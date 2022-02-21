 بوتين يعترف باستقلال إقليمين انفصاليين بأوكرانيا والغرب يتوعد | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 21.02.2022

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بوتين يعترف باستقلال إقليمين انفصاليين بأوكرانيا والغرب يتوعد

رغم التحذيرات الغربية اعترف الرئيس الروسي بوتين باستقلال إقليميين انفصاليين بشرق أوكرانيا ووقع معهما اتفاقات تعاون وصداقة، والاتحاد الأوروبي يندد بالخطوة ويعتبرها "انتهاكا صارخا للقانون الدولي" متوعدا بردّ "حازم".

رغم التحذيرات اعترف الرئيس بوتين بإقليمي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليَين شرقي أوكرانيا كدولتين.

رغم التحذيرات اعترف الرئيس بوتين بإقليمي دونيتسك ولوهانسك الانفصاليَين شرقي أوكرانيا كدولتين.

 

عقب خطاب مطول أعلن الرئيس فلاديمير بوتين اليوم الاثنين (21 فبراير/شباط 202) اعتراف بلاده باستقلال إقليمي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليين في شرق  أوكرانياكجمهوريتين مستقلتين. وظهر الرئيس الروسي أمام شاشات التلفزيون وهو يوقع مرسوم الاعتراف بالإقليمين الأوكرانيين الانفصاليين.

مختارات

حثت فرنسا وألمانيا روسيا على "استخدام نفوذها" لدى الانفصاليين في شرق أوكرانيا للدعوة إلى "احتواء التوتر"، فيما قال الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه مقتنع بأن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اتخذ قرارا بغزو أوكرانيا.

حذرت روسيا من خطر وقوع مواجهة كبيرة مع الغرب ما لم تفكر واشنطن وحلفاؤها بجدية في تقديم ضمانات أمنية لموسكو، داعية إلى إغلاق الباب رسميا أمام كل من أوكرانيا وجورجيا للانضمام إلى ناتو، لكن الحلف رفض ذلك جملة وتفصيلا.

وطالب بوتين من برلمان بلاده دعم قرار الاعتراف. وقال بوتين إنه واثق من أن المواطنين الروس يؤيدون هذا القرار، متجاهلا التحذيرات الغربية بأن مثل هذه الخطوة ستكون غير قانونية وستقضي على مفاوضات السلام.

وخلال الخطاب إلى الأمة الذي اختتمه بإعلان الاعتراف  اتهم بوتين الولايات المتحدة وحلف شمال الأطلسي بتحويل أوكرانيا إلى مسرح حرب وقال إن موسكو تخشى نشر قوات الحلف هناك وتشعر بالقلق من تجسس الطائرات المسيرة الأمريكية عليها. وأضاف بوتين أن مراكز تدريب الحلف في أوكرانيا ترقى إلى مستوى القواعد العسكرية للحلف وأن موسكو تعتبر انضمام كييف المحتمل إلى الحلف تهديدا مباشرا لها.

وحذر الرئيس الروسي من إمكانية تصنيع أسلحة نووية في أوكرانيا، وقال "نحن نعرف أنه كانت هناك بالفعل تقارير تقول إن أوكرانيا تعتزم تصنيع أسلحتها النووية الخاصة بها، وليس هذا من قبيل التفاخر الفارغ". وأضاف بوتين أن "أوكرانيا لا تزال تمتلك بالفعل تقنيات نووية سوفيتية وأنظمة حمل لمثل هذه الأسلحة".

واتهم بوتين حلف شمال الأطلسي (ناتو) بالبدء في "التملك الوقح" لأوكرانيا، مشيرا إلى أن الغرب يريد لأوكرانيا أن تكون "مسرحا لعمليات قتال محتملة". 

واتهم الرئيس الروسي القوات الأوكرانية بقتل مدنيين من خلال قصف مناطق سكنية في شرق أوكرانيا الخاضع لسيطرة الانفصاليين. وتنفي أوكرانيا استهداف المدنيين واتهمت الانفصاليين المدعومين من روسيا بقصف مناطق سكنية، وهو ما ينفونه بدورهم.

وطالب بوتين كييف بوقف "بوقف العمليات العسكرية فوراً... وإلا فإنّ المسؤولية عن استمرار سفك الدماء ستقع على ضمير النظام الحاكم في أوكرانيا بشكل كامل".

مشاهدة الفيديو 02:31

انقسام رأي شباب أوكرانيا حول موقفهم من الحرب

تنديد أوروبي أمريكي وتهديد بعقوبات 

وسارع الاتحاد الأوروبي إلى التنديد باعتراف الرئيس الروسي باستقلال المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا، واصفاً الخطوة بأنّها "انتهاك صارخ للقانون الدولي" ومتوعّداً الكرملين بردّ "حازم" عليها.

وقال رئيس المجلس الأوروبي شارل ميشال ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين في تغريدتين منفصلتين إنّ "الاعتراف بالمنطقتين الانفصاليتين في أوكرانيا يشكّل انتهاكاً صارخاً للقانون الدولي ولسلامة أراضي أوكرانيا ولاتفاقيات مينسك. الاتحاد الأوروبي وشركاؤه سيردّون بوحدة وحزم وتصميم بالتضامن مع أوكرانيا".

 


كذلك ندد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون باعتراف روسيا بالجمهوريتين الانفصاليتين في شرق أوكرانيا، معتبراً إياه "انتهاكاً صارخاً لسيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها". وقال جونسون خلال مؤتمر صحافي إنّ اعتراف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين باستقلال الانفصاليين الموالين لروسيا يعدّ "تنصّلاً من عملية واتفاقيات مينسك" التي أبرمت في 2015 لإحلال السلام في أوكرانيا.

وكان التكتل الأوروبي قد حذر موسكو من الاعتراف "بإقليمي دونيتسك ولوهانسك الأوكرانيين الانفصاليين ككيانين مستقلين"، وقال ممثل السياسة الخارجية للاتحاد جوزيب بوريل في وقت سابق اليوم الاثنين إن التكتل سيتصرف "كجبهة موحدة وقوية"، مهددا بعقوبات جديدة على روسيا.

مشاهدة الفيديو 01:40

الاتحاد الأوروبي يهدد بفرض عقوبات ضخمة على روسيا

وفي برلين قالت وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك إن روسيا نكثت بوعودها للمجتمع الدولي باعترافها باستقلال المنطقتين الانفصاليتين المواليتين لموسكو في شرق أوكرانيا. وأضافت بيربوك في بيان مقتضب "نحذر من أي تصعيد عسكري جديد من جانب روسيا"، مشيرة إلى أنّ قرار الاعتراف الذي أعلنه بوتين هو "انتهاك صارخ للقانون الدولي".

 وكان المستشار الألماني أولاف شولتس، قد  حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من الاعتراف بإقليمي لوغانسك ودونيتسك الانفصاليين.

وقال المتحدث باسم الحكومة الألمانية شتيفن هيبيشترايت اليوم إن شولتس أوضح لبوتين في اتصال هاتفي جرى بينهما، أن مثل هذه الخطوة تقف "في تعارض صارخ" مع اتفاقية مينسك للتسوية السلمية للصراع في شرق أوكرانيا وستكون بمثابة "خرق أحادي الجانب" للاتفاقات من جانب روسيا.

وفي باريس أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون دعا مساء اليوم، مجلس الأمن والدفاع الوطني إلى الاجتماع، وذلك كرد فعل لاعتراف بوتين بجمهوريتي دونيتسك ولوغانسك في شرق أوكرانيا.

من جانبه دان الأمين العام لحلف شمال الأطلسي ينس ستولتنبرغ الاعتراف الروسي "قرار روسيا الاعتراف بـجمهورية دونيتسك الشعبية وجمهورية لوغانسك الشعبية المعلنتين من جانب واحد. يقوّض ذلك بشكل إضافي سيادة أوكرانيا وسلامة أراضيها ويضعف الجهود الرامية لحلّ النزاع وينتهك اتفاقيات مينسك التي تُعدّ روسيا طرفاً فيها".

وقال ستولتنبرغ "تواصل موسكو تأجيج الصراع في شرق أوكرانيا من خلال تقديم الدعم المالي والعسكري للانفصاليين. كما تحاول اختلاق ذريعة لغزو أوكرانيا مرة أخرى".

وفي واشنطن قال البيت الأبيض إن الرئيس جو بايدن سيصدر أمرا تنفيذيا قريبا يحظر "الاستثمار والتجارة والتمويل الجديد من قبل الأمريكيين إلى أو من أو في" المنطقتين الانفصاليتين بشرق أوكرانيا اللتين اعترف بهما بوتين.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض جين ساكي في بيان إن الأمر التنفيذي "سيخول أيضا سلطة فرض عقوبات على أي شخص يتبين أنه يعمل في هاتين المنطقتين من أوكرانيا". وأضافت ساكي أن المزيد من الإجراءات وشيكة، وقالت إنها منفصلة عن العقوبات التي تستعد الولايات المتحدة وحلفاؤها لفرضها إذا غزتروسيا أوكرانيا.
ع.ج.م/أ.ح (أ ف ب، د ب أ، رويترز)

  • Russland Ukraine | Das russische Militär führt auf der Krim massive Übungen durch

    الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة

    تعود الجذور القريبة للأزمة الأوكرانية إلى عام 2014 عندما ضمت روسيا شبه جزيرة القرم الأوكرانية بعد وصول موالين للغرب إلى السلطة في كييف مطلع ذلك العام. وكذلك دعمت موسكو انفصاليين موالين لها في نزاع مستمر في شرق أوكرانيا منذ ثماني سنوات، أدى إلى سقوط حوالي 13 ألف قتيل، ورغم توقيع اتفاقات سلام لم يتوقف العنف تماماً على الجبهة.

  • Russland, Krim - gepanzerter Personaltransporter BTR-82A l

    الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة

    بدأ التوتر الحالي قبل أسابيع عقب حشد روسيا نحو 130 ألف جندي على حدود جارتها الغربية، وتفاقم الوضع مع إجراء الكرملين أكبر مناورات عسكرية روسية منذ سنوات في البحر الأسود وبحر أزوف قبالة الساحل الجنوبي لأوكرانيا. وتقول روسيا إنها مهددة بتوسع حلف شمال الأطلسي في أوروبا الشرقية وتطالب بـ"ضمانات أمنية" لاسيما تأكيد بأن كييف لن تنضم يوماً إلى الحلف.

  • Ukrainekonflikt | Gemeinsame Militärübung Russland und Belarus

    الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة

    في 18 كانون الثاني/يناير، بدأت موسكو بنشر جنود في بيلاروسيا. وفي 10 شباط/فبراير وبالتزامن مع المناورات في البحر الأسود، بدأت القوات الروسية والبيلاروسية مناورات كبرى بالذخيرة الحية في بيلاروسيا على مدار عشرة أيام. وتشترك بيلاروسيا الحليف المقرب لروسيا في الحدود مع أوكرانيا، مما يعني أن الحشد يجري على ثلاثة جوانب لأوكرانيا.

  • رئيس الحكومة البريطانية بوريس جونسون

    الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة

    توعد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون روسيا بعقوبات غربية "أشد من أي أمر قمنا به من قبل" إذا غزت أوكرانيا. ويؤكد الأوروبيون أنهم جاهزون لفرض عقوبات اقتصادية ومالية قاسية على موسكو. وسوف تقرر الدول الأعضاء ماهية العقوبات وستُعقد قمة لفرضها بالتشاور مع شركاء الاتحاد الأوروبي.

  • Polen Jesionka | US-Truppen treffen ein

    الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة

    أعلنت واشنطن نقل مقاتلات إف-16 من ألمانيا إلى قاعدة في رومانيا تبعد نحو 100 كيلومتر من البحر الأسود. كما أعلن عن وصول قاذفات استراتيجية أمريكية من طراز بي-52 إلى المملكة المتحدة للمشاركة في مناورات "مقررة منذ فترة طويلة"، فيما أعلنت البحرية الأمريكية وجود أربع مدمرات في المجال الأوروبي لتعزيز الأسطول السادس. وأرسل ثلاثة آلاف عسكري إلى ألمانيا وبولندا ورومانيا لطمأنة أعضاء حلف الناتو في شرق أوروبا

  • Ukraine | US Botschaft in Kiew

    الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة

    طلبت الولايات المتحدة وعدد من الدول الأوروبية وإسرائيل من مواطنيها مغادرة أوكرانيا في أقرب وقت. كما سحبت بعض الدول موظفيها غير الأساسيين من كييف، وأغلقت بعض الدول سفارتها في العاصمة الأوكرانية، ونقلت دول أخرى عملياتها من كييف إلى مدينة لافيف في غرب أوكرانيا ليس ببعيد عن الحدود مع بولندا..

  • Ukraine | Militärtraining für Zivilisten

    الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة

    بحسب استفتاء نُشر أواخر يناير/كانون الثاني، اعتبر 48 بالمئة من الأوكرانيين أن الغزو الروسي ممكن، ويحضّرهم عدد متزايد من التدريبات للأسوأ. ويتدرب البعض على حفر ملاجئ في الثلوج في غابة قرب كييف، في حين يتدرب آخرون على حمل السلاح. ويتعلم هؤلاء تقنيات الدفاع عن النفس. ويقول أحدهم: "هذا بلدي، كيف يمكن ألا أشعر بالقلق؟". ويقول إنه غير متأكد من حصول الغزو، "لكن، يجب أن نكون مستعدين."

  • Ukraine-Konflikt - Macron und Putin - PK

    الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة

    تكثفت الجهود الدبلوماسية لمحاولة تجنب اندلاع حرب. في 7 شباط/فبراير زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون كييف وموسكو. بعد لقاء طويل في الكرملين مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الذي تتولى بلاده الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي قال فلاديمير بوتين إنه مستعد "لتسويات".

  • Russland | Olaf Scholz trifft Wladimir Putin in Moskau

    الأزمة الأوكرانية الروسية ـ بين قرع طبول الحرب وجهود التهدئة

    بعد أسبوع من زيارة ماكرون، توجه المستشار الألماني إلى موسكو وكييف. وقبيل سفره أنذر شولتس روسيا بعقوبات: "سينتج عن أي عدوان عسكري على أوكرانيا يهدد وحدة أراضيها وسيادتها ردود فعل قاسية وعقوبات جهزناها بعناية ويمكن أن نضعها قيد التنفيذ على الفور مع حلفائنا في أوروبا وحلف شمال الأطلسي". وشددت ألمانيا التي تُتهم بالتساهل كثيرا حيال روسيا وبأن موقفها "ملتبس" لهجتها في الأيام الأخيرة. إعداد: خالد سلامة


تقارير إذاعية وتلفزيونية متعلقة بالموضوع

الأزمة الأوكرانية نهيمن على مؤتمر ميونخ للأمن  

مواضيع ذات صلة

Links: Germany's Chancellor Olaf Scholz speaks during a joint press conference with France's President Emmanuel Macron (out of frame) after an European Union (EU) summit at the European Council Building at the EU headquarters in Brussels on December 17, 2021. (Photo by JOHN THYS / POOL / AFP) (Photo by JOHN THYS/POOL/AFP via Getty Images) Rechts: Russian President Vladimir Putin delivers his address on the Heroes of the Fatherland Day in Moscow on December 9, 2021. (Photo by Mikhail METZEL / Sputnik / AFP) (Photo by MIKHAIL METZEL/Sputnik/AFP via Getty Images)

الأزمة الأوكرانية ـ المستشار شولتس يجري محادثات مع بوتين 21.02.2022

يعتزم المستشار الألماني أولاف شولتس الاتصال هاتفيا مجددا بالرئيس الروسي فلاديمير بوتين بسبب النزاع بين روسيا وأوكرانيا. كما أكدت برلين أنها ستشدد العقوبات ضد روسيا إذا ارتكبت المزيد من الانتهاكات ضد أوكرانيا.

Russlands Präsident Wladimir Putin spricht auf einer gemeinsamen Pressekonferenz mit Bundeskanzler O. Scholz (SPD) nach einem mehrstündigen Vier-Augen-Gespräch im Kreml. Scholz traf den russischen Präsidenten zu Gesprächen über die Situation an der ukrainischen-russischen Grenze. Formal handelt es sich um einen Antrittsbesuch des Kanzlers. +++ dpa-Bildfunk +++

الأزمة تدخل طورا جديدا وأوكرانيا تطالب باجتماع لمجلس الأمن 21.02.2022

فيما طالبت أوكرانيا بعقد اجتماع عاجل لمجلس الأمن الدولي، حسم الرئيس الروسي بوتين أمره واعترف بإقليمي دونيتسك ولوغانسك الانفصاليَين شرقي أوكرانيا كدولتين مستقلتين. ومستشار ألمانيا يعتبر الاعتراف انتهاكا لاتفاقات السلام.

06.02.2022, Brandenburg, Schönefeld: Bundeskanzler Olaf Scholz (M, SPD) spricht im Airbus A340 der Luftwaffe auf dem Weg nach Washington zu mitreisenden Journalisten. Scholz reist zu seinem Antrittsbesuch in die USA. Dort trifft er US-Präsident Biden im Weißen Haus. Foto: Kay Nietfeld/dpa +++ dpa-Bildfunk +++

شولتس في واشنطن ضمن جهود أوروبية لاحتواء الأزمة الأوكرانية 07.02.2022

يشهد اليوم حركة دبلوماسية مكثفة بشأن الأزمة بين روسيا وأوكرانيا إذ يستقبل الرئيس الأمريكي جو بايدن المستشار الألماني أولاف شولتس في واشنطن، فيما يلتقي الرئيس الروسي فلاديمير بوتين في موسكو نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون.