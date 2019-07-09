 بوريس جونسون – محطات من حياة خليفة تريزا ماي المحتمل | أخبار | DW | 23.07.2019

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أخبار

بوريس جونسون – محطات من حياة خليفة تريزا ماي المحتمل

قدم بوريس جونسون نفسه باعتباره منقذ عملية بريكست، وهو يستعرض حزمه مرددا "حيث هناك عزيمة، يكون هناك حل". وقارن حل مشكلات بريطانيا بعد بريكست بنزول أول إنسان على القمر. هذه محطات في حياته:

Duell um die Downing Street - Boris Johnson (picture-alliance/dpa/AP/F. Augstein)

*بدأ حياته المهنية كصحفي بريطاني في ثمانينات القرن العشرين، وتدرج للعمل في أعرق الصحف، ومنها تايمز، ديلي تلغراف وسبكتيتر.

*أعجبت رئيسة الوزراء البريطانية الأسبق بمقالاته السياسية، ما ساعده على اختراق الوسط السياسي في وقت مكبر، رغم ان رئيس الوزراء اللاحق جون ميجر لم يكن من قرائه.

*عين رئيس تحرير مجلة "سبيكتايتور " في عام 1999 وبقي فيها حتى عام 2005

*أنتخب عمدة لمدينة لندن عام 2008.

*من اهم إنجازاته حين كان عمدة للندن، منعه شرب الكحول في وسائل النقل العام.

* في انتخابات عام 2001 انتخب لمجلس العموم عن منطقة هينلي، وأصبح واحدا من أبرز السياسيين في البلاد.

*طالما تعارضت وظيفته كصحفي مع مهنته السياسية والمناصب التي تقلدها، ففيما كان نائبا في البرلمان، احتفظ بنفس الوقت بمنصب رئيس تحرير مجلة "سبيكتايتور ".

* في مقال نشره في "سبيكتايتور" (في 16 تموز/ يوليو 2005)، بعد وقوع الهجمات الانتحارية في لندن دعا إلى محاربة التطرف الاسلامي، ما دفع بكثير من الإسلاميين إلى شن حرب ضده.

*في عام 2012 اعيد انتخابه عمدة للندن.

*في عام 2015 عاد إلى مجلس العموم نائبا عن منطقة اوكسبريدج.

*عينته تيريزا ماي لمنصب وزير الخارجية في 13 تموز/يوليو 2016 وبقي في المنصب حتى 9 تموز/يوليو 2018 حيث قدم استقالته إثر أزمة بريكست.

*إبان زيارته الأخيرة للمملكة المتحدة، قال الرئيس الامريكي دونالد ترامب بشأن ترشيح بوريس لمنصب رئيس حكومة بريطانيا" اعرف اللاعبين المختلفين، لكني أعتقد أن بوريس سيحسن أداء عمله، أظنه سيكون ممتازاً، إنه يروقني".

*كتب العديد من المؤلفات.

*تلقى تعليمه في مدرسة بريمروز هيل الابتدائية، ودرس في كامدن المدرسة الأوروبية في بروكسل وكلية إيتون وكلية باليول في أكسفورد.

م.م/ م.س (وكالات)

  • Brexit Reaktionen Nigel Farage (Foto: Reuters)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    بريطانيا

    طالب نايجل فاراج زعيم حزب "استقلال المملكة المتحدة" وأحد الداعمين الرئيسين لحملة "بريكست"، بأن يصبح يوم 23 من حزيران/ يونيو عيدا للاستقلال. وقال: "الاتحاد الأوربي يخسر. الاتحاد الأوروبي يموت. آمل أن نكون قد أسقطنا الحجر الأول من الجدار. وآمل أن يكون خروج بريطانيا هو الخطوة الأولى لتكون دول أوروبا ذات سيادة".

  • Brexit Reaktionen - Archivbild Geert Wilders (Foto: picture alliance/dpa)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    هولندا

    خيرت فيلدرز رئيس حزب "الشعب من أجل الحرية والديمقراطية" الشعبوي الهولندي احتفى بخروج بريطانيا وقال "باي باي بروكسل. وهولندا ستكون القادمة". ويطالب فيلدرز منذ سنوات بإجراء استفتاء حول عضوية هولندا في الاتحاد، فيما ذكر استطلاع للرأي أن أغلب الهولنديين يفضلون "نيكست" والخروج من الاتحاد الأوروبي.

  • Brexit Reaktionen - Archivbild Marine Le Pen (Foto: Reuters)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    فرنسا

    يأمل اليمين الفرنسي من الاستفادة من نتائج "بريكست". ووصفت زعيمة "الجبهة الوطنية" الفرنسية مارين لوبان النتائج بأنها "انتصار للحرية"، وتابعت: "يجب علينا الآن إجراء استفتاء مشابه في فرنسا وفي دول الاتحاد الأوروبي". وربما تحقق دعوة "فريكست" دفعة انتخابية قوية لمارين لوبان في الانتخابات الرئاسية القادمة في فرنسا في سنة 2017.

  • Brexit Reaktionen - Archivbild Frauke Petry (Foto: Getty Images)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    ألمانيا

    فراوكه بيتري زعيمة حزب "البديل من أجل ألمانيا" ردت فرحة على نتائج الاستفتاء بتغريدة في تويتر وقالت:" الوقت ملائم لأوروبا جديدة". أما بيورن هوكه رئيس الكتلة البرلمانية للحزب في ولاية تورينغن فأطلق تصريحات أكثر حدة وطالب بإجراء استفتاء في ألمانيا وأضاف:" أنا أعرف أن أغلبية الشعب الألماني تريد الخروج من عبودية الاتحاد الأوروبي. وأن البريطانيين قرروا بـ"بريكست" الخروج عن طريق الجنون الجماعي".

  • Dänemark Kristian Thulesen Dahl (Foto: picture alliance/dpa)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    الدنمرك

    كريستيان توليسن رئيس حزب الشعب الدنمركي هنأ في فيسبوك بنجاح "بريكست". وقال معلقا على النتائج: "الاتحاد الأوروبي قلّل من قيمة شكوك المواطنين تجاهه. الاتحاد الأوروبي صادر قرار الدول المنضمة فيه ويدفع الآن ثمن ذلك". ويريد توليسن أيضا إجراء استفتاء مشابه في الدنمرك.

  • Österreich: Heinz Christian Strache FPÖ (Foto: Reuters)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    النمسا

    فيما قال هاينز كريستيان شتراخه زعيم حزب الحرية النمساوي في تغريدة في تويتر إنه "بعد بريكست يحتاج الاتحاد الأوروبي إلى إصلاحات شاملة. ودون رئيس البرلمان الأوربي شولتس ودون رئيس المفوضية الأوربية يونكر". ويطالب حزب الحرية بإجراء استفتاء في النمسا. وأضاف رئيس الحزب: "نحن نهنئ البريطانيون على حصولهم على استقلالهم من جديد".

  • Ungarn: Victor Orban (Foto: picture alliance/AA)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    المجر

    قد يشعر رئيس وزراء المجر اليميني المحافظ فيكتور أوربان أن بريكست تأييد لسياسته الرافضة لاستقبال اللاجئين. وأوضح أوربان بعد التصويت بأنه يؤمن "بأوروبا قوية، لكنها لن تكون كذلك، إلا عندما توجد هنالك حلول ملائمة للقضايا المهمة مثل قضية الهجرة". وكانت المحكمة الدستورية قد أعطت الضوء الأخضر وقبل الاستفتاء على إجراء استفتاء في المجر حول "نسب اللاجئين" المقترحة من قبل الاتحاد الأوروبي.

  • Tschechische Republik: Vaclav Klaus (Foto: picture alliance/dpa)

    هل بريكست بداية تساقط أحجار الدومينو الأوروبي؟

    جمهورية التشيك

    طالب أنصار اليمين الشعبوي في جمهورية التشيك أيضا بـ"سيكسيت" لخروج التشيك من الاتحاد. ومن ابرز المنتقدين للاتحاد الأوروبي الرئيس السابق فاسلاف كلاوس. فيما رفض البرلمان التشيكي في الشهر الماضي طلبا قُدم من قبل حزب "الفجر الذهبي للديمقراطية المباشرة" اليميني الشعبوي لمناقشة إجراء استفتاء مشابه. وموضوع كراهية أوروبا قد يطغي على الانتخابات البرلمانية القادمة، والتي ستجرى في العام القادم.

    الكاتب: فيرا كيرن / زمن البدري


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