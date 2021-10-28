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بوروسيا مونشنغلادباخ

يعتبر بوروسيا مونشنغلادباخ من أعرق الأندية الألمانية، لمع نجمه أواسط ستينيات القرن الماضي. ازدادت شعبيته سريعاً، لاسيما بعد فوزه خمس مرات بلقب الدوري الألماني أواخر ستينات وأواسط سبعينات القرن الماضي.

تأسس فريق بوروسيا مونشنغلادباخ عام 1900. فاز بلقب بطل البوندسليغا 3 مرات متتالية ما بين 1974 و 1976، كما فاز به أيضا أعوام 1969 و 1970. إضافة إلى ذلك، حقق بوروسيا مونشنغلادباخ لقب كأس ألمانيا 3 مرات، ولقب الدوري الأوروبي مرتين، غير أنه خسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول عام 1977. ويُعد يوب هاينكس أبرز لاعب مر في تاريخ مونشنغلادباخ، حيث سجل له 292 هدفا وقاده للفوز بالدوري الألماني أربع مرات.

Soccer Football - DFB Cup - Second Round - Borussia Moenchengladbach v Bayern Munich - Borussia-Park, Moenchengladbach, Germany - October 27, 2021 General view of the big screen displaying the score REUTERS/Wolfgang Rattay DFB RULES PROHIBIT USE IN MMS SERVICES VIA HANDHELD DEVICES UNTIL TWO HOURS AFTER A MATCH AND ANY USAGE ON INTERNET OR ONLINE MEDIA SIMULATING VIDEO FOOTAGE DURING THE MATCH..

خسارة بايرن ميونيخ الثقيلة بارقة أمل للبوندسليغا؟ 28.10.2021

هناك من ينظر إلى خروج بايرن ميونيخ المهين من الدور الثاني لمسابقة كأس ألمانيا بخماسية نظيفة أمام بوروسيا مونشنغلادباخ، على أنه بارقة أمل بالنسبة للدوري اللألماني لكرة القدم، فكيف ذلك؟
Moenchengladbach's Breel Embolo, second left, celebrates after scoring his side's fourth goal during the German Soccer Cup match between Borussia Moenchengladbach and Bayern Munich at the Borussia Park in Moenchengladbach, Germany, Wednesday, Oct. 27, 2021. (AP Photo/Martin Meissner)

مونشنغلادباخ يكتسح بايرن بخماسية ويقصيه من كأس ألمانيا 27.10.2021

ألحق بوروسيا مونشنغلادباخ خسارة مذلّة ببايرن ميونيخ وأقصاه مبكرا من بطولة كأس ألمانيا باكتساحه بخمسة أهداف نظيفة. كما فجر فريق كارلسروه، من الدرجة الثانية مفاجأة من العيار الثقيل حينما أقصى ليفركوزن من البطولة.
Fußball: Bundesliga, Eintracht Frankfurt - VfB Stuttgart, 4. Spieltag im Deutsche Bank Park. Frankfurts Cheftrainer Oliver Glasner (r) und Filip Kostic gehen nach dem Spiel aneinander vorbeil. +++ dpa-Bildfunk +++

الدوري الألماني: أينتراخت فرانكفورت يفرّط بفوزه الأول 12.09.2021

فيما فرّط فريق أينتراخت فرانكفورت بفوزه الأول، تمكن مونشنغلادباخ من تحقيق ذلك بقيادة مدربه الجديد أدي هوتر، في ختام المرحلة الرابعة من الدوري الألماني لكرة القدم "بوندسليغا". كما حقق فريق هيرتا برلين فوزه الأول أيضا.
MOENCHENGLADBACH, GERMANY - AUGUST 13: Marcus Thuram of Borussia Monchengladbach is challenged by Dayot Upamecano of Bayern Munich during the Bundesliga match between Borussia Monchengladbach and FC Bayern Munchen at Borussia-Park on August 13, 2021 in Moenchengladbach, Germany. (Photo by Joosep Martinson/Getty Images,)

بايرن ميوينخ يكتفي بالتعادل مع مونشنغلادباخ في افتتاح الدوري الألماني 13.08.2021

سقط بايرن ميونيخ حامل لقب الدوري الألماني لكرة القدم، في فخ التعادل مع مضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ، الجمعة في افتتاح الموسم الجديد من البوندسليغا.
Xabi ALONSO offenbar wird offenbar Trainer bei Borussia Moenchengladbach. Archivfoto; Xabi ALONSO (Bayern Muenchen) in zivil,privat, Einzelbild,angeschnittenes Einzelmotiv,Portraet,Portrait,PortrÅ t. Fussball 1. Bundesliga, 22. Spieltag, FC Bayern Muenchen (M)-Hamburger SV (HH) 8-0, am 25.02.2017 in Muenchen/Deutschland, A L L I A N Z A R E N A. Â

ألونسو يضع حداً لشائعات انتقاله إلى مونشنغلادباخ 26.03.2021

بعد تقارير إعلامية عن موافقته الانتقال إلى ألمانيا لتدريب فريق بوروسيا مونشنغلادباخ، أنهى لاعب المنتخب الإسباني السابق، تشابي ألونسو، التكنهات، بتمديد عقده مع نادي ريال سوسيداد الإسباني.
Xabi ALONSO offenbar wird offenbar Trainer bei Borussia Moenchengladbach. Archivfoto; Xabi ALONSO (Bayern Muenchen) in zivil,privat, Einzelbild,angeschnittenes Einzelmotiv,Portraet,Portrait,PortrÅ t. Fussball 1. Bundesliga, 22. Spieltag, FC Bayern Muenchen (M)-Hamburger SV (HH) 8-0, am 25.02.2017 in Muenchen/Deutschland, A L L I A N Z A R E N A. Â

تقارير ترشح تشابي ألونسو لتولي سفينة بوروسيا مونشنغلادباخ 22.03.2021

فجّرت صحيفة بيلد مفاجأة من العيار الثقيل، حيث أعلنت أن تشابي ألونسو هو من سيقود سفينة مونشنغلادباخ بعد رحيل مدربه الحالي ماركو روزه إلى دورتموند الصيف القادم.

ARCHIV - 24.08.2019, Rheinland-Pfalz, Mainz: Fußball: Bundesliga, FSV Mainz 05 - Bor. Mönchengladbach, 2. Spieltag, Opel Arena in Mainz. Gladbachs Trainer Marco Rose applaudiert am Spielfeldrand. (zu dpa «Roses emotionale Woche: Erst beim Ex-Club, nun gegen Leipzig» am 29.08.2019) Foto: Torsten Silz/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

رسميا.. ماركو روزه مدربا لدورتموند الموسم المقبل 15.02.2021

أعلن نادي بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني لكرة القدم رحيل مديره الفني ماركو روزه بعد نهاية الموسم وانتقاله إلى بوروسيا دورتموند في خطوة جيدة قد تعيد التألق لدورتموند الذي يعاني كثيرا هذا الموسم. دورتموند بدوره أكد الخبر.
Borussia Dortmund players react after Borussia Moenchengladbach scored the fourth during their German Bundesliga soccer match in Moenchengladbach, Germany, Friday, Jan. 22, 2021. (AP Photo/Martin Meissner, Pool)

الدوري الألماني.. مونشنغلادباخ يقسو على دورتموند برباعية 22.01.2021

تمكن فريق بوروسيا مونشنغلادباخ من تحقيق نتيجة الفوز برباعية على ضيفه بوروسيا دورتموند في مباراة مثيرة ضمن فعاليات افتتاح الجولة الـ18، فيما ستتواصل مباريات هذه الجولة بمواجهات مهمة أبرزها لقاء ليفركوزن وفرايبورغ.
Soccer Football - Bundesliga - VfL Wolfsburg v RB Leipzig - Volkswagen Arena, Wolfsburg, Germany - January 16, 2021 RB Leipzig's Willi Orban celebrates scoring their second goal Pool via REUTERS/Fabian Bimmer DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.

لايبزيغ ودورتموند يضيّعان فرصة تشديد الخناق على بايرن 16.01.2021

فرط لايبزيغ بفرصة اعتلاء صدارة الدوري الألماني (بوندسليغا) للأسبوع الثاني على التوالي، وإن بشكل مؤقت بتعادله مع مضيفه فولفسبورغ ضمن المرحلة الـ16 التي شهدت سقوط بوروسيا دورتموند امام ماينتس متذيل الترتيب في فخ التعادل.
Moenchengladbach's French forward Alassane Plea (L) and Frankfurt's Japanese midfielder Makoto Hasebe vie for the ball during the German first division Bundesliga football match Eintracht Frankfurt v Borussia Moenchengladbach in Frankfurt am Main, on December 15, 2020. (Photo by RALPH ORLOWSKI / POOL / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by RALPH ORLOWSKI/POOL/AFP via Getty Images)

الدوري الألماني ـ مونشنغلادباخ يكرس عقدة اينتراخت فرانكفورت 15.12.2020

فرط اينتراخت فرانكفورت مجددا بفوزه الأول منذ أوائل تشرين الأول/ أكتوبر، وذلك بعد أنهى الشوط الأول متقدما على ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ 3-1، قبل أن تهتز شباكه بهدفي التعادل 3-3 في الوقت القاتل عبر نجم اللقاء لارس شتيندل.
27.10.2020, Nordrhein-Westfalen, Mönchengladbach: Fußball: Champions League, Gruppenphase, Gruppe B, 2. Spieltag, Borussia Mönchengladbach - Real Madrid im Stadion im Borussia-Park. Raphael Varane (r) von Madrid spielt den Ball. Foto: Marius Becker/dpa | Verwendung weltweit

أبطال أوروبا: ريال وأتلتيكو وإنتر وأياكس تخوض معركة البقاء 08.12.2020

في مباريات حسم التأهل إلى الدور ثمن النهائي من دوري أبطال أوروبا، يخوض كل من ريال مدريد وأتلتيكو مدريد الإسبانيين وإنتر ميلان وأتالانتا الإيطاليين وأياكس الهولندي معركة البقاء.
Soccer Football - Bundesliga - Bayer Leverkusen v Borussia Moenchengladbach - BayArena, Leverkusen, Germany - November 8, 2020 Borussia Moenchengladbach's Valentino Lazaro scores their third goal Pool via REUTERS/Martin Meissner DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video.

بوندسليغا- ليفركوزن وفولفسبورغ يحافظان سجلهما خاليا من الهزائم 08.11.2020

حول باير ليفركوزن تخلفه أمام ضيفه بوروسيا مونشنغلادباخ إلى فوز مرتين وخرج منتصرا في نهاية المطاف، كما حافظ فولفسبورغ على سجله الخالي من الهزائم بالفوز على الجريح هوفنهايم.
SALZBURG, AUSTRIA - NOVEMBER 03: Thomas Muller of Bayern Munich celebrates after scoring his sides second goal during the UEFA Champions League Group A stage match between RB Salzburg and FC Bayern Muenchen at Red Bull Arena on November 03, 2020 in Salzburg, Austria. Football Stadiums around Europe remain empty due to the Coronavirus Pandemic as Government social distancing laws prohibit fans inside venues resulting in fixtures being played behind closed doors. (Photo by Alexander Hassenstein/Getty Images)

دوري الأبطال: بايرن يضرب بقوة.. والريال ينتصر على الانتر 03.11.2020

فاز فريق بوروسيا مونشنغلادباخ الألماني بنتيجة عريضة على مضيفه شاختار دونيتسك الأوكراني، ليتصدر الترتيب في المجموعة الثانية، فيما حقق ليفربول وبايرن العلامة الكاملة.
16.06.2020, Bremen: Fußball: Bundesliga, Werder Bremen - FC Bayern München, 32. Spieltag im Wohninvest Weserstadion. Robert Lewandowski von den Bayern feiert mit seinen Teamkollegen den Führungstreffer. Foto: Martin Meissner/AP-Pool/dpa - WICHTIGER HINWEIS: Gemäß den Vorgaben der DFL Deutsche Fußball Liga bzw. des DFB Deutscher Fußball-Bund ist es untersagt, in dem Stadion und/oder vom Spiel angefertigte Fotoaufnahmen in Form von Sequenzbildern und/oder videoähnlichen Fotostrecken zu verwerten bzw. verwerten zu lassen. +++ dpa-Bildfunk +++

بالصور- محطات في فوز بايرن بالدوري الألماني لموسم 2019/2020 16.06.2020

واصل فريق بايرن ميونيخ كتابة التاريخ في الدوري الألماني لكرة القدم/ بوندسليغا وزين خزائنه بلقبه الثامن على التوالي والثلاثين في تاريخه المرصع بالألقاب. غير أن طريق البافاري نحو لقب هذا الموسم لم يكن مفروشا بالورود.
(L-R) Bayern Munich's French defender Benjamin Pavard, Bayern Munich's German midfielder Leon Goretzka and Bayern Munich's German midfielder Serge Gnabry celebrate the 2-0 during the German first division football Bundesliga match between FC Bayern Munich and Borussia Moenchengladbach in Munich, southern Germany, on June 13, 2020. (Photo by Christof STACHE / various sources / AFP) / DFL REGULATIONS PROHIBIT ANY USE OF PHOTOGRAPHS AS IMAGE SEQUENCES AND/OR QUASI-VIDEO (Photo by CHRISTOF STACHE/AFP via Getty Images)

غوريتسكا يخطف فوزا متأخرا لبايرن ويضعه على مشارف اللقب 13.06.2020

حقق لاعب الوسط الدولي ليون غوريتسكا العلامة الكاملة لبايرن ميونيخ وقربه خطوة أخرى من لقب الدوري الألماني. وكان الفريق في طريقه للتعادل مع مونشنغلادباخ غير أن غوريتسكا سجل هدفا مع نهاية المباراة محققا الفوز لفريقه.

Soccer Football - Bundesliga - Borussia Moenchengladbach v 1. FC Union Berlin - Borussia-Park, Moenchengladbach, Germany - May 31, 2020 Borussia Moenchengladbach's Marcus Thuram celebrates scoring their second goal, as play resumes behind closed doors following the outbreak of the coronavirus disease (COVID-19) Martin Meissner/Pool via REUTERS DFL regulations prohibit any use of photographs as image sequences and/or quasi-video

دورتموند يتشبث بآماله الضئيلة باللقب ومونشنغلادباخ يحل ثالثا 31.05.2020

فيما تمسك بوروسيا دورتموند بآماله الضئيلة في المنافسة على لقب الدوري الألماني، أنعش بوروسيا مونشنغلادباخ آماله في التواجد ضمن المراكز الأربعة الأولى بترتيب البطولة المؤهلة لبطولة دوري أبطال أوروبا
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