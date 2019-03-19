بومبيو يتعهد بتحديد ومحاسبة المسؤولين عن قتل خاشقجي

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو في جلسة للكونغرس إن إدارة الرئيس دونالد ترامب ما زالت تعمل على تحديد المسؤولين عن مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي ومحاسبتهم.

وقال بومبيو اليوم الأربعاء (27 آذار/ مارس 2019)، ردا على سؤال في الجلسة التي عقدها مجلس النواب، إنه سيلتزم بمحاسبة أي شخص تثبت مسؤوليته عن قتل خاشقجي، بمن في ذلك أكبر المسؤولين. وقال بومبيو للجنة الشؤون الخارجية بالمجلس "سنواصل العمل من أجل تحديد المسؤولين عن قتل جمال خاشقجي ومحاسبتهم".

وكان خاشقجي يكتب بصحيفة واشنطن بوست ويقيم بالولايات المتحدة وينتقد الحكومة السعودية. وقُتل خاشقجي في سفارة بلاده في تركيا في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي. وأجج مقتله الاستياء في واشنطن من سجل السعودية في مجال حقوق الإنسان ومقتل عدد كبير من المدنيين في حرب اليمن، حيث تقود السعودية التحالف العربي ضد جماعة الحوثي التي تدعمها إيران.

ووجه أعضاء الكونغرس الأمريكي انتقادات حادة للأمير محمد بن سلمان. ويتهمه البعض بالمسؤولية عن قتل خاشقجي وانتهاكات أخرى لحقوق الإنسان، بينما وجهت السلطات السعودية الاتهام إلى 11 شخصا في مقتل خاشقجي. وتنفي الرياض أن يكون ولي العهد هو من أمر بقتل الصحفي.

ع.خ/ أ.ح (رويترز)