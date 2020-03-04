 بوتين وأردوغان يتفقان على وقف إطلاق النار في إدلب | أخبار DW عربية | أخبار عاجلة ووجهات نظر من جميع أنحاء العالم | DW | 05.03.2020

نستخدم ملفات تعريف ارتباطية (كوكيز) لتحسين خدمتنا لك. تجد معلومات إضافية حول ذلك في سياسة الخصوصية المتعلقة بنا.

معلومات إضافية موافق
  1. Inhalt
  2. Navigation
  3. Weitere Inhalte
  4. Metanavigation
  5. Suche
  6. Choose from 30 Languages
إعلان

أخبار

بوتين وأردوغان يتفقان على وقف إطلاق النار في إدلب

Russland Moskau | Recep Tayyip Erdogan und Vladimir Putin (Reuters/P. Golovkin)

التفاصيل بعد قليل

مواضيع ذات صلة

Erdogan und Putin in Sochi

ألمانيا تحض بوتين وأردوغان على إقامة منطقة آمنة في سوريا 04.03.2020

عشية لقائهما المرتقب في موسكو، دعت الحكومة الألمانية الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين إلى إنشاء منطقة آمنة في سوريا. وتأتي الدعوة في ظل نزوح نحو مليون شخص من إدلب نتيجة هجوم قوات النظام السوري.

Türkisches Militär in Syrien - 27. Feb. 2020

سوريا.. برلين تطالب موسكو بتوفير ضمانات منطقة محمية للاجئين 05.03.2020

جدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مطالبة بلاده بإقامة منطقة محمية بشمالي سوريا، داعياً روسيا إلى توفير الضمانات الأمنية لذلك، كما أعلن عن تقديم بلاده 100 مليون للمحتاجين في إدلب ولكن بشروط.

Türkei Pazarkule Flüchtlinge an der Grenze zu Griechenland

إدلب.. برلين "قلقة" وأنقرة تبت في "فتح الحدود أمام اللاجئين" 28.02.2020

أدانت برلين الهجوم على "قوات تركية"، معربة عن استعدادها لعقد اجتماع رباعي مع باريس وموسكو وأنقرة. جاء ذلك في أعقاب التصعيد في محافظة إدلب شمال غرب سوريا. فيما أكدت أنقرة عدم وجود "تغيير في سياسة اللاجئين والهجرة"

إعلان
Themenbild Facebook

 

Themenbild Twitter

 

جولات مصورة

أضرار إعصار "هارفي" قد تصل إلى مستوى "كاترينا"  

تاريخ الملصقات الانتخابية في ألمانيا: جوارب وزهور واستفزاز وسياسة  

اللاجئون في جزيرة ليسبوس: أوضاع مزرية على أبواب الفردوس الأوروبي  

من يحكم لفترة أطول؟ تعرف على عشرة حكام في العالم!  

معرض فرانكفورت الدولي للسيارات .. سلسلة المفاجآت  

ثروة هؤلاء الثمانية تعادل ما يملكه نصف البشرية  