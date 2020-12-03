بوكيتينو يكشف عن "كثير من الأمور" يتشاركها مع مواطنه ميسي

اعتبر المدرب الأرجنتيني لباريس سان جرمان الفرنسي ماوريسيو بوكيتينو أنه ومواطنه نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي يتشاركان "الكثير من الأمور"، لكن من دون الكشف عما إذا كان النادي الباريسي يسعى لضم أفضل لاعب في العالم ست مرات الصيف المقبل.

وقال بوكيتينو الذي استلم الاشراف على سان جرمان في الثاني من يناير/ كانون الثاني الجاري خلفاً للألماني المقال من منصبه توماس توخيل إن "الجميع يحلم بأن يتواجد أفضل اللاعبين معه"، لكنه بدا حذراً في حديثه لراديو "كادينا سير" الإسباني ليل الثلاثاء-الأربعاء عما يشاع عن احتمال انتقال ميسي إلى نادي العاصمة الفرنسية بعد وصوله إلى نهاية عقده مع برشلونة الصيف المقبل.

وأفاد "أحترم كثيراً اللاعبين الموجودين في فريقي لكن علي أيضاً أن أحترم لاعبي الفرق الأخرى"، مشيراً الى أنه وميسي "نتشارك الكثير من الأمور الهامة، مثل حبنا لنيولز أولد بويز"، أحد أندية روزاريو في الأرجنتين.

وتابع "تخرجنا من هناك، وأعتقد أن هذا الأمر يوَحِّدُنا بقوة. هذا الشغف للأحمر والأسود (في إشارة إلى لوني نيولز أولد بويز)"، مضيفاً في الوقت ذاته أنه لا يعلم ما سيحصل بالنسبة لموضوع ميسي والانتقال إلى سان جرمان.

وفي مقابلة له الثلاثاء مع مجلة "فرانس فوتبول"، أشار المدير الرياضي لسان جرمان البرازيلي ليوناردو إلى "أن لاعبين كبار مثل ميسي هم دائما على لائحة باريس سان جرمان. لكن من المؤكد أن الوقت ليس ملائماً للحديث عن المسألة، ولا حتى الحلم بذلك... لكننا جالسون على الطاولة الكبرى للذين يتابعون الملف عن كثب".

كشف مدرب باريس سان جيرمان بوكيتينو "عن كثير من الأمور" قال إنه يتقاسمها مع مواطنه ميسي.

ومن جهته، قال بوكيتينو "منذ وصولي، لم يكن أمامي الوقت الكافي للحديث عن أي شيء مع ليو (ميسي) ورئيس النادي (رئيس سان جرمان القطري ناصر الخليفي) عن فترة الانتقالات الحالية أو المستقبلية". وشدد "نحن مركزون على الطرق التي ستجعلنا نصل إلى أفضل مستوياتنا لكي نكون منافسين وقادرين على الفوز بالمباريات".

وتطرق المدرب السابق لتوتنهام الإنكليزي إلى ما يشاع في وسائل الإعلام الإسبانية عن إمكانية انتقال كيليان مبابي من سان جرمان الى عملاق العاصمة الإسبانية ريال مدريد، قائلاً: "تربطنا علاقة جيدة جداً (هو ومبابي) وهو سعيد جداً في باريس. سنرى ما ستؤول إليه الأمور.

لكن ليس لدي أي شك حيال رغبة كيليان بالبقاء في باريس". وتابع "أعتقد أن النادي يعمل ويقوم بمجهود لكي يمدد للاعبين الذين نعتبرهم مهمين. من الواضح أن كيليان لاعب يتمتع بقدرات هائلة"، متسائلاً "من هو المدرب الذي لا يرغب في أن يكون مبابي في صفوف فريقه لفترة طويلة؟".

ع.ش/ع.غ (أ ف ب)