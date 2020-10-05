 بوتين أم أردوغان ـ من انتصر على من في كاراباخ؟ | سياسة واقتصاد | تحليلات معمقة بمنظور أوسع من DW | DW | 13.11.2020

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سياسة واقتصاد

بوتين أم أردوغان ـ من انتصر على من في كاراباخ؟

أنهى اتفاق خسرت بموجبه أرمينيا أجزاء واسعة من ناغورنوي كاراباخ لصالح أذربيجان بعد قتال استمر ستة أسابيع بين الجمهوريتين السوفيتيتين سابقا. رغم دراما الانتخابات الأمريكية، تابع المعلقون الألمان التطورات في قوقاز باهتمام.

Berg-Karabach Konflikt (Aris Messinis/AFP/Getty Images)

بعد معارك دامية استمرّت ستة أسابيع في إقليم ناغورني كاراباخ الانفصالي، وقعت أرمينيا وأذربيجان اتفاقاً لإنهاء الأعمال القتالية برعاية روسية، بعدما أصبحت القوات الأرمنية على وشك الانهيار. اتفاق كرس الانتصارات العسكرية الأذرية بعد معارك أسفرت عن 1500 قتيل في حصيلة جزئية. ودافع رئيس الوزراء الأرميني نيكول باشينيان، الذي تعتبره المعارضة مسؤولاً عن هذه الهزيمة، عن قراره، مؤكداً أن توقيع وقف المعارك كان الوسيلة الوحيدة للحفاظ على الجمهورية المعلنة من جانب واحد في ناغورني كاراباخ. الانتصار الذي حققته أذربيجان جاء بدعم تركي بالأساس، ولكن أيضا بفضل استثمار باكو المليارات من البتروـ دولارات في أحدث أنظمة الأسلحة، وخاصة الطائرات المسيرة. باكو استغلت ظرفية دولية دقيقة تميزت بجائحة كورونا وتراجع الدور الأمريكي في المنطقة لشن حرب سريعة حققت فيها مكاسب ترابية كبيرة. وكما في ملفات دولية كثيرة (سوريا، ليبيا، شرق المتوسط) لعبت روسيا وتركيا دورا مهما في هذه التطورات. فكيف تابع المعلقون وصناع الرأي في ألمانيا تطورات الوضع في القوقاز؟

صحيفة "فرانكفورتر روندشاو" الألمانية (12 نوفمبر 2020) علقت على اتفاق وقف إطلاق النار هذا وكتبت "هذه الهدنة ليست حلاً سلميًا نهائيا (...) مع دخول قوات حفظ السلام الروسية إلى المنطقة، تُمنح موسكو مرة أخرى دور الحكم وضابط الشرطة، لكن كشريك صغير لتركيا. (...) هذه المرة يبدو أن بوتين هو الفائز الثاني فقط". ما تخشاه الصحيفة تأكد فعلا، فبمجرد الإعلان عن اتفاق وقف إطلاق النار، تجمع آلاف المتظاهرين في وسط العاصمة الأرمينية يريفان، فيما طالب الكثيرون باستقالة رئيس الوزراء نيكول باشينيان بسبب التنازلات الترابية لأذربيجان المجاورة. وردد المتظاهرون "نيكول خائن" في ميدان الحرية وسط اشتباكات مع الشرطة. وقال أرتور فانيتسيان السياسي المعارض ورئيس المخابرات السابق "اليوم نبدأ تحركا لحماية وطننا. سنقاتل حتى النهاية." وقال متحدث باسم الحكومة إن المعارضة لن يُسمح لها بالاستيلاء على السلطة. وتعتبر الأمم المتحدة ناغورنو كاراباخ جزءا من أذربيجان التي تقطنها أغلبية مسلمة. 

مشاهدة الفيديو 12:36

مراسلون حول العالم - معاناة المدنيين في الحرب حول ناغورني كاراباخ

غموض بشأن تفاهمات العرابين الروسي والتركي

"فرانكفورتر روندشاو" أوضحت أن "أرمينيا خسرت نصف الحرب فقط، وانتصرت أذربيجان بالنصف فقط. لن يشعر الأرمن بأنهم في وطنهم في كاراباخ، لكن الأذربيجانيين المنتصرين لم يعد لديهم سبب حقيقي لإجراء مفاوضات جديدة. الصراع دخل مرحلة جديدة، لكن لم ينته بأي حال من الأحوال". ويبدو أن جزءا كبيرا من أوراق اللعبة هو الآن في يد الطرفين التركي والروسي اللذين اتفاقا على تفعيل مشترك لمركز للإشراف على وقف إطلاق النار في ناغورنو كاراباخ. اتفاق أكده الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، لكن الطرف الروسي لم يؤكد بعد. أردوغان أوضح أن المركز سيتم إنشاؤه في الأراضي التي استولت عليها أذربيجان بالقتال. وأضاف اردوغان أن "كل الإجراءات التي تهدف الى تجنب انتهاك وقف إطلاق النار في كاراباخ سيتخذها هذا المركز"، دون ذكر تفاصيل. ولكن يبدو أن موقع مركز المراقبة المخطط له محل خلاف، فقد قال دميتري بيسكوف المتحدث باسم الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إن موسكو لا تتصور أن تتم إقامته في منطقة كاراباخ نفسها. ونقلت وكالة الأنباء الروسية تاس عن بيسكوف قوله إن روسيا تعتقد أن هذا المركز يجب أن يقام على أراض أذربيجانية غير متنازع عليها. وقال أردوغان إن المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين ستشرف على عودة مواطني أذربيجان إلى ناغورنو كاراباخ. ونشرت روسيا قوات حفظ سلام في الإقليم بعد أن وافقت أرمينيا وأذربيجان على وقف الأعمال العدائية في المنطقة.

ويذكر أن الكرملين أكد في وقت سابق أن اتفاق السلام بين أرمينيا وأذربيجان لا يتضمن نشر أي قوات حفظ سلام تركية في المنطقة. ونقلت وكالة "تاس" الروسية عن المتحدث الرئاسي دميتري بيسكوف القول "لم يتم الاتفاق على نشر جنود أتراك في كاراباخ"، في إشارة إلى الاتفاق الذي توصلت إليه أرمينيا وأذربيجان وروسيا. الرئيس الأذربيجاني إلهام علييف، أكد من جانبه إقامة مركز حفظ السلام "بجنود روس وأتراك في الخدمة"، وأضاف أن تركيا ستلعب دورا في مراقبة وقف إطلاق النار. وفي هذا السياق أعلنت أنقرة أن وفدا روسيا سيصل (الجمعة 13 نوفمبر 2020) إلى تركيا للبحث في المراقبة المشتركة لوقف إطلاق النار في الإقليم لمتنازع عليه.

مشاهدة الفيديو 02:09

اتفاق سلام بين أرمينيا وأذربيجان برعاية روسية

بوتين أم أردوغان ـ من الفائز الحقيقي في كاراباخ؟

صحيفة "فرانكفورته ألغماينتسايتونغ" (العاشر من نوفمبر 2020) كتبت "لفترة طويلة، بدا الأمر كما لو أن هجوم أذربيجان على أرمينيا، بدعم من تركيا، سيرافقه تراجع للنفوذ الروسي في جنوب القوقاز، غير أن العكس تماما هو الذي حدث". فالرئيس فلاديمير بوتينهو من أعلن بنفسه (التاسع ن نوفمبر 2020)، إلى جانب نظيريه الأذربيجاني إلهام علييف، والأرميني نيكول باشينيان وقف إطلاق النار الكامل في الإقليم المتنازع عليه. الدور الروسي تمثل في إرسال موسكو الفوري لـ2000 من جنودها لضمان تنفيذ الاتفاق، والتي انتشرت في سبع مقاطعات وجزء صغير من ناغورني كاراباخ، التي أصبحت عمليا تحت الحماية الروسية. كما سيحمي الجيش الروسي على وجه الخصوص ممر لاتشين، وهو طريق الإمداد الوحيد الذي يربط ناغوريو كاراباخ بأرمينيا. وأضافت الصحيفة الألمانية أن موسكو "تمكنت من قلب الوضع لصالحها. لقد تمت المبالغة في تقدير نفوذ تركيا إلى حد كبير، أو أن الكرملين تمكن من الإطاحة بأنقرة".

ويرى بعض المراقبين أن إقليم كاراباخ، لم يكن أولوية بالنسبة لبوتين، وأنه ترك الحرب تستمر ومكنه ذلك من قلب الأوضاع في أرمينيا والتخلص من باشينيان المعروف بميولاته للغرب. ويذكر أن الأخير تم انتخابه بعد انتفاضة شعبية جعلته يشعر بالاستقلالية اتجاه روسيا، وهو ما لم يكن الكرملين ينظر إليه بعين الرضا. صحيفة "يونغه فيلت" الماركسية التي تصنفها السلطات الألمانية ضمن اليسار المتطرف كتبت بدورها (12 نوفمبر 2020) منتقدة بعض الذين ينتقدون في ألمانيا روسيا بشكل منهجي وكتبت "كنا سنفتقد حقا شيئا ما، لو لم يتحدث أحد الكارهين المحترفين في ألمانيا لروسيا. مانويل سارازين، المتحدث باسم شؤون أوروبا الشرقية لحزب الخضر الذي قال: "لا ينبغي أن يكون لدى الحكومة الألمانية أية أوهام: أهداف الكرملين لا علاقة لها بالسلام، بل بالتأثير والسيطرة السياسية على المنطقة". ونقلت عنه وكالات الأنباء قوله "(...) احتلت روسيا الميدان منذ فترة طويلة بجنودها البالغ عددهم 2000 فرد".

الخارطة التالية ورسومها البيانية تظهر كيف كانت موازين القوى في منطقة ناغورني كاراباخ قبيل اندلاع الحرب الأخيرة:

Infografik Timeline Krise Bergkarabach NEU! AR

موقف فرنسا ـ بين المطرقة والسندان

باريس اختارت منذ البداية معسكرها، وأعلنت دعمها لكامل لأرمينيا، غير أن فرنسا وقفت عاجزة أمام التطورات الميدانية. مكتب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أعلن أن فرنسا تريد العمل على الفور من أجل التوصل لتسوية سياسية طويلة الأمد تمكِّن السكان الأرمن من البقاء في منطقة ناغورنو كاراباخ. وقالت الرئاسة الفرنسية (قصر الإليزيه) إن باريس تواصل المحادثات مع روسيا "للتوصل إلى اتفاق دائم يحفظ مصالح أرمينيا ويحترمها". وتترأس فرنسا والولايات المتحدة وروسيا، بشكل مشترك، مجموعة مينسك التي تسعى لحل الصراع الدائر في ناغورنو كاراباخ منذ تسعينيات القرن الماضي. وأفاد قصر الإليزيه بأن فرنسا ملتزمة بضمان أن أي اتفاق يعطي الشعب الأرميني "ضمانات قوية بشأن السكان المدنيين وأمنهم وتطلعاتهم"، وكذلك ضمان الأمن والاستقرار في المنطقة. كما قال إنه ينبغي على الداعم الرئيسي لأذربيجان، في إشارة إلى تركيا، أن "تضع حدا لاستفزازاتها" و"لا تفعل شيئا للتنازل عن إمكانية التوصل إلى اتفاق دائم يجري التفاوض عليه بين الأطراف في إطار مجموعة مينسك".

رد فعل باكو على التصريحات لفرنسية، نقلته وكالة الأنباء الروسية "سبوتنيك"، اتهمت فيه أذريبدجان فرنسا بعدم الحياد وبتصريحات أحادية الجانب تقف إلى جانب أرمينيا بدلاً من أن تكون محايدة كرئيسة مشاركة في مجموعة مينسك التابعة لمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا. وبهذا الصدد قال مساعد الرئيس الأذربيجاني حكمت غادييف "إن المسؤولين الفرنسيين يدلون بتصريحات ذاتية ومنحازة. فرنسا تنهج علانية سياسة مؤيدة للأرمن وتوجه اتهامات لا مبرر لها ضد أذربيجان، على الرغم من أنها يجب أن تظل محايدة وفقًا لتفويضها". وأضاف أن فرنسا تسعى لأن تكون "أرمينية أكثر من الأرمن". ويذكر أن هناك جالية أرمينية مؤثرة تعيش في فرنسا قوامها 700 ألف شخص.

التوافق الروسي التركي ـ تهميش للقوى الغربية؟

التقارب الروسي التركي في القوقاز سيكرس بلا شك أزمة حلف شمال الأطلسي ويزيد من تعقيد العلاقات الروسية الأمريكية. فواشنطن لا تنظر بعين الرضا لسياسة الرئيس رجب طيب أردوغان في المنطقة وخلافاتها المتزايدة مع دول في حلف الناتو والاتحاد الأوروبي كاليونان وفرنسا وقبرص. وبالنسبة لروسيا، تعد زيادة توثيق علاقاتها مع تركيا كحليف رئيسي داخل الناتو، سيؤجج الخلافات داخل الحلف، وقد يقوض بالتالي الجهود الغربية لعزل روسيا. غير أن العلاقات التركية الروسية ذاتها لا تقل تعقيدا، فالتوترات بين تركيا واليونان لا تخدم بالضرورة المصالح الروسية.

وبهذا الصدد ذكر تقرير لخص نتائج لقاءات خبراء متخصصين من المجلس الروسي للشؤون الدولية ومركز الدراسات الاستراتيجية والدولية "أنه على الرغم من أن لموسكو وأنقرة وجهات نظر متعارضة بالنسبة للكثير من نزاعات المنطقة، فإن أي شراكة مصالح، حتى لو كانت محدودة، تساهم في ازدهار الطموحات الإقليمية لتركيا وروسيا على السواء، لملء الفراغ الذي خلفته الولايات المتحدة في المنطقة".

حسن زنيند

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    بعد صداقة حميمة.. توتر وعداء بين "القيصر" و"السلطان"

    يدور حاليا خلاف بين تركيا وروسيا بعد أن أسقطت أنقرة مقاتلة روسية على الحدود السورية في 24 تشرين الثاني/ نوفمبر 2015. ويدور اختبار قوة عنيف بين الرئيس الروسي فلاديمير بوتين ونظيره التركي رجب طيب إردوغان رغم روابط الصداقة التي كانت تجمع بينهما، وهو ما يهدد العلاقات بين البلدين التي باتت توصَف كمواجهة بين "السلطان" و"القيصر". تاريخ الصورة: 15/ 11/ 2015 في قمة مجموعة العشرين بأنطاليا التركية.

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    بعد صداقة حميمة.. توتر وعداء بين "القيصر" و"السلطان"

    أنقرة تقول إن المقاتلة الروسية انتهكت المجال الجوي التركي وتم تحذيرها مرارا. وتقول موسكو إن الطائرة كانت فوق سوريا حيث تقوم روسيا بحملة جوية لدعم الرئيس الأسد في الحرب المستمرة منذ نحو خمس سنوات. وتقول روسيا إنها تستهدف تنظيم "داعش"، في حين يقول مسؤولون غربيون إن عددا قليلا جدا من الغارات الجوية الروسية تستهدف التنظيم وإن معظمها تضرب جماعات المعارضة السورية التي يدعمها الغرب.

  • Putin 06.06.2014 Ouistreham

    بعد صداقة حميمة.. توتر وعداء بين "القيصر" و"السلطان"

    وشن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين هجوما شديدا على تركيا محذرا إياها من أنها "ستندم على ما فعلته" ومؤكدا أن قيامها بإسقاط المقاتلة الروسية على الحدود السورية عملية غدر لن تنساها روسيا أبدا. واتهم الجيشُ الروسي الرئيسَ التركي رجب طيب أردوغان وعائلته بـ"الضلوع" في شراء النفط من تنظيم "داعش".

  • Türkei Erdogan Rede in Ankara

    بعد صداقة حميمة.. توتر وعداء بين "القيصر" و"السلطان"

    ولم يتأخر الرئيس التركي بالرد على ما وصفه بأنها اتهامات "غير أخلاقية" من جانب روسيا إليه والى أفراد عائلته بأنهم يستفيدون من المتاجرة بالنفط مع تنظيم "داعش"، متهما بدوره موسكو بالضلوع في هذه التجارة. وقال أردوغان: "لدينا إثباتات بأن روسيا متورطة في تجارة النفط مع داعش".

  • Screenshot YouToube-Video, russisches Schiff im Bosporus

    بعد صداقة حميمة.. توتر وعداء بين "القيصر" و"السلطان"

    استدعت تركيا السفير الروسي لدى أنقرة بعد نشر صور لعسكري روسي يحمل قاذفة إطلاق صواريخ على سفينة عسكرية روسية أثناء مرورها في مضيق البوسفور. ووصفت أنقرة صور العسكري الروسي بـ "الاستفزاز" في أوج الأزمة الدبلوماسية بين موسكو وأنقرة منذ إسقاط سلاح الجو التركي الطائرة الروسية. ونشرت عدة وسائل إعلام تركية صورة الجندي الروسي وهو يحمل قاذفة إطلاق صواريخ على كتفه على بارجة روسية.

  • Boeing 737 der Turkish Airlines

    بعد صداقة حميمة.. توتر وعداء بين "القيصر" و"السلطان"

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  • Türkei Gazprom Pipeline

    بعد صداقة حميمة.. توتر وعداء بين "القيصر" و"السلطان"

    يتوقع البنك الأوروبي للإعمار والتنمية أن أثر العقوبات على تركيا سيكون "ملحوظاً لكن ليس بشكل كبير على إجمالي الناتج المحلي التركي"، أما بالنسبة لروسيا فسيبقى التأثير "محدودا" إلا إذا تأثرت صادرات الطاقة فعندها سيكون سلبيا، لأن تركيا ثاني سوق لصادرات الغاز الروسية. إردوغان قال إن بلاده يمكنها إيجاد مزودي طاقة آخرين غير روسيا. ويرتبط اقتصادا البلدين بشدة خصوصا في مجالات الطاقة والسياحة والبناء.

  • Istanbul Bank Asya Firmenzentrale

    بعد صداقة حميمة.. توتر وعداء بين "القيصر" و"السلطان"

    البنوك التركية ستُستثنى من العقوبات الروسية لتتفادى بذلك حملة تشنها موسكو قد تسبب خسائر لتركيا تصل إلى تسعة مليارات دولار انتقاما من إسقاط الطائرة الروسية.

  • Russisches Flugzeug Superjet 100 Sukhoi

    بعد صداقة حميمة.. توتر وعداء بين "القيصر" و"السلطان"

    وأعلنت روسيا أنها انتهت من برنامج لإعادة نحو 9 آلاف مواطن كانوا في رحلات سياحية في تركيا، وذلك في أعقاب التوترات التي أثارها إسقاط تركيا للطائرة العسكرية روسية. وبحلول يوم الإثنين 07 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، لم يبقَ سوى نحو 10 سائحين في تركيا من إجمالي 9 آلاف روسي.

  • Türkische Soldaten Sirnak 2007

    بعد صداقة حميمة.. توتر وعداء بين "القيصر" و"السلطان"

    من ناحية أخرى اتهم العراق تركيا بانتهاك سيادته بنشر قوات مدججة بالسلاح في معسكر قرب خط الجبهة في شمال العراق. لكن أنقرة قالت إن وجود تركيا في الموصل يهدف إلى المساهمة في قتال العراق ضد تنظيم "داعش" وإنه سيستمر بالتنسيق مع العراق. ومن غير الواضح ما إذا كانت روسيا تنوي إثارة الشكاوى العراقية في مجلس الأمن أو ما إذا كان الوفد الروسي يريد من المجلس أن يتخذ إجراءات.

  • Russland Marine Kriegsschiff Peter der Große

    بعد صداقة حميمة.. توتر وعداء بين "القيصر" و"السلطان"

    قالت وسائل إعلام تركية إن أنقرة أوقفت بارجة روسية في ميناء سامسون (شمال) على البحر الأسود بسبب نقص في الوثائق في حين سمح لثلاث بوارج أخرى بمغادرة الميناء. (الصورة رمزية).

  • Ausschnitt Türkei Russland Flagge

    بعد صداقة حميمة.. توتر وعداء بين "القيصر" و"السلطان"

    وفي ظل حرب الاتهامات بين روسيا وتركيا عقد وزير الخارجية الروسي لافروف اجتماعا مع نظيره التركي تشاووش أوغلو استغرق 45 دقيقة في بلغراد. وبعد اللقاء قال تشاووش أوغلو: "عبرنا عن حزننا وقدمنا تعازينا في مقتل الطيار الروسي". من جانبه، قال لافروف إنه لم يسمع منه شيئا جديدا بخصوص إسقاط مقاتلة تركية للطائرة الحربية الروسية.

  • Schweiz UN Menschenrechtsrat Rede Lawrow

    بعد صداقة حميمة.. توتر وعداء بين "القيصر" و"السلطان"

    لافروف: "لن نحارب تركيا لكن سنرد على إسقاط الطائرة". وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف جدّد التأكيد على أن تركيا استهدفت الطائرة الروسية وهي داخل المجال الجوي السوري. ووصف إسقاط الطائرة بأنه "أقرب ما يكون إلى استفزاز متعمد".

  • Parteitag AKP Türkei Ahmet Davutoglu Plakat Flagge Ankara

    بعد صداقة حميمة.. توتر وعداء بين "القيصر" و"السلطان"

    أوغلو: لن نعتذر عن إسقاط المقاتلة الروسية. فيما أعلن الرئيس أردوغان أنه حزين لإسقاط الطائرة الروسية، رفض رئيس وزرائه تقديم أي اعتذار لروسيا. وتطالب موسكو باعتذار رسمي من أنقرة عن إسقاط مقاتلتها الذي أدى لمقتل أحد طياريها إلى جانب عسكري روسي شارك في عملية خاصة لإنقاذ الطيار الثاني. لكن تركيا رفضت الاعتذار قائلة إنها تصرفت دفاعا عن حدودها. من جهته وصف أوغلو الاتهامات الروسية بأنها "دعاية سوفييتية".

    الكاتب: علي المخلافي


 

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