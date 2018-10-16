بومبيو يمنح السعودية "أياما إضافية" لتوضيح اختفاء خاشقجي

أعلن وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الخميس (18 تشرين الأول/ أكتوبر 2018) أن الولايات المتحدة ستمنح السعودية "بضعة أيام إضافية" لتقديم توضيحات حول اختفاء الصحافي جمال خاشقجي. وأبلغ بومبيو الصحفيين أن السعودية التزمت القيام بـ "تحقيق شامل ومعمق".

وقال بومبيو أمام البيت الأبيض "أبلغت الرئيس ترامب هذا الصباح بأنه ينبغي لنا منحهم بضعة أيام إضافية... حتى يتوفر لنا أيضا فهم كامل للوقائع" قبل اتخاذ قرار بشأن الرد. وجاء كلام الوزير الأمريكي في ختام اجتماع مغلق مع الرئيس دونالد ترامب في المكتب البيضاوي في البيت الابيض.

وجاء اللقاء بين ترامب وبومبيو بعيد عودة الأخير من زيارة إلى الرياض حيث التقى العاهل السعودي وولي العهد.

في غضون ذلك أعربت منظمة "مراسلون بلا حدود" عن تخوفها من إمكانية أن تخدم حالة المنتقد لحكومة، دولا أخرى وتصبح نموذجا لها. وقال المدير التنفيذي للمنظمة لوكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) إن هذه القضية تسبب فزعا حقيقيا، وأوضح أن لديه مخاوف حاليا من "إمكانية أن يمثل ذلك إلهاما لدول أخرى، بحيث يمكنها أن تتصرف بوحشية على هذا النحو".

من جانبها، وصفت رابطة الصحفيين الألمان حالة الصحفي السعودي بأنها محاولة تخويف موجهة ضد أي صحفيين غير مرغوب فيهم.

واختفى الصحفي السعودي خاشقجي، الذي كان يعمل ككاتب في صحيفة "واشنطن بوست" الأمريكية ويعيش في الولايات المتحدة منذ عام 2017، في تركيا في الثاني من شهر تشرين الأول/ أكتوبر بعد أن دخل مبنى القنصلية العامة للسعودية في إسطنبول. والسعودية نفت كل التقارير التي تحدثت عن احتمال مقتله داخل القنصلية.

ح.ع.ح/ أ.ح (د ب أ، ا ف ب، رويترز)