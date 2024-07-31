بوروسيا دورتموند يقرر التخلي عن نجمه!

يبدو أن فريق بوروسيا دورتموند عازم على التخلص من نجم يكلف خزائن الفريق كثيرا. "منبوذ" دورتموند أصبح خارج حسابات مدرب الفريق نوري شاهين. فيما يواجه بوروسيا دورتموند مشكلة حقيقية في بيع نجمه.

كشف موقع "شبورت" الألماني أن فريق بوروسيا دورتموند، يرغب في التخلص من مهاجمه سيباستيان هالر قبيل انطلاق الموسم الكروي الجديد. وأضاف أن اللاعب الدولي الإيفواري لا يدخل في حسابات نوري شاهين مدرب فريق بوروسيا دورتموند.

ويُعد نيكلاس فولكروغ مهاجم بوروسيا دورتموند خيار المدرب نوري شاهين الأول. كما أن الفريق الألماني حسم مؤخرا صفقة المهاجم الغيني سيرهو غيراسي مهاجم فريق شتوتغارت، حسب ما كشف عنه فابريزيو رومانو خبير انتقالات اللاعبين والمدربين في القارة الأوروبية.

ويعني تعاقد بوروسيا دورتموند مع سيرهو غيراسي تقلص فرصة سيباستيان هالر بشكل كبير في الحصول على دقائق لعب أكثر، لاسيما وأن غيراسي تألق الموسم الماضي بشكل لافت مع شتوتغارت، واحتل وصافة هدافي "البوندسليغا" وراء الهداف هاري كين نجم بايرن ميونيخ.

وفي نفس السياق، أوضحت مجلة "شبورت بيلد" الألمانية أن كل المؤشرات تدل على رغبة بوروسيا دورتموند في التخلص من سيباستيان هالر. وأضافت أن المهاجم الإيفواري يتقاضى راتبا سنويا يصل إلى 11 مليون يورو، ما يجعله واحدا من بين أعلى اللاعبين أجرا في الفريق.

وتابع المصدر ذاته أن بوروسيا دورتموند لا يرغب في دفع هذا الراتب السنوي الكبير للاعب جلس على دكة البدلاء طيلة الموسم الماضي.

من جهة أخرى، أشار موقع "شبوكس" الألماني إلى أن رغبة بوروسيا دورتموند في التخلص من سيباستيان تواجه مشكلة حقيقة. أما عن هذه المشكلة، فهي أن دورتموند لم يتوصل بأي عرض لبيع هالر.

وكان بوروسيا دورتموند قد تقاعد سنة 2022 مع سيباستيان هالر (30 عاما) قادما من فريق إياكس أمستردام الهولندي. ويرتبط الدولي الإيفواري بعقد مع بوروسيا دورتموند يمتد حتى صيف 2026. وتبلغ القيمة السوقية لهالر حاليا 10 مليون يورو، حسب موقع "ترانسفر ماركت"، المُهتم بشؤون اللاعبين.

يشار إلى أن سيباستيان هالر كان قد أصيب بمرض السرطان. لكن الدولي الإيفواري تماثل للشفاء وعاد إلى الملاعب بشكل أقوى، إذ قاد المنتخب الإيفواري إلى الفوز بلقب كأس الأمم الإفريقية.