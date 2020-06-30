 بولتون لـDW: ترامب يشعر بالغيرة من كبار العالم كبينغ وبوتين | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 12.07.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

سياسة واقتصاد

بولتون لـDW: ترامب يشعر بالغيرة من كبار العالم كبينغ وبوتين

في مقابلة حصرية مع DW، أكد جون بولتون، مستشار الأمن القومي ​​السابق لدونالد ترامب، أن الأخير لم يفهم بعد معنى أن يكون رئيسا لولايات المتحدة الأمريكية، وكذلك غيرته من "الكبار" الذين يحتلون واجهة السياسة العالمية.

الرئيس دونالد ترامب ومستشاره للأمن القومي (البيت الأبيض، مايو/ أيار 2019)

الرئيس دونالد ترامب ومستشاره للأمن القومي (البيت الأبيض، مايو/ أيار 2019)

أربعة أشهر قبيل الانتخابات الرئاسية الأمريكية تراجعت شعبية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في استطلاعات الرأي. ويصف المحافظون الناقمون الرئيس الجمهوري بعدم الكفاءة ويعبئون الرأي العام ضده. وبهذا الصدد يشيرون إلى ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة، علاوة على ملايين العاطلين عن العمل في عموم البلاد، والاحتجاجات بشأن العنصرية منذ مقتل جورج فلويد. وهم في ذلك يتفقون مع جو بايدن، المنافس الديمقراطي لترامب في السباق نحوت البيت الأبيض، والذي لا يتردد بدوره بوصف غريمه بعدم كفاءة ترامب في قيادة البلاد.

مختارات

كشف المستشار السابق للأمن القومي جون بولتون، في كتابه "الغرفة التي شهدت الأحداث" الكثير من أسرار "المطبخ" الداخلي للرئيس ترامب، خاصة فيما يتعلق بتعامله مع إيران وأردوغان والأسد، وقضية مقتل خاشقجي والعلاقة مع بن سلمان. (23.06.2020)

رد قاض فدرالي التماساً قدّمته الإدارة الأميركية لمنع نشر كتاب جون بولتون، مستشار الأمن القومي السابق للرئيس دونالد ترامب. الرئيس الأمريكي توعد مستشاره السابق بدفع "ثمن باهظ". (20.06.2020)

في توقيت حساس، وفي تصوير محرج لأحاديث دارت في الكواليس، اتهم مستشار الأمن القومي الأمريكي السابق جون بولتون الرئيس دونالد ترامب بارتكاب أخطاء فادحة منها أنه طلب صراحة من الرئيس الصيني المساعدة في انتخابه لفترة ثانية. (18.06.2020)

في حوار حصري لـDW مع جون بولتون، وهو واحد من ثلاثة مستشارين سابقين للأمن القومي عملوا مع ترامب، سأل تيم سيباستيان منشط برناج Conflict Zone (في دائرة الخطر) بولتون حول انطباعاته الشخصية عن الرئيس خلال الفترة التي عمل فيها معه في البيت الأبيض.

في كتابه الأخير "الغرفة التي شهدت الأحداث"، يرسم بولتون صورة مزعجة لترامب: يقدم عروضا مريبة لزعماء في السلطة يثيرون إعجابه، إنه الرئيس الذي لا يقرأ، ناهيك عن صعوبة استيعابه للقضايا المعقدة الخاصة بالأمن القومي.

يصف بولتون الصراعات الداخلية على السلطة في البيت الأبيض كجزء من أسلوب قيادة ترامب. "أعتقد أن ترامب لا يثق بالآخرين، وهو لا يشك فقط في البيروقراطية المحيطة به، ولكن حتى في الموظفين الذين يعملون معه". ترامب ما يزال "لم يفهم حقًا ما يعنيه أن يكون رئيسًا للولايات المتحدة".

غيرة وحسد اتجاه بينغ وبوتين

في حواره معDW ، تهرب بولتون من مسألة إعجاب ترامب بالديكتاتوريين، وقال بهذا الصدد "أنا لست محللا نفسيا، لا أحلل الناس". ولكن يمكن قول شيئًا واحدًا: "بشكل ما، كان ترامب يشعر بالغيرة من شي جين بينغ وفلاديمير بوتين. كان يحب التحدث إلى" الكبار ". كما تعلمون، يلتقي "الكبار" ويفعلون أشياء "الرجال الكبار". هكذا كان الأمر ببساطة، على ما أعتقد".

مشاهدة الفيديو 14:25

كتاب بولتون.. هل يشعل أزمة جديدة لترامب؟

تيم سيباستيان سأل بولتون عما إذا كان ترامب يخشى الرئيس الروسي. فأجاب: "لا أعتقد أنه يخافه" وحذر من المبالغة في هذا الشأن. "هناك الكثير من الانتقادات، ولكن إذا تجاوز الناس حدود الانتقاد، فهذا لا يقوي حججهم ضد ترامب. بل إن ذلك يضعفهم. إنه يشجع العديد من أتباعه على القول إننا ضحايا مؤامرة".

هل كان وضع الحواجز أمام العدالة جزءًا من أسلوب قيادة ترامب، كما جاء في كتاب بولتون؟ أجاب بولتون قائلا: "لست مدعيا عاما"، لكنه أبلغ وزير العدل والمستشار القانوني للبيت الأبيض بقرارات مشكوك فيها اتخذها الرئيس.

وأكد مستشار الأمن القومي ​​السابق أنه بات هناك عدد أقل من الضباط المستعدين اليوم لمعارضة ترامب. "لقد انخفض عدد أعضاء الحكومة المستعدين لتحدي ترامب بشأن بعض هذه القضايا مع مرور الوقت".

مكافآت روسية لطالبان لضرب الجيش الأمريكي

سأل سيباستيان، بولتون حول ما إذا كان من المعقول ألا يتم إبلاغ ترامب بأن الجواسيس الروس عرضوا على طالبان نوعًا من المكافأة لقتل الجنود الأمريكيين في أفغانستان. وكان الجواب كالتالي "أنا مندهش من أن الرئيس لم يبلغ بذلك". وفضل بولتون عدم التحدث عن دور المخابرات الأمريكية بشأن هذه القضية، لكنه قال إنه لا يعتقد أن ترامب قد قرأ ملفات المعلومات المخابراتية المعدة له على الإطلاق.

"خلال الأشهر الـ 17 التي أمضيتها في البيت الأبيض، لم أر أي دليل على أن الرئيس يقرأ التقارير الاستخبارية اليومية، التي تعدها أجهزة المخابرات". وقال بولتون إن ترامب، عكس ما يدعيه البيت الأبيض، ليس"الشخص الأكثر اطلاعا في العالم".

"لا يمكنك دائمًا اختيار حلفائك"

دافع بولتون عن ترامب في موقفه من قضية الصحفي جمال خاشقجي، الذي قتل في القنصلية السعودية في اسطنبول عام 2018. "قرر الرئيس الوقوف إلى جانب السعوديين ... بسبب أهمية العلاقة معهم". كما أن بوتين أخبر ترامب أن الروس مستعدين لتسليم أسلحة إلى السعودية إذا لم تفعل الولايات المتحدة ذلك.

سأل سيباستيان بولتون عما إذا كان هذا هو الأهم، أن تتمكن الولايات المتحدة من بيع المزيد من الأسلحة وما يعنيه ذلك للأشخاص المضطهدين من قبل النظام السعودي؟

رد بولتون قائلاً: "في جزء كهذا، صعب وغير مستقر من العالم، لا يمكنك دائمًا اختيار حلفائك"، وأكد أن أي عضو حكومي لم يدافع عن مقتل الصحفي السعودي. وأضاف "كنت مستشارا للأمن القومي، وليس صانعا لقرارات الأمن القومي".

انتقاد فشل الديمقراطيين في محاولة عزل لترامب

انتقد بولتون، الجمهوري الانتماء، الديمقراطيين لفشل عملية عزل الرئيس ترامب. كانت استراتيجية التركيز فقط على المساعدات العسكرية المشروطة لأوكرانيا "خطأ" من قبل الديمقراطيين وجعلت الوضع أسوأ. "الطريقة التي قادوا بها عملية العزل، بطريقة حزبية، كانت ضمانًا لأن تكون النتيجة حزبية. وهكذا برَّأ مجلس الشيوخ ترامب." واستطرد موضحا أن "الطريقة الصحيحة لإخراج الرئيس من منصبه هي الانتخابات، وليس العزل".

فرانك سوياك / ح.ز

  • USA 3. US-Präsident - Thomas Jefferson (picture-alliance/Prisma Archivo)

    أشهر فضائح رؤساء الولايات المتحدة

    توماس جفرسون هو الرئيس الثالث للولايات المتحدة (من سنة 1801 ولغاية سنة 1809)، ويعتقد أنه كان يقيم علاقة مع إمرأة من العبيد إسمها سالي هيمينغ وأنه أنجبت منه طفلا واحد على الأقل. وبينت تحاليل الحمض النووي "دي أن أي DNA" أجريت بعد نحو مائتي عام من ولادة الأطفال أن أبوة جفرسون لطفل واحد على الأقل من سالي هيمينغ مرجحة جدا.

  • USA Warren G. Harding mit Ehefrau (picture-alliance/akg-images)

    أشهر فضائح رؤساء الولايات المتحدة

    وارن هاردينغ كان الرئيس الـ 29 للولايات المتحدة وشغل المنصب لفترة قصيرة من 1921 ولغاية وفاته في عام 1923. وعرف عن هاردينغ بأنه كان زير نساء حقيقي. وكان مهتما في إقامة العديد من العلاقات العاطفية مع صديقات العائلة. وكان له علاقة مع زوجة أحد أصدقائه القدامى، وللتغطية على ذلك كان يتبرع بسفرات سياحية لعشيقته ولزوجها.

  • Nixon macht Victoryzeichen nach Rücktritt 1974 (picture-alliance/dpa)

    أشهر فضائح رؤساء الولايات المتحدة

    ريتشارد نيكسون من الحزب الجمهوري هو الرئيس الوحيد الذي تنحى عن الرئاسة بعد فضيحة "ووترغيت" الشهيرة التي تعد أكبر فضيحة سياسية في تاريخ أمريكا. وبدأت الفضيحة عندما تم الكشف عن عملية تجسس على مكاتب الحزب الديمقراطي المنافس في مبنى "وتترغيت". واستقال نيكسون في سنة 1974 بعد اكتشاف دوره كمخطط وعارف بالقضية. وفي هذه الصورة الشهيرة لنيكسون يظهر رافعا علامة الانتصار بعد أقل من ساعة من إعلان استقالته.

  • US Präsidenten Amtseinführungen Ronald und Nancy Reagan (Reuters/Ronald Reagan Presidential Library)

    أشهر فضائح رؤساء الولايات المتحدة

    حرص رونالد ريغان على جعل الولايات المتحدة "عظيمة" حرفيا، عندما اتخذ سياسات صارمة تجاه الاتحاد السوفيتي. لكنه تعثر سياسيا عندما تم الكشف عن أن وكالة المخابرات الأمريكية كانت تراقب لسنوات تمويل قوات "كونترا" المعارضة في نيكاراغوا والمدعومة من الولايات المتحدة. وكان مصدر هذا التمويل هو تهريب الهيروين إلى بلاده. لكن الكشف عن التفاصيل لم يؤدِ إلى فضيحة رئاسية. ولم يعرف دور ريغان في القضية لغاية اليوم.

  • USA Monica Lewinsky und Bill Clinton (Getty Images/Hulton Archive)

    أشهر فضائح رؤساء الولايات المتحدة

    على الرغم من الكشف عن الفضائح الجنسية لبيل كلنتون داخل المكتب الرسمي للرئيس الأمريكي (المكتب البيضاوي) إلا أنه ما زال من أكثر الناشطين في الحياة العامة في الولايات المتحدة. وكادت علاقته الساخنة بالمتدربة مونيكا لوينسكي "أثناء العمل" أن تطيح به من منصبة كرئيس للولايات المتحدة، بيد أن كلنتون نجح سياسيا في تخطي الفضيحة. لكن ماذا تفكر زوجته هيلاري بهذا الخصوص؟

  • New York City Trump erste PK als designierter Präsident (Ausschnitt) (Getty Images/AFP/T. A. Clary)

    أشهر فضائح رؤساء الولايات المتحدة

    أما الرئيس الأمريكي الحالي دونالد ترامب فيعد ظاهرة فريدة، إذ أنه يتحدث ويتصرف ضد جميع أعراف العمل السياسي – الدبلوماسي تقريبا. ولا يمكن حاليا معرفة فيما إذا كان ترامب "مهرجا – سياسيا" أو "محرضا- خطرا" أو أنه مجرد رجل "مختل عقلي" في السلطة. ومازال ترامب في بداية مرحلته الرئاسية، لكنه من المذهل أن مصطلح "سحب الثقة" أو (Impeachment) صار متداولا منذ الآن في واشنطن. الكاتب: فالكر فاغينر/ زمن البدري


مواضيع ذات صلة

USA Präsidentschaftskandidat Joe Biden

بخلاف ترامب.. بايدن لن ينظم تجمعات انتخابية بسبب كورونا 30.06.2020

على عكس منافسه دونالد ترامب، أكد المرشح الديمقراطي للرئاسة الأمريكية جو بايدن أنه لن ينظم تجمعات انتخابية، وذلك بسبب تفشي فيروس كورونا في البلاد.

US-Präsident Trump mit Sicherheitsberater John Bolton

أردوغان والأسد وبن سلمان.. كتاب بولتون يكشف أسرار "مطبخ" ترامب 23.06.2020

كشف المستشار السابق للأمن القومي جون بولتون، في كتابه "الغرفة التي شهدت الأحداث" الكثير من أسرار "المطبخ" الداخلي للرئيس ترامب، خاصة فيما يتعلق بتعامله مع إيران وأردوغان والأسد، وقضية مقتل خاشقجي والعلاقة مع بن سلمان.

USA Proteste und Polizeigewalt nach Mord an George Floyd

ترامب غاضب من خبر كشف اختبائه في قبو البيت الأبيض 02.06.2020

أبدى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب غضبه من أنباء كشفت اختبائه في القبو المحصن بالبيت الأبيض خلال الاحتجاجات حول المقر الرئاسي، فأخبر مساعديه أنه يريد الظهور خارج بوابات المقر الرئاسي، وفق ما أفادت شبكة (سي.إن.إن).

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

default

نوافذ تفاعلية

شاركوا معنا في الحوار عبر فيسبوك وتويتر!  

شاركوا بآرائكم عبر صفحتنا على فيسبوك

تابعونا على تويتر وشاركوا معنا في الحوار

المزيد من الموضوعات السياسية  