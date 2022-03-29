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بولندا

تحتل بولندا دورا متزايدا في السياسة الأوروبية بعد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. ويتضح هذا الدور خلال الغزو الروسي لأوكرانيا حيث تعززت قدرة الحلف العسكرية على أراضيها وتحولت إلى مركز لدعم كييف ضد موسكو.

مرت بولندا خلال تاريخها بأيام قاسية أصعبها فترة الحرب العالمية الثانية عندما احتلتها القوات النازية وأوقعت فيها الخراب والدمار. وبعد انهيار المعسكر الشيوعي الذي كانت جزءا منه تحولت إلى الغرب وأصبحت أحد أهم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.

واقع جديد.. الغزو الروسي يغير خارطة التحالفات في أوروبا!

واقع جديد.. الغزو الروسي يغير خارطة التحالفات في أوروبا! 29.03.2022

رغم أنّ الدول الغربية بقيادة الولايات المتحدة واجهت الغزو الروسي لأوكرانيا بموقف جماعي، ظهرت عدة اتجاهات سعت لتغليب المصالح الذاتية في بعض الأحيان. هذا الواقع أفرز تحالفات جديدة داخل الأسرة الأوروبية. ما هي أبرزها؟
بولندا تخشى استغلال اللاجئين الأوكرانيين من طرف عصابات الاتجار بالبشر

بولندا تخشى استغلال اللاجئين الأوكرانيين من طرف عصابات الاتجار بالبشر 28.03.2022

حذرت السلطات البولندية من خطر استغلال عصابات الاتجار بالبشر، للنساء والأطفال النازحين من أوكرانيا. وقد برزت تحذيرات مماثلة في دول الجوار أيضا، ومنها ألمانيا.
DW على الحدود الأوكرانية: لينا نزحت مع والدها وأمها تدافع عن خاركيف

DW على الحدود الأوكرانية: لينا نزحت مع والدها وأمها تدافع عن خاركيف 09.03.2022

والدها من أصل نيجيري ووالدتها أوكرانية، إنها من ذوي الاحتياجات الخاصة، لكنها قوية الإرادة وحادة الذكاء. اضطرت لينا للنزوح مع والدها، وبقيت أمها تدافع عن خاركيف. DW تتابع معاناة اللاجئين على الحدود الأوكرانية البولندية.
رائحة الحرب تفوح من ثيابهم.. لاجئون أوكرانيون في بولندا 

رائحة الحرب تفوح من ثيابهم.. لاجئون أوكرانيون في بولندا  05.03.2022

من بلدة بولندية هادئة منسية على الحدود مع  أوكرانيا، تحولت مديكا إلى ملاذ آمن لمئات آلاف اللاجئين من أوكرانيا، الذين هربوا من ويلات الحرب وهم يسحبون خلفهم حقائبهم في الطريق إلى بر الأمان. DW عربية زارت المكان.
حدود ألمانيا - بولندا.. التبرع بسخاء لمساعدة اللاجئين من أوكرانيا

حدود ألمانيا - بولندا.. التبرع بسخاء لمساعدة اللاجئين من أوكرانيا 04.03.2022

مع وصول اللاجئين من أوكرانيا إلى الحدود الألمانية البولندية، يسارع المواطنون لتقديم المساعدة وتوفير الإقامة وسبل العيش لهم. كما يتبرعون بسخاء لمساعدة اللاجئين والأوكرانيين الذين لا يزالون في بلدهم ويحتاجون للمساعدة.
حوادث عنصرية خلال الفرار من أوكرانيا.. ماذا حدث بالضبط؟

حوادث "عنصرية" خلال الفرار من أوكرانيا.. ماذا حدث بالضبط؟ 01.03.2022

كثر الحديث مؤخرا عن حوادث عنصرية تعرض لها بعض الفارين من أوكرانيا بسبب بشرتهم. وفيما وعدت أوكرانيا في التحقيق في الأمر، نفت بولندا قيام عناصر حرس الحدود بالتفريق بين الفارين. فماذا حدث بالضبط؟ التفاصيل في تقرير DW.

ناشط حقوقي: ما يجري على حدود بولندا وبيلاروسيا كارثة إنسانية!

ناشط حقوقي: ما يجري على حدود بولندا وبيلاروسيا كارثة إنسانية! 06.12.2021

قوبلت مبادرة شارك فيها الناشط الحقوقي واللاجئ السابق طارق الأوس، كانت تهدف لإيصال المساعدات للاجئين العالقين على الحدود البولندية البيلاروسية، بالرفض والتجريم من قبل السلطات الألمانية والبولندية. واقترح طارق حلولا للأزمة
الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق بعض أحكام طلب اللجوء على حدود بيلاروسيا

الاتحاد الأوروبي يعتزم تعليق بعض أحكام طلب اللجوء على حدود بيلاروسيا 01.12.2021

اقترحت المفوضية الأوروبية السماح للدول المجاورة لبلاروسيا بتعليق بعض قواعد طلب اللجوء، ما يسمح بتمديد فترة التسجيل لطلبات اللجوء وتمديد مهلة مراجعة الطلب بالإضافة إجراءات "سريعة ومسهلة" لإعادة المهاجرين المرفوضة طلباتهم.
بولندا: استمرار محاولات المهاجرين العبور من بيلاروسيا

بولندا: استمرار محاولات المهاجرين العبور من بيلاروسيا 30.11.2021

قالت بولندا إن محاولات عبور المهاجرين الحدود من بيلاروسيا مستمرة وإن مجموعة "من الأجانب العدوانيين" هاجمت قواتها الأمنية بالحجارة والقضبان، فيما استنكر البابا "استغلال المهاجرين واستخدامهم كبيادق في معارك السياسة".
هل يرحب سكان القرى الليتوانية بالمهاجرين من بيلاروسيا؟

هل يرحب سكان القرى الليتوانية بالمهاجرين من بيلاروسيا؟ 29.11.2021

فيما تركز معظم المهاجرين على حدود بولندا مع بيلاروسيا، واجهت ليتوانيا هي الأخرى زيادة غير مسبوق في أعداد المهاجرين واللاجئين على حدودها. فكيف يبدو الموقف الرسمي والشعبي تجاه المهاجرين؟
حدود بيلاروسيا وبولندا.. لا معايير واضحة لمن تصدهم السلطات

حدود بيلاروسيا وبولندا.. لا معايير واضحة لمن تصدهم السلطات 26.11.2021

زار فريق مهاجر نيوز مقاطعات وبلدات بالقرب من المنطقة الحدودية البولندية البيلاروسية، منها غابة تجاور بلدة ميخالوفا (شمال شرق بولندا) التابعة لمقاطعة بياليستو. التقى هناك بمهاجرتين سوريتين كانتا ضمن مجموعة من 11 شخصا.
ملف المهاجرين.. ميركل تتعهد بـالتضامن الكامل مع بولندا

ملف المهاجرين.. ميركل تتعهد بـ"التضامن الكامل" مع بولندا 25.11.2021

تعهدت المستشارة ميركل بـ"التضامن الكامل" مع بولندا في الأزمة مع بيلاروسيا. وقالت في لقاء مع رئيس الوزراء البولندي مورافيتسكي إنه يتعين التفكير في فرض المزيد من العقوبات على لوكاشينكو عندما لا يتم تحقيق أي تقدم في الأزمة.
حدود بولندا بيلاروسيا.. طلب اللجوء لا يضمن بقاء المهاجرين في مأمن

حدود بولندا بيلاروسيا.. طلب اللجوء لا يضمن بقاء المهاجرين في مأمن 25.11.2021

على الرغم من إخبار حرس الحدود البولندي أنه يريد تقديم طلب اللجوء في بولندا، أُعيد ثائر إلى منطقة الحدود البيلاروسية. بعدها، رماه الحرس البيلاروسي في ليتوانيا حيث ضرب بعنف وأعيد على الفور إلى جهة الحرس البيلاروسي.
كيف يتلاعب لوكاشينكو بـالحلم الأوروبي لآلاف المهاجرين؟

كيف يتلاعب لوكاشينكو بـ"الحلم الأوروبي" لآلاف المهاجرين؟ 17.11.2021

تواجه ألمانيا وأوروبا أزمة على الحدود البولندية البيلاروسية وفق معادلة صعبة تجمع بين الصرامة وحقوق الإنسان، فيما باتت دول عديدة مجاورة للتكتل القاري تعمل على استعمال المهاجرين كسلاح للابتزاز السياسي.
مهاجرون يخترقون الحدود وسط الأزمة بين بولندا وبيلاروسيا

مهاجرون يخترقون الحدود وسط الأزمة بين بولندا وبيلاروسيا 14.11.2021

اخترقت مجموعة من المهاجرين الحدود البولندية البيلاروسية لعدة ساعات. ويتهم الاتحاد الأوروبي الرئيس البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو بإحضار المهاجرين إلى بيلاروسيا ثم إرسالهم إلى حدوده الشرقية.
أوروبا تستعد لفرض عقوبات على شركة الطيران البيلاروسية

أوروبا تستعد لفرض عقوبات على شركة الطيران البيلاروسية 14.11.2021

يعقد وزراء الخارجية الأوروبيون الاثنين اجتماعاً في بروكسل لبحث حزمة جديدة من العقوبات ضد مينسك على خلفية أزمة المهاجرين على حدودها مع بولندا، فيما دعت رئيسة البرلمان الألماني إلى تقديم مساعدات سريعة لهم.
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