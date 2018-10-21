 بوادر شقاق سعودي أمريكي.. هل تصبح موسكو بديلا لواشنطن؟ | سياسة واقتصاد | DW | 14.11.2018

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سياسة واقتصاد

بوادر شقاق سعودي أمريكي.. هل تصبح موسكو بديلا لواشنطن؟

عقوبات أمريكية محتملة على السعودية على خلفية حرب اليمن وقضية خاشقجي. ما المدى الذي يمكن أن تصله العقوبات؟ وهل ستدفع الرياض إلى مزيد من الاتجاه شرقاً: صوب موسكو؟

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تقاطع المصالح بين الرياض وموسكو في حال فرض عقوبات غربية على السعودية

في سماء العلاقة بين واشنطن والرياض تتلبد غيوم جديدة: مشرعون أمريكيون يتوقعون إجراء تصويت قبل نهاية العام الجاري على معاقبة السعودية بشأن حرب اليمن وقضية الصحفي السعودي المقتول جمال خاشقجي. السناتور الجمهوري بوب كوركر رئيس لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ قال اليوم الأربعاء (14 تشرين الثاني/نوفمبر 2018) إن "أعضاء مجلس الشيوخ يبحثون عن طريقة ما ليظهروا للسعودية ازدراءهم لما حدث مع الصحفي، ولكن أيضاً مخاوفهم بشأن الطريق، الذي ذهب إليه اليمن".

وأضاف كوركر "في حالة التوصل إلى صفقة أسلحة، سيكون من الصعب جدا أن نحميها من الإلغاء، على الأقل في مجلس الشيوخ". وذكر كوركر أن معاونيه طلبوا من وزيري الخارجية مايك بومبيو والدفاع جيم ماتيس ومديرة وكالة المخابرات المركزية (سي.آي.إيه) جينا هاسبل أن يأتوا إلى الكونغرس في أواخر تشرين الثاني/ نوفمبر لتقديم إفادة سرية للتصدي للمخاوف المتعلقة باليمن ومقتل خاشقجي.

صدام حسين "جديد"

المحلل السياسي المصري المقيم في الولايات المتحدة، حافظ الميرازي، يتحدث عن "اتفاق" أوروبي-أمريكي على ضرورة إنهاء الحرب في اليمن. وبالنسبة لقضية خاشقجي يرى الميرازي أن العقوبات قد تتطور من مجرد عقوبات على المتورطين السعوديين لتصل إلى أمور أبعد من ذلك، مضيفاً في حديث خاص بـ DW عربية أنه وخلال سنوات قد يتحول محمد بن سلمان لشخصية مثل صدام حسين في عين الغرب. إلا أنه يعود ويستدرك: "الاحتمال ما يزال بعيداً ومن المبكر التفكير في مثل هذا السيناريو، ولكنه يبقى قائماً".

واحتفظ الجمهوريون بالسيطرة على مجلس الشيوخ في انتخابات التجديد النصفي، لكنهم فقدوا أغلبيتهم في مجلس النواب لصالح الديمقراطيين. غير أن الجمهوريين سيظلون مسيطرين على مجلس النواب لحين دور الانعقاد الجديد للكونغرس في يناير/ كانون الثاني، وصوتوا يوم الثلاثاء لصالح وقف تشريع في إحدى اللجان، من شأنه أن ينهي الدعم الأمريكي للحرب في اليمن. وألمحت رئيسة مجلس النواب الديمقراطية نانسي بيلوسي إلى أن الأمور قد تتغير عندما يسيطر الديمقراطيون على المجلس إن لم يكن قبل ذلك. وقالت في بيان "يتعين على الكونغرس اتخاذ إجراء حقيقي وفوري لإنهاء هذه الأزمة الإنسانية المروعة"، في إشارة لحرب اليمن.

Jemen | Unterernährtes Kind (picture-alliance/dpa/AA/M. Hamoud)

جلب التدخل السعودي في اليمن انتقادات للرياض وواشنطن

عودة الحرارة مع روسيا بعد جفاء

كان الاتحاد السوفيتي أول دولة تعترف بمملكة الحجاز ونجد (اسم السعودية قبل عام 1932) وبدأت العلاقات الدبلوماسية عام 1926. وعلى وقع التنافس البريطاني-الروسي على استثمار نفط المملكة وقضايا أخرى بدأت العلاقات تتسم بالبرود اعتباراً من الثلاثينات وصولاً إلى قطع العلاقات الدبلوماسية عام 1938. في الحرب الباردة انحازت السعودية للمعسكر الغربي ضد الاتحاد السوفيتي وكان أعظم تجلٍ لهذا الانحياز الدعم السعودي للمقاتلين الأفغان في حربهم ضد موسكو في ثمانينات القرن العشرين.

بعد انهيار الاتحاد السوفيتي أعيدت العلاقات بين البلدين وبدأت تدريجياً بالتحسن، غير أن غيوم التوتر ما كانت تغيب إلا لتعود من جديد؛ إذ اتهمت موسكو المملكة بدعم المقاتلين الشيشان ضدها. وفي عام 2003 زار ولي العهد الأسبق، والملك لاحقاً، عبدالله بن عبد العزيز، العاصمة الروسية. ولم تنقشع غيوم القطيعة نهائياً إلا في عام 2007 بعد زيارة الرئيس الشيشاني المقرب من موسكو رمضان قديروف للسعودية واحتفال الملك، عبدالله بن عبد العزيز، به على طريقة خاصة بإشراكه بمراسم غسل الكعبة. وبعد شهرين توجت العلاقات بزيارة بوتين التاريخية للرياض في تشرين الأول/ أكتوبر من ذلك العام. وفي الحرب الجورجية 2008 دعمت السعودية روسيا. وفي عام 2017 قام الملك سلمان على رأس وفد رفيع المستوى وضخم بزيارة العاصمة الروسية. ومؤخراً عبرت موسكو عن دعمها للرياض في أزمتها مع كندا قبل أشهر، وتجنبت موسكو انتقاد الرياض في قضية خاشقجي.

مختارات

الأزمتان مع ألمانيا وكندا أعطت الدبلوماسية السعودية قدراً يسيراً من الثقة بالنفس وأكسبتها بعض النقاط. غير أن اختفاء الصحفي جمال خاشقجي ومن ثم الإعلان عن مقتله أرجع الرياض إلى مواقع الدفاع. هل أخطأت المملكة في حساباتها؟ (22.10.2018)

تظهر قضية الصحفي السعودي جمال خاشقجي والعميل الروسي السابق سيرغي سكريبال بأن أجهزة المخابرات باتت تمارس عملياتها بشكل مكشوف. هل يعود ذلك إلى عجزها أم أنها تتبع استراتيجية معينة؟ خبراء المخابرات لديهم رأي واضح بشأن ذلك. (20.10.2018)

الخبير في شؤون الشرق الأوسط والأستاذ في جامعة موسكو الحكومية، قسطنطين ترويفسيف، يرى في حديث خاص بـ DW عربية أن أي عقوبات أمريكية محتملة على الرياض ستعزز التعاون بين روسيا والمملكة العربية السعودية في قطاع النفط في إطار التحالف الجديد المعروف باسم "أوبك بلس". أما حافظ الميرازي فلا يرى إمكانية تشكل لوبي نفطي قوي وفعال ضاغط على واشنطن: "الولايات المتحدة لديها اكتفاء ذاتي من النفط".

"أوبك بلس" هو تحالف بين دول منظمة أوبك والدول المنتجة من خارج المنظمة بزعامة روسيا. وأثبت التحالف وجوده رغم حداثة عهده؛ إذ ساهم في ضبط السوق النفطية. ويبلغ إنتاج السعودية وروسيا حوالي ربع الإنتاج العالمي من النفط.

ومع أن ترويفسيف يعتقد أن أي عقوبات محتملة ستزيد من فرص توريد منظومات الصواريخ الدفاعية إس 400 إلى المملكة، إضافة إلى توريد أسلحة أخرى، إلا أنه يستدرك: "الحديث عن أن روسيا بإمكانها إزاحة الولايات المتحدة في مجال سوق السلاح في المنطقة، ليس في محله في الوقت الحالي، ولكن بإمكان روسيا تعزيز صادراتها العسكرية بشكل كبير". ويتفق حافظ الميرازي مع الخبير الروسي ويقول: "استغناء السعودية عن السلاح الأمريكي والغربي صعب ولا يحدث بين عشية وضحاها، لأن كل المنظومة العسكرية والأمنية السعودية تعتمد على الولايات المتحدة ويحتاج تغييرها لعقد من الزمان".

وذكرت عدة مصادر صحفية أن حجم التبادل التجاري بين الرياض وموسكو بلغ عام 2016 نصف مليار دولار: الصادرات الروسية إلى الأسواق السعودية وصلت إلى نحو 350 مليون دولار، بينما كانت الصادرات السعودية إلى روسيا في العام ذاته نحو 150 مليون دولار. ويسعى البلدان لرفع حجم التبادل إلى مستوى عشرة مليار دولار خلال العقد المقبل، حسب ما ذكر موقع روسيا اليوم.

أما حجم التبادل التجاري بين المملكة والولايات المتحدة فقد بلغ عام 2017 حوالي 36 مليار دولار، حسبما نقلت وكالة الأنباء السعودية عن مصادر رسمية. ويتعادل الميزان التجاري بين البلدين تقريبا، والكلام دائماً للوكالة السعودية.

وإقليمياً في الشرق الأوسط، يذهب ترويفسيف إلى أن روسيا "مهتمة" بإشراك المملكة في التسوية السورية، حيث أن السعودية فقدت مؤخراً "مفاتيح" التأثير على الوضع السوري على حد تعبيره.

علاقة استراتيجية أم زواج مصلحة؟

قبل نحو ثلاثة أسابيع، غرد السعودي ماجد التركي، رئيس مركز الإعلام والدراسات العربية الروسية، داعياً إلى عدم الاعتماد على الغرب فقط "ففي الشرق آفاق واسعة"، حسب قوله. وجاء كلام التركي تعليقاً على مقاطعة شركات غربية وتخفيض مستوى تمثيلها في منتدى "دافوس في الصحراء" بالرياض.

هل تبلغ العلاقات بين موسكو والرياض مستوى علاقة استراتيجية أم لا تعدو أن تكون مجرد ضرورة تكتيكية؟ الخبير في شؤون الشرق الأوسط والأستاذ في جامعة موسكو الحكومية، قسطنطين ترويفسيف، يدلي بدلوه: "حالياً يجب أن نكون حذيرين بشأن التعاون الاستراتيجي، لأننا نحتاج لمعرفة ما سيحدث في المملكة العربية السعودية في المستقبل القريب"، ويسترسل أكثر بالقول إن التعاون طويل الأمد يعتمد على الوضع الداخلي للمملكة، وهو الآن خطير جداً، وقد "ينفجر" الوضع هناك في أي لحظة وقد يصبح أسوأ من سوريا، على حد تعبيره.

ومن جهته، يرى المحلل السياسي المصري حافظ الميرازي أن كل ما تفعله السعودية هي "مغازلة" روسيا لإيصال رسالة للولايات المتحدة بأنها قد تلجأ لموسكو.

خالد سلامة/ س.أ

  • Zitat-Tafel Jamal Khashoggi ARA

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    خاشقجي.. جريمة في القنصلية

    بعد 18 يوما من اختفائه وتصريحات متضاربة حول مصيره أعلنت الرياض السبت (20 أكتوبر/ تشرين الأول 2018) موت الصحفي السعودي جمال خاشقجي إثر "شجار واشتباك بالأيدي" مع أشخاص آخرين داخل مبنى القنصلية السعودية باسطنبول. وتزامناً مع ذلك تم إعفاء عدد من كبار المسؤولين الأمنيين من مناصبهم وتوقيف 18 سعوديا على ذمة القضية. غير أن ذلك لم يمح الشكوك من أن يكون خاشقجي تمت تصفيته بسبب انتقاده لسياسات بلاده.

  • Istanbul Saudischer Journalist Khashoggi betritt Konsulat von Saudi-Arabien (Reuters TV)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    منتقد لسياسة ولي العهد السعودي

    كان جمال خاشقجي قد دخل القنصلية السعودية باسطنبول ظهر الثلاثاء 2 أكتوبر/ تشرين الأول 2018 للحصول على أوراق من أجل الزواج من خطيبته التركية، التي انتظرته خارج القنصلية. وبعد ساعات من الانتظار لم يخرج جمال فأبلغت السلطات، ليتم التكهن حول مصير الصحفي البارز، الذي كان ينتقد قبل اختفاءه سياسة ولي العهد السعودي محمد بن سلمان.

  • Journalistin Viktoria Marinova Bulgarien (BGNES)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    فيكتوريا مارينوفا

    عثر على جثة الصحفية البلغارية فيكتوريا مارينوفا (30 عاما) في متنزه قرب نهر الدانوب في مدينة روسي مسقط رأسها. وقال ممثلون عن الادعاء العام إنها تعرضت للاغتصاب والضرب ثم قتلت خنقا. وقال وزير الداخلية ملادن مارينوف إنه ليست هناك أدلة تشير إلى أن قتلها مرتبط بعملها الصحفي. لكن وسائل الإعلام ركزت على القضية التي كانت مارينوفا تتناولها وهي قضية فساد محتملة تتعلق بأموال من الاتحاد الأوروبي.

  • Slowakei Mord an den Journalisten Jan Kuciak Trauer (Getty Images/AFP/V. Simicel)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    جان كوسياك

    لقي الصحفي السلوفاكي جان كوسياك وخطيبته حتفهما بالرصاص في منزلهما، فيما يبدو بسبب تحقيقهما في التهرب الضريبي من جانب رجال أعمال. وقُتل كوسياك (27 عاما) وخطيبته بطلقات نارية في الرأس والصدر. وكان كوسياك مساهم منتظم في بوابة "اكتواليتي دوت إس كيه" ويركيز على التهرب الضريبي من قبل رجال الأعمال الذين لهم علاقات قوية مع الساسة والأحزاب.

  • Sechs Monate nach dem Anschlag auf maltesische Journalistin Daphne Caruana Galizi (picture-alliance/dpa/L.Klimkeit)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    دافنه كاروانة غاليسيا

    حسب بيانات منظمة "مراسلون بلا حدود" يتعرض كل أسبوع في المتوسط صحفي واحد للاغتيال في العالم. وفي أوروبا ساد الغضب والاستياء بسبب الاعتداء بالمتفجرات على الصحفية الاستقصائية دافنه كاروانة غاليسيا في الـ 16 من أكتوبر/ تشرين الأول 2017 في مالطا.

  • Samir Kassir, libanesischer Journalist ermordet (picture-alliance/dpa)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    سمير قصير

    في الثاني من حزيران 2005 اغتيل الصحفي اللبناني البارز في صحيفة النهار سمير قصير، بتفجير قنبلة وضعت تحت سيارته بمنطقة الأشرفية في بيروت. واغتيال قصير كان لكمّ الأفواه وقمع حرية الر\اي والتعبير، وترسيخ القمع والترهيب. إلا أنّ ما أراده من يقف وارء اغتياله انقلب عليه، فهذه الجريمة لم تكمم الأفواه وإنّما كسرت كلّ حواجز الخوف لدى اللبنانيين.

  • Karen Fischer Kabul Afghanistan (DW)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    كارين فيشر

    قتلت الصحفية الألمانية كارين فيشر في أفغانستان بتاريخ 07 تشرين الأول/ أكتوبر 2006. وقد تم العثور على جثتها وحثة زميلها التقني كريستيان شتوفه مقتولين بالرصاص في خيمتهما في شمال أفغانستان أثناء إقامتهما هناك. وقد كتبت كارين وأعدت تقارير لدويتشه فيله أيضا.

  • Berlin - Tag der Pressefreiheit 2017 | Schild Reporter ohne Grenzen (picture-alliance/Eventpress/Stauffenberg)

    اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

    اغتيالات مستمرة حول العالم

    مهنة الصحافة من المهن الخطيرة واغتيال وقتل الصحفيين لا يقتصران فقط على المناطق التي تشهد نزاعات مسلحة. وتعد أفغانستان وسوريا من الدول الأكثر خطرا على حياة الصحفيين حيث قتل في أفغانستان 11 صحفيا في النصف الأول من عام 2018 وفي سوريا 7 صحفيين. ورغم أن المكسيك لا تشهد نزاعا مسلحا، إلا أنها خطرة جدا بالنسبة للصحفيين حيث قتل فيها 11 صحفيا عام 2017 حسب إحصائيات منظمة مراسلون بلا حدود.


مختارات

اغتيال صحفي كل أسبوع حول العالم

لم تكد منظمة مراسلون بلا حدود تصدر في تقرير حديث لها أن كل أسبوع يتم اغتيال صحفي، حتى جاء تأكيد خبر مقتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، ليؤكد أن حياة الصحفيين عرضة للخطر. ففي النصف الأول من 2018 فقط قتل 36 صحفياً محترفاً. (08.10.2018)  

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تقاطع المصالح بين الرياض وموسكو في حال فرض عقوبات غربية على السعودية  

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وضعت قضية الصحافي جمال خاشقجي علاقات القوى الغربية مع الرياض على المحك، فالسعودية تعتبر قوة نفطية وسوقا متميزا للسلاح الغربي وشريكا استراتيجيا في مواجهة المد الإيراني، كل ذلك يجعل أوراق ضغط الغرب على الرياض محدودة نسبيا.

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