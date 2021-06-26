عاصمة هنغاريا وواحدة من أجمل العواصم الأوروبية. يتوسط المدينة التي تُعد المركز السياسي والاقتصادي نهر الدانوب الذي يهبها الخضرة والجمال والملاحة التي تنعش فيها السياحة والتجارة.

بودابست من المدن العريقة في أوروبا. ويُروى أنها بنيت في القرن الأول الميلادي على انقاض المدينة الرومانية اكوينكم. في عام 900 ميلادية احتل المجريون المدينة، غير أنها لم تصبح عاصمة للمجر/ لهنغاريا حتى عام 1361 ميلادية. تعد المدينة بعدد سكانها الذي يزيد على 1.7 مليون نسمة واحدة من أكبر المدن الأوروبية ومن أكثرها جذبا للسياح.