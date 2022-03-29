تحتل بولندا دورا متزايدا في السياسة الأوروبية بعد انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو. ويتضح هذا الدور خلال الغزو الروسي لأوكرانيا حيث تعززت قدرة الحلف العسكرية على أراضيها وتحولت إلى مركز لدعم كييف ضد موسكو.

مرت بولندا خلال تاريخها بأيام قاسية أصعبها فترة الحرب العالمية الثانية عندما احتلتها القوات النازية وأوقعت فيها الخراب والدمار. وبعد انهيار المعسكر الشيوعي الذي كانت جزءا منه تحولت إلى الغرب وأصبحت أحد أهم الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي وحلف الناتو.