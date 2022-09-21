بوتين يعلن "التعبئة" ويحذر: روسيا مستعدة لاستخدام "كل وسائلها" الدفاعية

حذّر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أنّ روسيا مستعدة لاستخدام "كل وسائلها" الدفاعية "لحماية نفسها"، مؤكدا من أنها "ليست مجرد خدعة" بعد أن اتهم الغرب بأنه يريد "تدمير" بلاده. كما أعلن "تعبئة جزئية للمواطنين في الاحتياط".

وقال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأربعاء (21/9/2022) في خطاب متلفز مسجّل "سنستخدم بالتأكيد كل الوسائل المتاحة لنا لحماية روسيا وشعبنا". وحذر من أنها "ليست مجرد خدعة" بعد أن اتهم الغرب بأنه يريد "تدمير" روسيا.

وأعلن الرئيس الروسي "تعبئة جزئية" للروس في سن القتال، ما يمهّد لتصعيد كبير في النزاع في أوكرانيا.

وقال بوتين في كلمة متلفزة مسجلة "أعتبر أنه من الضروري دعم اقتراح (وزارة الدفاع) بالتعبئة الجزئية للمواطنين في الاحتياط، والذين سبق أن خدموا... ولديهم خبرة".

وذكرت قناة " ار تي " الروسية أن وزارة الدفاع أوصت باستدعاء جنود الاحتياط للخدمة الفعلية، حيث هناك مواجهة ممتدة ضد أوكرانيا.



واتهم بوتين في خطابه، كييف بالابتعاد عن مباحثات السلام، حيث قال إنها تتعامل وفقا لأوامر حلفائها الغربيين.

وأضاف أنه بدلا من التفاوض، عززت الحكومة الأوكرانية من جيشها بجنود قام حلف شمال الأطلسي (الناتو) بتدريبهم، والكثير منهم من النازيين الجدد المتطرفين.

وفي أول رد فعل على خطاب بوتين قالت وزيرة الخارجية البريطانية جيليان كيجان لشبكة سكاي نيوز إن خطاب الرئيس الروسي اليوم يمثل تصعيدا مقلقا ويجب أخذ التهديدات التي وجهها فيه على محمل الجد.

ع.ج.م/إ.ف (أ ف ب، د ب أ، رويترز)