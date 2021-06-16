بول بوغبا لاعب كرة قدم فرنسي في مركز خط الوسط، يلعب حاليا مع فريق مانشتر يونايتيد، وقد فاز معه بأكثر من لقب أبرزها الدوري الأوروبي والسوبر الإنجليزي. كما يلعب بوغبا في صفوف المنتخب الفرنسي.

بدأ بول بوغبا حياته الكروية في السادسة من عمره، مع نادي يو إس لبري رواسي الفرنسي، وفي تلك الفئة أمضى سبعة مواسم، بعد ذلك انتقل بوغبا للعب في نادي لوهافر لينضم لاحقا إلى مانشستر يونايتد، أكبر أندية العالم. لعب بوغبا هناك في فريق الناشئين قبل أن يقرر الانتقال إلى يوفنتوس، أما السبب فهو أليكس فيرغسون، المدرب الذي لم يمنحه ثقته. في يوفنتوس تمكن بوغبا من تقديم أداء ممتاز، ما دفع مانشتر يونايتد لدفع 120 مليون يورو من اجل استعادته في صفقة كانت الأغلى في تاريخ كرة القدم.