بومبيو: هناك أدلة تربط نشأة فيروس كورونا بمختبر صيني

أكّد وزير الخارجية الأميركي مايك بومبيو اليوم الأحد (3 مايو/ أيار 2020) وجود "عدد هائل من الأدلّة" على أن مصدر وباء كوفيد-19 هو مختبر في مدينة ووهان الصينية. وقال لشبكة "ايه بي سي" الأمريكية إن "هناك عددا هائلا من الأدلة يشير إلى أن هذا هو مصدره"، لكنه رفض التعليق على فرضية أن نشره كان متعمدا.
وتزايدت انتقادات الرئيس الأميركي دونالد ترامب لدور الصين في الوباء الذي أصاب حتى الآن نحو 3,5 ملايين شخص وأودى بأكثر من 240 ألفا حول العالم. وأصرّ ترامب على أن بكين أخفت معلومات مهمّة بشأن تفشي الفيروس وطالب بمحاسبتها.
وأوضح بومبيو الذي كان يشغل منصب مدير وكالة الاستخبارات المركزية (سي آي أيه) لشبكة "أيه بي سي" أنه يتفق مع تصريح مجتمع الاستخبارات الأميركية الذي ينسجم مع "التوافق العلمي الواسع بشأن مسألة أن الفيروس (المسبب لـ) كوفيد-19 ليس من صنع البشر ولا معدلا جينيا".
لكنه ذهب أبعد من ترامب، مشيرا إلى "عدد هائل من الأدلة المهمة" على أن مختبر ووهان هو مصدر الفيروس. وقال "أعتقد أن بإمكان العالم بأسره أن يرى الآن ويتذكر أن لدى الصين تاريخا في نقل العدوى إلى العالم وتشغيل مختبرات غير مستوفية للمعايير".
ورأى بومبيو أن المحاولات الصينية للتقليل من أهمية الفيروس ترقى إلى "محاولة شيوعية كلاسيكية للتضليل. تسبب ذلك بخطر هائل". وتابع: "الرئيس ترامب واضح جدا (في ما قاله): سنحاسب المسؤولين".
بومبيو: "أعتقد أن بإمكان العالم بأسره أن يرى الآن ويتذكر أن لدى الصين تاريخا في نقل العدوى إلى العالم وتشغيل مختبرات غير مستوفية للمعايير".
وذكرت تقارير إخبارية أن ترامب أوكل جواسيس تابعين للولايات المتحدة مهمة التوصل إلى مصدر الفيروس، الذي تم تحميل مسؤولية تفشيه لسوق في ووهان تبيع حيوانات غريبة للأكل كالخفافيش والثعابين. ويُعتقد الآن أن كورونا المستجد قد يكون تسرّب من مختبر قريب يجري أبحاثا مرتبطة بالفيروسات.
وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد حالات الإصابة والوفاة بكورونا، تليها من حيث الإصابات إسبانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وتركيا وروسيا والبرازيل وإيران ثم الصين.
م.أ.م/ ص.ش ( د ب أ، أ ف ب)
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في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا
رحلة جماعية للماعز البري
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في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا
أين الحلوى؟
كانت هذه الغزلان اللطيفة في مدينة نارا اليابانية تعد قديماً "رسلاً للآلهة"، وهي الآن عامل جذب سياحي قوي للمدينة، ويصل عددها للآلاف. كان لدى الغزلان حرية التجول في الحديقة المركزية لنارا حتى قبل ظهور كورونا، حيث يسمح للسائحين إطعامها كعك خالي من السكر. أما في ظل غياب السياح، انطلقت بعض الغزلان الفضولية للبحث عن الكعك في متاجر ومطاعم المدينة.
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في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا
ثورة القرود
ليست جميع القرود في مدينة لوببوري بتايلاند هادئة مثل التي نراها في هذه الصورة. فالقرود هناك تحصل على طعامها غالباً من الزوار. وأدى انخفاض أعداد السياح بتايلاند إلى نقص في الطعام المُقدم للقرود، مما دفع الحيوانات الجائعة إلى اجتياح شوارع المدينة، بل واندلعت معارك بين مجموعات قرود متصارعة على الطعام أمام أبواب المعابد التاريخية.
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في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا
غابة في المدينة؟
تسلل هذا الأسد الجبلي (Puma) ذو العام الواحد الى العاصمة التشيلية سانتياغو الخالية بحذر، وتبعه بعدها أسدان آخران. تعيش هذه الأسود عادة في جبال الإنديز القريبة، ولكن في الآونة الأخيرة كثرت رحلاتها إلى العاصمة التي يسكنها 6 مليون نسمة والذين يلتزمون حالياً يإجراءت حظر التجول.
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في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا
نزهة في المطار
تبدو السعادة الغامرة على وجه هذا الكلب في مدينة كلكتا شرق الهند، حيث أدى توقف معظم الرحلات في البلاد إلى تجول مجموعات الكلاب الضالة، والتي تنتشر بكثرة في الهند، عند بوابة الوصول لمطار كلكتا دون إزعاج. يُذكر أنه تطبق حالياً إجراءات حظر التجول على جميع سكان البلاد البالغ عددهم 1،3 مليار نسمة (17 بالمئة من سكان العالم).
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في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا
مغامرات في الشوارع
تنتشر القطط والكلاب الضالة في الشوارع بمدينة إسطنبول التركية أيضاً، فبجانب سكان المدينة الذين يبلغ عددهم 15 مليون نسمة يوجد نحو مئتي ألف حيوان ضال، وتقوم السلطات المحلية بتزويدها بالطعام والعناية الطبية. بحسب نشطاء حقوق الحيوان، تسببت الإشاعات المنتشرة عن نقل الحيوانات المنزلية لفيروس كورونا للإنسان في تخلص عدد كبير من الأشخاص من حيواناتهم الأليفة، مما زاد من أعدادهم في الشوارع بشكل ملحوظ.
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في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا
استرخاء طيور البندقية
تُعد مدينة البندقية في إيطاليا من أهم الوجهات السياحية في العالم، ولكنها اليوم تشهد هدوءاً غير معهود. فبسبب إجراءات الإغلاق العام المفروضة في الدولة، خلت المدينة تقريباً من البشر، وظهرت الطيور البحرية مرة أخرى وهي تعوم بهدوء واسترخاء. وتسبب توقف حركة القوارب في القنوات المائية للمدينة في وضوح المياه مرة أخرى وظهور أعداد كبيرة من الأسماك في القاع.
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في صور: حيوانات "تقتحم" المدن لغياب البشر بسبب كورونا
زيارة عند الجيران
أصبحت الولايات المتحدة الأمريكية البؤرة الجديدة لجائحة كورونا، وهو ما تسبب في فرض حظر التجول تدريجياً في البلاد. وفي ظل غياب الزوار لحوض أسماك "شيد" المغلق حتى آخر إبريل/نيسان بمدينة شيكاغو، أراد هذا البطريق الفضولي القيام بمغامرة في المكان وزيارة جاره الحوت الأبيض لإلقاء التحية. نص: كريستيان مارتن كوبلر/ترجمة: س.ح