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بوتين يصدر مرسوما بترقية ضابط سجن متهم بتعذيب نافالني

٢٠ فبراير ٢٠٢٤

بعد أيام من وفاة المعارض البارز أليكسي نافالني، أصدر الرئيس الروسي بوتين مرسوما بترقية نائب رئيس هيئة السجون، الذي كان ـ حسب أنصار نافالني ـ مسؤولا شخصيا عن تعذيبه، لكن موسكو نفت أي صلة بين وفاة نافالني والترقية.

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زهور وشموع خلال الوقفة الاحتجاجية على وفاة أليكسي نافالني بأحد السجون الروسية، من أمام القنصلية العامة الروسية في كراكوف 16 فبراير 2024
الضابط بويارينيف الذي تمت ترقيته كان مسؤولا شخصيا عن تعذيب نافالني في السجن، وفق معارضين روسصورة من: Beata Zawrzel/ZUMAPRESS/picture alliance

أصدر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين مرسوما رئاسيا بترقية نائب رئيس هيئة السجون، فاليري بويارينيف، لرتبة كولونيل جنرال بوزارة الشؤون الداخلية.

وتعليقا على القرار كتب إيفان زدانوف مدير مؤسسة مكافحة الفساد، التي أسسها نافالني، على قناته في تطبيق تيلغرام، الثلاثاء (20 فبراير/شباط 2024)، أن بويارينيف كان مسؤولا شخصيا عن تعذيب نافالني في السجن. وأضاف "هذه بمثابة جائزة بوتين المفتوحة مقابل التعذيب".

وقد تم الإعلان عن ترقية بويارينيف أمس الاثنين، عندما تم نشر المرسوم الرئاسي في قاعدة البيانات القانونية، وبالإضافة إلى بويارينيف، تم ترقية ثلاثة ضباط آخرين لرتبة جنرال.

ويشار إلى أنه في تموز/يوليو 2023، أصبح من المعروف أن بويارينيف أصدر أمرا لتقييد قدرة نافالني على شراء الطعام والاحتياجات اليومية، وذلك خلال جلسة استماع بالمحكمة في قضية المعارض البارز.

ونفى المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف أي صلة بين وفاة نافالني والترقيات، مشيرا إلى أن هذه إجراءات طبيعية.

وأعلنت الجمعة وفاة نافالني  البالغ 47 عاما في سجن ناء في المنطقة القطبية الشمالية من روسيا، حيث كان يمضي حكما بالسجن 19 عاما بعدما نجا من محاولة تسميم العام 2020 اتهم الكرملين بالوقوف وراءها، لكن الأخير نفى ذلك. 

وفي سياق متصل رفضت روسيا مطلب الاتحاد الأوروبي بإجراء تحقيق دولي في وفاة نافالني. ويعتزم الاتحاد الأوروبي فرض مزيد من العقوبات  ضد نظام الرئيس بوتين بسبب وفاة نافالني، كما تدرس الولايات المتحدة أيضا إضافة عقوبات إلى عدد كبير من الإجراءات التي اتخذت بالفعل ضد روسيا منذ غزوها لأوكرانيا قبل عامين.

إلى ذلك ناشدت ليودميلا نافالنايا، والدة نافالني، الرئيس الروسي "بالإفراج عن جثة أليكسي على الفور حتى أتمكن من دفنه بطريقة إنسانية"، وذلك في رسالة عبر مقطع مصور من أمام معسكر اعتقال "بولار وولف"، حيث كان يحتجز ابنها لقضاء عقوبة السجن. 

لكن المحققين الروس أكدوا أنهم لن يعيدوا جثته قبل 14 يوما على الأقل من أجل إجراء "معاينة"، بحسب فريق الخصم، ومن الممكن تمديد هذه المهلة لأسابيع، على ما أفاد محامون.

ع.ج.م/ف.ي (د ب أ، رويترز، أ ف ب)

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