بوعود كالقضاء على الإيدز والسرطان ترامب يطلق حملته الانتخابية لولاية ثانية

أطلق الرئيس الأميركي دونالد ترامب رسميا من ولاية فلوريدا المحسوبة على الجمهوريين، حملته لولاية رئاسية ثانية. وأمام نحو 20 ألفا من مناصريه على الأقل الذين ارتدوا قبعات البايسبول الحمراء التي تحمل شعار "اجعلوا أميركا عظيمة مجددا"، تعهد ترامب بـ"زلزال في صناديق الاقتراع"، وقال "لقد فعلناها مرة وسنفعلها مجددا، وهذه المرة سننهي المهمة".
وتباهى الرئيس الأميركي باقتصاد "موضع حسد العالم"، كما ذكر الناخبين أنه وفي عهده حصل نحو ستة ملايين على وظائف، وهو رقم محط تشكيك.
وواصل ترامب وعوده بجعل أمريكا "عظيمة مرة أخرى (...) وأفضل من أي وقت مضى". وتابع "لهذا أقف أمامكم الليلة لإطلاق حملتي الانتخابية رسميا لولاية ثانية كرئيس للولايات المتحدة".
ووسط صيحات الحشد قال ترامب "الكراهية والتعصب والغضب تقود خصومنا الديمقراطيين المتطرفين. انهم يريدون تدميركم ويريدون تدمير بلادنا كما نعرفها"، مضيفا "هذا ليس مقبولا، وهذا لن يحدث".
وكان موضوع الإجهاض من المواضيع التي هاجم بها خصومه الديمقراطيين، الذين وصفهم أنهم "يريدون انتزاع الأطفال من أحشاء أمهاتهم". كما وعد بالقضاء على الإيدز وإيجاد علاج للسرطان في بلاده قائلا: "سنقدم علاجا للعديد من المشكلات والكثير من الأمراض بما في ذلك السرطان وغيره في وقت قريب".
وأضاف: "سنقضي على الإيدز في أمريكا نهائيا ونحن نقترب جدا من ذلك".
وفي مرات متكررة شجع ترامب الحشد مرارا على الهتاف ضد الصحافيين الذين يغطون المهرجان، والذين وصفهم بأنهم "أخبار مضللة".
وتوجه ترامب، المتهم شخصيا بالفساد من قبل خصومه، الى الحشد بالقول أنهم شكلوا معا "حركة سياسية عظيمة" أجبرت "مؤسسة سياسية معطلة فاسدة" على أن تشيح بوجهها.
ح.ز/و.ب (أ ف ب، د ب أ)
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نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب
كولين كيبرنيك
في 2016 جلس كولين كيبرنيك، لاعب سان فرانسيسكو، على ركبة واحدة بدلا من الوقوف وترديد النشيد الوطني، احتجاجًا على العنصرية وعنف الشرطة. وانضم للاحتجاج لاعبون بأندية أخرى لكرة القدم الأمريكية. ومنذ ذلك أصبح كيبرنيك عاطلاً عن العمل فقد تدخل ترامب لدى الأندية لطرد أي لاعب لا يقف خلال النشيد الوطني في بداية المباريات. ومن خلال وسم #ImWithKap (أنا مع كاب) يدعم رياضيون اللاعب للحصول على عمل من جديد.
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نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب
لاعبو نيو إنغلاند باتريوتس
بعد فوز فريق نيو إنغلاند باتريوتس بلقب "سوبر بول 2017". قاطع عدد من اللاعبين زيارة البيت الأبيض التقليدية. وذلك لأسباب سياسية؛ احتجاجا على مواقف الرئيس دونالد ترامب المثيرة للجدل. ومن هؤلاء اللاعبين: ديفين ماكورتي (يمين الصورة) ودونتا هايووتر وألين برانش وكريس لونغ ومارتيلوس بينيت وليغاريت بلونت.
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نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب
فريق باتريوتس مرة أخرى
حتى بعد الفوز بلقب هذا العام، فإن بعض لاعبي نيو إنغلاند باتريوتس يعارضون زيارة البيت الأبيض، احتجاجاً على ترامب. وإلى جانب الأخوين جيسون وديفين ماكورتي، يرفض أيضا دورون هارمون (الصورة) الذهاب إلى هناك ويبرر قراره بالقول: "إنهم لا يريدونني في البيت الأبيض".
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نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب
ستيفن كاري وفريق غولدن ستيت ووريورز
أعلن ستيفن كاري، نجم فريق غولدن ستيت ووريورز، رفضه زيارة البيت الأبيض بعد فوزه باللقب في عام 2017. وجاء رد ترامب بإلغاء دعوة الفريق بأكمله. وكبرنامج بديل، زار اللاعبون بصحبة أطفال المتحف الوطني للتاريخ والثقافة الأمريكية الأفريقية.
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نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب
ليبرون جيمس يدعم كاري
نجم كرة السلة ليبرون جيمس هاجم ترامب بعد رفضه دعودة فريق غولدن ستيت ووريورز للبيت الأبيض، فكتب على تويتر: "أنت أبله، لقد أعلن ستيفن كاري قبلا أنه لن يذهب، لذلك لم تكن الدعوة ضرورية أساسا. زيارة البيت الأبيض كانت شرف عظيم، قبل جيئك إليه!". وعاد جيمس لينتقد ترامب مرة أخرى بسبب أحداث تشارلوتسفيل بولاية فيرجينيا.
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نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب
ستيف ناش وأحداث تشارلوتسفيل
عندما سُئِل الرئيس الأمريكي ترامب عما إذا كان سيزور تشارلوتسفيل بعد المظاهرة اليمينية المتطرفة والانفجارات العنيفة، كان جواب ترامب بأنه يمتلك شركة خمور هناك. ورد النجم السابق بدوري كرة السلة (NBA) ستيف ناش على موقع تويتر قائلاً: "الدفاع عن المتطرفين اليمينيين ثم المجيء مع عصيره اللعين من العنب... هذا يلخص حقيقة هذا الرجل بشكل جيد للغاية".
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نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب
فيلادلفيا إيغلز
أيضا بعد فوزه بسوبر بول في عام 2018، رفض لاعبون من بينهم مالكولم جينكينز (رقم 27 الذي يرفع يده في الصورة) و كريس لونغ (الذي سبق له مقاطعة حفل الاستقبال في العام السابق) وتوري سميث زيارة البيت الأبيض. و كرد على ذلك ألغى الرئيس الأمركي الدعوة هذه المرة أيضاً. ويقال إن اثنين أو ثلاثة لاعبين فقط هم من وافقوا على الدعوة.
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نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب
كارلوس كوريا وكارلوس بلتران
بعد الفوز بلقب بطولة العالم 2017 ، تخلى نجما البيسبول البورتوريكيان كارلوس كوريا وكارلوس بيلتران عن زيارة ترامب. إنهما غير راضيين عما وعده ترامب من دعم لضحايا إعصار "ماريا" في وطنهم، بورتوريكو، حيث لقي هناك آلاف الأشخاص مصرعهم.
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نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب
هيكتور فيلازكويز وريد سوكس
أعلن ثمانية لاعبين من فريق ريد سوكس غيابهم عن لقاء الرئيس دونالد ترامب بعد الفوز في بطولة العالم 2018. حيث أوضح المدرب جوي كورا، المنحدر من بورتوريكو، أنه لن يكون مرتاحا إذا ما اضطر للاحتفال في البيت الأبيض. كما رفض أيضا اللاعب المكسيكي الأصل، هيكتور فيلازكويز (يمين الصورة) الذهاب للبيت الأبيض، فقد كان لا يريد أن يشعر المكسيكيون بالإهانة بسبب زيارته لترامب.
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نجوم رياضة أمريكيون في مواجهة مع دونالد ترامب
برادن هولتبي
تجنب حارس مرمى هوكي الجليد بفريق واشنطن كابيتالز الذهاب إلى البيت الأبيض بعد فوزه عام 2018 بلقب الدوري الأمريكي لمحترفي الهوكي "NHL". وقال برادن هولتبي إنه أراد بذلك أن "يبقى وفياً لقيمه". إعداد: كاي فروسترلينغ بلتران/ ادونيس الخالد