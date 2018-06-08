بورش تعلن التوقف عن انتاج سيارات ديزل

تم استبعاد المركبات ذات محركات الديزل من عائلة عملاق السيارات الألمانية الرياضية "بورش" إلى الأبد، حسبما قال الرئيس التنفيذي للشركة، أوليفر بلوم، في مقابلة مع صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الأسبوعية الصادرة اليوم الأحد (23 سبتمبر/ أيلول 2018).
وبالرغم من أن الشركة لا تنتج مركبات الديزل حاليا، إلا أن بلوم أراد بتصريحاته هذه التأكيد بعدم وجود أي خطط لإنتاجها، على حد قوله.
وتأثرت سمعة "بورش" كجزء من قطاع صناعة السيارات في ألمانيا بعد ما بات يعرف بفضيحة الديزل إثر الكشف عن استخدام الشركة الأم "فولكس فاغن" برامج كمبيوتر خاصة خلال اختبارات العوادم للتلاعب في نتائج الاختبارات الخاصة بمركبات الديزل.
وقال بلوم للصحيفة إن بورش سوف تعتمد مستقبلا على تصنيع "(سيارات) تعمل بالغاز الطبيعي والهجين ... وبداية من عام 2019، سيكون هناك فقط السيارات الإلكترونية". كما أقرّ الرئيس التنفيذي لبورش أن فضيحة الديزل "سببت لنا الكثير من المشكلات".
وأشار إلى أن من الأسباب الأخرى للتعهد بعدم إنتاج سيارات الديزل رغبة الشركة في العودة إلى جذورها الرياضية، موضحا "من المهم لنا أن تتمكن المحركات من العمل بنمط رياضي ... مستقبلا ستكون بورش ذات طابع /بورش أكثر/ من أي وقت مضى. سنركز على الأداء والكفاءة".
في الوقت ذاته، أوضح المتحدث بأن الشركة ستواصل تقديم الخدمة لمركبات الديزل التي تحمل علامتها التجارية حاليا.
و.ب/ع.ج (د ب أ، رويترز)
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يوبيل بورش في ظل فضيحة الديزل!
الأولى من نوعها
كل شيء بدأ في الثامن من حزيران/ يونيو عام 1948 حين حملت سيارة بورش (واسمها بالألمانية بورشه) رودستر الأولى اللوحة رقم 356، لتكون بذلك أول سيارة على الطريق تحمل اسم بورش. هذه السيارة بقيت متألقة 50 عاماً، ثم سقطت عن منصة التحميل إلى الطائرة فتضررت، وأعيد تأهيلها لتستقر في معرض بورش بشتوتغارت.
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يوبيل بورش في ظل فضيحة الديزل!
والد السيارة 356 هو...
فرديناند أنتون إيرنست بورشه، ويعرف باسم فيري. دون هذا الرجل ما كنا لنعرف السيارة ذات الرقم 356 ولا ذلك الرقم الشهير 911. على مدى خمسة عقود، بقي هذا الرجل يدير مصنع السيارة الرياضية ويرأس مجلس إدارتها. والد فيري، فرديناند بورشه، طور سيارات أخرى، ولكن لصالح شركة فولكسفاغن العملاقة. وأفضل إنجازاته كانت تطوير فولكسفاغن الخنفساء إبان الحقبة النازية.
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يوبيل بورش في ظل فضيحة الديزل!
سيارة مترفة في زمن صعب
ظهرت أول سيارة بورش بعد سنوات قليلة من نهاية الحرب العالمية الثانية، حيث كانت ألمانيا تعيش أوقاتاً صعبة، لاسيما أن الاقتصاد ما زال يحمل أعباء دمار وديون الحرب. ورغم أن سيارة من هذا النوع كانت آخر ما يمكن أن يبحث عنه الناس آنذاك، إلا أنّ فيري بورشه استطاع أن يفرض سيارته على السوق على مر السنين، وقال مفتخراً: "نحن نصنع سيارات لا يحتاجها أحد لكن يتمناها الجميع".
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يوبيل بورش في ظل فضيحة الديزل!
تبقى المتفوقة عبر العالم
استغرقت شركة بورش خمسة عقود لتبلغ الرقم مليون في إنتاجها. لكن المليون الثاني من سياراتها تطلب خمس سنوات فحسب. أما عام 2017 فشهد إنتاج وبيع 255 ألف سيارة. كما فاق مستوى الإنتاج خلال السنوات العشر الأخيرة كل التوقعات.
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يوبيل بورش في ظل فضيحة الديزل!
من 356 الى 911
بورش الفضية المرقمة 356 كان محركها بـ35 دورة في الثانية وكانت دون سقف أو مرايا جانبية، لكنّ العين لا تخطئها. وأشهر من حلّ محل تلك السيارة هي بورش 911 الظاهرة في الصورة، ودخلت الخدمة في ستينيات القرن العشرين وما زالت تنتج حتى اليوم.
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يوبيل بورش في ظل فضيحة الديزل!
حلم بمغامرة
تسمى بورش 911 "حلم بمغامرة". لكن الموديلات الأخرى عليها طلب كبير اليوم، فبورش ماكان الظاهرة في الصورة باعت أكثر من 97 ألف سيارة، فيما باعت كايان نحو 64 ألف سيارة في عام 2017. بل إن سيارة باناميرا بأبوابها الأربعة باعت 32 ألف نسخة، لتضع بورش 911 خلفها في المبيعات.
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يوبيل بورش في ظل فضيحة الديزل!
طالوت ضد جالوت
في منتصف العقد الأول من الألفية الثالثة، حاول المصنعون تكبير بورش الصغيرة وسعوا الى أخذ علم الريادة من فولكسفاغن، لكنّ الخطة لم تنجح، واليوم توجد شركة "بورشه أس إي" التي تمثل مظلة تقف تحتها أغلب منتجات فولكسفاغن، لكنّ بورشه المساهمة جرى دمجها ضمن مجموعة فولكسفاغن.
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يوبيل بورش في ظل فضيحة الديزل!
الماركة الشهيرة تحلق بين السحاب
لعقود طويلة لم تنتج بورش سيارات الديزل، لكنّ هذا المعيار تغير على كل حال، فحين ظهرت سيارات الدفع الرباعي الكبيرة، ظهرت معها رباعيات بمحركات ديزل، أنتجتها شركة أودي شقيقة فولكسفاغن، وهكذا وجدت بورش نفسها وسط فضيحة الديزل العالمية.
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يوبيل بورش في ظل فضيحة الديزل!
التورط بفضيحة الديزل
في خريف عام 2016 استدعت بورش أحد نوعيات ماكان بسبب شكوك بشأن جهاز التحكم بانبعاثات الغاز. وفي تموز 2017 فرضت وزارة النقل الألمانية حظراً على تسجيل سيارة بورش رباعية الدفع من نوع كايان ذات المحرك الكبير بسبب استهلاكها المفرط لوقود الديزل. فوق ذلك، حقق مكتب المدعي العام في مدينة شتوتغارت مع ثلاثة من أعضاء هيئتها الإدارية.
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يوبيل بورش في ظل فضيحة الديزل!
بورش في عين القانون..
من بين آخرين، تعرض مدير فولكسفاغن السابق ماتياس مولر (إلى اليسار وقد كان مديراً لبورش حتى عام 2015) ومارتن فينتركورن إلى مساءلة قانونية بتهم التزوير واستغلال السوق، وذلك لأن حملة أسهم "بورش أس أي" لم يجرِ إعلامهم بفضيحة الديزل إلا في وقت متأخر. "بورش أس أي" شركة قابضة تعود لعائلة بورشه وعائلة بيش، وتمتلك 52.2 في المائة من الأسهم في شركة فولكسفاغن، ما يخولها بالتصويت على القرارات.
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يوبيل بورش في ظل فضيحة الديزل!
أرباح هائلة بفضل الأسهم
رغم فضيحة الديزل التي حاقت بها، فإنّ بورش حققت العام الماضي أرباحاً لم تجنِ مثلها من قبل. ولم تصل أي من منتجات فولسكفاغن والشركات المنضوية تحت مظلتها إلى هذا المستوى. حققت بورش أرباحاً بلغت 17 في المائة، ما جعل أسهمها من أكثر أسهم الشركات عائدية في العام المنصرم.
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يوبيل بورش في ظل فضيحة الديزل!
المطلوب - أنشطة عملية جديدة
طموحات صناع السيارات الرياضية لا تنتهي، وهكذا استثمروا مليارات في التقنيات الجديدة. بوسع المشتري أن يقتني سيارة بخدمات رقمية كاملة، من بين خيارات الفخامة الأخرى. في الولايات المتحدة الأمريكية، تعُرض خدمات "الحساب المفتوح"، فيكون بوسع المشتري أن يقتني سيارة بورش يبدلها شهرياً طبقاً لرغبته وطبقاً لحساب مفتوح بينه وبين الشركة.
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يوبيل بورش في ظل فضيحة الديزل!
بورش الكهربائية موجودة أيضاً
في عام 2019، يُتوقع أن تحقق سيارة بورش الكهربائية ضربة في السوق، بقدرة مسير تصل إلى 500 كيلومتر للشحنة الواحدة، وإمكانات شحن سريع للبطارية، بحسب ما تقول الشركة. ويتوقع أن تتبعها في النسق أخواتها في شركة أودي. بحلول عام 2022 ينوي صانعو السيارات استثمار ستة مليارات يورو في مجال السيارة الكهربائية فحسب.
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يوبيل بورش في ظل فضيحة الديزل!
رغم فضحية الديزل ما زال سعرها مرتفعاً
في هذا العام أيضاً، تتوقع بورش أن تحقق مستوى مبيعات مرتفع، وكما يبدو فإنّ المزيد من الناس يقاسمون بطل الرالي الألماني فالتر رورل رأيه حين يقول: "المرأب الذي لا تقف فيه بورش 911 ليس أكثر من حفرة مهجورة فارغة"! إنزا فيرده/ م.م