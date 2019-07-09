بوريس جونسون – محطات من حياة خليفة تريزا ماي المحتمل

*بدأ حياته المهنية كصحفي بريطاني في ثمانينات القرن العشرين، وتدرج للعمل في أعرق الصحف، ومنها تايمز، ديلي تلغراف وسبكتيتر.

*أعجبت رئيسة الوزراء البريطانية الأسبق بمقالاته السياسية، ما ساعده على اختراق الوسط السياسي في وقت مكبر، رغم ان رئيس الوزراء اللاحق جون ميجر لم يكن من قرائه.

*عين رئيس تحرير مجلة "سبيكتايتور " في عام 1999 وبقي فيها حتى عام 2005

*أنتخب عمدة لمدينة لندن عام 2008.

*من اهم إنجازاته حين كان عمدة للندن، منعه شرب الكحول في وسائل النقل العام.

* في انتخابات عام 2001 انتخب لمجلس العموم عن منطقة هينلي، وأصبح واحدا من أبرز السياسيين في البلاد.

*طالما تعارضت وظيفته كصحفي مع مهنته السياسية والمناصب التي تقلدها، ففيما كان نائبا في البرلمان، احتفظ بنفس الوقت بمنصب رئيس تحرير مجلة "سبيكتايتور ".

* في مقال نشره في "سبيكتايتور" (في 16 تموز/ يوليو 2005)، بعد وقوع الهجمات الانتحارية في لندن دعا إلى محاربة التطرف الاسلامي، ما دفع بكثير من الإسلاميين إلى شن حرب ضده.

*في عام 2012 اعيد انتخابه عمدة للندن.

*في عام 2015 عاد إلى مجلس العموم نائبا عن منطقة اوكسبريدج.

*عينته تيريزا ماي لمنصب وزير الخارجية في 13 تموز/يوليو 2016 وبقي في المنصب حتى 9 تموز/يوليو 2018 حيث قدم استقالته إثر أزمة بريكست.

*إبان زيارته الأخيرة للمملكة المتحدة، قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن ترشيح بوريس لمنصب رئيس حكومة بريطانيا" اعرف اللاعبين المختلفين، لكني أعتقد أن بوريس سيحسن أداء عمله، أظنه سيكون ممتازاً، إنه يروقني".

*كتب العديد من المؤلفات.

*تلقى تعليمه في مدرسة بريمروز هيل الابتدائية، ودرس في كامدن المدرسة الأوروبية في بروكسل وكلية إيتون وكلية باليول في أكسفورد.

م.م/ م.س (وكالات)