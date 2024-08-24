بوساطة إماراتية.. روسيا وأوكرانيا تتبادلان 230 أسير حرب

على غرار صفقات تبادل سابقة توسطت الإمارات العربية المتحدة بين كييف وموسكو لتبادل 115 أسير حرب من كل جانب. وتأتي العملية في خضم توغل أوكراني مباغت على منطقة كورسك الروسية وقتال شرس بين الطرفين.

أعلنت روسيا السبت (24 آب/أغسطس 2024) عن صفقة تبادل مع أوكرانيا شملت 115 أسير حرب من كل جانب موضحة أن المجندين الروس أسروا خلال الهجوم الأوكراني على منطقة كورسك الحدودية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية إنه "في ختام عملية تفاوض، تمت إعادة 115 عسكرياً روسيا اعتقلوا في منطقة كورسك من الأراضي الخاضعة لسيطرة نظام كييف.

من جهته قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي "اليوم، عاد 115 من المدافعين عنا إلى وطنهم. هم جنود من الحرس الوطني والقوات المسلحة والبحرية وحرس الحدود الوطني". ووجه الشكر للإمارات على قيامها بدور الوسيط.

تم هذا التبادل، على غرار صفقات تبادل سابقة بوساطة من الإمارات العربية المتحدة التي اعتبرت "أنّ هذا الإنجاز الذي يأتي بعد نحو شهر على وساطة سابقة ناجحة، يعكس التزام دولة الإمارات كوسيط موثوق به لدى الطرفين في دعم المسار الدبلوماسي لحل الأزمة بين البلدين" كما جاء في بيان للخارجية الإماراتية.

كما أكدت وزارة الخارجية الإماراتية في بيانها على "استمرار مساعي دولة الإمارات في دعم كافة الجهود والمبادرات التي تهدف إلى الوصول لحل سلمي للنزاع بين البلدين، مؤكدة على أن الحوار وخفض الصعيد السبيل الوحيد لحل الأزمة، ما سيسهم في التخفيف من الآثار الإنسانية الناجمة عنها".

باغت الهجوم الأوكراني، الذي بدأ في 6 آب/اغسطس في منطقة كورسك الحدودية الروسية، موسكو وأعلنت كييف عن أسر "مئات" الجنود الروس.

وبحسب وسائل الإعلام الروسية فان هؤلاء الأسرى هم بغالبيتهم مجندون ومن حرس الحدود. ولا يقاتل المجندون الروس في أوكرانيا انما يؤدون خدمتهم العسكرية الإجبارية لمدة عام واحد على الأراضي الوطنية وليس لديهم خبرة عسكرية حقيقية بشكل عام.

وقال أسرى حرب روس اعتقلوا في منطقة كورسك والتقتهم وكالة فرانس برس هذا الأسبوع تحت إشراف ضباط أوكرانيين إنهم يأملون في تبادلهم قريبا. ونفذت روسيا وأوكرانيا عدة عمليات تبادل للأسرى منذ بداية النزاع عام 2022.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب)