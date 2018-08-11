بوغبا ونيمار يشعلان المنافسة بين برشلونة وريال مدريد

في الوقت الذي، يقترب فيه إسدال الستار عن فترة الانتقالات الصيفية في أقوى الدوريات الأوروبية الكبيرة، كشفت بعض التقارير الصحفية عن سر إصرار بعض الأندية التعاقد مع لاعبين دون غيرهم في عالم الساحرة المستديرة.

ويأتي برشلونة على قائمة الأندية، التي دخلت سوق الانتقالات بقوة، حيث أبرم النادي الكتالوني عدة صفقات كروية، من أجل تعزيز كتيبة المدرب إرنستو فالفيردي. بيد أن برشلونة لا يزال مُصراً على الحصول على خدمات متوسط ميدان مانشستر يونايتد بول بوغبا.

وفي هذا الصدد، يشير موقع صحيفة "ديلي ميل"، أن برشلونة يهدف من خلال تعاقده مع الفرنسي بول بوغبا الرد على غريمه التقليدي ريال مدريد، وأضاف الموقع البريطاني أن النادي الكتالوني يعي جيداً أن "الميرنغي"، سيظفر بخدمات النجم البرازيلي نيمار دا سيلفا صيف السنة القادمة.

وتابع نفس المصدر، أن تعاقد "البلوغرانا" مع بوغبا (26 عاماً) المُتوج حديثا بكأس العالم مع المنتخب الفرنسي، سيكون أحسن رد على تعاقد ريال مدريد المتوقع من نجم باريس سان جيرمان نيمار دا سيلفا، الذي سبق وحمل قميص "البلوغرانا" لعدة سنوات.

وأشار موقع "ديلي ميل"، أنه يتحتم على فريق برشلونة التحلي بالصبر من أجل التعاقد مع بوغبا، وأضاف أن مانشستر يونايتد لن يُفرط في خدمات الدولي الفرنسي بسهولة، لاسيما مع فشل إدارة "الشياطين الحمر"، في تلبية رغبة مورينيو التعاقد مع عدة لاعبين من طراز كبير.