 بوساطة مصرية.. حماس تعلن وقفا لإطلاق النار مع إسرائيل | أخبار | DW | 13.11.2018

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أخبار

بوساطة مصرية.. حماس تعلن وقفا لإطلاق النار مع إسرائيل

في ظل صمت إسرائيلي، أعلنت حركة حماس، ومعها بقية الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة، عن وقف لإطلاق النار بوساطة مصرية بعد مواجهات هي الأعنف منذ عام 2014. حماس ربطت التزامها بوقف إطلاق النار بالالتزام الإسرائيلي به.

Israelischer Luftangriff auf den Gazastreifen (Getty Images/AFP/M. Hams)

أعلنت الفصائل الفلسطينية في قطاع غزة الثلاثاء (13 تشرين الثاني/ نوفمبر 2018) وقفا لإطلاق النار مع إسرائيل بجهود مصرية، بعد تصعيد للمواجهات في اليومين الأخيرين هدد باندلاع حرب في القطاع المحاصر. وأصدرت الفصائل، وعلى رأسها حركة حماس، بيانا مشتركاً قالت فيه إن "جهوداً مصرية" أسفرت عن وقف إطلاق النار، وأنها ستلتزم به طالما التزمت به إسرائيل.

مختارات

قال مسؤولون فلسطينيون إن قوات الأمن الإسرائيلية قتلت ستة فلسطينيين من بينهم قيادي في حركة (حماس) في قطاع غزة اليوم الأحد. كما أعلن الجيش الإٍسرائيلي أنّ تبادلاً لإطلاق النار وقع الأحد إثر تنفيذه عملية عسكرية في القطاع. (11.11.2018)

صعدت إسرائيل والفصائل الفلسطينية في غزة من هجماتها المتبادلة، غداة عملية للقوات الخاصة الإسرائيلية داخل القطاع. ودمرت إسرائيل مقر قناة الأقصى، كما قتل ثلاثة فلسطينيين، وأصيب فلسطينيون وإسرائيليون خلال القصف المتبادل. (12.11.2018)

وأنهى الإعلان يومين من التوتر تخللته اشتباكات وغارات إسرائيلية وإطلاق قذائف صاروخية فلسطينية ما أدى إلى سقوط 14 قتيلا فلسطينيا وضابط إسرائيلي إضافة إلى نحو 20 جريحا إسرائيليا.

ولم يصدر أي تعليق على هذا الإعلان من مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو أو الجيش الإسرائيلي. بيد أن وزير الدفاع الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان أصدر بيانا قال فيه إنه لا يؤيد وقف الضربات الإسرائيلية. 

ويعد تصعيد العنف بين إسرائيل والفلسطينيين في غزة الأسوأ منذ حرب 2014. ويعقد مجلس الأمن الدولي اجتماعا مغلقا في وقت لاحق الثلاثاء لبحث تصعيد العنف في قطاع غزة، وطلبت الكويت، التي تمثل الدول العربية في المجلس، وبوليفيا عقد الاجتماع الذي سيستمع خلاله سفراء الدول الأعضاء إلى تقرير عن التطورات في غزة من مسؤول في الأمم المتحدة، بحسب دبلوماسيين.

وقال السفير الإسرائيلي في الأمم المتحدة "لن نقبل بدعوة الجانبين لضبط النفس". وأضاف "هناك جانب يهاجم ويطلق 400 صاروخ على المدنيين، وهناك جانب آخر يحمي مدنييه".

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مسائية DW: بوادر حرب جديدة في غزة؟

وقتل سبعة فلسطينيين في غزة خلال الساعات الأربع وعشرين الأخيرة. كما دوت صفارات الإنذار في جنوب إسرائيل فيما أطلقت نحو 460 قذيفة هاون وصاروخ من قطاع غزة ما أدى إلى إصابة 27 شخصا، إصابات ثلاثة منهم خطيرة.

وقتل عامل فلسطيني من الضفة الغربية عند سقوط صاروخ على مبنى في مدينة عسقلان الإسرائيلية. وأغلقت المدارس في قطاع غزة وفي جنوب إسرائيل فيما تبادل الجانبان التهديدات بالرد بقوة على أية أعمال عنف.

وكانت مصر توسطت في هدنات لوقف إطلاق النار في عمليات تصعيد سابقة، بينما سعى مبعوث الأمم المتحدة في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف إلى التوصل إلى هدنة طويلة الأمد بين الجانبين في الأسابيع الأخيرة. ووصف ملادينوف التصعيد سابقا بأنه "خطير للغاية" وكتب على تويتر "يجب أن يظهر الجميع ضبط النفس".

ص.ش/ أ.ح (أ ف ب، د ب أ)

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    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

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    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    تتكرر مشاهد العزاء في البيوت الفلسطينية بعد سقوط قتلى في مواجهات مع رجال الأمن الإسرائيليين، وهو الأمر الذي وصفه الرئيس الفلسطيني عباس بـ "الهجمة الشرسة التي تريد اقتلاع الفلسطينيين من أرضهم"حسب قوله.

  • Israel Jerusalem Sicherheitskräfte Gewalt Ausschreitungen

    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    في الجانب الآخر يعيش العديد من الإسرائيليين حالة من الخوف خاصة بعد تزايد ظاهرة الطعن العشوائي التي تستهدف مدنيين إسرائيليين. ويعيش رجال الأمن الإسرائيلي حالة تأهب قصوى.

  • Israel Jerusalem Knesset Rede Netanjahu

    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    حذر نتانياهو في تصريح أمام البرلمان الاسرائيلي الرئيس الفلسطيني محمود عباس من أن اسرائيل تحمله مسؤولية أي تدهور محتمل في الوضع ودعاه الى وقف ما وصفه بـ "التحريض على كراهية" الاسرائيليين.

  • Israel Anschlag in Jerusalem

    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    وقد قتل ثلاثة إسرائيليين في هجومين في القدس أحدهما داخل حافلة بسلاح ناري والثاني بواسطة سيارة صدم سائقها مارة من المدنيين ثم هاجمهم بسكين، ما أسفر أيضا عن جرحى.

  • Israel Anschlag in Jerusalem

    التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

    مع تزايد موجة العنف بين طرفي الصراع تتزايد كذلك حالة اليأس في صفوف دعاة السلام أيضا، حيث تتضاءل آمالهم في إعادة الطرفين إلى طاولة المفاوضات وإنهاء الصراع الفلسطيني الإسرائيلي الممتد لعقود، على أساس حل الدولتين.

    الكاتب: ريم نجمي


مختارات

التصعيد في إسرائيل والأراضي الفلسطينية.. هل من حل؟

يسقط يوميا ضحايا مدنيون من الإسرائيليين والفلسطينيين مع تزايد موجة الغضب والعنف. ما يقلل من فرص إحياء عملية السلام بين الجانبين ويزيد من حدة المواجهات والتصعبيد بين الطرفين ويثير قلق المجتمع الدولي. (14.10.2015)  

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