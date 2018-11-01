بوغبا يحسم وجهته القادمة!

ذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا أعطى الضوء الأخضر من أجل الانتقال إلى فريق يوفنتوس، وأضافت أن النجم الفرنسي سيعود إلى النادي الايطالي الذي تألق فيه بشدة قبل عدة سنوات.

وأوضحت "توتو سبورت" أن "البيانكونيري" سينتظر حتى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بهدف الظفر بخدمات بول بوغبا، وأردفت أن ضم النجم الفرنسي في "الميركاتو" الشتوية مهمة تبدو صعبة للغاية أو ربما مستحيلة لأن "الشياطين الحمر" بحاجة إلى خدمات بوغبا.

وتابع المصدر أن فريق "السيدة العجوز" سيواجه منافسة شرسة من العملاق الإسباني برشلونة، الذي سيحاول بدوره ضم بوغبا الفائز قبل شهور بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي. فيما يبدو أن بوغبا يعيش موسمه الأخير مع "الشياطين الحمر".

هذا وكان بوغبا قد تألق بشدة مع يوفنتوس وجلب إليه بقوة أنظار الكثير من الأندية الأوروبية العملاقة، ليشد بعدها الرحيل صيف 2016 إلى مانشستر يونايتد في صفقة قياسية تجاوزت آنذاك كل الأرقام القياسية الممكنة في عالم الساحرة المستديرة.

وفشل بوغبا، حسب العديد من المراقبين، في تقديم الأداء المنتظر منه مع مانشستر يونايتد، إذا تنهال الانتقادات بشدة على النجم الفرنسي بسبب مستواه المتذبذب، فضلاً عن شجاره العلني مع مدرب الفريق جوزيه مورينو. الجدير ذكره أن بول بوغبا (25 عاماً) يرتبط بعقد مع مانشستر يونايتد يمتد حتى صيف 2021.