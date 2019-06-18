بوعود كالقضاء على الإيدز والسرطان ترامب يطلق حملته الانتخابية لولاية ثانية

أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميا من ولاية فلوريدا المحسوبة على الجمهوريين، حملته لولاية رئاسية ثانية. وأمام نحو 20 ألفا من مناصريه على الأقل الذين ارتدوا قبعات البايسبول الحمراء التي تحمل شعار "اجعلوا أميركا عظيمة مجددا"، تعهد ترامب بـ"زلزال في صناديق الاقتراع"، وقال "لقد فعلناها مرة وسنفعلها مجددا، وهذه المرة سننهي المهمة".

وتباهى الرئيس الأميركي باقتصاد "موضع حسد العالم"، كما ذكر الناخبين أنه وفي عهده حصل نحو ستة ملايين على وظائف، وهو رقم محط تشكيك.

وواصل ترامب وعوده بجعل أمريكا "عظيمة مرة أخرى (...) وأفضل من أي وقت مضى". وتابع "لهذا أقف أمامكم الليلة لإطلاق حملتي الانتخابية رسميا لولاية ثانية كرئيس للولايات المتحدة".

ووسط صيحات الحشد قال ترامب "الكراهية والتعصب والغضب تقود خصومنا الديمقراطيين المتطرفين. انهم يريدون تدميركم ويريدون تدمير بلادنا كما نعرفها"، مضيفا "هذا ليس مقبولا، وهذا لن يحدث".

مشاهدة الفيديو 02:47 شارك ترامب اسم مستوطنة جديدة في مرتفعات الجولان المحتل إرسال Facebook google+ Whatsapp Tumblr Digg Newsvine stumble linkedin الرابط https://p.dw.com/p/3KYSm إطلاق اسم ترامب على مستوطنة جديدة في مرتفعات الجولان المحتل

وكان موضوع الإجهاض من المواضيع التي هاجم بها خصومه الديمقراطيين، الذين وصفهم أنهم "يريدون انتزاع الأطفال من أحشاء أمهاتهم". كما وعد بالقضاء على الإيدز وإيجاد علاج للسرطان في بلاده قائلا: "سنقدم علاجا للعديد من المشكلات والكثير من الأمراض بما في ذلك السرطان وغيره في وقت قريب".

وأضاف: "سنقضي على الإيدز في أمريكا نهائيا ونحن نقترب جدا من ذلك".

وفي مرات متكررة شجع ترامب الحشد مرارا على الهتاف ضد الصحافيين الذين يغطون المهرجان، والذين وصفهم بأنهم "أخبار مضللة".

وتوجه ترامب، المتهم شخصيا بالفساد من قبل خصومه، الى الحشد بالقول أنهم شكلوا معا "حركة سياسية عظيمة" أجبرت "مؤسسة سياسية معطلة فاسدة" على أن تشيح بوجهها.

ح.ز/و.ب (أ ف ب، د ب أ)