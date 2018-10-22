بولتون: تسجيلات مقتل خاشقجي لا تشير لتورط ولي العهد السعودي

صرح مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون بأن من استمعوا لتسجيل مقتل الصحفي السعودي المعارض جمال خاشقجي في تركيا الشهر الماضي قالوا إنه لا يتضمن ما يشير إلى علاقة ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بالحادثة.

ونقلت وكالة "بلومبرغ" للأنباء اليوم الثلاثاء(13 تشرين الثاني / نوفمبر 2018) عنه القول للصحفيين في سنغافورة، حيث يشارك في قمة إقليمية، إنه لم يسمع التسجيل بنفسه. وردا على سؤال عما إذا كان التسجيل يشير إلى صلة ولي العهد السعودي والحاكم الفعلي لبلاده بالحادثة، قال بولتون :"ليس ذلك هو الاستنتاج الذي خلُص إليه من استمعوا له، وبالتأكيد هذا ليس موقف الحكومة السعودية". وشدد على أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أكد على ضرورة كشف كل الملابسات المتعلقة بالقضية.

من جانبها، نقلت صحيفة "نيويورك تايمز" اليوم عن ثلاثة أشخاص مطلعين على التسجيل أن عضوا من الفريق الذي نفذ عملية قتل خاشقجي قال لرئيس له عبر الهاتف "أبلغ رئيسك" - وهو من قالت الصحيفة إنه يُعتقد أن يكون محمد بن سلمان- بأنه تم تنفيذ المهمة. وقالت الصحيفة إن العميل السابق لدى جهاز "سي. أي. ايه" برس أو ريدل يعتبر المكالمة الهاتفية هذه دليلا قويا على تورط ولي العهد في القضية وهو ما سيزيد من الضغط على البيت الأبيض لممارسة مزيد من الضغوطات على الرياض ودفعها لكشف ملابسات الجريمة وتقديم المسؤولين عنها إلى العدالة.

ح.ع.ح/ح.ز(د.ب.أ)