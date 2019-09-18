 بومبيو وبن سلمان يتفقان على ضرورة ″محاسبة″ إيران | أخبار | DW | 19.09.2019

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أخبار

بومبيو وبن سلمان يتفقان على ضرورة "محاسبة" إيران

في لقائه مع ولي العهد السعودي محمد بن سلمان، أكد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو على ضرورة "محاسبة" إيران، واصفاً الهجوم على أرامكو "بعمل من أعمال الحرب، فيما قال ترامب إن الحرب هي الخيار النهائي.

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مسائية DW: بومبيو يبحث "هجوم أرامكو" في جدة.. ماذا يحمل للسعوديين؟

اتفق وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو وولي العهد السعودي محمد بن سلمان على ضرورة "محاسبة النظام الإيراني"، على خلفية الهجوم الذي استهدف منشأتين تابعتين لشركة أرامكو النفطية السعودية مطلع الأسبوع الجاري. وجاء ذلك في بيان لوزارة الخارجية الأمريكية مساء الأربعاء. ومن جانبها وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) صباح اليوم الخميس (19 سبتمبر/ أيلول 2019) أن الأمير محمد بن سلمان بن اجتمع في قصر السلام في جدة مساء الأربعاء مع بومبيو. ويقوم وزير الخارجية الأمريكي حالياً بجولة خليجية تشمل السعودية والإمارات على خلفية التوتر مع إيران.

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من ناحيته، قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب هي الخيار النهائي في التعامل مع إيران وإن هناك الكثير من الخيارات الكثيرة الأخرى قبل اللجوء إلى ذلك. وجاءت تلك التصريحات بعد أن عرضت السعودية حطاماً لطائرات مسيرة وصواريخ قالت إنها استخدمت في هجوم على اثنتين من منشآتها النفطية، باعتبارها أدلة "لا يمكن دحضها" على العدوان الإيرانيوقال ترامب للصحفيين في لوس انجليس "هناك الكثير من الخيارات. هناك الخيار النهائي وهناك خيارات أقل من ذلك بكثير. وسوف نرى". وأضاف "أقول أن الخيار النهائي يعني الحرب".

واتخذ ترامب نهجاً حذراً على عكس وزير خارجيته مايك بومبيو، الذي وصف الهجوم خلال زيارة للسعودية، بأنه "عمل من أعمال الحرب".

في غضون ذلك، قال مكتب رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون إنه والرئيس الأمريكي دونالد ترامب أدانا الهجوم الذي وقع في مطلع الأسبوع على منشأتين نفطيتين سعوديتين وبحثا الحاجة إلى رد دبلوماسي موحد وذلك في اتصال هاتفي يوم الأربعاءوجاء في بيان "نددا بالهجمات وبحثا الحاجة إلى رد دبلوماسي موحد من شركاء دوليين". وأضاف "تحدثا أيضا عن إيران واتفقا على ضرورة عدم السماح لها بالحصول على سلاح نووي". وقال متحدث باسم البيت الأبيض في بيان إنهما "أكدا مجدداً على قيمة الشراكة الخاصة في معالجة المخاوف الأمنية المشتركة لا سيما سلوك إيران المزعزع للاستقرار".

السفير السعودي في برلين: كل الخيارات مطروحة

ومن جانبه، قال السفير السعودي لدى ألمانيا اليوم الخميس إن كل الخيارات مطروحة على الطاولة للرد على إيران. وعندما سئل عن إمكانية توجيه ضربة عسكرية لإيران قال الأمير فيصل بن فرحان آل سعود لإذاعة دويتشلاند فونك: "بالطبع كل شيء مطروح على الطاولة ولكن يتعين مناقشة الأمر جيداً". وأضاف "ما زلنا نعمل على تحديد الجهة التي انطلق منها (الهجوم) ولكن أيا كانت الجهة فإن إيران تقف بالتأكيد وراء ذلك حيث أنها قامت بتصنيعها (الصواريخ) ولا يمكن إطلاقها دون مساعدة إيرانية".

وبدوره، قال وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لو دريان اليوم الخميس إن إعلان الحوثيين في اليمن مسؤوليتهم عن الهجوم الذي استهدف منشأتي نفط سعوديتين "يصعب تصديقه". وأضاف لو دريان في حديث لتلفزيون سي نيوز "أعلن المتمردون في اليمن أنهم شنوا هذا الهجوم. هذا يصعب تصديقه إلى حد ما". وتابع قائلاً "هناك تحقيق دولي، فلننتظر نتائجه. لن يكون لي رأي بعينه قبل هذه النتائج"، مضيفاً أن التحقيق في الهجمات سيكون سريعاً.

خ.س/ ع.ش (رويترز، د ب أ، أ ف ب)

  • Saudi-Arabien, Baustelle eines Atomreaktor in der Nähe von Riad Baustelle von Saudi-Arabiens erstem Atomreaktor bei Riad (DigitalGlobe/Google Earth)

     نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي

    أول مفاعل نووي سعودي

    أشارت تقارير أمريكية وألمانية إلى أن السعودية ستشغِل قريباً أول مفاعل نووي خاص بها. وكشفت التقارير بالاعتماد على صور الأقمار الاصطناعية، تقدم أعمال البناء في أول مفاعل نووي سعودي. المنشأة الواقعة في شمال غرب الرياض، والتي هي في الأصل مفاعل بحوث يهدف في المقام الأول إلى تكوين فنيين نوويين، قد تصبح جاهزة للعمل في غضون سنة واحدة، كما قدر روبرت كيلي، مفتش سابق في المنظمة الدولية للطاقة النووية.

  • Iran Urananreicherungsanlage Isfahan (Imago)

     نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي

    البرنامج النووي الإيراني

    منذ انطلاقه في عام 1957، عرف البرنامج النووي الإيراني محطات عديدة من الشد والجذب. وعمل طموح إيران في تطوير برنامجها النووي، دون لفت الأنظار إليها، على عدم استقرار الأمور والوصول إلى طرق مسدودة. آخرها كان مع إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انسحاب بلاده من الاتفاق النووي مع إيران العام الماضي.

  • USA PK President Donald Trump zum Atomabkommen mit Iran (Reuters/J. Ernst)

     نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي

    ما يحق للسعودية لا يحق لإيران

    في الوقت الذي يلغي فيه ترامب العمل بالاتفاقية النووية من جانب واحد مع إيران، أصدرت وزارة الطاقة الأمريكية سبعة تصاريح لنقل معلومات حساسة حول الطاقة النووية للعربية السعودية ـ بدون أن يضمن ذلك القيام بأعمال تفتيش داخل المملكة، بحسب ما ذكرته تقارير أمريكية وألمانية.

  • Israel Atomanlage in Dimona (AP)

     نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي

    مفاعل ديمونة السري

    يقع المفاعل في منطقة ديمونة جنوب إسرائيل. المفاعل بني في أواخر خمسينات القرن الماضي بمساعدة فرنسية و بقصد توفير الطاقة لبعض المنشآت والمشاريع في المنطقة الصحراوية. غير أن خبراء ومراقبين كشفوا أن الهدف الحقيقي لبنائه هو إنتاج الأسلحة النووية. من جهتها لم تؤكد الحكومة الإسرائيلية ولم تنفِ ذلك حتى الآن. ويثير مفاعل ديمونة جدلاً واسعاً بسبب مخاطره، كما تتعالى دعوات من حين لآخر لإغلاقه.

  • Ägypten 2015 | Vertrag mit Russland über Bau 1. Atomkraftwerk in Ägypten bei El Dabaa (picture-alliance/dpa/Egyptian Presidency)

     نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي

    مفاعل الضبعة المصري

    مشروع محطة الضبعة النووية هوالمحطة النووية المصرية الأولى المققر انشائها بمنطقة الضبعة الواقعة على الساحل المصري للبحر الأبيض المتوسط. المشروع الممول من روسيا بقرض قيمته 25 مليار دولار والذي لا يزال في مرحلة التحضير، كان قد كشف عنه من قبل عام 2002، لكن لم يتم التوصل آنذاك لاتفاق بشأنه، ويؤمل أن يضم 4 مفاعلات نووية.

  • Luftbild Atomanlage in Tuwaitha (AP)

     نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي

    مفاعل تموز العراقي

    مفاعل تموز النووي كان ثمرة مشروع عراقي نووي للانضمام إلى النادي النووي في عهد الرئيس السابق صدام حسين. المشروع، الذي كان بشراكة مع فرنسا، كان أول مشروع عربي نووي رائد في منطقة الشرق الأوسط. في عام 1981 استهدفت ضربة جوية إسرائيلية مفاعل "تموز1" النووي المعروف بأوزيراك، في عملية أطلقت عليها إسرائيل تسمية "أوبرا".

  • Vereinigte Arabische Emirate Barakh Kernkraftwerk (picture-alliance/AP Photo/Emirates Nuclear Energy Corporation/A. Girija)

     نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي

    اللحاق بالركب

    تسعى دول عربية أخرى إلى اللحاق بالركب والانضمام إلى النادي النووي. وتشهد دول منطقة الشرق الأوسط فيما بينها سباقاً هائلاً للتسلح النووي. الإمارات تمهد لدخولها النادي من خلال محطة بركة النووية، التي لا تزال قيد الإنشاء. وكانت الجزائر قد أعلنت عن بناء أول محطاتها النووية لإنتاج الكهرباء في عام 2025، كما جاء على لسان وزير الطاقة والمناجم يوسف يوسفي. إعداد: إيمان ملوك


مختارات

 نادي الشرق الأوسط النووي - الحاضر والماضي

أثارت تقارير أمريكية وألمانية تحدثت عن قرب تشغيل السعودية لأول مفاعل نووي خاص بها، تساؤلات حول سباق التسلح النووي العربي والأقليمي. فيما يلي ملف صور عن جهود دول المنطقة لتشكيل نادي الشرق الأوسط النووي. (15.04.2019)  

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مسائية DW: بومبيو يبحث "هجوم أرامكو" في جدة.. ماذا يحمل للسعوديين؟  

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