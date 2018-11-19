بومبيو وماتيس يحذران من خفض مستوى العلاقات مع السعودية

قال وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو اليوم الأربعاء (28 تشرين الثاني/ نوفمبر) إن خفض مستوى العلاقات الأمريكية مع السعودية سيكون خطأ للأمن القومي الأمريكي ولن يدفع السعوديين نحو مسار أفضل في الداخل. بومبيو نفى وجود "معلومات مباشرة" تربط بين ولي العهد السعودي وإصدار الأمر بقتل الصحفي جمال خاشقجي.

وجاء كلام بومبيو خلال إدلائه بشهادته، مع وزير الدفاع جيمس ماتيس، أمام مجلس الشيوخ خلف أبواب مغلقة، بشأن السعودية ومقتل خاشقجي وكذلك الدعم الأميركي للرياض في حرب اليمن.

وقال للصحافيين بعد الإدلاء بشهادته أمام مجلس الشيوخ: "أعتقد أنني قرأت كل معلومة استخباراتية وردت خلال الساعات القليلة الماضية. لقد قرأت كل شيء"، مضيفا "لا توجد معلومات مباشرة تربط بين ولي العهد والأمر بقتل جمال خاشقجي".

وكتب بومبيو في تدوينة قبيل الإدلاء بشهادته "قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي في تركيا رفع الأصوات في الكونغرس والإعلام. لكن خفض مستوى العلاقات الأمريكية السعودية سيكون خطأ فادحا للأمن القومي للولايات المتحدة وحلفائها".

وأضاف أن الرياض "قوة مؤثرة للاستقرار في الشرق الأوسط"، مشيرا إلى أن "السعودية مثل الولايات المتحدة -وخلافا للمنتقدين- تدرك الخطر الجسيم الذي تمثله إيران على العالم". وأوضح أنه "يجب الحفاظ على السعودية كحليف مهم". وأشاد بـ "دورها في مساعدة احتواء إيران في المنطقة والحفاظ على الديمقراطية في العراق"، حسب وصفه.

بدوره شدد وزير الدفاع الأميركي جيمس ماتيس في شهادته، في الجلسة نفسها، أن السعودية "تلعب دورا جوهريا في الحفاظ على الأمن بالشرق الأوسط، وهو أمر لا يمكن إغفاله حتى في الوقت الذي تسعى فيه الولايات المتحدة لمحاسبة المسؤولين عن مقتل مال خاشقجي".

ماتيس برر تمسك بلاده بالسعودية قائلا: "لابد أن أشير إلى أننا نادرا ما نكون أحرارا للعمل مع شركاء لا تشوبهم شائبة... مصالحنا الأمنية لا يمكن إغفالها حتى ونحن نسعى للمحاسبة فيما وصفه الرئيس (دونالد) ترامب بالجريمة غير المقبولة والمروعة لقتل جمال خاشقجي".

أ.ح/ف.ي (رويترز، أ ف ب)