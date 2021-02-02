بوتين وأردوغان يطلقان مرحلة جديدة من مشروع مفاعل نووي تركي

تعهد الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والتركي رجب طيب اردوغان الأربعاء (10 مارس/ آذار 2021) بتعزيز التعاون بين بلديهمالدى إطلاق ورشة بناء مفاعل جديد في أول منشأة نووية في تركيا.

وضغط كل من الزعيمين زراً على مكتبيهما في موسكو وأنقرة، خلال مراسم عبر الفيديو أطلقت خلالها المرحلة الثالثة من مشروع بناء محطة أكويو. وقد بدأت "روساتوم"، المؤسسة الحكومية الروسية للطاقة النووية، أعمال بناء أول مفاعل من أربعة مقررة، على الساحل الجنوبي لتركيا في 2018.

ويأمل أردوغان في أن يبدأ تشغيل المنشأة مع إحياء تركيا مئوية تأسيس الجمهورية بعد حقبة الدولة العثمانية في 2023.

وقال بوتين إنه يتوقع من المشروع أن "يعزز الشراكة الروسية التركية في جميع جوانبها، ويساعد في تقوية الصداقة والتفاهم المشترك بين شعبي بلدينا". وعبر أردوغان عن آراء مماثلة.

وقال الرئيس التركي إن "الحوار الوثيق الذي أقمناه مع صديقي المحترم (بوتين) يلعب دوراً رئيسياً ليس فقط في العلاقات الثنائية، بل أيضاً في الحفاظ على السلام والاستقرار الإقليميين".

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وارتبط بوتين وأردوغان بعلاقة معقدة خلال قيادتهما لبلديهما في معظم السنوات العشرين الماضية. وإن دعما أطرافاً مختلفة على جانبي الحرب في سوريا، فإنهما يعملان عن كثب الآن على مسار سوتشي مع إيران من أجل وضع حد لعقد من النزاع.

وتدهورت العلاقات بينهما إلى أدنى مستوياتها عندما أسقطت القوات التركية طائرة حربية روسية قرب الحدود السورية في نوفمبر/ تشرين الثاني 2015. لكن العلاقات سرعان ما تحسنت وحضر بوتين مراسم إطلاق ورشة بناء مفاعل أكويو في أبريل/ نيسان 2018.

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وتقدر تقارير صحفية روسية كلفة المشروع بكامله بنحو 20 مليار دولار (17 مليار يورو). وتعتمد تركيا بشكل كبير على واردات النفط والغاز الطبيعي، ومنها من روسيا.

وقال أردوغان إنه يتوقع أن توفر المنشأة 10 في المائة من احتياجات تركيا من الكهرباء عند إنجار أعمال البناء.

ي.أ/ أ.ح (أ ف ب)