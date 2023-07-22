 بوادر معركة بين سان جرمان ومبابي، والسعودية "تلعب" في خط الوسط! | رياضة | تقارير وتحليلات لأهم الأحداث الرياضية من DW عربية | DW | 22.07.2023

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رياضة

بوادر معركة بين سان جرمان ومبابي، والسعودية "تلعب" في خط الوسط!

غاب كيليان مبابي عن قائمة باريس سان جيرمان الفرنسي لكرة القدم التي ستسافر في جولة آسيوية تشمل اليابان وكوريا الجنوبية استعداداً للموسم الجديد. هل بلغ الطرفان نقطة اللاعودة؟ وماذا بشأن العرض السعودي؟

يؤكد مصدر في باريس سان جرمان بتلقي عرض بقيمة 300 مليون يورو من السعودية من أجل التخلي عن مبابي

يؤكد مصدر في باريس سان جرمان بتلقي عرض بقيمة 300 مليون يورو من السعودية من أجل التخلي عن مبابي

ضرب نادي باريس سان جرمان الفرنسي بقوة من خلال استبعاده نجمه كيليان مبابي من جولته الآسيوية التي تبدأ السبت (22 تموز/يوليو 2023) وتستمر حتى الثالث من آب/أغسطس من أجل إجباره على اتخاذ القرار بتجديد عقده الذي ينتهي في حزيران/يونيو 2024 حيث يمكنه الانتقال بعد ذلك التاريخ مجاناً إلى ريال مدريد وجهته المفضلة.

مختارات

يرى الهداف الفرنسي الدولي كيليان مبابي أن إنجازاته في باريس سان جيرمان لم تحظ بالقدر الكاف من التقدير من جانب الجماهير الفرنسية، لكنه يتفهم أسباب ذلك.

قدم باريس سان جيرمان مدربه الجديد الإسباني لويس إنريكي رسميًا بعد أن انفصل عن كريستوف غالتييه. وستكون مهمة إنريكي الأولى هي قيادة الفريق للتتويج بلقب دوري أبطال أوروبا للمرة الأولى في تاريخه، وهو حلم النادي الباريسي.

بعدما حامت الشكوك حول مستقبل النجم كيليان مبابي في باريس، الرئيس ماكرون سيحاول الضغط من أجل بقاء النجم الشاب في صفوف باريس سان جرمان.

بعد إعلان سان جيرمان "غياب" نجمه مبابي لـ"ثلاثة أسابيع" بسبب الإصابة، اتهم مدرب بايرن ميونيخ الفريق الفرنسي بـ"لعب البوكر"، وقال إنه يعتقد أن مبابي سيشارك في المواجهة بين الفريقين بعد 10 أيام في ثمن نهائي دوري الأبطال.

بدأت إذا معركة لي الذراع بين الطرفين. فإذا كان الحق التعاقدي بين الطرفين هو لصالح مبابي الذي يستطيع احترام عقده الموسم المقبل وعدم إجباره على الانتقال، فقد استعمل سان جرمان سلاحاً آخر يتمثل بحرمانه من التواجد في الجولة الآسيوية التي تشمل اليابان وكوريا الجنوبية حيث يخوض فريق العاصمة الفرنسية مباريات استعدادية للموسم الجديد.

الخليفي: لا أحد أكبر من النادي

وكان رئيس سان جرمان القطري ناصر الخليفي واضحاً عندما قال خلال تقديمه مدرب الفريق الجديد الاسباني لويس انريكه في 5 تموز/يوليو الحالي إنه يتعيّن على مبابي قائد منتخب فرنسا "توقيع عقد جديد إذا أراد البقاء" مع فريقه باريس سان جرمان. وأوضح الخليفي انه يريد بقاء مبابي لكن "لا يمكننا السماح برحيل أحد أفضل اللاعبين في العالم بشكل حرّ. هذا واضح". وتابع "إذا لم يشأ مبابي تجديد العقد، فإن الباب مفتوح أمامه للرحيل بطبيعة الحال. الأمر سيان بالنسبة إلى جميع اللاعبين الآخرين، فلا أحد أكبر من النادي، حتى أنا".

وفيما يرتبط الهداف البالغ 24 عاماً بعقد مع الفريق المملوك قطرياً حتى 2024 وعبّر الشهر الماضي عن عدم رغبته بتفعيل خيار التمديد لعام إضافي، أضاف الخليفي "قال (مبابي) بنفسه +لن أرحل مجاناً+. إذا غيّر أحدهم رأيه فليست غلطتي".

ومنح الخليفي مهلة حتى نهاية الشهر الحالي لمعسكر مبابي لاتخاذ قراره ثم كرر طلبه في الخامس عشر من الشهر الحالي خلال عودة اللاعبين الدوليين إلى تدريبات الفريق، من دون أن يتلقى أي جواب كما أفاد مصدر مقرب من المفاوضات بين الطرفين وكالة فرانس برس.

وأفاد المصدر بان سان جرمان واثق تماماً بأن مبابي توصل إلى اتفاق يقضي بانتقاله في صفقة حرة إلى ريال مدريد مع حصوله على مقدم عقد ضخم لأن فريق العاصمة يكون قد وفر الكثير لأنه لن يكون مجبراً على تسديد أي مبلغ لسان جرمان مقابل الحصول على خدماته في 30 حزيران/يونيو 2024.

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"عرض سعودي"

 ويؤكد مصدر في النادي أيضاً بأن سان جرمان تلقى عرضاً بقيمة 300 مليون يورو من السعودية من أجل التخلي عن مبابي لكن انتقال الأخير إلى الدوري السعودي غير محتمل لكنه العرض يشير إلى قيمة اللاعب في سوق الانتقالات.

 وكتب سان جرمان رسالة إلى لاعبه جاء فيها "لقد ساعدناك، ودعمنا عائلتك منذ شبابك" مناشداً إياه بتجديد عقده ثم الانتقال مقابل مبلغ ضخم. وأضاف سان جرمان في رسالته "هكذا رحل جميع اللاعبين الكبار أمثالك من النادي".

وفي حال لم يوقّع مبابي على عقد جديد، فإن بطل الدوري الفرنسي يُخاطر بفقدانه مجاناً في غضون عام، لذلك يمكن لسان جرمان أن يبيعه هذا الصيف.

وجاءت خطوة هداف مونديال قطر بعد نحو عام على تجاهله لمساعي ريال مدريد الإسباني، بتوقيعه تمديداً مفاجئاً لعقده في أيار/مايو 2022 للبقاء في "بارك دي برانس" لمدة موسمين زائد موسم إضافي، وهناك موعد نهائي ليتخذ مبابي قراره، وهو في 31 تموز/يوليو. لذا، سيكون ريال مدريد مجدداً من بين "طالبي القرب".

وأوضح مبابي والمقربون منه في بيان لفرانس برس أن اللاعب أبلغ "إدارة النادي المكلّفة تمديد العقد" الذي وُقّع قبل عام، اعتباراً من "15 تموز/يوليو 2022 بقراره (عدم التمديد لما بعد 2024)". وأوضح البيان "لم يطلب كيليان مبابي الرحيل هذا الصيف، لكنه أكد للنادي فقط عدم تفعيل عامه الإضافي".

 وأعاد مبابي التأكيد منتصف حزيران/يونيو الماضي على أن "البقاء" في سان جرمان كان "الخيار الوحيد": "لقد سبق أن أجبت، وقلت إن هدفي هو الاستمرار، والبقاء في النادي، إنه خياري الوحيد. لم أكن أعتقد أن أي رسالة يمكن أن تقتل أو تسيء إلى أي شخص".

وأكد مصدر في النادي بان مبابي مستعد للبقاء على مقاعد اللاعبين الاحتياطيين طوال الموسم في حال اجبر على ذلك.

 وكان كيليان مبابي خاض مباراة سان جرمان ضد لوهافر مساء الجمعة وسجل هدفاً في اللقاء الذي انتهى بفوز فريقه 2-صفر قبل أن يتلقى رسمياً نبأ استبعاده من الجولة الاسيوية.

خ.س/ع.ج.م (أ ف ب، د ب أ)

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    المركز السادس: إنزو فرنانديز

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    المركز الخامس - جواو فيليكس

    يعتبر البرتغالي الدولي (يمينًا) موهبة القرن. جواو فيليكس هو صانع ألعاب ويمكنه فعل كل شيء بالكرة تقريبًا: يسدد بكلتا قدميه ولديه تقنية ضربات رأسية ممتازة. في صيف 2019 أشعل أتلتيكو مدريد سباق الأندية الكبرى التي تسعى للتعاقد مع النجم الشاب، وفي النهاية دفع الإسبان إجماليا 127.2 مليون يورو إلى بنفيكا لشبونة مقابل الحصول على خدمات جواو فيليكس.

  • كوتينيو بقميص بايرن ميونيخ، لكن لموسم واحد فقط

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز الرابع - فيليب كوتينيو

    في عام 2017، انتقل لاعب خط الوسط البرازيلي من ليفربول إلى برشلونة مقابل 135 مليون يورو. لكن في الحقيقة فإن فيليب كوتينيو ليس سعيدًا تماما في كتالونيا. في موسم 2019/2020 انتقل كوتينيو على سبيل الإعارة إلى بايرن ميونيخ لموسم واحد، وفي النهاية لم يقم حامل الرقم القياسي للبوندسليغا بتفعيل خيار شراء كوتينيو مقابل 120 مليون يورو، فعاد النجم البرازيلي إلى برشلونة بعد ذلك.

  • عثمان ديمبيلي بقميص الديوك الفرنسية في كأس الأمم الأوربية 2020.

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز الثالث - عثمان ديمبيلي

    عندما انتقل إلى بوروسيا دورتموند الألماني قادما من ستاد رين صيف 2016، جرى الاحتفاء به كجوهرة كروية. وسرعان ما جذب عثمان ديمبيلي اهتمام أكبر الأندية في أوروبا. انتقل اللاعب الفرنسي إلى نادي برشلونة في صيف عام 2017 مقابل مبلغ قدره 140 مليون يورو. ولم يسبق لأي نادٍ في البوندسليغا أن حصل على مثل هذا المبلغ مقابل تنازله عن لاعب لديه.

  • مبابي يحتفل بتسجيل الهدف الثالث في نهائي كأس العالم بقطر، قبل أن تخسر فرنسا اللقب لصالح الأرجنتين عبر ركلات الترجيح.

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز الثاني - كيليان مبابي

    نضج النجم الفرنسي منذ فترة طويلة ليصبح أحد أفضل اللاعبين في العالم. ويذكر الكثيرون اسم كيليان مبابي في نفس الوقت الذي يتحدثون فيه عن نجوم مثل ليونيل ميسي أو كريستيانو رونالدو. في صيف عام 2017 دفع باريس سان جرمان 180 مليون يورو لشراء المهاجم البالغ من العمر آنذاك 18 عامًا من منافسه في الدوري الفرنسي موناكو. في عام 2018، أصبح مبابي بطلا للعالم مع فرنسا وفي عام 2022 وصيفا لبطل العالم.

  • نيمار بعدما سجل في مباراة ودية أمام منتخب غانا (23/9/2022)

    من هازارد إلى نيمار – أغلى 10 صفقات انتقال في تاريخ كرة القدم

    المركز الأول - نيمار

    222 مليون يورو هي قيمة الشرط الجزائي المنصوص عليه في عقد النجم البرازيلي نيمار مع نادي برشلونة عام 2017. كان معظم الناس يعتقدون أنه مبلغ خيالي حتى أتى الممول القطري لباريس سان جرمان ودفع المبلغ. ومع ذلك، فحتى الآن، لم يتمكن نيمار ولا مبابي من منح النادي الفرنسي لقب دوري أبطال أوروبا، ذلك اللقب الذي طال انتظاره ولم يفز به سان جرمان من قبل. إعداد: شتيفان نيتسلر/ صلاح شرارة


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