يعتبر بوروسيا مونشنغلادباخ من أعرق الأندية الألمانية، لمع نجمه أواسط ستينيات القرن الماضي. ازدادت شعبيته سريعاً، لاسيما بعد فوزه خمس مرات بلقب الدوري الألماني أواخر ستينات وأواسط سبعينات القرن الماضي.

تأسس فريق بوروسيا مونشنغلادباخ عام 1900. فاز بلقب بطل البوندسليغا 3 مرات متتالية ما بين 1974 و 1976، كما فاز به أيضا أعوام 1969 و 1970. إضافة إلى ذلك، حقق بوروسيا مونشنغلادباخ لقب كأس ألمانيا 3 مرات، ولقب الدوري الأوروبي مرتين، غير أنه خسر نهائي دوري أبطال أوروبا أمام ليفربول عام 1977. ويُعد يوب هاينكس أبرز لاعب مر في تاريخ مونشنغلادباخ، حيث سجل له 292 هدفا وقاده للفوز بالدوري الألماني أربع مرات.