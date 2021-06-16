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بول بوغبا

بول بوغبا لاعب كرة قدم فرنسي في مركز خط الوسط، يلعب حاليا مع فريق مانشتر يونايتيد، وقد فاز معه بأكثر من لقب أبرزها الدوري الأوروبي والسوبر الإنجليزي. كما يلعب بوغبا في صفوف المنتخب الفرنسي.

بدأ بول بوغبا حياته الكروية في السادسة من عمره، مع نادي يو إس لبري رواسي الفرنسي، وفي تلك الفئة أمضى سبعة مواسم، بعد ذلك انتقل بوغبا للعب في نادي لوهافر لينضم لاحقا إلى مانشستر يونايتد، أكبر أندية العالم. لعب بوغبا هناك في فريق الناشئين قبل أن يقرر الانتقال إلى يوفنتوس، أما السبب فهو أليكس فيرغسون، المدرب الذي لم يمنحه ثقته. في يوفنتوس تمكن بوغبا من تقديم أداء ممتاز، ما دفع مانشتر يونايتد لدفع 120 مليون يورو من اجل استعادته في صفقة كانت الأغلى في تاريخ كرة القدم.

Soccer Football - Euro 2020 - Group F - France v Germany - Football Arena Munich, Munich, Germany - June 15, 2021 France's Paul Pogba and Germany's Antonio Rudiger Pool via REUTERS/Matthias Hangst

بوغبا وروديغر.. "عضة" الصديق لا تستوجب العقوبة؟ 16.06.2021

على عكس ما انتهت به قصة عض سواريز للمدافع الإيطالي جيورجيو كيليني خلال نهائيات مونديال 2014 في البرازيل، دافع اللاعب الفرنسي بول بوغبا عن مدافع المنتخب الألماني روديغر الذي قام بعضه في مباراتهما الافتتاحية في يورو2020.
Soccer Football - Euro 2020 - Group F - France v Germany - Football Arena Munich, Munich, Germany - June 15, 2021 Germany's Mats Hummels and Kai Havertz look dejected after the match Pool via REUTERS/Matthias Hangst

يورو 2020.. سقوط المانشافت فرضته قوة الديوك 16.06.2021

أهدى المدافع الألماني ماتس هوملس فرنسا فوزا ثمينا في يورو 2020 على منتخب بلاده بتسجيله هدفا ضد مرماه. ورغم السيطرة الألمانية في الاستحواذ على الكرة، كان التفوق الفرنسي باديا للعيان. فما الذي كان ينقص المنتخب الألماني؟

Links: English rock musician, singer-songwriter, and composer Roger Waters and a guest arrive for the screening of the film Roger Waters Us + Them presented out of competition on September 6, 2019 during the 76th Venice Film Festival at Venice Lido. (Photo by Alberto PIZZOLI / AFP) Mitte: US model Bella Hadid presents a creation of British designer Kim Jones for the Fendi's Spring-Summer 2021 collection during the Paris Haute Couture Fashion Week, in Paris, on January 27, 2021. - British designer Kim Jones presents his first ever Couture Collection for Fendi since he joinded Italian fashion house Fendi as its lead designer for womenswear in September 2020. (Photo by STEPHANE DE SAKUTIN / AFP) (Photo by STEPHANE DE SAKUTIN/AFP via Getty Images) Rechts: FILE PHOTO: Gal Gadot attends the Vanity Fair Oscar party in Beverly Hills during the 92nd Academy Awards, in Los Angeles, California, U.S., February 9, 2020. REUTERS/Danny Moloshok/File Photo

التصعيد بين إسرائيل وغزة يخلّف انقساما بين نجوم الرياضة والفن 19.05.2021

التصعيد بين إسرائيل وغزة وضع أوزاره لكنه ترك ظلالا من الانقسام بين مشاهير الرياضة والفن وأعلن أغلبهم تعاطفه مع الفلسطينيين، وهناك من أيد إسرائيل.
blessure a l epaule de Kylian Mbappe (France) apres son choc avec Martin Campana (Uruguay) FOOTBALL : France vs Uruguay - Match Amical - St Denis - 20/11/2018 JBAutissier/Panoramic PUBLICATIONxNOTxINxFRAxITAxBEL

كورونا يحول دون مشاركة مبابي في مباراة الديوك مع كرواتيا 07.09.2020

قال الاتحاد الفرنسي لكرة القدم إن كيليان مبابي لاعب المنتخب أصيب بفيروس كورونا وسيغيب عن مواجهة كرواتيا في دوري الأمم الأوروبية غداً الثلاثاء.
epa05520257 Italian sports agent Mino Raiola attends the press conference of his player OGC Nice's French Milan's Italian forward Mario Balotelli at the Allianz Riviera stadium in Nice, southern France, 02 September 2016. EPA/OLIVIER ANRIGO +++(c) dpa - Bildfunk+++ |

وكيل بوغبا يشن هجوما قويا على سولسكاير 18.02.2020

شن مينو رايولا وكيل أعمال بول بوغبا هجوماً قوياً على مدرب مانشستر يونايتد أولي غونار سولسكاير. وكان المدرب النرويجي قد قال مؤخراً إن لاعبه بوغبا ملك لمانشستر يونايتد وليس لوكيله.
Soccer Football - Champions League Quarter Final Second Leg - FC Barcelona v Manchester United - Camp Nou, Barcelona, Spain - April 16, 2019 Manchester United's Paul Pogba in action REUTERS/Sergio Perez

مانشستر يونايتد يتحرك لتحصين نجمه من خطر زيدان 03.09.2019

يرى تقرير صحفي أن مانشستر يونايتد استهل مبكراً حملة تحصين نجم الفريق من أطماع مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان، فيما يأمل "الميرنغي" في استخدام ورقة قوية بهدف إقناع إدارة "الشياطين الحمر" بالتخلي عن متوسط ميدان الفريق.
Soccer Football - Champions League Quarter Final Second Leg - FC Barcelona v Manchester United - Camp Nou, Barcelona, Spain - April 16, 2019 Manchester United's Paul Pogba in action REUTERS/Sergio Perez

يوفنتوس يضع خطة جديدة لضم بوغبا 19.08.2019

يبدو أن يوفنتوس لن يهدأ له بال حتى إتمام صفقة نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا. "البيانكونيري" وضع استراتيجية جديدة تساعده على ضم النجم الفرنسي وحسم المنافسة مع ريال مدريد الراغب بدوره في ضم بطل العالم مع منتخب "الديكة".
25.04.2018, Bayern, München, Allianz Arena: Fußball: Champions League, KO-Runde, Halbfinale, Hinspiel, Bayern München - Real Madrid. Zinedine Zidane, Cheftrainer von Real Madrid, gibt Anweisungen. Foto: Andreas Gebert/dpa | Verwendung weltweit

ريال مدريد.. المدرب "الداهية" يهدد عرش زيدان وطموحات بوغبا 06.08.2019

يبدو أن حلم نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا بالانتقال إلى ريال مدريد قد يتعرض لضربة قوية، فيما يجهز رئيس ريال مدريد فلورنتينو بيريز لخطة محكمة من أجل تفادي مفاجآت المدرب زين الدين زيدان، والتملص من وعوده له.
Cardiff City v Tottenham Hotspur - Premier League - Cardiff City Stadium. Tottenham Hotspur's Christian Eriksen during the Premier League match at Cardiff City Stadium, Cardiff. Picture date: Tuesday January 1, 2019. See PA story SOCCER Cardiff. Photo credit should read: Mark Kerton/PA Wire. RESTRICTIONS: EDITORIAL USE ONLY No use with unauthorised audio, video, data, fixture lists, club/league logos or live services. Online in-match use limited to 120 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications. URN:40426945 |

موقف ريال مدريد يُغضب نجم توتنهام! 26.07.2019

يبدو أن نجم توتنهام كريستيان إيركسن لا يعتزم الانتظار طويلاً من أجل انتقاله إلى ريال مدريد. النجم الدنماركي يشعر بالغضب من موقف إدارة "الميرنغي" وقد يوافق على تمديد عقده ومواصلة تجربته الكروية مع فريقه الحالي "السبيرز".
Paris Saint-Germain v Manchester United ManU UEFA Champions League Marcus Rashford of Manchester United celebrates after scoring his team s 3rd goal to make it 3-1 during the UEFA Champions League match at Parc des Princes, Paris PUBLICATIONxNOTxINxUKxCHN Copyright: xRussellxHartx FIL-12959-0036

رحلة التغيير في مانشستر يونايتد.. من أين ستبدأ؟ 22.06.2019

في هذا الموسم وجد مانشستر يونايتد نفسه تائها وعاجزا عن صد الضربات التي تلقاها من منافسيه. العودة إلى المكان التقليدي تستدعي مرحلة إعادة الترتيب لكن من أين سوف تبدأ؟!
Manchester United v Brighton and Hove Albion - Premier League - Old Trafford. Manchester United's Paul Pogba during the Premier League match at Old Trafford, Manchester. PRESS ASSOCIATION Photo. Picture date: Saturday November 25, 2017. See PA story SOCCER Man Utd. Photo credit should read: Martin Rickett/PA Wire. RESTRICTIONS: EDITORIAL USE ONLY No use with unauthorised audio, video, data, fixture lists, club/league logos or live services. Online in-match use limited to 75 images, no video emulation. No use in betting, games or single club/league/player publications URN:33882233 |

ريال مدريد يضحي بنجمه من أجل بوغبا 06.06.2019

أورد تقرير صحفي أن ريال مدريد يتجه للتضحية بواحد من نجومه من أجل ضم نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا في فترة الانتقالات الصيفية. فيما يتشبث فريق "الشياطين الحمر" بالنجم الفرنسي، الذي يجذب اهتمام أكبر الفرق الأوروبية.
firo : Fuvüball,Fussball : 25.04.2018 Champions League, Saison 2017/2018: FC Bayern Mvºnchen - Real Madrid, FCB, Halbfinale, Hinspiel, Trainer Zinedine Zidane ( Madrid ), ganze Figur, Gestik, gibt Anweisungen | Verwendung weltweit

زيدان يستقر على بديل بوغبا 28.05.2019

كشف تقرير صحفي عن اتجاه زين الدين زيدان للتعاقد مع بديل لنجم مانشستر يونايتد بول بوغبا. مدرب "الميرنغي" استقر على لاعب ينشر سحره الكروي منذ سنوات فوق الملاعب الأوروبية، ويعد واحد من أحسن اللاعبين في مركز خط الوسط.

Soccer Football - Champions League Round of 16 First Leg - Manchester United v Paris St Germain - Old Trafford, Manchester, Britain - February 12, 2019 Manchester United's Paul Pogba during the warm up before the match REUTERS/Phil Noble TPX IMAGES OF THE DAY

"الشياطين الحمر" تفتح أبواب رحيل بوغبا نحو ريال مدريد 22.05.2019

يبدو أن مانشستر يونايتد يريد "إمساك العصا من الوسط" في انتقال لاعب خط الوسط بول بوغبا، إذ فتح الباب أمام رحيل نجمه الفرنسي لكن بمقابل مادي ضخم، لتعزيز ميزانية النادي من جهة، أو يمنع إتمام الصفقة من جهة أخرى.
26.05.2018, Ukraine Kiev2018.05.26 Kijow Kiev Pilka nozna Liga Mistrzow Final Sezon 2017/2018 Real Madryt - Liverpool FC N/z Trener (head coach) Zinedine Zidane Foto Rafal Oleksiewicz / PressFocus 2018.05.26 Kijow Kiev Football Champions League Final Season 2017/2018 Trener (head coach) Zinedine Zidane Credit: Rafal Oleksiewicz / PressFocus / NEWSPIX.PL --- Newspix.pl PUBLICATIONxNOTxINxPOL 20180526PF_RO0075

سان جيرمان يخطط لتوجيه ضربة إلى زيدان 21.05.2019

يرى تقرير صحفي أن إدارة باريس سان جيرمان تُخطط لتوجيه ضربة قوية إلى مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان في فترة الانتقالات الصيفية. النادي الباريسي سيحاول حرمان "الميرنغي" من ضم لاعب يتصدر أولويات مدرب "الميرنغي" زيدان.
June 21, 2018*** Soccer Football - World Cup - Group C - France vs Peru - Ekaterinburg Arena, Yekaterinburg, Russia - June 21, 2018 France's Paul Pogba during the warm up before the match REUTERS/Andrew Couldridge

إحصائية تضع بوغبا في موقف محرج 27.04.2019

بينما تحاصر الشائعات بقوة مستقبل بول بوغبا مع فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، وضعت إحصائية حديثة النجم الفرنسي في موقف محرج للغاية وجعلته يتصدر القائمة بدون منازع. فما الذي توصلت إليه هذه الإحصائية بخصوص بول بوغبا؟
GRA187. MADRID, 04/01/2016.- French and former soccer player Zinedine Zidane (L) and Real Madrid President Florentino Perez (R) during the announcement of Zidane's appointment as the new coach of the soccer club in Santiago Bernabeu stadium in Madrid, Spain, 04 January 2016. Zidane will replace Rafael Benitez, whose dismissal was announced earlier today. EFE/Víctor Lerena; Copyright: picture-alliance/dpa/V. Lerena

بيريز يعارض زيدان في التعاقد مع نجم مان يونايتد والسبب؟ 13.04.2019

في الوقت الذي يعتزم فيه مدرب ريال مدريد زين الدين زيدان تعزيز كتيبة الفريق بنجم يحمل قميص مانشستر يونايتد منذ سنوات، أوردت تقارير صحفية أن رئيس "الأبيض الملكي" فلورنتينو بيريز يُعارض الصفقة لمجموعة من الأسباب.

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