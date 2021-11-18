بولندا توقف 100 مهاجر والعراق يطلق رحلات "استثنائية" لإعادة مواطنيه

حضّ وزراء خارجية دول مجموعة السبع بيلاروس الخميس (18 نوفمبر/ تشرين ثان 2021)، على وضع حدٍّ لأزمة الهجرة عند حدودها مع بولندا، متهمين إياها بإثارة الأزمة عمداً وتعريض حياة أشخاص للخطر.

وجاء في بيان مشترك لبريطانيا وكندا وفرنسا وألمانيا وإيطاليا واليابان والولايات المتحدة "ندعو النظام لوقف حملته العدائية والاستغلالية فورا".

وفي سياق متصل اعتقلت قوات الأمن البولندية حوالى مئة مهاجر حاولوا عبور الحدود مع بيلاروسيا ليل الأربعاء/ الخميس، على ما أعلنت وزارة الدفاع البولندية.

وأفادت الوزارة أن "الأجهزة البولندية اعتقلت مجموعة من حوالى مئة مهاجر". واتهمت بيلاروس بأنها "أرغمت مهاجرين على رشق الجنود البولنديين بالحجارة لتحويل انتباههم" مشيرة إلى أن "محاولة عبور الحدود جرت على مسافة بضع مئات الأمتار من المكان".

وبثت الوزارة مقطع فيديو يظهر فيه جنود بولنديون يحيطون بمجموعة كبيرة من المهاجرين الجالسين أرضاً ليلا في غابة قرب سياج من الاسلاك الشائكة.

ويحتشد آلاف المهاجرين يتحدرون بمعظمهم من الشرق الأوسط، منذ أيام وسط درجات حرارة تحت الصفر على الحدود البيلاروسية البولندية على أمل الدخول إلى الاتحاد الأوروبي.

ويتهم الغرب بيلاروسيا بتدبير موجة الهجرة منذ الصيف ردّاً على العقوبات الغربية المفروضة عليها لقمعها حركة معارضة شهدتها عام 2020 بعد انتخابات رئاسية مثيرة للجدل.

وترفض بولندا إلى جانب لاتفيا وليتوانيا على الحدود مع بيلاروسيا استقبال هؤلاء المهاجرين.

مشاهدة الفيديو 02:02 غموض على حدود بيلاروسيا وبولندا ونقل المهاجرين بعيدا عن حدود بولندا

من جانب آخر تسيّر شركة الخطوط الجوية العراقية اليوم الخميس رحلة جوية من مينسك لنقل نحو 240 مهاجراً عراقيا عالقين على الحدود.

وذكرت مصادر في شركة الخطوط الجوية العراقية أن الشركة ستنظم اليوم رحلة استثنائية خاصة من مطار بغداد الدولي إلى مطار مينسك لنقل العراقيين العالقين منذ أشهر.

وكان المتحدث باسم وزارة الخارجية العراقية أحمد الصحّاف صرح في وقت سابق بأن وفداً دبلوماسياً عراقيا من وزارة الخارجية يعمل على تسجيل 240 عراقيا طلبوا العودة إلى العراق وإنهاء معاناتهم.

وكانت وزيرة الهجرة والمهجّرين في العراق إيفان فائق جابرو أكدت أمس خلال اجتماعها مع سفير الاتحاد الأوروبي فيلا فاريولا على ضرورة "تعاون الوزارة والاتحاد الأوروبي للتعامل مع هذا الملف بشكل إنساني وإيجاد حلول جدّية بدعم من جميع المنظمات الدولية".

وقالت إن "الحكومة العراقية أوقفت جميع الرحلات المباشرة إلى بيلاروسيا حفاظاً على سلامة العوائل العراقية التي قد تقع ضحية لجشع المهربين". وأضافت :"نرفض العودة القسرية لجميع العراقيين في الخارج".

وبحسب إحصائية لوزارة الخارجية العراقية وقع أكثر من 751 عراقيا ضحية شبكات التهريب والإتجار بالبشر وهم الآن عالقون على الحدود البيلاروسية الليتوانية والبولندية.

هـ.د / و.ب (د ب أ، أ ف ب)