 بوغبا يحسم وجهته القادمة! | عالم الرياضة | DW | 06.11.2018

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عالم الرياضة

بوغبا يحسم وجهته القادمة!

يبدو أن نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا قد حسم بالفعل مصيره في البقاء مع مانشستر يونايتد من عدمه. تقارير صحفية تشير إلى أن النجم الفرنسي أعطى الضوء الأخضر من أجل اللعب بقميص فريق أوروبي عملاق.

Fußball Paul Pogba Mimik, Gestik (picture-alliance/empics/N. French)

صورة من الأرشيف.

ذكرت صحيفة "توتو سبورت" الإيطالية أن نجم مانشستر يونايتد بول بوغبا أعطى الضوء الأخضر من أجل الانتقال إلى فريق يوفنتوس، وأضافت أن النجم الفرنسي سيعود إلى النادي الايطالي الذي تألق فيه بشدة قبل عدة سنوات.

وأوضحت "توتو سبورت" أن "البيانكونيري" سينتظر حتى فترة الانتقالات الصيفية المقبلة بهدف الظفر بخدمات بول بوغبا، وأردفت أن ضم النجم الفرنسي في "الميركاتو" الشتوية مهمة تبدو صعبة للغاية أو ربما مستحيلة لأن "الشياطين الحمر" بحاجة إلى خدمات بوغبا.

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في الوقت الذي يبدو فيه أن معركة كسر العظم بين جوزيه مورينيو وبول بوغبا وصلت مرحلة اللاعودة، حذر أسطورة ليفربول جيمي كاراجر برشلونة من التعاقد مع النجم الفرنسي، مؤكداً أن متوسط ميدان مانشستر يونايتد "يلعب لنفسه فقط". (27.09.2018)

العلاقة بين لاعب خط الوسط بول بوغيا ومدربه جوزيه مورينيو بلغت درجة غير مسبوقة من التوتر، لدرجة أن بطل العالم بات رسميا ممنوع من الكلام. ورغم ذلك بوغبا يساهم في تخفيف الضغط عن مدربه. (29.10.2018)

وتابع المصدر أن فريق "السيدة العجوز" سيواجه منافسة شرسة من العملاق الإسباني برشلونة، الذي سيحاول بدوره ضم بوغبا الفائز قبل شهور بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي. فيما يبدو أن بوغبا يعيش موسمه الأخير مع "الشياطين الحمر".

هذا وكان بوغبا  قد تألق بشدة مع يوفنتوس وجلب إليه بقوة أنظار الكثير من الأندية الأوروبية العملاقة، ليشد بعدها الرحيل صيف 2016 إلى مانشستر يونايتد في صفقة قياسية تجاوزت آنذاك كل الأرقام القياسية الممكنة في عالم الساحرة المستديرة.

وفشل بوغبا، حسب العديد من المراقبين، في تقديم الأداء المنتظر منه مع مانشستر يونايتد، إذا تنهال الانتقادات بشدة على النجم الفرنسي بسبب مستواه المتذبذب، فضلاً عن شجاره العلني مع مدرب الفريق جوزيه مورينو. الجدير ذكره أن بول بوغبا (25 عاماً) يرتبط بعقد مع مانشستر يونايتد يمتد حتى صيف 2021.

  • Champions League Halbfinale FC Bayern München - Real Madrid CF (John Macdougall/AFP/Getty Images)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    بحسب قائمة مجلة "فوربس" الأمريكية وصحيفة "هاندلسبلات" الألمانية، فإن كريستيانو رونالدو ما يزال الأعلى دخلاً بين لاعبي الكرة في 2017. ويحصل "الدون" البرتغالي على راتب سنوي خيالي يصل إلى 51.7 مليون يورو. كما تبلغ عائداته من الإعلانات 31.2 مليون يورو سنوياً، ليكون إجمالي دخله 82.9 مليون يورو. وقد وضعته "فوربس" على رأس قائمة الرياضيين الأعلى دخلاً في العالم عموماً.

  • England Fußball UEFA Champions League FC Arsenal - FC Barcelona (Reuters/T. Melville Livepic)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    يأتي ليونيل ميسي، نجم منتخب الأرجنتين ونادي برشلونة، في المركز الثاني بين اللاعبين والثالث بين الرياضيين عموماً، حيث يبلغ دخله 71.3 مليون يورو، منها 47.2 مليون راتباً و24.1 مليون عائدات إعلانات لشركات منها "أديداس" و"بيبسي كولا".

  • Paris Saint-Germain Vorstellung neuer Spieler Neymar (Reuters/C. Hartmann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز الثالث يأتي نيمار، إذ ينتظر أن يحصل في ناديه الجديد باريس سان جيرمان على 30 مليون يورو سنوياً. وكان نيمار يحصل في برشلونة حتى الآن على 13.4 مليون يورو، فيما بلغت عائداته من الإعلانات 19.6 مليون، ليبلغ مجموع دخله 33 مليون يورو. وسيزيد عقده الجديد من هذا المبلغ، إلا أن الفارق بينه وبين ميسي ورونالدو كبير.

  • UEFA EURO 2016 England vs Wales Bale Freistoß Tor Jubel (Reuters/B. Tessier)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب ويلز وريال مدريد، غاريث بيل، يحتل المركز الرابع بإجمالي دخل قدره 30.3 مليون يورو، منها 20.5 مليون راتباً من الفريق الملكي و9.8 مليون عائدات إعلانات للنجم الفائز بلقب أفضل لاعب في إنجلترا عام 2013.

  • Zlatan Ibrahimovic Fußballspieler (dapd)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    "السلطان" السويدي زلاتان إبراهيموفيتش لاعب مانشستر يونايتد السابق وصاحب التصريحات والعبارات الأكثر جدلاً بين لاعبي كرة القدم. لكنه من حيث الدخل في عام 2017 حلّ في المركز الخامس، حيث يبلغ إجمالي دخله 28.5 مليون يورو، بينها 24 مليون راتباً و4.5 مليون يورو عائدات من الإعلانات.

  • Fußball San Marino England EM-Qualifikation Wayne Rooney (Reuters/C. Recine)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    المركز السادس من نصيب البريطاني واين روني، قائد مانشستر يونايتد السابق، الذي عاد هذا الصيف إلى ناديه الأم إيفرتون، بعدما خاض مع مانيو في البرمييرليغ 391 مباراة سجل خلالها 183 هدفاً. ويبلغ دخله 21 مليون يورو، بينها 15.7 مليون راتباً و5.3 مليون يورو من الإعلانات.

  • Spanien Luis Suarez CA Osasuna v FC Barcelona - La Liga (Getty Images/D. Ramos)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    نجم منتخب أوروغواي ونادي برشلونة الإسباني لويس سواريز يأتي في المركز السابع بدخل قدره 20.7 مليون يورو، من بينها 15.4 مليون راتباً، و5.4 مليون يورو عائدات من الإعلانات، للمهاجم الذي سجل لمنتخب بلده 47 هدفاً في 91 مباراة دولية.

  • Deutschland Fußballer Sergio Agüero (picture-alliance/AP Photo/M. Meissner)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    سيرخيو أغويرو مهاجم منتخب الأرجنتين السابق ونجم مانشستر سيتي الإنجليزي يحتل المرتبة الثامنة بدخل سنوي 20.1 مليون يورو، منها 13 مليون راتباً من النادي الذي يلعب له منذ عام 2011، والباقي 7.1 مليون يورو من عائدات الإعلانات. وقدد كرر أغويرو مراراً أنه لا يريد ترك مان سيتي.

  • Deutschland Vorstellung von James Rodriguez beim Bayern München (picture-alliance/Sven Simon/F. Hoermann)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    الكولومبي خاميس رودريغيز، هداف مونديال البرازيل لعام 2014، في المركز التاسع. وقد انتقل هذا الصيف من ريال مدريد إلى بايرن ميونخ على سبيل الإعارة لمدة عامين، ويبلغ دخله السنوي 19.5 مليون يورو، منها 13.3 مليون راتباً و6.2 مليون عائدات إعلانات، وفقاً لموقع "هاندلسبلات".

  • Frankreich Fußball-EM Frankreich vs Schweiz in Lille Paul Pogba (picture-alliance/dpa/M. Becker)

    رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

    في المركز العاشر لأعلى لاعبي الكرة دخلاً في عام 2017 على مستوى العالم يجيء النجم الفرنسي بول بوغبا، نجم مانشستر يونايتد. ويبلغ دخله الإجمالي 18.9 مليون يورو منها 3.6 مليون عائدات إعلانات و15.3 راتب لدى فريقه الإنجليزي. الكاتب: صلاح شرارة

    الكاتب: صلاح شرارة


مختارات

رونالدو ورفاقه.. اللاعبون العشرة الأعلى دخلاً في عام 2017

(05.08.2017)  

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