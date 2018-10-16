 بومبيو يمنح السعودية ″أياما إضافية″ لتوضيح اختفاء خاشقجي | أخبار | DW | 18.10.2018

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أخبار

بومبيو يمنح السعودية "أياما إضافية" لتوضيح اختفاء خاشقجي

يبدو أن حصيلة زيارة وزير الخارجية الأمريكية مايك بومبيو إلى السعودية وتركيا انتهت إلى منح الأولى بضعة أيام إضافية لتوضيح ملابسات اختفاء الصحافي جمال خاشقجي. بومبيو أبلغ الصحفيين بأنه قدم هذه التوصية للرئيس ترامب.

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أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الخميس (18 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) أن الولايات المتحدة ستمنح السعودية "بضعة أيام إضافية" لتقديم توضيحات حول اختفاء الصحافي جمال خاشقجي. وأبلغ بومبيو الصحفيين أن السعودية التزمت القيام بـ "تحقيق شامل ومعمق".

وقال بومبيو أمام البيت الأبيض "أبلغت الرئيس ترامب هذا الصباح بأنه ينبغي لنا منحهم بضعة أيام إضافية... حتى يتوفر لنا أيضا فهم كامل للوقائع" قبل اتخاذ قرار بشأن الرد. وجاء كلام الوزير الأمريكي في ختام اجتماع مغلق مع الرئيس دونالد ترامب في المكتب البيضاوي في البيت الابيض.

مختارات

قلل مصدر لشبكة سي إن إن الأمريكية من أهمية الابتسامات في لقاء وزير الخارجية الأمريكي مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان. ونقلت الشبكة عن المصدر قوله إن بومبيو طالب السعودية بالتحقيق "مع كل من له علاقة باختفاء خاشقجي". (18.10.2018)

وجاء اللقاء بين ترامب وبومبيو بعيد عودة الأخير من زيارة إلى الرياض حيث التقى العاهل السعودي وولي العهد.

في غضون ذلك أعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن تخوفها من إمكانية أن تخدم حالة المنتقد لحكومة، دولا أخرى وتصبح نموذجا لها. وقال المدير التنفيذي للمنظمة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هذه القضية تسبب فزعا حقيقيا، وأوضح أن لديه مخاوف حاليا من "إمكانية أن يمثل ذلك إلهاما لدول أخرى، بحيث يمكنها أن تتصرف بوحشية على هذا النحو".

من جانبها، وصفت رابطة الصحفيين الألمان حالة الصحفي السعودي بأنها محاولة تخويف موجهة ضد أي صحفيين غير مرغوب فيهم.

واختفى الصحفي السعودي خاشقجي، الذي كان يعمل ككاتب في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ويعيش في الولايات المتحدة منذ عام 2017، في تركيا في الثاني من شهر تشرين الأول/ أكتوبر بعد أن دخل مبنى القنصلية العامة للسعودية في إسطنبول. والسعودية نفت كل التقارير التي تحدثت عن احتمال مقتله داخل القنصلية.

ح.ع.ح/ أ.ح (د ب أ، ا ف ب، رويترز)

  • Jamal Khashoggi saudischer Journalist und Schriftsteller (Privat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خاشقجي من منتقدي النظام السعودي

    جمال خاشقجي، الصحفي والكاتب السعودي، هو بطل قصة اختفاء لا يزال الغموض يلفها وتحيط بها السرية حتى اللحظة. عمل خاشقجي في السابق مستشارًا للحكومة. في أيلول/سبتمبر 2017، فرّ من السعودية للعيش في الولايات المتحدة خشية اعتقاله في حال عودته، حسب قوله. انتقد خاشقجي في مقالاته بعض سياسات ولي العهد السعودي محمد بن سلمان ودور الرياض في الحرب على اليمن.

  • Türkei Konsulat von Saudi-Arabien in Istanbul (picture-alliance/AP Photo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تاريخ ومكان الاختفاء

    في الثاني من تشرين الأول/ أكتوبر 2018، دخل خاشقجي مبنى قنصلية بلاده في إسطنبول لإتمام إجراءات مرتبطة بزواجه من خطيبته التركية و منذ تلك اللحظة اختفى أثره. وبحسب "واشنطن بوست" دخل خاشقجي إلى القنصلية حوالي الساعة الواحدة بعد الظهر بالتوقيت المحلي، نقلاً عن خطيبته، التي قالت إنها رافقته ولكن لم يسمح لها بالدخول ولم يخرج خاشقجي في الساعة الخامسة بعد الظهر بعد إغلاق القنصلية رسمياً.

  • Istanbul Saudischer Journalist Khashoggi betritt Konsulat von Saudi-Arabien (Reuters TV)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تضارب أنباء حول خروجه من القنصلية

    منذ الإعلان عن اختفاءه، قدمت السلطات التركية والسعودية روايتين متضاربتين بشأن خروج خاشقجي من القنصلية، إذ قالت أنقرة إنه لا توجد أدلة على أنه غادر مقر القنصلية، بينما ذكرت الرياض أنه خرج في اليوم ذاته. وما تزال السعودية تنفي رسمياً احتجاز خاشقجي وتصر على أنه غادر القنصلية وحده في اليوم ذاته.

  • Türkei Istanbul Konsulat Saudi-Arabien | Untersuchungen Jamal Khashoggi (picture-alliance/Anadolu Agency/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تفتيش القنصلية

    مع بدأ التحقيقات طلبت السلطات التركية تمكينها من تفتيش مبنى القنصلية، وأعربت الرياض عن استعدادها للسماح بالتفتيش. إلا أنه لحد الساعة لم يحصل ذلك بعد، رغم مطالبة السلطات التركية المتكررة. ونشرت وكالة " رويترز" صوراً للقنصلية السعودية من الداخل، حيث تحدث القنصل، عن أن خاشقجي غير موجود في القنصلية.

  • Saudischer Journalist in Türkei verschwunden (picture-alliance/dpa/AP/L. Pitarakis)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    مصادر تركية تعلن مقتل خاشقجي

    بعد مرور أربعة أيام على اختفاءه، وفي السادس من أكتوبر/ تشرين الأول 2018 قال مصدران تركيان إن السلطات التركية تعتقد أن خاشقجي قتل داخل القنصلية.

  • Screenshot Website Sabah (www.sabah.com.tr)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    وسائل إعلام تركية تتحدث عن تفاصيل مقتل خاشقجي المزعومة

    نقلت وسائل إعلام تركية تسريبات عن احتمال مقتل خاشقجي على يد "فريق موت" وصل إلى إسطنبول على متن طائرتين خاصتين. وذكرت وسائل الأعلام التركية أنه من المحتمل أن جثة خاشقجي تم تقطيعها بـ" منشار عظم". قناة تلفزيونية تركية نقلت صوراً عن كاميرات مراقبة أظهرت أعضاء "فريق الموت" السعودي المزعوم.

  • Türkei Konsulat von Saudi Arabien in Istanbul (Getty Images/AFP/B. Kilic)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السيارة السوداء

    ومن بين التفاصيل الأخرى التي نشرتها وسائل الإعلام التركية، هي سيارة سوداء، مظللة بالكامل ويمكن مشاهدة ما بداخلها، غادرت مبنى القنصلية السعودية بعد نحو ساعتين من دخول خاشقجي إليها، متوجهة إلى مكان مجهول. وتعتقد وسائل الإعلام التركية أن هذه السيارة ربما قد نقلت "جثة الصحفي السعودي بعد مقتله وتقطيع جثته".

  • Jamal Khashoggi (picture-alliance/AP Photo/V. Mayo)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    خطة لاستدراج خاشقجي ؟

    كشفت صحيفة "واشنطن بوست" أن الاستخبارات الأمريكية رصدت اتصالات بين مسؤولين سعوديين، بحثوا خلالها مخطّط سعودي أمر به ولي العهد محمد بن سلمان، يهدف إلى استدراج خاشقجي إلى السعودية للقبض عليه، وذلك قبل اختفائه بأسبوع.

  • Türkei Istanbul Saudisches Konsulat (picture-alliance/AA/A. Bolat)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    تركيا تملك الأدلة

    في 11 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 كشفت صحيفة "واشنطن بوست" نقلاً عن مسؤولين أمركيين وأتراك أن الحكومة التركية لديها فيما يبدو أدلة تثبت مقتل خاشقجي داخل القنصلية السعودية في اسطنبول. الأدلة عبارة عن تسجيلات صوتية ومصورة.

  • Verschwinden des prominenten saudischen Journalisten Jamal Khashoggi (picture-alliance/AA/E. Yorulmaz)

    أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

    السعودية تطالب بتحقيق مشترك

    قال مصدران تركيان اليوم 12 تشرين الأول/ أكتوبر 2018 إن وفدا من السعودية وصل إلى أنقرة في إطار التحقيق في اختفاء خاشقجي. وكانت السعودية قد اقترحت على انقرة تشكيل مجموعة عمل مشتركة للتحقيق. إعداد: إيمان ملوك


مختارات

أهم التطورات في قصة اختفاء خاشقجي

منذ لحظة الإعلان عن اختفاء جمال خاشقجي الصحفي السعودي المعارض للقيادة السعودية وسيل الأخبار والتطورات حول قضيته لا يتوقف. في ما يلي أهم التطورات في قصة اختفاءه منذ دخوله مبنى القنصلية وحتى اللحظة. (12.10.2018)  

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