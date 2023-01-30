 بوريس جونسون: بوتين "هددني بصاروخ" قبيل غزوه لأوكرانيا | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 30.01.2023

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بوريس جونسون: بوتين "هددني بصاروخ" قبيل غزوه لأوكرانيا

في سلسلة وثائقية لهيئة الإذاعة البريطانية حول الغزو الروسي لأوكرانيا، بوريس جونسون يقول إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هدده "بشكل من الأشكال" خلال مكالمة جرت بينهما قبيل غزو روسيا لأوكرانيا.

Ukraine | Boris Johnson in Kiew

بوريس جونسون خلال زيارته إلى كييف في أغسطس / آب الماضي

ادعى رئيس الوزراء البريطاني السابق بوريس جونسون أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين "هدده بشكل من الأشكال" قبل غزو أوكرانيا قائلا له "بصاروخ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة".

يأتي ذلك ضمن شهادته ضمن وثائقي لهيئة الاذاعة البريطانية بي بي سي، المكوّن من ثلاثة أجزاء والذي ستبث أولى حلقاته مساء الاثنين، وفقاً لوكالة "بي إيه ميديا" البريطانية. ويروي جونسون مكالمته "الطويلة جدّاً" و"غير العادية" مع الرئيس الروسي بعد زيارته كييف في بداية شباط / فبراير الماضي، لإظهار الدعم الغربي لأوكرانيا وسط مخاوف متزايدة من حدوث هجوم روسي.

في ذلك الوقت، واصل بوتين التشديد على أنه لا ينوي غزو جارته، رغم التدفق الهائل لجنود روس إلى المناطق الحدودية. ويقول جونسون إنه حذر بوتين من العقوبات القاسية التي قد يتخذها الغربيون إذا شرع في هذا الطريق.

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ويتابع جونسون، الذي أجبر على ترك منصبه كرئيس لوزراء بريطانيا في أيلول / سبتمبر الماضي قائلا: "لقد قال (بوتين): بوريس، أنت تقول إن أوكرانيا لن تنضم إلى الناتو في أي وقت قريب (...) ماذا تقصد بـ"أي وقت قريب؟". فأجابه: "حسنا، لن تنضم إلى الناتو في مستقبل قريب. أنت تعلم ذلك جيدا".

وأضاف بوريس جونسون "في وقت من الأوقات، هددني نوعا ما وقال لي: بوريس، لا أريد أن أؤذيك، لكن بصاروخ، سيستغرق الأمر دقيقة واحدة" أو شيئا من هذا القبيل".

ويروي الوثائقي الانقسام المتزايد بين الزعيم الروسي والغرب في السنوات التي سبقت غزو أوكرانيا.

في هذا الوثائقي أيضا، يروي الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي كيف كان يشعر بالغضب من موقف الغربيين في ذلك الوقت، ويقول "إذا كنتم تعلمون أن روسيا ستغزو أوكرانيا غداً، فلماذا لا تعطوني شيئا يمكنني إيقافها به اليوم؟ أو إذا كنتم لا تستطيعون إعطائي إياه، فأوقفوها إذا بأنفسكم".

و.ب/ح.ز (أ ف ب، د ب أ)

 

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