 بوركينا فاسو.. حين يصبح ″الإرهاب″ جزءا من الاقتصاد! | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 18.06.2021

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سياسة واقتصاد

بوركينا فاسو.. حين يصبح "الإرهاب" جزءا من الاقتصاد!

يقوم المسلحون الإسلاميون في بوركينا فاسو بمهاجمة القرى وابتزاز سكانها وجمع الأموال في إطار حربهم لإنشاء ما يسمونها "خلافة إسلامية". ومع تزايد الهجمات، ترغب فرنسا في تقليل وجدوها العسكري في المنطقة.

بوركينا فاسو أكثر من 138 قتيلا في هجوم، صورة رمزية

بوركينا فاسو أكثر من 138 قتيلا في هجوم، صورة رمزية

تئن بوركينا فاسو حاليا تحت وطأة واحدة من أكثر الهجمات دموية في تاريخها. ففي مطلع يونيو/ حزيران الجاري، هاجم مسلحون قرية صلحان في ولاية ياغا المحاذية للنيجر وأشعلوا النيران في المنازل وقتلوا على الأقل 138 شخصا. وعلى إثر هذا الكم الكبير في الضحايا، وصف رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري الهجوم "بالعمل الوحشي".

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ولا يعد العنف وانعدام الأمن بسبب الهجمات الإرهابية بالأمر الجديد في المنطقة إذ يعيش سكان المناطق الواقعة على طول الحدود بين مالي والنيجر في خوف دائم. أما الحكومة، فقد عمدت على تعزيز الإجراءات الأمنية بنشر عدد كبير من القوات العسكرية في المنطقة الحدودية.

بيد أن الهجمات التي تشنها الجماعات المسلحة المحلية، تزايدت خاصة في الشهور الماضية، وفقا لما ذكره أليكس فاينز من مركز أبحاث "تشاتام هاوس" في لندن.

من جانبها قالت المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين إن أكثر من مليون شخص قد فروا من المنطقة خوفا من الهجمات الإرهابية واعتداءات وهجمات الميليشيات خاصة في شمال البلاد وغربها.

ويشار إلى أن منشأ بعض هذه الميليشيات مالي وتعد قريبة لتنظيمات إرهابية أخرى لا سيما تنظيمي "الدولة الإسلامية" (داعش) والقاعدة.

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ماذا عن جهود فرنسا لمحاربة الإرهاب في منطقة الساحل؟

مناجم الذهب تجذب الإرهابيين

ويعتقد الخبراء أن ما تملكه بوركينا فاسو من احتياطيات الذهب يعد السبب وراء الهجمات. فعلى سبيل المثال، يعمل سكان قرية صلحان في البحث عن الذهب لكسب قوت يومهم، فيما يمكن العثور على الذهب في قرى أخرى بإقليم ياغا المتاخم لحدود مالي.

ولم يكن الهجوم الذي استهدف قرية صلحان الوحيد الذي يحدث في ذاك اليوم إذ قتل 14 آخرين في هجوم استهدف قرية تاداريات الواقعة على بعد 150 كيلومترا شمال صلحان. وعلى وقع هذا، أعلن الرئيس كابوري الوقف الفوري لكافة أعمال تعدين الذهب في الإقليم المتضررة لمنع وقوع هجمات جديدة.

وفي مقابلة مع DW، قال المحلل السياسي ليونيل بيلغو من بوركينا فاسو إن "الهجمات الإرهابية على مناجم الذهب البدائية متكررة في بوركينا فاسو بسبب أن الذهب يعد ضروريا بالنسبة للجماعات المسلحة لبقائها". وأضاف أن "الإرهاب يعد شكلا من أشكال الاقتصاد. فكي تبقى هذه الجماعات، يتعين عليها الحصول على موارد مالية ليس فقط لشراء أسلحة وإنما أيضا لتجنيد أخرين في صفوفها".

ابتزاز القرويين

يوضح الباحث أليكس فاينز أن الاقتصاد خلال الحرب تحرك صوب الاستفادة من مناجم الذهب بما يشمل دفع أموال للجماعات الإسلامية المسلحة مقابل توفير الأمان. ويضيف أن "هذا أحد المجالات التي تستفيد منها الجماعات المسلحة بالإضافة إلى ابتزاز السكان المحليين".

ووفقا لدراسة أجراها المرصد الاقتصادي والاجتماعي في بوركينا فاسو فإن الإرهابيين جمعوا ما يقدر بأكثر من 100 مليون يورو (121 مليون دولار) منذ 2016 من خلال شن هجمات ضد المناجم ومناطق تعدين الذهب الحرفية والبدائية.

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مسائيةDW: فرنسا تقلصّ قواتها في مالي.. فما الرهان؟

بوركينا فاسو.. دولة بلا رؤية

يؤكد المحلل السياسي ليونيل بيلغو أن الإرهابيين استفادوا من تنامي السخط في تلك المناطق لتجنيد مسلحين جدد في صفوفهم. ويقول إن السكان المحليين يدركون أن الاستفادة من مناجم الذهب منحصرة في المناطق أو النخب الحضرية، مضيفا "يتعين على الدولة عندما تقوم بإعادة توزيع ثروات الدولة أن تأخذ في عين اعتبارها المناطق محددة قد تضررت مؤخرا."

بيد أن الحكومة تركز على تبني تدابير أخرى مثل حظر استخدام الدراجات النارية في بعض أجزاء البلاد إذ تقول السلطات إن المسلحين يستخدمون الدراجات النارية للنقل وشن الهجمات.

لكنّ هذه الاستراتيجية تلقى رفضا من البعض إذ يؤكد إدريسا بيربا، رئيس منظمة حقوقية محلية في بوركينا فاسو، أن تدابير الحكومة تأتي بنتائج عكسية. وفي هذا السياق، يضيف قائلا "أعتقد أن حظر الدراجات النارية في مناطق يتم استخدامها بشكل يومي على نطاق كبير ليلا و نهارا في التجارة سيكون أمرا عديم التأثير. (هذا الحظر) سيحرم الناس من مصادر رزقهم".

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أما عالم الاجتماع جاكوب ياراباتيولا فيذهب إلى القول بإن هناك أزمة ثقة بين سكان البلاد والسلطات. ويقول "إذا لم يتم استغلال الفرصة لحل المشاكل داخل الحكومة أو الجيش من جهة وبين السكان والدولة من جهة أخرى، فسوف تسير الأمور في حلقة مفرغة."

ويقدم ياراباتيولا مثالا على هذا بالقول إن "الحكومة ترفض الدخول في حوار مع المسلحين الإسلاميين رغم أن بعض السكان المحليين طالبوا بهذا الأمر".

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنهاء عملية برخان في الساحل الأفريقي.

أعلن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إنهاء عملية "برخان في الساحل الأفريقي".

انسحاب القوات الفرنسية

وتكمن المشكلة في شمال بوركينا في أنها مرتبطة بشكل كبير بالتوتر الأمني في منطقة الساحل بأسرها فيما أثار قرب انتهاء العمليات الفرنسية لمكافحة الإرهاب في غرب أفريقيا والمعروفة اختصارا باسم عملية "برخان" الكثير من القلق لدى خبراء المنطقة.

وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون قد أعلن انتهاء عملية برخان في منطقة الساحل الأفريقي التي أطلقتها بلاده في 2014 وقامت بموجبها بنشر أكثر من 5100 جندي في المنطقة.كما كشف ماكرون عن خفض عدد القوات الفرنسية في منطقة الساحل بغرب أفريقيا عقب الانقلاب الأخير الذي شهدته مالي في الجوار مع بوركينا فاسو.

وفي هذا الصدد، يؤكد الخبير الأمني محمدو سوادوغو على أن انسحاب القوات الفرنسية يمثل اختبارا صعبا لدول منطقة الساحل. ويضيف في مقابلة مع  DWأن "الجيش الفرنسي سيترك منطقة الساحل في الوقت الذي تزداد فيه قوة الجماعات المسلحة".

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ويشير إلى أن جيوش دول منطقة الساحل تعتمد على الدعم اللوجستي المقدم من عملية "برخان" والقوات الفرنسية لتعزيز فعاليتها.

ويشدد سوادوغو على أنه "يتعين على هذه الجيوش أن تتكيف مع الوضع الجديد أو الاتحاد مع بعضها البعض لتعزيز وجودها في مواجهة الجماعات الإرهابية خاصة وأن بعض هذه التنظيمات قوية جدا وأكثر تنظيما بشكل كبير".

مارتينا شويكوفسكي/ م.ع

       

  • Panorama von Kapstadt, Südafrika. Foto: EPA/JON HRUSA

    أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع

    جنوب إفريقيا

    يتركز معظم أثرياء دول جنوب الصحراء الكبرى في دولة جنوب إفريقيا، ويعيش هؤلاء الأثرياء والبالغ عددهم حوالي 46.800 بين كيبتاون ويوهانسبرغ. و تتجه أعداد هؤلاء الأثرياء نحو الزيادة.

  • Aliko Dangote auf dem Weltwirtschaftsforum in Davos. Foto: EPA/BENEDIKT VON LOEBELL

    أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع

    نيجيريا

    وفقا لمجلة "فوربس" الأمريكية والمعنية بالشوؤن الاقتصادية فإن أغنى رجل في أفريقيا هو النيجري أليكو دانغوته. وتقدر ثروته بحوالي 18.2 مليار دولار. وهو واحد من بين 15.400 ثري في نيجيريا، علما أن أغلب اللاجئين إلى أوروبا هروبا من الفقر هم من نيجيريا.

  • Skyline von Nairobi, Kenia. Foto: Vladimir Kondrachov

    أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع

    كينيا

    يصل عدد الأثرياء في كينيا إلى 8500، وثروتهم تعادل حوالي ثلثي العائد الاقتصادي للبلاد، وهو معدل مرتفع جدا. فبينما يبلغ متوسط ثروة الأغنياء في كينيا حوالي 83 مليون دولار، يعيش حوالي نصف سكان كينيا بأقل من دولارين في اليوم.

  • Isabel dos Santos. EPA/PAULO NOVAIS

    أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع

    أنغولا

    أدى ازدهار النفط في أنغولا إلى زيادة هائلة في عدد الأثرياء، إذ يبلغ عددهم في هذا البلد حوالي 6400، وهو ما يعادل ستة أضعاف هذا العدد قبل 15 عاما. وفي أنغولا تعيش أغنى سيدة في إفريقيا وهي ابنة الرئيس إيزابيل دوس سانتوس، إذ تقدر ثروتها بحوالي 3.2 مليار دولار.

  • Hafen von Port Louis, Mauritius. Foto: picture-alliance/Ria Novosti/Anton Denisov

    أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع

    موريشيوس

    يبلغ عدد سكان جزيرة موريشيوس الواقعة في المحيط الهندي حوالي 1.3 مليون نسمة، إلا أن عدد الأثرياء في هذه الجزيرة يصل إلى 3200 ثري، وهو أعلى معدل مقارنة بالدول الإفريقية الأخرى.

  • Ein Handvoll Rohdiamanten. Foto: Yuri Smityuk/TASS

    أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع

    ناميبيا

    يعد التعدين أهم الصناعات في ناميبيا، إذ تصل نسبة عائداته الاقتصادية إلى 25 بالمئة من الدخل القومي، وأهم المواد التي يتم استخراجها الألماس. يبلغ عدد سكان ناميبيا أكثر من مليوني نسمة ورغم ذلك يصل عدد الأثرياء في هذا البلد إلى 3100، وتقدر ثروة كل واحد منهم بحوالي مليون دولار.

  • Skyline von Addis Abeba. Foto: Michael Kappeler/dpa

    أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع

    أثيوبيا

    يبلغ عدد الأثرياء في أثيوبيا حوالي 2800. ويبدو أن الاستقرار السياسي نسبيا والاستثمارات الأجنبية جعل النمو الاقتصادي في أثيوبيا ينمو باضطراد. علما أن ثلث سكان أثيوبيا فقراء ويعيشون بأقل من دولارين في اليوم للفرد الواحد.

  • LKW vor einer Raffinerie in Tema, Ghana. Foto: imago/Xinhua

    أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع

    غانا

    الذهب والنفط والكاكاو من أهم منتجات غانا، وتصدير هذه المواد الخام زاد عدد الأثرياء في البلد، إذ يبلغ عددهم 2700، و كثيرا ما يعمل هؤلاء الأثرياء في مجال العقارات وقطاع الخدمات المالية، إلى جانب العمل في تصدير المواد الخام.

  • Diamanten-Mine in Botswana. Foto: ALEXANDER JOE/AFP/Getty Images

    أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع

    بوتسوانا

    يعيش في بوتسوانا حوالي 2600 مليونير، وساعدت صناعة الألماس في ثراء الكثيرين في السنوات الأخيرة. وبالرغم من ارتفاع نسبة الإصابة بفيروس نقص المناعة وارتفاع البطالة، إلا أن متوسط الدخل في بوتسوانا هو رابع أعلى دخل في دول جنوب الصحراء.

  • Die Skyline von Abidjan. Foto: Katrin Gänsler

    أغنياء إفريقيا..ثراء فاحش وسط جوع وفقر مدقع

    كوت ديفوار

    انتهت الحرب الأهلية في ساحل العاج منذ 8 سنوات، ومنذ ذلك الوقت تشهد البلاد نموا اقتصاديا مضطردا، حاليا يبلغ عدد الأثرياء هناك حوالي 2300 مليونير. ومن المتوقع أن يرتفع عددهم خلال السنوات المقبلة. والنفط هو أكبر عامل للنمو الاقتصادي، علما أن كوت ديفوار لازالت تعد واحدة من أسوأ البلدان في مجال التنمية في العالم، فهي في المرتبة 171 من أصل 178 وفقا لمؤشر الأمم المتحدة للتنمية البشرية.

    الكاتب: جان فيليب فيلهام/ دالين صلاحية


 

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