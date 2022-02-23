بوتين يضع "قوات الردع" النووي في حالة تأهب والناتو يندد

أعرب الأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو) ينس ستولتنبرغ عن قلقه البالغ إزاء قرار الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بوضع قوات الردع الاستراتيجي الروسية في حالة تأهب خاصة.

وخلال مقابلة مع هيئة الإذاعة البريطانية (بي بي سي) اليوم الأحد (27 شباط/ فبراير 2022)، قال ستولتنبرغ إن إعلان بوتين أظهر مدى "خطورة" المواجهة حول الغزو الروسي لأوكرانيا.

وأصدر بوتين هذا الأمر اليوم في مقطع فيديو وزعه الكرملين. وأعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الأحد وضع "قوة الردع" في الجيش الروسي، وهي قوة تشمل عنصرا نوويا، في حال التأهب متهما الغرب باتخاذ مواقف "عدوانية" تجاه بلاده، في اليوم الرابع من غزو أوكرانيا.

وصرح بوتين خلال لقاء مع قادته العسكريين نقله التلفزيون "آمر وزارة الدفاع ورئيس هيئة الأركان بوضع قوات الردع في الجيش الروسي في حال التأهب الخاصة للقتال". وأجاب وزير الدفاع سيرغي شويغو "مفهوم".

وبرر بوتين قراره منددا بـ"تصريحات الحلف الأطلسي العدوانية" تجاه روسيا، وانتقد العقوبات الاقتصادية "غير المشروعة" بنظره التي فرضها الغرب على روسيا ردا على غزو أوكرانيا.

وقوات الردع الروسية مجموعة من الوحدات هدفها ردع هجوم على روسيا "بما في ذلك في حال حرب تتضمن استخدام أسلحة نووية" بحسب وزارة الدفاع.

وهذه القوات مجهزة بصواريخ وقاذفات إستراتيجية وغواصات وسفن. وعلى الصعيد الدفاعي، تتضمن درعا مضادة للصواريخ وأنظمة مراقبة جوية ودفاعات مضادة للطائرات وللأقمار الصناعية.

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رفض أمريكي

من جهتها قالت السفيرة الأمريكية لدى الأمم المتحدة ليندا توماس غرينفيلد اليوم الأحد إن أمر الرئيس فلاديمير بوتين بوضع قوات الردع الروسية التي تشمل أسلحة نووية في حالة تأهب قصوى يعد تصعيدا غير مقبول.

وقالت في مقابلة مع شبكة سي بي إس إن "هذا يعني أن الرئيس بوتين يواصل تصعيد هذه الحرب بطريقة غير مقبولة على الإطلاق وعلينا أن نواصل وقف أفعاله بأقوى طريقة ممكنة"

وفي ذات السياق طالب البرلمان الألماني روسيا بالوقف الفوري للحرب في أوكرانيا. ووافق البرلمان اليوم الأحد على طلب تقدمت به أحزاب الائتلاف الحاكم والتحالف المسيحي المعارض، وجاء فيه أن "جمهورية ألمانيا الاتحادية تقف بقوة وثبات إلى جانب أصدقائنا الأوكرانيين".

وأضافت الأحزاب في طلبها أن الوقف الفوري لإطلاق النار هو واجب الساعة، كما طالبت بتوصيل المساعدات الإنسانية إلى أوكرانيا.

وطالب البرلمان الحكومة الروسية بسحب قواتها من الأراضي الأوكرانية.

وأعرب البرلمان عن تأييده لقرارات استبعاد مصارف روسية من النظام العالمي سويفت للمدفوعات بين البنوك " ودعم أوكرانيا في إطار حقها في الدفاع عن النفس".

يشار إلى أن وزير خارجية أوكرانيا دميترو كوليبا أكد اليوم الأحد إن روسيا تخلت عن شروطها المسبقة لإجراء محادثات بعد أن منيت بانتكاسات عسكرية، مضيفا أن أوكرانيا ستحضر المحادثات كي تستمع لما تقوله موسكو.

وتابع كوليبا في إيجاز صحفي أن تحرك الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لوضع القوات النووية في حالة تأهب قصوى استهدف زيادة الضغط على أوكرانيا أثناء المفاوضات، مشيرا إلى أن "هدف روسيا تدمير أوكرانيا لكننا لن نسقط".

ع.أ.ج/ أ ح (د ب ا، أ ف ب، رويترز)