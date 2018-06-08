بورش تعلن التوقف عن انتاج سيارات ديزل

تم استبعاد المركبات ذات محركات الديزل من عائلة عملاق السيارات الألمانية الرياضية "بورش" إلى الأبد، حسبما قال الرئيس التنفيذي للشركة، أوليفر بلوم، في مقابلة مع صحيفة "بيلد أم زونتاغ" الأسبوعية الصادرة اليوم الأحد (23 سبتمبر/ أيلول 2018).

وبالرغم من أن الشركة لا تنتج مركبات الديزل حاليا، إلا أن بلوم أراد بتصريحاته هذه التأكيد بعدم وجود أي خطط لإنتاجها، على حد قوله.

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وتأثرت سمعة "بورش" كجزء من قطاع صناعة السيارات في ألمانيا بعد ما بات يعرف بفضيحة الديزل إثر الكشف عن استخدام الشركة الأم "فولكس فاغن" برامج كمبيوتر خاصة خلال اختبارات العوادم للتلاعب في نتائج الاختبارات الخاصة بمركبات الديزل.

وقال بلوم للصحيفة إن بورش سوف تعتمد مستقبلا على تصنيع "(سيارات) تعمل بالغاز الطبيعي والهجين ... وبداية من عام 2019، سيكون هناك فقط السيارات الإلكترونية". كما أقرّ الرئيس التنفيذي لبورش أن فضيحة الديزل "سببت لنا الكثير من المشكلات".

وأشار إلى أن من الأسباب الأخرى للتعهد بعدم إنتاج سيارات الديزل رغبة الشركة في العودة إلى جذورها الرياضية، موضحا "من المهم لنا أن تتمكن المحركات من العمل بنمط رياضي ... مستقبلا ستكون بورش ذات طابع /بورش أكثر/ من أي وقت مضى. سنركز على الأداء والكفاءة".

في الوقت ذاته، أوضح المتحدث بأن الشركة ستواصل تقديم الخدمة لمركبات الديزل التي تحمل علامتها التجارية حاليا.

و.ب/ع.ج (د ب أ، رويترز)