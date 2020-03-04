بوتين وأردوغان يتفقان على وقف إطلاق النار في إدلب

إدلب.. برلين "قلقة" وأنقرة تبت في "فتح الحدود أمام اللاجئين"

أدانت برلين الهجوم على "قوات تركية"، معربة عن استعدادها لعقد اجتماع رباعي مع باريس وموسكو وأنقرة. جاء ذلك في أعقاب التصعيد في محافظة إدلب شمال غرب سوريا. فيما أكدت أنقرة عدم وجود "تغيير في سياسة اللاجئين والهجرة"