريمن من خسارة ماينتس المهدد بالهبوط أمام ضيفه هوفنهايم صفر-1. وأهدر السويسري ستيفن تسوبر ركلة جزاء لهوفنهايم صدها الحارس فلوريان مولر (27). لكن التوغولي ايهلاس بيبو تلاعب بالدفاع وسجل هدف الفوز (43).

وتابع هرتا برلين التاسع نتائجه المميزة بعد العودة وأحرز نقطته العاشرة من أصل 12، بفوزه على ضيفه أوغسبورغ الرابع عشر 2-صفر. وافتتح فريق العاصمة التسجيل عبر الهولندي الشاب خافايرو ديلروسون بعد لمحة فنية جميلة (23)، وأضاف هدف الاطمئنان البولندي كريستوف بيونتيك القادم من ميلان الايطالي (90+3).

وحقق أينتراخت فرانكفورت فوزه الأول في ثماني مباريات على أرض فولفسبورغ السادس 2-1. وافتتح البرتغالي أندري سيلفا التسجيل لفرانكفورت من ركلة جزاء (27)، ثم عادل السويسري كيفن مبابو برأسه (58). لكن الياباني دايتشي كامادا منح النقاط لفرانكفورت، الثاني عشر في الترتيب، من يسارية داخل المنطقة (85).

لوف يبدي إعجابه بمستويات "مباريات الأشباح"

من جانب آخر، أثنى يواخيم لوف المدير الفني للمنتخب الألماني لكرة القدم على المستويات العالية للمباريات التي تقام في الوقت الحالي ضمن منافسات الدوري الألماني.

وبعد فترة توقف دامت شهرين بسبب أزمة وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد19-)، جرى استئناف مباريات مسابقتي دوري الدرجتين الأولى والثانية بألمانيا اعتبارا من 16 أيار/مايو الجاري.

مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم يواخيم لوف

مدرب المنتخب الألماني لكرة القدم يواخيم لوف

وتقام المباريات بدون جماهير، وهي ما يطلق عليها في ألمانيا "مباريات الأشباح"، كما تشهد معايير وإجراءات طبية ووقائية صارمة. وقال لوف في مقابلة نشرت اليوم السبت بموقع الاتحاد الألماني للعبة :"هو شكل مختلف لكرة القدم، وبالطبع أتابع المباريات. يجب على الجميع أيضا الاعتياد على مباريات كرة القدم دون تفاعل الجماهير". وأضاف :"إنني شعرت بالانبهار إزاء المستويات العالية للحماس لدى اللاعبين والفرق... وكذلك طريقة التعامل مع المباريات وأسلوب اللعب". وقال لوف إنه أمر إيجابي "أن ألمانيا لعبت هذا الدور الرائد".

من ناحية أخرى، قال لوف إنه يأمل أن يعود المنتخب الألماني لخوض المباريات من جديد في أيلول/سبتمبر، بعد الغياب طوال عشرة أشهر، مضيفا أنه وأعضاء الجهاز الفني المعاون له بدأوا استئناف العمل بعد التوقف لفترة بسبب أزمة الوباء.

وأضاف لوف: "نعيش مرحلة الاستعداد الذهني للعودة في أيلول/سبتمبر، إذا تقرر استئناف اللعب (للمنتخب) حينذاك." ويغيب المنتخب الألماني عن المباريات منذ تشرين الثاني/نوفمبر 2019، حيث تم إلغاء المباراتين الوديتين اللتين كان من المقرر إقامتهما أمام إسبانيا وإيطاليا في أذار/مارس الماضي، كما تأجلت كأس الأمم الأوروبية (يورو 2020) إلى العام المقبل.

ز.أ.ب/ ع.ش (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Bundesliga coaches Julian Nagelsmann, Marco Rose, David Wagner, Oliver Glasner, Alfred Schreuder, Ante Covic, Achim Beierlorzer (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    سبعة أندية بمدرب جديد

    تدخل سبعة أندية الموسم الجديد بمدرب جديد. مدرب لايبزغ يوليان ناغلسمان، هو الوحيد بينهم، الذي كان مدربا لفريق بالبوندسليغا. أما ألفريد شرودر مدرب هوفنهايم وأنته كوفيتش مدرب هرتا برلين فقد كانا مساعدي مدرب في فريقيهما. بينما دافيد فاغنر مدرب شالكه وآخيم بايرلوريتسر مدرب كولونيا، وماركو روزه مدرب غلادباخ، فدربوا في ألمانيا في بطولات أقل مستوى، أما أوليفر غلاسنر مدرب فولفسبورغ فوافد جديد على البطولة.

  • Serge Gnabry (Reuters/M. Dalder)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    نحو أربعة أهداف في المباراة الواحدة

    من خلال 973 هدفًا تم تسجيلها في 306 مباريات في موسم البوندسليغا الأخير، تأتي أكبر بطولة ألمانية لكرة القدم من بين أفضل خمس دوريات في أوروبا من حيث أعلى معدل للأهداف. 24 لاعبا سجلوا الموسم الماضي عشرة أهداف على الأقل- وهو أعلى مستوى في خمس سنوات. والسؤال الآن هو كيف سيبدو الموسم الجديد؟

  • Lucas Hernandez (picture-alliance/SvenSimon/F. Hoermann)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    80 مليون يورو رقم قياسي

    ضاعف بايرن ميونيخ رقمه القياسي تقريبا في التعاقد مع لاعب، من أجل الحصول على لوكاس هيرنانديز من أتلتيكو مدريد. المدافع الفرنسي، عندما يتعافى تماما من إصابة في الرباط الصليبي، سيشكل مع نيكلاس زوله ثنائي قلب دفاع الفريق. دفع الفريق للحصول على هيرنانديز 80 مليون يورو، ومن المحتمل أن يتم تخطي هذا المبلغ إذا ما تعاقد بايرن مع ليروي ساني، لاعب مانشستر سيتي.

  • Paco Alcacer (picture-alliance/dpa/I. Fassbender)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    الجوكر باكو الكاسير وأمله الجديد

    المهاجم الإسباني، الذي سجل 18 هدفًا في أول موسم له في الدوري الألماني مع بوروسيا دورتموند، رفع الرقم القياسي للاعب منتقل جديد للدوري الألماني بمقدار ثلاثة أهداف. وبعد شفائه من إصابات في ساقه وذراعه، أعرب الكاسير عن أمله في العودة إلى تشكيلة الفريق. لكن ذلك ربما يكون أمرا صعباً، لأن دورتموند جلب قبل الموسم الجديد يوليان برانت وتورغان هازارد، وهما قوتان هجوميتان أيضا.

  • Cologne's Simon Terodde, Paderborn's Sebastian Vasiliadis, Union Berlin's Chrisopher Lenz (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    ثلاثة فرق صعدت للبوندسليغا

    لأول مرة منذ موسم 2012/2013 في الدوري الالماني تشارك ثلاثة فرق صعدت للدوري. إنها أندية كولونيا، بادربورن واتحاد برلين (أونيون برلين). كولونيا عاد بعد موسم واحد فقط في دوري الدرجة الثانية، أما بادربورن فشق طريقة مباشرة عائدا من الدرجة الثالثة، بينما هزم اتحاد برلين شتوتغارت في دور الترضية، ويتطلع الفريق إلى أول موسم له بالدوري الالماني في تاريخه.

  • Hertha Berlin and Union Berlin fans (picture-alliance/dpa)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    بعد 42 سنة.. دربي جديد في برلين

    صعود اتحاد برلين (أونيون برلين) للبوندسليغا يعني أن عاصمة ألمانيا ستشهد أول دربي برليني في البوندسليغا بعد أكثر من أربعة عقود. فقد كانت آخر مرة يتواجه فيها فريقان من برلين في الدوري الألماني في 4 أبريل/ نيسان 1977. في ذلك الوقت فاز فريق "تنس بوروسيا برلين" على فريقا هيرتا بي إس سي 2-0. والتقى هيرتا واتحاد برلين أربع مرات في دوري الدرجة الثانية آخرها كان في عام 2013.

  • Claudio Pizarro goal celebration (Getty Images/Bongarts/S. Franklin)

    أرقام ومعلومات وحقائق حول الدوري الألماني في موسم 2019/ 2020

    كلاوديو بيتزارو في سن الـ41

    المهاجم البيروفي كلاوديو بيتزارو لاعب فيردر بريمن، سجل خمسة أهداف لفريقه الموسم الماضي وأعلن أنه سيعتزل اللعب في صيف عام 2020. لذلك سيكون الموسم الجديد هو الأخير له. سيصبح سنه حينئذ 41 عاما، ولذلك فإن كلاوس فيشتل وأولي شتاين وتوني شوماخر هم الوحيدون، الذين كانوا أكبر سناً من بيتزارو عندما خاضوا مباريات بالدوري الألماني. اعداد: دافيس فان أوبدورب/ ص.ش


 

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