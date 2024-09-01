بولندا.. إحياء ذكرى الغزو الألماني قبل 85 عاما

في بلدة فيليو الصغيرة، تحيي بولندا ذكرى غزو ألمانيا لها قبل 85 عاما. ويمثل غزو ألمانيا لبولندا في الأول من أيلول/ سبتمبر 1939 بداية الحرب العالمية الثانية.

يحيي الرئيس البولندي أندريه دودا صباح اليوم الأحد (الأول من سبتمبر/ أيلول 2024) ذكرى غزو ألمانيا لبلاده قبل 85 عاما في بلدة فيليو الصغيرة. ويكرم وزير الدفاع فلاديسلاف كوسينياك كاميش الجنود البولنديين الذين سقطوا في شبه جزيرة ويستربلات بالقرب من مدينة غدانسك، التي كانت تعرف آنذاك بـ دانتسيغ. ويمثل غزو ألمانيا لبولندا في الأول من أيلول/سبتمبر 1939 بداية الحرب العالمية الثانية.

وحتى قبل قصف ويستربلات، تعرضت بلدة فيليو الصغيرة التي كانت قريبة من الحدود الألمانية-البولندية في ذلك الوقت للقصف من قبل القوات الجوية الألمانية. وتشير التقديرات إلى أن ما يصل إلى 1200 مدني قتلوا في هذا الهجوم وحده. وكانالهجوم الألماني على بولندا مخططا بدقة. ففي 25 آب/أغسطس، وصلت السفينة الحربية إس إم إس شليسفيغ-هولشتاين إلى دانتسيغ في زيارة مزعومة للصداقة.

وكانت المدينة وضواحيها تحت وصاية عصبة الأمم، التي حل محلها منظمة الأمم المتحدة، بعد الحرب العالمية الأولى. وكانت الدعاية النازية قد طالبت لسنوات بإعادة دانتسيغ إلى "الرايخ". وفي حوالي الساعة 45:4 صباحا في أول أيلول/سبتمبر، بدأت السفينة في قصف ويستربلات. وكان الجيش البولندي قد أنشأ منذ عام 1924 مستودعا حصينا للذخيرة على شبه الجزيرة أمام ميناء غدانسك. وفي حوالي الساعة 10 صباحا، قال أدولف هتلر في خطاب إذاعي: "منذ الساعة 45:5 صباحا، ونحن نرد النار".

هتلر يبرر هجومه على بولندا في خطاب في الرايخستاغ صورة من: picture-alliance/dpa

ومن غير الواضح لماذا ذكر الوقت الخاطئ. وكان يشير بهذه العبارة الشهيرة إلى مزاعم انتهاكات على الحدود مع بولندا، مثل الهجوم المزعوم على محطة الارسال الألمانية في غلايويتز، والتي يطلق عليها حاليا غليفيتس، والتي كانت في الواقع عملية دعاية مخطط لها من جانب جهاز إس إس النازي، مما أسفر عن عدة وفيات.

وكان إطلاق النار على ويستربلات إشارة للفيرماخت (الجيش الألماني) لعبور الحدود البولندية على جبهة واسعة من بحر البلطيق إلى منطقة الكاربات. وتعتبر المعارك من أجل دانتسيغ، التي يشار إليها من قبل الألمان بـ "تحرير دانتسيغ"، في كثير من الأحيان بداية الحرب، حتى وإن كانت هناك هجمات مدمرة قد حدثت قبل ذلك بقليل.

ع.ش/ ح.ز (د ب أ)