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بودابست

عاصمة هنغاريا وواحدة من أجمل العواصم الأوروبية. يتوسط المدينة التي تُعد المركز السياسي والاقتصادي نهر الدانوب الذي يهبها الخضرة والجمال والملاحة التي تنعش فيها السياحة والتجارة.

بودابست من المدن العريقة في أوروبا. ويُروى أنها بنيت في القرن الأول الميلادي على انقاض المدينة الرومانية اكوينكم. في عام 900 ميلادية احتل المجريون المدينة، غير أنها لم تصبح عاصمة للمجر/ لهنغاريا حتى عام 1361 ميلادية. تعد المدينة بعدد سكانها الذي يزيد على 1.7 مليون نسمة واحدة من أكبر المدن الأوروبية ومن أكثرها جذبا للسياح.

Soccer Football - Euro 2020 - Round of 16 - Wales v Denmark - Johan Cruijff ArenA, Amsterdam, Netherlands - June 26, 2021 Denmark players celebrate after the match Pool via REUTERS/Olaf Kraak

كأس أمم أوروبا: منتخب الدنمارك في ربع النهائي بعد اكتساحه لويلز 26.06.2021

أمسى المنتخب الدنماركي أول المتأهلين لدور ربع النهائي من مسابقة بطولة كأس أمم أوروبا، بعد اكتساحه للمنتخب الويلزي برباعية. وستواجه الدنمارك في ربع النهائي هولندا أو التشيك اللتين تلتقيان الأحد في بودابست.
24.09.2020, Ungarn, Budapest: Fußball: UEFA-Super Cup, FC Bayern München - FC Sevilla, Puskas-Arena: Bayerns Javi Martinez (M) jubelt mit seinen Mannschaftskollegen über sein Tor zum 2:1. Foto: Bernadett Szabo/Pool/dpa +++ dpa-Bildfunk +++ |

"الشقي" الذي أنقذ ميونيخ بعد أن كان على أبواب الرحيل! 25.09.2020

قبيل مباراة السوبر الأوروبي ذهبت التحليلات إلى أن خافي مارتينيز سيودع بايرن ميونيخ في أي لحظة ويعود للعب في الدوري الإسباني، ولكن ما حدث في نهائي بودابست قد يكون موعدا لفتح صفحة جديدة بين خافي والفريق البافاري.
LISBON, PORTUGAL - AUGUST 23: A general view inside the stadium as Paris Saint-Germain and FC Bayern Munich players are in action during the UEFA Champions League Final match between Paris Saint-Germain and Bayern Munich at Estadio do Sport Lisboa e Benfica on August 23, 2020 in Lisbon, Portugal. (Photo by David Ramos/Getty Images)

رغم الانتقادات.. اليويفا يصر على برنامجه لنهائي كأس السوبر 22.09.2020

رغم الانتقادات والمخاوف من إقامة نهائي كأس السوبر بحضور الجماهير بسبب كورونا، أعلن الاتحاد الأوروبي لكرة القدم مضيه بخططه لإقامة المباراة بين بايرن ميونيخ وإشبيلية الإسباني على ملعب بوشكاش في هنغاريا.
October 28, 2019: Las revelaciones de las nuevas campaoas de desinformacion resaltan las dificultades que enfrenta Facebook con su postura sobre la libre expresion. Su director ejecutivo, Mark Zuckerberg, enfatizo el 21 de octubre que su empresa esto mejor equipada para manejar la informacion falsa. *** October 28, 2019 The revelations from the new misinformation campaigns highlight the difficulties Facebook faces with its free expression stance Its CEO, Mark Zuckerberg, emphasized on October 21 that his company is better equipped to handle false information. PUBLICATIONxINxGERxSUIxAUTxONLY - ZUMAla2 20191028zaala2010 Copyright: xShutterstockxParaxEfx

لماذا أثار مشروع قانون "الشبكات الاجتماعية" سخطاً واسعاً في المغرب؟ 29.04.2020

تناسى المغاربة تداعيات جائحة كورونا وركزوا في نقاشهم على مشروع قانون أثار انتقادات كبيرة. فما هي مضامين هذا المشروع؟ وهل يتعلق الأمر باستغلال لهذه الفترة الحساسة لتمرير قانون يحدّ من حرية التعبير كما يقول معارضيه؟
MUNICH, GERMANY - APRIL 21: Kheira Hamraoui of Barcelona celebrates after scoring the first goal for her team during the UEFA Women's Champions League semi final first Leg match between FC Bayern Munich and FC Barcelona at FC Bayern Campus on April 21, 2019 in Munich, Germany. (Photo by Sebastian Widmann/Getty Images)

موقعة شرسة بين نساء بايرن وبرشلونة للوصول لنهائي دوري الأبطال 26.04.2019

تسعى نساء بايرن ميونخ إلى تحقيق حلمهن بالوصول إلى المباراة النهائية لدوري أبطال أوروبا. لكن المهمة صعبة، فالمنافس في نصف النهائي هو برشلونة. كما أن نتيجة مباراة الذهاب لم تكن في صالح بايرن إطلاقاً. ويواجه ليون تشيلسي.

View of Hungarian Parliament building taken from the Buda Hill in Budapest 03 May 2000. AFP PHOTO THOMAS COEX (Photo credit should read THOMAS COEX/AFP/Getty Images)

بودابست .. حصن صيّاد من دون سمك ومقاهي الحي اليهودي 14.10.2018

لا يمل المرء من التجول في شوارع واحدة من أبرز مدن أوروبا التي كانت إحدى عاصمتي إمبراطورية النمسا والمجر. جولة في بودابست أو الأصح وكما تنطق بالمجرية "بودابشت" بحثاً عن تأريخ المدينة وكيف يمكن قضاء الوقت فيها.

05.09.2015 ***** Alvand, 18, from Kobani, Syria takes a selfie with his friends as they walk along a railway track after crossing into Hungary from the border with Serbia near the village of Roszke September 5, 2015. Austria and Germany threw open their borders to thousands of exhausted migrants on Saturday, bussed to the Hungarian border by a right-wing government that had tried to stop them but was overwhelmed by the sheer numbers reaching Europe's frontiers. REUTERS/Marko Djurica TPX IMAGES OF THE DAY @ Reuters/M. Djurica

هنغاريا واليونان ترفضان استعادة اللاجئين من ألمانيا 01.03.2018

أعادت ألمانيا العمل باتفاقية دبلن عام 2016 بعد تعليقها عام 2015، فأصبح كثير من اللاجئين عرضة للإعادة إلى أول دولة وصلوا إليها في الاتحاد الأوروبي وعلى راسها اليونان، لكن هل تلتزم الدول الأوروبية الأخرى بالاتفاقية؟
Fußball Bundesliga 22. Spieltag: VfL Wolfsburg - Bayer Leverkusen 3:1 am 22.02.2014 in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg (Niedersachsen). Rekord-Nationalspieler Lothar Matthäus. Foto: Jens Wolf/dpa

شاب برليني يجد نفسه فجأة لوتار ماتيوس، كيف ذلك؟ 23.11.2017

توم بارول شاب برليني لا علاقة له بعالم كرة القدم. بيد أنه وجد نفسه يُخاطَب وكأنه قائد المنتخب الألماني السابق لوتار ماتيوس؟ وكيف تصرف الشاب باول؟ وماذا كان رد فعل نجم الكرة الألمانية السابق ماتيوس؟

تحدي ريد بول: أفضل طياري العالم يناورون بأسرع المحركات 01.07.2017

سباق بودابست للطائرات الخفيفة هو واحد من أهم الأحداث الرياضية في المجر، إذ يتنافس أفضل طياري العالم في مناورات استعراضية فوق نهر الدانوب. تعرف على هذا التحدي عن كثب.

A police officer walks through a gate in at the Tompa border station transit zone on April 6, 2017 as the Hungarian Interior Minister Sandor Pinter (not pictured) presents the camp to the media. The migrant transit complex on the Hungarian side of the border has been expanded to become one of two new detention centers for asylum seekers in the Hungarian transit zone and contains shipping containers that are used to automatically detain migrants in the transit zone while their claims are investigated. / AFP PHOTO / ATTILA KISBENEDEK (Photo credit should read ATTILA KISBENEDEK/AFP/Getty Images)

ألمانيا توقف إعادة اللاجئين إلى المجر 11.04.2017

أعلنت ألمانيا أنها ستتوقف عن إعادة المهاجرين إلى المجر، ما لم تحترم بودابست التي تحتجزهم، التوجيهات الأوروبية على صعيد استقبال اللاجئين. وذلك ردا على القرار المجري بوضع جميع اللاجئين في معسكرين مقفلين على الحدود.
7.12.2015 *** A Condor airlines Airbus A321 stands on the tarmac at the airport in Budapest A Condor airlines Airbus A321 stands on the tarmac at the airport in Budapest, Hungary December 7, 2015. A passenger jet headed from Berlin to Hurghada in Egypt landed in Budapest due to a bomb threat, police said. REUTERS/Laszlo Balogh Copyright: Reuters/L. Balogh

الشرطة المجرية: لم نعثر على متفجرات على الطائرة الألمانية 07.12.2015

هبطت طائرة ألمانية كانت متجهة إلى مصر بشكل اضطراري في بودابست بعد تهديد بوجود قنبلة على متنها. بيد أن متحدثة باسم الشرطة المجرية قالت إنها "لم تعثر على أي متفجرات أو عبوات ناسفة" على متن الطائرة.
BELI MANASTIR, CROATIA - SEPTEMBER 18: Migrants board trains a train at the train station in Beli Manastir, near Hungarian border on September 18, 2015 in Beli Manastir,Croatia. Officials are saying that they had no choice than to close eight road border crossings yesterday after more than 11,000 people entered the country since Hungary fenced off its border with Serbia earlier this week. (Photo by Jeff J Mitchell/Getty Images)

بوادر أزمة دبلوماسية بين كرواتيا والمجر بسبب اللاجئين 19.09.2015

تلوح في الأفق بوادر اضطراب في العلاقات بين كرواتيا والمجر بعد أن بدأت الأولى في إرسال مهاجرين عبر الحدود. وتؤكد كرواتيا أن هذا الأمر متفق عليه مع المجر، وهو ما نفته بودابست.
Hamburg Triathlon 2015

المدن المتنافسة على استضافة أولمبياد 2024 16.09.2015

أعلنت اللجنة الاولمبية الدولية بأن خمس مدن ترشحت رسمياً لاستضافة دورة الألعاب الأولمبية الصيفية عام 2024، وهي بودابست وهامبورغ ولوس أنجلس والعاصمة الفرنسية باريس وعاصمة إيطاليا روما.
Bildunterschrift:A picture is taken on July 18, 2015 shows soldiers of the Hungarian Army's technical unit finish the first completed elements of the 150 meter-long metal fence at the Hungarian-Serbian border nearby Morahalom village. Defense Minister Csaba Hende said that 900 people would work simultaneously to install the fence which is planned to be 4 meters (13 feet) high along the 175-kilometer (109-mile) border between Hungary and Serbia. Over the last two years, Hungary has been one of the main routes for people hoping to cross into Austria and Germany, most coming from Afghanistan, Iraq, Syria and Kosovo. Hungary's defense minister says that a fence on the border with Serbia to stem the flow of migrants and refugees will be built by Nov. 30. AFP PHOTO / CSABA SEGESVARI (Photo credit should read CSABA SEGESVARI/AFP/Getty Images)

المجر تهدد بإجراءات عقابية "صارمة" ضد اللاجئين 11.09.2015

في الوقت الذي تمضي فيه المجر في بناء سياج آخر مزدوج على حدودها مع صربيا لمنع تدفق اللاجئين إليها، هددت بودابست بإجراءات عقابية صارمة ضد كل من يتخطى حدود البلاد، بما في ذلك الاعتقال.
Flüchtlinge steigen aus in Wien

النمسا توقف حركة القطارات إلى المجر مؤقتا 10.09.2015

علقت النمسا حركة قطاراتها إلى المجر مؤقتا بسبب تزايد عدد اللاجئين الراغبين في الوصول إلى النمسا عبر بودابست. وأوضحت هيئة السكك الحديدية النمساوية بأنها لن تبيع تذاك سفر نحو المجر حتى إشعار آخر.
Passkontrolle im Zug Budapest nach München

رحلة لاجئين في قطار من بودابست إلى ميونيخ 09.09.2015

في الأيام القليلة الماضية وصل إلى ألمانيا آلاف اللاجئين القادمين من هنغاريا. كما لازال مئات اللاجئين في طريقهم من بودابست إلى ميونيخ. مراسل DWبين نايت سافر مع هؤلاء في أحد تلك القطارات.
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