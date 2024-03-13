بوتين: روسيا مستعدة لحرب نووية لكن الأمور لا تسير نحو الصدام

حذر الرئيس الروسي بوتين من أن بلاده مستعدة لحرب نووية، مؤكدًا أن الأسلحة النووية "موجودة من أجل استخدامها"، لكنه قال إنه لم تكن هناك حاجة لذلك في الحرب بأوكرانيا، وذكر أنه لا يعتقد أن "الأمور تسير باتجاه الصدام المباشر".

قال الرئيس الروسي فلاديمير بوتين اليوم الأربعاء (13 آذار/مارس 2024) إن روسيا لاتزال في حالة استعداد قتالي و"مستعدة تمامًا لحرب نووية"، لكن ليس "كل شيء يدفع باتجاهها" في الوقت الحاضر.

وأضاف في مقابلة مع وسائل الإعلام الرسمية إن روسيا ستكون مستعدة لاستخدام الأسلحة النووية إذا تعرضت سيادتها للتهديد. وقال بوتين لتلفزيون روسيا-1 ووكالة الإعلام الروسية ردًا على سؤال عما إذا كانت البلاد مستعدة حقًا لحرب نووية "من وجهة نظر عسكرية فنية نحن بالطبع مستعدون". وأضاف بوتين أنه لا يعتقد أن "الأمور تسير باتجاه الصدام المباشر"، وفق وسائل إعلامية روسية.

وشن بوتين غزوًا واسع النطاق لأوكرانيا ومن شبه المؤكد أن يفوز في الانتخابات الرئاسية التي ستجرى في الفترة من 15 إلى 17 آذار/مارس. وقال بوتين إن الولايات المتحدة تدرك أنها إذا نشرت قوات أمريكية على الأراضي الروسية أو في أوكرانيا فإن روسيا ستتعامل مع هذه الخطوة على أنها تدخل. وأضاف: "(في الولايات المتحدة) يوجد ما يكفي من المتخصصين في مجال العلاقات الروسية الأمريكية وفي مجال ضبط النفس الاستراتيجي. ولذلك لا أعتقد أن كل شيء يدفع باتجاهها (المواجهة النووية)، لكننا مستعدون لذلك".

وأكد مجددًا أن استخدام الأسلحة النووية منصوص عليه في العقيدة النووية للكرملين، وسياستها تحدد الظروف التي قد تستخدم فيها روسيا أسلحتها. وقال بوتين "الأسلحة موجودة من أجل استخدامها. لدينا مبادئ خاصة بنا في هذا الإطار". وأضاف في المقابلة أنه إذا أجرت الولايات المتحدة تجارب نووية، فإن روسيا قد تفعل الشيء نفسه. وأردف: "ليس من الضروري (أن نقدم على خطوة مماثلة)... مازلنا بحاجة إلى التفكير في الأمر، لكنني لا أستبعد أن نتمكن من فعل الشيء نفسه".



"لم تكن هناك حاجة لاستخدامها بأوكرانيا"

ومع ذلك، قال بوتين إن روسيا لم تواجه قط حاجة لاستخدام الأسلحة النووية في أوكرانيا، حيث يحتدم الصراع منذ شباط/فبراير 2022. وأضاف: "لماذا نحتاج إلى استخدام أسلحة الدمار الشامل؟ لم تكن هناك مثل هذه الحاجة على الإطلاق".

ومن ناحية أخرى، قال بوتين إن انضمام فنلندا والسويد إلى حلف شمال الأطلسي "خطوة لا معنى لها" وإن روسيا ستنشر قوات وأنظمة تدمير على الحدود الفنلندية بعد انضمام فنلندا إلى الحلف. وأضاف "لم تكن لدينا قوات هناك (على الحدود الفنلندية)، والآن ستكون هناك. لم تكن هناك أنظمة تدمير هناك، والآن ستُنشر".

وبخصوص الحرب في أوكرانيا، قال بوتين، اليوم الأربعاء، في مقابلة مع الصحفي ديمتري كيسيليوف، إن المبادرة في منطقة العملية العسكرية انتقلت بالكامل إلى القوات الروسية. وأضاف بوتين: "الآن انتقلت المبادرة (على خط المواجهة) بالكامل إلى قواتنا المسلحة، الجميع يعرف ذلك، الجميع يدركه"، بحسب ما ذكرته وكالة سبوتنيك الروسية للأنباء.



وأشار الرئيس الروسي إلى أن أوكرانيا تسعى للحصول على فرصة ما أو حجة ما أو ورقة رابحة في عملية تفاوض مستقبلية محتملة". وأضاف بوتين: "روسيا ليست على مفترق طرق، إنها تسير على الطريق الاستراتيجي لتنميتها ولن تبتعد عن طريقها".

م.ع.ح/ح.ز (د ب أ ، رويترز)