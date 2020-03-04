بوتين وأردوغان يتفقان على وقف إطلاق النار في إدلب

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عشية لقائهما المرتقب في موسكو، دعت الحكومة الألمانية الرئيسين التركي رجب طيب أردوغان والروسي فلاديمير بوتين إلى إنشاء منطقة آمنة في سوريا. وتأتي الدعوة في ظل نزوح نحو مليون شخص من إدلب نتيجة هجوم قوات النظام السوري.
جدد وزير الخارجية الألماني هايكو ماس مطالبة بلاده بإقامة منطقة محمية بشمالي سوريا، داعياً روسيا إلى توفير الضمانات الأمنية لذلك، كما أعلن عن تقديم بلاده 100 مليون للمحتاجين في إدلب ولكن بشروط.
أدانت برلين الهجوم على "قوات تركية"، معربة عن استعدادها لعقد اجتماع رباعي مع باريس وموسكو وأنقرة. جاء ذلك في أعقاب التصعيد في محافظة إدلب شمال غرب سوريا. فيما أكدت أنقرة عدم وجود "تغيير في سياسة اللاجئين والهجرة"
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