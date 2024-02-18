بوخوم يعمق جراح بايرن ويضع مستقبل توخيل في مهب الريح

ثأر بوخوم من خسارته الكاسحة السابقة، وفاز على بايرن ميونيخ بختام الجولة 22 من البوندسليغا. وتعرض البافاري للخسارة الثالثة تواليا بمختلف المسابقات وستزيد الضغوطات على المدرب توماس توخيل، فيما تعادل فرايبورغ مع فرانكفورت.

تعرض بايرن ميونيخ للخسارة الثالثة على التوالي في مختلف البطولات، وذلك بعد سقوطه على أرض مضيفه بوخوم بنتيجة 2 /3، اليوم الأحد (18 فبراير/ شباط 2024)، في ختام منافسات الجولة 22 من الدوري الألماني لكرة القدم (بوندسليغا). والمفارقة أنّ بايرن كان قد هزم بوخوم في مرحلة الذهاب بشكل ساحق بنتيجة 7/ صفر.

وتعرض بايرن للهزيمة صفر 3/ في الجولة الماضية بالدوري أمام المتصدر باير ليفركوزن، قبل أن يخسر أمام لاتسيو الإيطالي صفر1/ في ذهاب دور الستة عشر بدوري أبطال أوروبا، لتأتي الهزيمة أمام بوخوم لتكون الثالثة في ظرف أسبوع.

وجاءت تلك الهزيمة لتعرض المدرب توماس توخيل، لخطر الإقالة من منصبه أو مواجهة غضب جماهير الفريق الذي تجمد رصيده عند 50 نقطة في المركز الثاني، بفارق ثماني نقاط خلف ليفركوزن المتصدر.

ويعيش بايرن أزمة غير مسبوقة، إذ إنها المرة الأولى التي يخسر فيها ثلاث مباريات على التوالي منذ العام 2015. وعلى الجانب الأخر، رفع بوخوم رصيده إلى 25 نقطة في المركز الحادي عشر.

بايرن يتقدم ويخسر في النهاية

دخل بايرن المباراة وظهره إلى الحائط بعد خسارتين متتاليتين، ومنحه موسيالا بداية طيبة بهدف مبكر بتسديدة صاروخية من داخل المنطقة في أعلى المرمى (14). لكنّ ردّ بوخوم جاء قويا وقبل نهاية الشوط الأول، بهدفين، الأول عبر الياباني أسانو، الذي سدّد كرة زاحفة على يمين الحارس مانويل نوير (38)، قبل أن يُشعل كيفن شلوتيربك فرحة جماهير أصحاب الأرض بهدف التقدم قبل دقيقة من نهاية الشوط الأول من كرة رأسية إثر ركلة ركنية (44).

وفي ظل ضغط بايرن في محاولة للعودة بالنتيجة، تعرّض لضربة قاتلة بطرد مدافعه الفرنسي دايوت أوباميكانو الذي دخل من دكة البدلاء في الشوط الأول وذلك بعد نيله بطاقتين صفراوين لعرقلته شلوتربيك داخل منطقة الجزاء (77)، علما أنه كان قد طرد أيضا في المواجهة الأخيرة امام لاتسيو في دوري الأبطال، فانبرى كيفن شتوغر إلى ركلة الجزاء بنجاح معزّزا تقدم بوخوم المفاجئ (78).

ونجح الدولي الانكليزي هاري كين في تقليص النتيجة لبايرن مسجلا هدفه الـ 25 في الدوري هذا الموسم (87). وحصل كين على فرصة ذهبية لإدراك التعادل بعد لحظات لكنّ كرته الرأسية ذهبت مباشرة بين أحضان حارس بوخوم.

يعيش المدرب توماس توخل مع بايرن أزمة غير مسبوقة، إذ إنها المرة الأولى التي يخسر فيها ثلاث مباريات على التوالي منذ العام 2015. صورة من: Peter Schatz/picture alliance

تعادل فرايبورغ مع فرانكفورت في الوقت القاتل

وفي مباراة سابقة اليوم الأحد، انتزع المهاجم النمسوي مايكل غريغوريتش هدفا قاتلا في الدقيقة التسعين منح من خلاله فرايبورغ نقطة ثمينة أمام ضيفه أينتراخت فرانكفورت 3-3.

وبعدما منح أنسغار كناوف فرانكفورت تقدما مريحا 3-1 بفضل هدفيه (35 و72) من تمريرتين حاسمتين للمصري عمر مرموش الذي كان قد سجّل الهدف الأول (27)، نجح أصحاب الأرض في قلب المباراة رأسا على عقب في الوقت القاتل بهدف رأسي لغريغوريتش الذي يبلغ طوله 1.93 مترًا ليعادل النتيجة ويُفسد فرحة فرانكفورت.

وسجّل هدفي فرايبورغ الأولين الياباني ريتسو دوان (30) والإيطالي فيتشينسو غريفو (45+5 من ركلة جزاء).

وعزّز فرانكفورت رصيده إلى 33 نقطة في المركز السادس في ظل صراع كبير على التأهل الى المسابقات القارية الموسم المقبل، بفارق أربع نقاط عن فردير بريمن السابع وفرايبورغ الثامن.

تواصل الاحتجاجات وقطع المباريات

وتوقفت مباراة فرايبورغ وفرانكفورت لفترة طويلة بعدما قام مشجعون برمي أجسام غريبة على أرض الملعب احتجاجا على الخطة الاستثمارية لرابطة الدوري الالماني في حادثة باتت تتكرر في كل جولة من البوندسليغا، حيث وقع ذلك أيضا في مباراة بايرن ميونيخ مع بوخوم. وكان بايرن قبل الاحتجاجات ووقف اللعب الفريق الأفضل لكن بعد العودة إلى اللعب تحسن أداء بوخوم وفاز في النهاية عن استحقاق.

ص.ش/خ.س (أ ف ب، د ب أ)